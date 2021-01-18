Borsada günlük işlemler (2)
18.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:35
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)37.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|37.511,00
|-2,57
|-7,38
|İş Bankası (C)
|6,90
|0,73
|-1,43
|İş Bankası (Kur.)
|381.999,00
|0,53
|İş Fin.Kir.
|3,79
|1,07
|-1,81
|İş Girişim
|23,14
|9,77
|22,11
|İş GMYO
|2,60
|4,42
|2,36
|İş Y. Men. Değ.
|17,95
|0,56
|1,64
|İş Yat. Ort.
|3,55
|-0,56
|0,85
|İşbir Holding
|4.130,00
|0,73
|50,73
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|0,00
|1,75
|İttifak Holding
|2,18
|0,00
|-2,24
|İz Hayvancılık Tarım
|20,60
|8,48
|14,44
|İzmir Demir Çelik
|11,20
|5,16
|3,99
|İzmir Fırça
|6,65
|3,91
|19,60
|Jantsa Jant Sanayi
|555,00
|-1,77
|67,32
|Kafein Yazılım
|20,94
|3,66
|-2,06
|Kaplamin
|35,40
|2,31
|4,73
|Kardemir (A)
|6,53
|3,82
|9,75
|Kardemir (B)
|6,55
|6,85
|24,29
|Kardemir (D)
|7,27
|9,98
|25,78
|Karel Elektronik
|25,32
|6,84
|9,80
|Karsan Otomotiv
|3,75
|0,54
|15,38
|Karsu Tekstil
|9,88
|9,90
|15,56
|Kartonsan
|86,05
|-3,59
|-9,94
|Katmerciler Ekipman
|3,22
|1,58
|4,55
|Kent Gıda
|345,00
|-2,73
|-2,98
|Kerevitaş Gıda
|6,65
|2,78
|1,06
|Kervan Gıda
|16,05
|3,95
|21,41
|Kervansaray Yat. Holding
|1,50
|9,49
|19,05
|Kiler GMYO
|2,52
|0,40
|0,40
|Klimasan Klima
|18,70
|2,47
|10,19
|Koç Holding
|22,22
|3,73
|5,21
|Konfrut Gıda
|17,42
|1,16
|3,08
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|33,66
|10,00
|42,15
|Konya Çimento
|1.470,00
|-1,67
|30,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,97
|3,42
|28,42
|Koza Altın
|118,20
|1,81
|22,23
|Koza Madencilik
|16,41
|0,37
|5,94
|Körfez GMYO
|6,03
|1,01
|3,97
|Kristal Kola
|3,65
|3,11
|-6,89
|Kron Telekomünikasyon
|57,05
|9,92
|54,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|222,20
|10,00
|41,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,45
|0,00
|6,52
|Kütahya Porselen
|49,50
|-1,10
|-1,88
|Lider Faktoring
|3,24
|0,31
|-4,99
|Link Bilgisayar
|29,80
|2,48
|-6,51
|Logo Yazılım
|146,00
|6,18
|16,33
|Lokman Hekim Sağlık
|15,65
|7,41
|45,55
|Lüks Kadife
|37,00
|0,11
|28,03
|Makina Takım
|3,13
|3,64
|-8,21
|Marka Yatırım Holding
|6,30
|0,00
|-2,02
|Marmaris Altınyunus
|192,00
|1,37
|72,82
|Marshall
|320,00
|-1,84
|4,34
|Martı GMYO
|3,00
|0,67
|9,09
|Martı Otel
|2,44
|-0,41
|14,55
|Mavi Giyim
|55,85
|1,27
|6,99
|Mazhar Zorlu Holding
|38,00
|9,20
|20,71
|Mega Polietilen
|8,92
|2,18
|16,45
|Menderes Tekstil
|3,20
|1,27
|3,56
|Merit Turizm
|131,00
|9,99
|56,51
|Merko Gıda
|8,47
|-1,97
|-1,97
|Metemtur Otelcilik
|25,30
|10,00
|14,48
|Metro Holding
|2,11
|0,00
|1,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,04
|-0,65
|5,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|-0,43
|0,43
|Migros Ticaret
|44,00
|1,29
|2,80
|Milpa
|5,16
|2,99
|12,17
|Mistral GMYO
|5,52
|-2,82
|17,20
|MLP Sağlık
|23,28
|1,66
|17,16
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,79
|0,84
|4,13
|Mondi Tire Kutsan
|7,63
|0,13
|0,39
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,24
|5,69
|7,30
|Net Holding
|3,46
|1,76
|0,87
|Netaş Telekom.
|28,96
|3,43
|3,13
|Niğbaş Niğde Beton
|43,72
|-2,84
|-15,92
|Nuh Çimento
|48,00
|0,42
|-2,52
|Nurol GMYO
|8,60
|2,38
|17,97
|Odaş Elektrik
|3,82
|1,60
|-2,05
|Olmuksan-IP
|8,25
|3,25
|-30,38
|Orge Enerji Elektrik
|7,58
|0,53
|2,71
|Orma Orman Mahsulleri
|21,98
|4,67
|49,32
|Osmanlı Menkul
|32,96
|3,39
|6,32
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,98
|0,76
|-2,45
|Otokar
|403,60
|0,27
|26,76
|Oyak Çimento
|8,65
|0,23
|-1,48
|Oyak Yat. Ort.
|11,68
|9,98
|68,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,81
|0,00
|2,12
|Özak GMYO
|5,42
|6,90
|6,27
|Özbal Çelik Boru
|6,80
|5,26
|3,82
|Özderici GMYO
|2,39
|3,46
|7,66
|Özerden Plastik
|8,80
|3,29
|-2,22
|Pamukova Elektrik
|22,02
|3,87
|3,28
|Panora GMYO
|6,10
|-2,56
|-1,45
|Papilon Savunma
|22,98
|1,06
|0,97
|Park Elek.Madencilik
|5,28
|1,93
|-1,68
|Parsan
|25,32
|3,01
|4,20
|Pegasus
|76,95
|0,39
|3,15
|Peker GMYO
|2,51
|2,87
|-3,83
|Penguen Gıda
|5,03
|-1,57
|-0,40
|Pera GMYO
|1,63
|-6,52
|-6,95
|Pergamon Dış Ticaret
|37,40
|10,00
|89,75
|Petkim
|5,14
|1,38
|3,21
|Petrokent Turizm
|1.184,50
|9,99
|30,68
|Pınar Et ve Un
|24,40
|4,27
|4,81
|Pınar Su
|8,51
|-4,27
|14,54
|Pınar Süt
|26,80
|9,93
|16,12
|Plastikkart
|18,00
|-3,85
|24,57
|Polisan Holding
|3,92
|0,77
|1,55
|Politeknik Metal
|529,20
|10,00
|29,71
|Prizma Press Matbaacılık
|6,00
|7,14
|9,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,90
|2,42
|-1,92
|QNB Finansbank
|67,10
|0,75
|-4,62
|Ral Yatırım Holding
|4,47
|-0,22
|0,68
|Ray Sigorta
|15,70
|-2,36
|1,62
|Reysaş GMYO
|5,42
|0,93
|-0,55
|Reysaş Lojistik
|8,47
|-0,47
|-8,33
|Rhea Girişim
|3,60
|-0,28
|-3,23
|Rodrigo Tekstil
|15,95
|5,00
|16,34
|Royal Halı
|3,68
|3,66
|6,98
|RTA Laboratuvarları
|28,08
|-2,16
|-7,27
|Sabancı Holding
|11,31
|0,18
|-1,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,58
|-3,56
|-2,76
|Sanel Mühendislik
|3,50
|-0,85
|2,34
|Sanifoam Sünger
|17,37
|1,46
|27,72
|Sanko Pazarlama
|9,70
|8,38
|3,30
|Saray Matbaacılık
|9,87
|0,20
|12,54
|Sarkuysan
|9,59
|0,74
|8,48
|Sasa Polyester
|24,32
|2,18
|20,28
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,50
|0,47
|-0,12
|Sekuro Plastik
|16,72
|9,35
|19,77
|Selçuk Ecza Deposu
|12,82
|-0,62
|-6,08
|Selçuk Gıda
|4,92
|0,20
|-1,20
|Senkron Güvenlik
|29,42
|9,94
|12,03
|Serve Film Prodüksiyon
|14,91
|-0,60
|-6,81
|Servet GMYO
|109,30
|1,49
|39,41
|Seyitler Kimya
|36,08
|9,07
|43,80
|Silverline Endüstri
|9,42
|-6,45
|9,53
|Sinpaş GMYO
|5,28
|0,19
|26,32
|Smartiks Yazılım
|8,57
|-0,35
|-3,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,72
|10,00
|45,16
|Söktaş
|4,71
|1,29
|-7,47
|Sönmez Filament
|79,50
|1,15
|13,25
|Sönmez Pamuklu
|29,66
|3,06
|23,58
|Sumaş Suni Tahta
|75,25
|9,93
|46,83
|Şeker Fin. Kir.
|6,90
|5,34
|7,81
|Şekerbank
|1,60
|0,63
|5,96
|Şişe Cam
|7,80
|-0,26
|6,70
|Şok Marketler
|13,69
|1,71
|8,48
|T. Halk Bankası
|5,59
|0,36
|0,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,70
|10,00
|-4,38
|T.S.K.B.
|1,89
|0,53
|6,18
|T.Tuborg
|17,80
|0,68
|-1,49
|Taç Tarım Ürünleri
|14,45
|9,97
|37,23
|Tat Gıda
|10,97
|0,55
|-7,50
|TAV Havalimanları
|23,40
|4,46
|9,86
|Taze Kuru Gıda
|330,00
|-0,60
|52,57
|Tek-Art Turizm
|2,22
|0,45
|9,90
|Tekfen Holding
|18,30
|1,22
|11,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,87
|2,59
|8,53
|Temapol Polimer Plastik
|13,61
|9,94
|18,35
|TGS Dış Ticaret
|28,56
|9,93
|124,70
|Tofaş Oto. Fab.
|38,80
|5,66
|14,39
|Torunlar GMYO
|4,16
|3,74
|6,67
|Trabzon Liman
|39,10
|6,19
|21,73
|Trabzonspor Sportif
|2,56
|-1,92
|4,92
|Trend GMYO
|8,79
|-7,38
|-30,07
|TSKB GMYO
|5,09
|-0,78
|-11,48
|Tuğçelik
|7,85
|1,42
|-2,85
|Tukaş
|9,44
|0,64
|-2,58
|Turcas Petrol
|4,87
|0,83
|0,41
|Turkcell
|16,77
|1,15
|4,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,73
|9,99
|26,01
|Tüpraş
|108,10
|1,69
|0,09
|Türk Hava Yolları
|13,23
|0,00
|2,48
|Türk Prysmian Kablo
|13,60
|3,42
|12,40
|Türk Telekom
|8,56
|1,06
|0,23
|Türk Traktör
|181,00
|1,74
|-0,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|171,20
|9,96
|51,64
|Türkiye Sigorta
|6,93
|1,76
|5,00
|Ufuk Yatırım
|16,50
|9,27
|23,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,13
|-0,96
|-2,59
|Ulusoy Elektrik
|49,24
|0,29
|-4,11
|Ulusoy Un Sanayi
|12,73
|3,24
|10,70
|Umpaş Holding
|2,88
|-4,00
|10,34
|Uşak Seramik
|2,32
|1,31
|-0,85
|Utopya Turizm
|44,60
|-4,09
|14,95
|Uzertaş Boya
|88,00
|-7,76
|55,48
|Ülker Bisküvi
|23,16
|1,05
|0,09
|Vakıf Fin. Kir.
|4,97
|9,96
|16,67
|Vakıf GMYO
|3,64
|1,11
|0,55
|Vakıf Yat. Ort.
|7,70
|3,22
|4,62
|Vakıflar Bankası
|4,74
|0,21
|0,64
|Vakko Tekstil
|6,28
|0,64
|-3,68
|Vanet Gıda
|7,85
|3,84
|1,55
|Verusa Holding
|47,24
|-0,92
|4,75
|Verusaturk Girisim
|15,56
|3,18
|18,96
|Vestel
|24,52
|0,16
|16,43
|Vestel Beyaz Eşya
|40,30
|1,51
|-1,42
|Viking Kağıt
|8,18
|1,74
|-9,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,63
|1,54
|4,04
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,21
|2,23
|4,22
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|126,80
|9,97
|75,14
|Yataş
|15,07
|0,67
|4,29
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,35
|3,08
|-1,14
|Yeni Gimat GMYO
|12,91
|1,10
|3,86
|Yeşil GMYO
|1,98
|10,00
|43,48
|Yeşil Yapı
|2,56
|9,87
|39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|202,60
|9,99
|112,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.499,00
|2,42
|5,76
|Yonga Mobilya
|36,00
|6,07
|20,00
|Yükselen Çelik
|5,21
|0,39
|-0,42
|Yünsa
|15,00
|2,74
|2,32
|Zorlu Enerji
|3,12
|3,31
|12,64
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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