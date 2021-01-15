Borsada günlük işlemler (2)
15.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:57
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)38.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|38.499,80
|-1,03
|-4,94
|İş Bankası (C)
|6,85
|-3,11
|-2,14
|İş Bankası (Kur.)
|381.999,00
|0,53
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-2,60
|-2,85
|İş Girişim
|21,08
|9,91
|11,24
|İş GMYO
|2,49
|-1,19
|-1,97
|İş Y. Men. Değ.
|17,85
|2,00
|1,08
|İş Yat. Ort.
|3,57
|0,85
|1,42
|İşbir Holding
|4.100,00
|-7,97
|49,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|-0,85
|1,75
|İttifak Holding
|2,18
|-1,36
|-2,24
|İz Hayvancılık Tarım
|18,99
|0,00
|5,50
|İzmir Demir Çelik
|10,65
|-0,47
|-1,11
|İzmir Fırça
|6,40
|5,09
|15,11
|Jantsa Jant Sanayi
|565,00
|0,09
|70,33
|Kafein Yazılım
|20,20
|-1,94
|-5,52
|Kaplamin
|34,60
|-3,89
|2,37
|Kardemir (A)
|6,29
|-0,16
|5,71
|Kardemir (B)
|6,13
|2,68
|16,32
|Kardemir (D)
|6,61
|3,12
|14,36
|Karel Elektronik
|23,70
|-3,81
|2,78
|Karsan Otomotiv
|3,73
|-3,37
|14,77
|Karsu Tekstil
|8,99
|-0,99
|5,15
|Kartonsan
|89,25
|-3,09
|-6,59
|Katmerciler Ekipman
|3,17
|-2,16
|2,92
|Kent Gıda
|354,70
|-2,02
|-0,25
|Kerevitaş Gıda
|6,47
|-1,67
|-1,67
|Kervan Gıda
|15,44
|-2,46
|16,79
|Kervansaray Yat. Holding
|1,37
|9,60
|8,73
|Kiler GMYO
|2,51
|-0,40
|0,00
|Klimasan Klima
|18,25
|-1,35
|7,54
|Koç Holding
|21,42
|-3,16
|1,42
|Konfrut Gıda
|17,22
|-1,60
|1,89
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|30,60
|5,37
|29,22
|Konya Çimento
|1.495,00
|5,15
|32,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,31
|6,98
|24,18
|Koza Altın
|116,10
|5,07
|20,06
|Koza Madencilik
|16,35
|0,49
|5,55
|Körfez GMYO
|5,97
|-0,17
|2,93
|Kristal Kola
|3,54
|2,02
|-9,69
|Kron Telekomünikasyon
|51,90
|9,96
|40,88
|Kuştur Kuşadası Turizm
|202,00
|6,71
|28,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,45
|1,66
|6,52
|Kütahya Porselen
|50,05
|-9,98
|-0,79
|Lider Faktoring
|3,23
|-1,22
|-5,28
|Link Bilgisayar
|29,08
|-2,74
|-8,77
|Logo Yazılım
|137,50
|0,36
|9,56
|Lokman Hekim Sağlık
|14,57
|6,12
|35,51
|Lüks Kadife
|36,96
|9,48
|27,89
|Makina Takım
|3,02
|-1,63
|-11,44
|Marka Yatırım Holding
|6,30
|0,32
|-2,02
|Marmaris Altınyunus
|189,40
|9,99
|70,48
|Marshall
|326,00
|-2,69
|6,29
|Martı GMYO
|2,98
|-2,30
|8,36
|Martı Otel
|2,45
|0,41
|15,02
|Mavi Giyim
|55,15
|3,08
|5,65
|Mazhar Zorlu Holding
|34,80
|-0,63
|10,55
|Mega Polietilen
|8,73
|4,43
|13,97
|Menderes Tekstil
|3,16
|1,28
|2,27
|Merit Turizm
|119,10
|9,97
|42,29
|Merko Gıda
|8,64
|-0,12
|0,00
|Metemtur Otelcilik
|23,00
|0,00
|4,07
|Metro Holding
|2,11
|-0,47
|1,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,06
|0,99
|5,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|0,00
|0,86
|Migros Ticaret
|43,44
|-1,94
|1,50
|Milpa
|5,01
|4,16
|8,91
|Mistral GMYO
|5,68
|3,46
|20,59
|MLP Sağlık
|22,90
|1,33
|15,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,75
|0,85
|3,26
|Mondi Tire Kutsan
|7,62
|1,33
|0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,18
|-2,37
|1,52
|Net Holding
|3,40
|-3,41
|-0,87
|Netaş Telekom.
|28,00
|0,57
|-0,28
|Niğbaş Niğde Beton
|45,00
|4,17
|-13,46
|Nuh Çimento
|47,80
|1,10
|-2,92
|Nurol GMYO
|8,40
|2,19
|15,23
|Odaş Elektrik
|3,76
|-1,57
|-3,59
|Olmuksan-IP
|7,99
|-2,80
|-32,57
|Orge Enerji Elektrik
|7,54
|-1,82
|2,17
|Orma Orman Mahsulleri
|21,00
|2,64
|42,66
|Osmanlı Menkul
|31,88
|1,46
|2,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,95
|-1,99
|-3,19
|Otokar
|402,50
|-2,04
|26,41
|Oyak Çimento
|8,63
|0,12
|-1,71
|Oyak Yat. Ort.
|10,62
|9,94
|52,81
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,81
|-1,43
|2,12
|Özak GMYO
|5,07
|0,60
|-0,59
|Özbal Çelik Boru
|6,46
|0,62
|-1,37
|Özderici GMYO
|2,31
|-2,53
|4,05
|Özerden Plastik
|8,52
|-0,93
|-5,33
|Pamukova Elektrik
|21,20
|3,41
|-0,56
|Panora GMYO
|6,26
|-0,32
|1,13
|Papilon Savunma
|22,74
|4,22
|-0,09
|Park Elek.Madencilik
|5,18
|-2,26
|-3,54
|Parsan
|24,58
|-1,44
|1,15
|Pegasus
|76,65
|-2,79
|2,75
|Peker GMYO
|2,44
|-0,81
|-6,51
|Penguen Gıda
|5,11
|-2,11
|1,19
|Pera GMYO
|2,19
|-2,23
|-0,45
|Pergamon Dış Ticaret
|34,00
|2,97
|72,50
|Petkim
|5,07
|-0,20
|1,81
|Petrokent Turizm
|1.076,90
|10,00
|18,81
|Pınar Et ve Un
|23,40
|-1,27
|0,52
|Pınar Su
|8,89
|-3,79
|19,65
|Pınar Süt
|24,38
|-1,14
|5,63
|Plastikkart
|18,72
|9,99
|29,55
|Polisan Holding
|3,89
|-0,77
|0,78
|Politeknik Metal
|481,10
|9,99
|17,92
|Prizma Press Matbaacılık
|5,60
|-0,88
|2,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,00
|1,01
|-4,23
|QNB Finansbank
|66,60
|-1,62
|-5,33
|Ral Yatırım Holding
|4,48
|0,22
|0,90
|Ray Sigorta
|16,08
|-4,96
|4,08
|Reysaş GMYO
|5,37
|-2,01
|-1,47
|Reysaş Lojistik
|8,51
|-0,12
|-7,90
|Rhea Girişim
|3,61
|-1,10
|-2,96
|Rodrigo Tekstil
|15,19
|1,33
|10,80
|Royal Halı
|3,55
|8,90
|3,20
|RTA Laboratuvarları
|28,70
|-1,58
|-5,22
|Sabancı Holding
|11,29
|-1,91
|-1,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,97
|-3,86
|0,83
|Sanel Mühendislik
|3,53
|-0,28
|3,22
|Sanifoam Sünger
|17,12
|1,90
|25,88
|Sanko Pazarlama
|8,95
|0,45
|-4,69
|Saray Matbaacılık
|9,85
|1,55
|12,31
|Sarkuysan
|9,52
|1,71
|7,69
|Sasa Polyester
|23,80
|2,41
|17,71
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,46
|-1,17
|-0,59
|Sekuro Plastik
|15,29
|-3,84
|9,53
|Selçuk Ecza Deposu
|12,90
|-1,23
|-5,49
|Selçuk Gıda
|4,91
|-6,48
|-1,41
|Senkron Güvenlik
|26,76
|9,94
|1,90
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|0,81
|-6,25
|Servet GMYO
|107,70
|0,19
|37,37
|Seyitler Kimya
|33,08
|5,28
|31,84
|Silverline Endüstri
|10,07
|0,30
|17,09
|Sinpaş GMYO
|5,27
|0,19
|26,08
|Smartiks Yazılım
|8,60
|-1,38
|-2,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,20
|10,00
|31,96
|Söktaş
|4,65
|-2,31
|-8,64
|Sönmez Filament
|78,60
|1,48
|11,97
|Sönmez Pamuklu
|28,78
|0,91
|19,92
|Sumaş Suni Tahta
|68,45
|-9,99
|33,56
|Şeker Fin. Kir.
|6,55
|-1,06
|2,34
|Şekerbank
|1,59
|-3,05
|5,30
|Şişe Cam
|7,82
|1,16
|6,98
|Şok Marketler
|13,46
|-2,96
|6,66
|T. Halk Bankası
|5,57
|-2,28
|0,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,00
|-0,74
|-13,07
|T.S.K.B.
|1,88
|0,53
|5,62
|T.Tuborg
|17,68
|-0,73
|-2,16
|Taç Tarım Ürünleri
|13,14
|-6,74
|24,79
|Tat Gıda
|10,91
|-2,68
|-8,01
|TAV Havalimanları
|22,40
|-1,50
|5,16
|Taze Kuru Gıda
|332,00
|9,75
|53,49
|Tek-Art Turizm
|2,21
|-0,45
|9,41
|Tekfen Holding
|18,08
|-3,21
|10,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,52
|-1,60
|5,79
|Temapol Polimer Plastik
|12,38
|2,48
|7,65
|TGS Dış Ticaret
|25,98
|2,28
|104,41
|Tofaş Oto. Fab.
|36,72
|-2,91
|8,25
|Torunlar GMYO
|4,01
|-3,37
|2,82
|Trabzon Liman
|36,82
|3,66
|14,63
|Trabzonspor Sportif
|2,61
|0,77
|6,97
|Trend GMYO
|9,49
|-3,85
|-24,50
|TSKB GMYO
|5,13
|0,00
|-10,78
|Tuğçelik
|7,74
|0,00
|-4,21
|Tukaş
|9,38
|-1,37
|-3,20
|Turcas Petrol
|4,83
|-0,41
|-0,41
|Turkcell
|16,58
|-1,60
|2,98
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,12
|2,03
|14,57
|Tüpraş
|106,30
|-3,36
|-1,57
|Türk Hava Yolları
|13,23
|-0,23
|2,48
|Türk Prysmian Kablo
|13,15
|1,94
|8,68
|Türk Telekom
|8,47
|-2,08
|-0,82
|Türk Traktör
|177,90
|-2,79
|-2,63
|Türker Proje Gayrimenkul
|155,70
|9,96
|37,91
|Türkiye Sigorta
|6,81
|-1,45
|3,18
|Ufuk Yatırım
|15,10
|5,96
|12,69
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,17
|-2,80
|-1,65
|Ulusoy Elektrik
|49,10
|-1,41
|-4,38
|Ulusoy Un Sanayi
|12,33
|2,58
|7,22
|Umpaş Holding
|3,00
|-3,54
|14,94
|Uşak Seramik
|2,29
|-2,14
|-2,14
|Utopya Turizm
|46,50
|5,25
|19,85
|Uzertaş Boya
|95,40
|9,97
|68,55
|Ülker Bisküvi
|22,92
|-1,97
|-0,95
|Vakıf Fin. Kir.
|4,52
|-0,88
|6,10
|Vakıf GMYO
|3,60
|-1,37
|-0,55
|Vakıf Yat. Ort.
|7,46
|-1,06
|1,36
|Vakıflar Bankası
|4,73
|-2,67
|0,42
|Vakko Tekstil
|6,24
|-0,64
|-4,29
|Vanet Gıda
|7,56
|-1,56
|-2,20
|Verusa Holding
|47,68
|-0,25
|5,72
|Verusaturk Girisim
|15,08
|4,94
|15,29
|Vestel
|24,48
|-2,70
|16,24
|Vestel Beyaz Eşya
|39,70
|-2,07
|-2,89
|Viking Kağıt
|8,04
|-1,83
|-10,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,56
|-3,18
|2,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,14
|-2,48
|1,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|115,30
|-2,12
|59,25
|Yataş
|14,97
|-1,96
|3,60
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,22
|0,72
|-4,09
|Yeni Gimat GMYO
|12,77
|0,08
|2,74
|Yeşil GMYO
|1,80
|9,76
|30,43
|Yeşil Yapı
|2,33
|4,95
|26,63
|Yeşil Yatırım Holding
|184,20
|9,97
|93,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.108,40
|0,67
|3,26
|Yonga Mobilya
|33,94
|-2,02
|13,13
|Yükselen Çelik
|5,19
|0,78
|-0,80
|Yünsa
|14,60
|-2,67
|-0,41
|Zorlu Enerji
|3,02
|0,67
|9,03
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500