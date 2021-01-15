Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Borsada günlük işlemler (2)

15.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)38.499,80-1,03-4,94
İş Bankası (C)6,85-3,11-2,14
İş Bankası (Kur.)381.999,00

0,53
İş Fin.Kir.3,75-2,60-2,85
İş Girişim21,089,9111,24
İş GMYO2,49-1,19-1,97
İş Y. Men. Değ.17,852,001,08
İş Yat. Ort.3,570,851,42
İşbir Holding4.100,00-7,9749,64
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,16-0,851,75
İttifak Holding2,18-1,36-2,24
İz Hayvancılık Tarım18,990,005,50
İzmir Demir Çelik10,65-0,47-1,11
İzmir Fırça6,405,0915,11
Jantsa Jant Sanayi565,000,0970,33
Kafein Yazılım20,20-1,94-5,52
Kaplamin34,60-3,892,37
Kardemir (A)6,29-0,165,71
Kardemir (B)6,132,6816,32
Kardemir (D)6,613,1214,36
Karel Elektronik23,70-3,812,78
Karsan Otomotiv3,73-3,3714,77
Karsu Tekstil8,99-0,995,15
Kartonsan89,25-3,09-6,59
Katmerciler Ekipman3,17-2,162,92
Kent Gıda354,70-2,02-0,25
Kerevitaş Gıda6,47-1,67-1,67
Kervan Gıda15,44-2,4616,79
Kervansaray Yat. Holding1,379,608,73
Kiler GMYO2,51-0,400,00
Klimasan Klima18,25-1,357,54
Koç Holding21,42-3,161,42
Konfrut Gıda17,22-1,601,89
Kontrolmatik Teknoloji Enerji30,605,3729,22
Konya Çimento1.495,005,1532,30
Kordsa Teknik Tekstil19,316,9824,18
Koza Altın116,105,0720,06
Koza Madencilik16,350,495,55
Körfez GMYO5,97-0,172,93
Kristal Kola3,542,02-9,69
Kron Telekomünikasyon51,909,9640,88
Kuştur Kuşadası Turizm202,006,7128,42
Kuyumcukent Gayrimenkul2,451,666,52
Kütahya Porselen50,05-9,98-0,79
Lider Faktoring3,23-1,22-5,28
Link Bilgisayar29,08-2,74-8,77
Logo Yazılım137,500,369,56
Lokman Hekim Sağlık14,576,1235,51
Lüks Kadife36,969,4827,89
Makina Takım3,02-1,63-11,44
Marka Yatırım Holding6,300,32-2,02
Marmaris Altınyunus189,409,9970,48
Marshall326,00-2,696,29
Martı GMYO2,98-2,308,36
Martı Otel2,450,4115,02
Mavi Giyim55,153,085,65
Mazhar Zorlu Holding34,80-0,6310,55
Mega Polietilen8,734,4313,97
Menderes Tekstil3,161,282,27
Merit Turizm119,109,9742,29
Merko Gıda8,64-0,120,00
Metemtur Otelcilik23,000,004,07
Metro Holding2,11-0,471,44
Metro Petrol ve Tesisleri3,060,995,88
Metro Yatırım Ortaklığı2,350,000,86
Migros Ticaret43,44-1,941,50
Milpa5,014,168,91
Mistral GMYO5,683,4620,59
MLP Sağlık22,901,3315,25
MMC San. ve Tic. Yat.4,750,853,26
Mondi Tire Kutsan7,621,330,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret36,18-2,371,52
Net Holding3,40-3,41-0,87
Netaş Telekom.28,000,57-0,28
Niğbaş Niğde Beton45,004,17-13,46
Nuh Çimento47,801,10-2,92
Nurol GMYO8,402,1915,23
Odaş Elektrik3,76-1,57-3,59
Olmuksan-IP7,99-2,80-32,57
Orge Enerji Elektrik7,54-1,822,17
Orma Orman Mahsulleri21,002,6442,66
Osmanlı Menkul31,881,462,84
Ostim Endüstriyel Yat3,95-1,99-3,19
Otokar402,50-2,0426,41
Oyak Çimento8,630,12-1,71
Oyak Yat. Ort.10,629,9452,81
Oylum Sınai Yatırımlar4,81-1,432,12
Özak GMYO5,070,60-0,59
Özbal Çelik Boru6,460,62-1,37
Özderici GMYO2,31-2,534,05
Özerden Plastik8,52-0,93-5,33
Pamukova Elektrik21,203,41-0,56
Panora GMYO6,26-0,321,13
Papilon Savunma22,744,22-0,09
Park Elek.Madencilik5,18-2,26-3,54
Parsan24,58-1,441,15
Pegasus76,65-2,792,75
Peker GMYO2,44-0,81-6,51
Penguen Gıda5,11-2,111,19
Pera GMYO2,19-2,23-0,45
Pergamon Dış Ticaret34,002,9772,50
Petkim5,07-0,201,81
Petrokent Turizm1.076,9010,0018,81
Pınar Et ve Un23,40-1,270,52
Pınar Su8,89-3,7919,65
Pınar Süt24,38-1,145,63
Plastikkart18,729,9929,55
Polisan Holding3,89-0,770,78
Politeknik Metal481,109,9917,92
Prizma Press Matbaacılık5,60-0,882,19
QNB Finans Fin. Kir.120,001,01-4,23
QNB Finansbank66,60-1,62-5,33
Ral Yatırım Holding4,480,220,90
Ray Sigorta16,08-4,964,08
Reysaş GMYO5,37-2,01-1,47
Reysaş Lojistik8,51-0,12-7,90
Rhea Girişim3,61-1,10-2,96
Rodrigo Tekstil15,191,3310,80
Royal Halı3,558,903,20
RTA Laboratuvarları28,70-1,58-5,22
Sabancı Holding11,29-1,91-1,48
Safkar Ege Soğutmacılık10,97-3,860,83
Sanel Mühendislik3,53-0,283,22
Sanifoam Sünger17,121,9025,88
Sanko Pazarlama8,950,45-4,69
Saray Matbaacılık9,851,5512,31
Sarkuysan9,521,717,69
Sasa Polyester23,802,4117,71
Say Yenilenebilir Enerji8,46-1,17-0,59
Sekuro Plastik15,29-3,849,53
Selçuk Ecza Deposu12,90-1,23-5,49
Selçuk Gıda4,91-6,48-1,41
Senkron Güvenlik26,769,941,90
Serve Film Prodüksiyon15,000,81-6,25
Servet GMYO107,700,1937,37
Seyitler Kimya33,085,2831,84
Silverline Endüstri10,070,3017,09
Sinpaş GMYO5,270,1926,08
Smartiks Yazılım8,60-1,38-2,93
Sodaş Sodyum Sanayii35,2010,0031,96
Söktaş4,65-2,31-8,64
Sönmez Filament78,601,4811,97
Sönmez Pamuklu28,780,9119,92
Sumaş Suni Tahta68,45-9,9933,56
Şeker Fin. Kir.6,55-1,062,34
Şekerbank1,59-3,055,30
Şişe Cam7,821,166,98
Şok Marketler13,46-2,966,66
T. Halk Bankası5,57-2,280,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,00-0,74-13,07
T.S.K.B.1,880,535,62
T.Tuborg17,68-0,73-2,16
Taç Tarım Ürünleri13,14-6,7424,79
Tat Gıda10,91-2,68-8,01
TAV Havalimanları22,40-1,505,16
Taze Kuru Gıda332,009,7553,49
Tek-Art Turizm2,21-0,459,41
Tekfen Holding18,08-3,2110,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,52-1,605,79
Temapol Polimer Plastik12,382,487,65
TGS Dış Ticaret25,982,28104,41
Tofaş Oto. Fab.36,72-2,918,25
Torunlar GMYO4,01-3,372,82
Trabzon Liman36,823,6614,63
Trabzonspor Sportif2,610,776,97
Trend GMYO9,49-3,85-24,50
TSKB GMYO5,130,00-10,78
Tuğçelik7,740,00-4,21
Tukaş9,38-1,37-3,20
Turcas Petrol4,83-0,41-0,41
Turkcell16,58-1,602,98
Tümosan Motor ve Traktör16,122,0314,57
Tüpraş106,30-3,36-1,57
Türk Hava Yolları13,23-0,232,48
Türk Prysmian Kablo13,151,948,68
Türk Telekom8,47-2,08-0,82
Türk Traktör177,90-2,79-2,63
Türker Proje Gayrimenkul155,709,9637,91
Türkiye Sigorta6,81-1,453,18
Ufuk Yatırım15,105,9612,69
Ulaşlar Turizm Yat.4,17-2,80-1,65
Ulusoy Elektrik49,10-1,41-4,38
Ulusoy Un Sanayi12,332,587,22
Umpaş Holding3,00-3,5414,94
Uşak Seramik2,29-2,14-2,14
Utopya Turizm46,505,2519,85
Uzertaş Boya95,409,9768,55
Ülker Bisküvi22,92-1,97-0,95
Vakıf Fin. Kir.4,52-0,886,10
Vakıf GMYO3,60-1,37-0,55
Vakıf Yat. Ort.7,46-1,061,36
Vakıflar Bankası4,73-2,670,42
Vakko Tekstil6,24-0,64-4,29
Vanet Gıda7,56-1,56-2,20
Verusa Holding47,68-0,255,72
Verusaturk Girisim15,084,9415,29
Vestel24,48-2,7016,24
Vestel Beyaz Eşya39,70-2,07-2,89
Viking Kağıt8,04-1,83-10,67
Yapı Kredi Koray GMYO4,56-3,182,47
Yapı ve Kredi Bank.3,14-2,481,95
Yaprak Süt ve Besi Çift.115,30-2,1259,25
Yataş14,97-1,963,60
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,220,72-4,09
Yeni Gimat GMYO12,770,082,74
Yeşil GMYO1,809,7630,43
Yeşil Yapı2,334,9526,63
Yeşil Yatırım Holding184,209,9793,18
Yibitaş İnşaat Malzeme16.108,400,673,26
Yonga Mobilya33,94-2,0213,13
Yükselen Çelik5,190,78-0,80
Yünsa14,60-2,67-0,41
Zorlu Enerji3,020,679,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Hadise Hande Erçel Cemal Hünal Demet Şener
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Twitter Gelecek Partisi Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 19:00:21. #1.15#
title