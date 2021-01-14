Borsada günlük işlemler (2)
14.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:54
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)38.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|38.900,00
|-1,53
|-3,95
|İş Bankası (C)
|7,07
|-0,28
|1,00
|İş Bankası (Kur.)
|381.999,00
|0,53
|İş Fin.Kir.
|3,85
|-0,52
|-0,26
|İş Girişim
|19,18
|0,26
|1,21
|İş GMYO
|2,52
|1,61
|-0,79
|İş Y. Men. Değ.
|17,50
|0,81
|-0,91
|İş Yat. Ort.
|3,54
|-0,56
|0,57
|İşbir Holding
|4.454,90
|9,75
|62,59
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-1,68
|2,63
|İttifak Holding
|2,21
|-1,34
|-0,90
|İz Hayvancılık Tarım
|18,99
|0,69
|5,50
|İzmir Demir Çelik
|10,70
|-0,37
|-0,65
|İzmir Fırça
|6,09
|-3,03
|9,53
|Jantsa Jant Sanayi
|564,50
|6,41
|70,18
|Kafein Yazılım
|20,60
|-1,44
|-3,65
|Kaplamin
|36,00
|5,26
|6,51
|Kardemir (A)
|6,30
|0,32
|5,88
|Kardemir (B)
|5,97
|-0,50
|13,28
|Kardemir (D)
|6,41
|0,79
|10,90
|Karel Elektronik
|24,64
|1,48
|6,85
|Karsan Otomotiv
|3,86
|2,66
|18,77
|Karsu Tekstil
|9,08
|9,27
|6,20
|Kartonsan
|92,10
|-4,06
|-3,61
|Katmerciler Ekipman
|3,24
|0,00
|5,19
|Kent Gıda
|362,00
|6,66
|1,80
|Kerevitaş Gıda
|6,58
|-1,05
|0,00
|Kervan Gıda
|15,83
|0,70
|19,74
|Kervansaray Yat. Holding
|1,25
|0,00
|-0,79
|Kiler GMYO
|2,52
|-0,79
|0,40
|Klimasan Klima
|18,50
|-6,99
|9,02
|Koç Holding
|22,12
|0,55
|4,73
|Konfrut Gıda
|17,50
|3,06
|3,55
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|29,04
|-3,20
|22,64
|Konya Çimento
|1.421,80
|10,00
|25,82
|Kordsa Teknik Tekstil
|18,05
|3,08
|16,08
|Koza Altın
|110,50
|-3,24
|14,27
|Koza Madencilik
|16,27
|-1,57
|5,04
|Körfez GMYO
|5,98
|-1,16
|3,10
|Kristal Kola
|3,47
|-4,14
|-11,48
|Kron Telekomünikasyon
|47,20
|5,36
|28,12
|Kuştur Kuşadası Turizm
|189,30
|9,99
|20,34
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,41
|-3,98
|4,78
|Kütahya Porselen
|55,60
|-9,96
|10,21
|Lider Faktoring
|3,27
|-2,10
|-4,11
|Link Bilgisayar
|29,90
|-3,17
|-6,20
|Logo Yazılım
|137,00
|0,66
|9,16
|Lokman Hekim Sağlık
|13,73
|6,77
|27,69
|Lüks Kadife
|33,76
|-3,82
|16,82
|Makina Takım
|3,07
|-1,92
|-9,97
|Marka Yatırım Holding
|6,28
|0,32
|-2,33
|Marmaris Altınyunus
|172,20
|9,96
|55,00
|Marshall
|335,00
|6,35
|9,23
|Martı GMYO
|3,05
|0,66
|10,91
|Martı Otel
|2,44
|6,55
|14,55
|Mavi Giyim
|53,50
|-0,65
|2,49
|Mazhar Zorlu Holding
|35,02
|-4,05
|11,25
|Mega Polietilen
|8,36
|0,36
|9,14
|Menderes Tekstil
|3,12
|0,32
|0,97
|Merit Turizm
|108,30
|9,95
|29,39
|Merko Gıda
|8,65
|-1,59
|0,12
|Metemtur Otelcilik
|23,00
|-4,01
|4,07
|Metro Holding
|2,12
|-1,40
|1,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,03
|-0,98
|4,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|-1,26
|0,86
|Migros Ticaret
|44,30
|-1,12
|3,50
|Milpa
|4,81
|-2,43
|4,57
|Mistral GMYO
|5,49
|3,20
|16,56
|MLP Sağlık
|22,60
|-0,53
|13,74
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,71
|-3,48
|2,39
|Mondi Tire Kutsan
|7,52
|-3,22
|-1,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,06
|-2,22
|3,98
|Net Holding
|3,52
|2,92
|2,62
|Netaş Telekom.
|27,84
|-2,66
|-0,85
|Niğbaş Niğde Beton
|43,20
|0,47
|-16,92
|Nuh Çimento
|47,28
|-2,15
|-3,98
|Nurol GMYO
|8,22
|-2,38
|12,76
|Odaş Elektrik
|3,82
|-3,29
|-2,05
|Olmuksan-IP
|8,22
|-0,60
|-30,63
|Orge Enerji Elektrik
|7,68
|2,13
|4,07
|Orma Orman Mahsulleri
|20,46
|9,94
|38,99
|Osmanlı Menkul
|31,42
|-2,06
|1,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,03
|-0,98
|-1,23
|Otokar
|410,90
|-6,19
|29,05
|Oyak Çimento
|8,62
|-2,93
|-1,82
|Oyak Yat. Ort.
|9,66
|-1,43
|38,99
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,88
|-4,87
|3,61
|Özak GMYO
|5,04
|0,00
|-1,18
|Özbal Çelik Boru
|6,42
|-4,32
|-1,98
|Özderici GMYO
|2,37
|-4,44
|6,76
|Özerden Plastik
|8,60
|-1,04
|-4,44
|Pamukova Elektrik
|20,50
|2,50
|-3,85
|Panora GMYO
|6,28
|-1,10
|1,45
|Papilon Savunma
|21,82
|-3,19
|-4,13
|Park Elek.Madencilik
|5,30
|-1,67
|-1,30
|Parsan
|24,94
|-2,81
|2,63
|Pegasus
|78,85
|6,12
|5,70
|Peker GMYO
|2,46
|-1,99
|-5,75
|Penguen Gıda
|5,22
|-2,43
|3,37
|Pera GMYO
|2,24
|-3,86
|1,82
|Pergamon Dış Ticaret
|33,02
|5,70
|67,53
|Petkim
|5,08
|-1,93
|2,01
|Petrokent Turizm
|979,00
|10,00
|8,01
|Pınar Et ve Un
|23,70
|2,51
|1,80
|Pınar Su
|9,24
|9,61
|24,36
|Pınar Süt
|24,66
|5,20
|6,85
|Plastikkart
|17,02
|0,41
|17,79
|Polisan Holding
|3,92
|-1,51
|1,55
|Politeknik Metal
|437,40
|9,98
|7,21
|Prizma Press Matbaacılık
|5,65
|-1,22
|3,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|118,80
|1,11
|-5,19
|QNB Finansbank
|67,70
|-0,15
|-3,77
|Ral Yatırım Holding
|4,47
|-2,19
|0,68
|Ray Sigorta
|16,92
|4,19
|9,51
|Reysaş GMYO
|5,48
|2,24
|0,55
|Reysaş Lojistik
|8,52
|-0,35
|-7,79
|Rhea Girişim
|3,65
|-4,95
|-1,88
|Rodrigo Tekstil
|14,99
|-4,28
|9,34
|Royal Halı
|3,26
|1,87
|-5,23
|RTA Laboratuvarları
|29,16
|-2,54
|-3,70
|Sabancı Holding
|11,51
|-1,29
|0,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,41
|-6,78
|4,87
|Sanel Mühendislik
|3,54
|-0,84
|3,51
|Sanifoam Sünger
|16,80
|3,07
|23,53
|Sanko Pazarlama
|8,91
|-2,52
|-5,11
|Saray Matbaacılık
|9,70
|0,10
|10,60
|Sarkuysan
|9,36
|-4,68
|5,88
|Sasa Polyester
|23,24
|-0,94
|14,94
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,56
|1,54
|0,59
|Sekuro Plastik
|15,90
|-3,05
|13,90
|Selçuk Ecza Deposu
|13,06
|-2,54
|-4,32
|Selçuk Gıda
|5,25
|0,77
|5,42
|Senkron Güvenlik
|24,34
|-9,99
|-7,31
|Serve Film Prodüksiyon
|14,88
|-0,80
|-7,00
|Servet GMYO
|107,50
|0,47
|37,12
|Seyitler Kimya
|31,42
|3,02
|25,22
|Silverline Endüstri
|10,04
|-4,65
|16,74
|Sinpaş GMYO
|5,26
|1,94
|25,84
|Smartiks Yazılım
|8,72
|-0,11
|-1,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,00
|9,97
|19,97
|Söktaş
|4,76
|-1,45
|-6,48
|Sönmez Filament
|77,45
|2,11
|10,33
|Sönmez Pamuklu
|28,52
|-2,46
|18,83
|Sumaş Suni Tahta
|76,05
|-9,95
|48,39
|Şeker Fin. Kir.
|6,62
|-2,65
|3,44
|Şekerbank
|1,64
|2,50
|8,61
|Şişe Cam
|7,73
|-3,13
|5,75
|Şok Marketler
|13,87
|-1,63
|9,90
|T. Halk Bankası
|5,70
|0,18
|2,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,20
|-2,51
|-12,43
|T.S.K.B.
|1,87
|-1,58
|5,06
|T.Tuborg
|17,81
|-2,09
|-1,44
|Taç Tarım Ürünleri
|14,09
|-0,42
|33,81
|Tat Gıda
|11,21
|-1,15
|-5,48
|TAV Havalimanları
|22,74
|2,52
|6,76
|Taze Kuru Gıda
|302,50
|10,00
|39,85
|Tek-Art Turizm
|2,22
|-2,20
|9,90
|Tekfen Holding
|18,68
|-1,06
|13,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,74
|-2,21
|7,51
|Temapol Polimer Plastik
|12,08
|-3,21
|5,04
|TGS Dış Ticaret
|25,40
|6,45
|99,84
|Tofaş Oto. Fab.
|37,82
|-0,47
|11,50
|Torunlar GMYO
|4,15
|2,22
|6,41
|Trabzon Liman
|35,52
|-5,08
|10,59
|Trabzonspor Sportif
|2,59
|0,39
|6,15
|Trend GMYO
|9,87
|1,54
|-21,48
|TSKB GMYO
|5,13
|-2,29
|-10,78
|Tuğçelik
|7,74
|-1,65
|-4,21
|Tukaş
|9,51
|-1,04
|-1,86
|Turcas Petrol
|4,85
|-2,02
|0,00
|Turkcell
|16,85
|-1,75
|4,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,80
|0,64
|12,30
|Tüpraş
|110,00
|1,29
|1,85
|Türk Hava Yolları
|13,26
|-0,15
|2,71
|Türk Prysmian Kablo
|12,90
|-1,53
|6,61
|Türk Telekom
|8,65
|-1,48
|1,29
|Türk Traktör
|183,00
|-3,68
|0,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|141,60
|-2,34
|25,42
|Türkiye Sigorta
|6,91
|-1,14
|4,70
|Ufuk Yatırım
|14,25
|2,67
|6,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,29
|3,37
|1,18
|Ulusoy Elektrik
|49,80
|-0,08
|-3,02
|Ulusoy Un Sanayi
|12,02
|-1,15
|4,52
|Umpaş Holding
|3,11
|-9,86
|19,16
|Uşak Seramik
|2,34
|-1,68
|0,00
|Utopya Turizm
|44,18
|-1,82
|13,87
|Uzertaş Boya
|86,75
|-9,96
|53,27
|Ülker Bisküvi
|23,38
|-1,52
|1,04
|Vakıf Fin. Kir.
|4,56
|-0,65
|7,04
|Vakıf GMYO
|3,65
|-1,08
|0,83
|Vakıf Yat. Ort.
|7,54
|-0,92
|2,45
|Vakıflar Bankası
|4,86
|-0,82
|3,18
|Vakko Tekstil
|6,28
|-1,72
|-3,68
|Vanet Gıda
|7,68
|0,39
|-0,65
|Verusa Holding
|47,80
|0,34
|5,99
|Verusaturk Girisim
|14,37
|9,95
|9,86
|Vestel
|25,16
|3,97
|19,47
|Vestel Beyaz Eşya
|40,54
|-2,31
|-0,83
|Viking Kağıt
|8,19
|-7,25
|-9,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,71
|-0,63
|5,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,22
|-0,92
|4,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|117,80
|9,99
|62,71
|Yataş
|15,27
|-0,20
|5,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,19
|-2,10
|-4,77
|Yeni Gimat GMYO
|12,76
|-0,62
|2,65
|Yeşil GMYO
|1,64
|7,89
|18,84
|Yeşil Yapı
|2,22
|4,72
|20,65
|Yeşil Yatırım Holding
|167,50
|9,98
|75,67
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.001,60
|-1,83
|2,57
|Yonga Mobilya
|34,64
|9,97
|15,47
|Yükselen Çelik
|5,15
|-4,81
|-1,56
|Yünsa
|15,00
|0,54
|2,32
|Zorlu Enerji
|3,00
|-1,64
|8,30
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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