Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

12.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)39.847,80-0,38-1,61
İş Bankası (C)7,12-1,111,71
İş Bankası (Kur.)381.999,00

0,53
İş Fin.Kir.3,880,260,52
İş Girişim19,00-1,140,26
İş GMYO2,50-0,79-1,57
İş Y. Men. Değ.17,50-0,79-0,91
İş Yat. Ort.3,53-0,840,28
İşbir Holding3.690,00-10,0034,67
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,21-0,826,14
İttifak Holding2,26-1,741,35
İz Hayvancılık Tarım18,34-3,471,89
İzmir Demir Çelik10,88-2,421,02
İzmir Fırça6,496,3916,73
Jantsa Jant Sanayi482,305,9545,40
Kafein Yazılım21,02-1,50-1,68
Kaplamin38,00-5,0012,43
Kardemir (A)6,476,078,74
Kardemir (B)5,884,0711,57
Kardemir (D)6,412,7210,90
Karel Elektronik24,783,687,46
Karsan Otomotiv3,874,5919,08
Karsu Tekstil7,94-0,13-7,13
Kartonsan93,255,85-2,41
Katmerciler Ekipman3,281,866,49
Kent Gıda333,90-2,79-6,10
Kerevitaş Gıda6,65-0,601,06
Kervan Gıda15,445,1116,79
Kervansaray Yat. Holding1,311,553,97
Kiler GMYO2,550,791,59
Klimasan Klima19,6910,0016,03
Koç Holding22,201,835,11
Konfrut Gıda16,85-0,41-0,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji29,26-5,3123,56
Konya Çimento1.218,30-8,017,81
Kordsa Teknik Tekstil16,383,615,34
Koza Altın119,00-0,9223,06
Koza Madencilik17,31-0,0611,75
Körfez GMYO6,090,505,00
Kristal Kola3,43-3,11-12,50
Kron Telekomünikasyon40,74-0,1010,59
Kuştur Kuşadası Turizm169,809,837,95
Kuyumcukent Gayrimenkul2,531,2010,00
Kütahya Porselen68,609,9435,98
Lider Faktoring3,361,51-1,47
Link Bilgisayar30,74-0,19-3,56
Logo Yazılım132,101,625,26
Lokman Hekim Sağlık12,700,2418,11
Lüks Kadife39,000,2634,95
Makina Takım3,110,65-8,80
Marka Yatırım Holding6,33-0,94-1,56
Marmaris Altınyunus142,40-1,5928,17
Marshall317,300,413,46
Martı GMYO3,11-0,9613,09
Martı Otel2,220,914,23
Mavi Giyim54,200,653,83
Mazhar Zorlu Holding37,129,9517,92
Mega Polietilen8,291,978,22
Menderes Tekstil3,110,320,65
Merit Turizm94,403,5112,78
Merko Gıda8,701,750,69
Metemtur Otelcilik24,389,9210,32
Metro Holding2,140,472,88
Metro Petrol ve Tesisleri3,15-2,489,00
Metro Yatırım Ortaklığı2,39-0,422,58
Migros Ticaret44,16-0,093,18
Milpa5,24-3,3213,91
Mistral GMYO5,45-0,1815,71
MLP Sağlık22,522,7413,34
MMC San. ve Tic. Yat.4,742,603,04
Mondi Tire Kutsan7,99-0,995,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret39,966,5612,12
Net Holding3,493,561,75
Netaş Telekom.28,56-0,701,71
Niğbaş Niğde Beton43,00-3,15-17,31
Nuh Çimento48,38-1,67-1,75
Nurol GMYO8,137,5411,52
Odaş Elektrik3,940,511,03
Olmuksan-IP8,34-6,29-29,62
Orge Enerji Elektrik7,470,131,22
Orma Orman Mahsulleri19,10-1,5529,76
Osmanlı Menkul32,700,745,48
Ostim Endüstriyel Yat4,10-1,200,49
Otokar409,903,2528,74
Oyak Çimento8,920,791,59
Oyak Yat. Ort.9,079,9430,50
Oylum Sınai Yatırımlar4,870,003,40
Özak GMYO5,092,00-0,20
Özbal Çelik Boru6,592,970,61
Özderici GMYO2,54-5,2214,41
Özerden Plastik8,703,57-3,33
Pamukova Elektrik21,360,560,19
Panora GMYO6,42-1,233,72
Papilon Savunma23,202,471,93
Park Elek.Madencilik5,381,890,19
Parsan25,82-0,086,26
Pegasus73,253,02-1,81
Peker GMYO2,52-1,56-3,45
Penguen Gıda5,550,009,90
Pera GMYO2,300,444,55
Pergamon Dış Ticaret28,409,9944,09
Petkim5,291,156,22
Petrokent Turizm910,802,450,49
Pınar Et ve Un22,920,35-1,55
Pınar Su8,334,0012,11
Pınar Süt22,961,06-0,52
Plastikkart16,980,1217,51
Polisan Holding3,991,013,37
Politeknik Metal397,50-5,36-2,57
Prizma Press Matbaacılık5,50-0,540,36
QNB Finans Fin. Kir.121,10-1,46-3,35
QNB Finansbank67,95-0,80-3,41
Ral Yatırım Holding4,450,230,23
Ray Sigorta14,771,30-4,40
Reysaş GMYO5,320,00-2,39
Reysaş Lojistik8,620,47-6,71
Rhea Girişim3,57-0,28-4,03
Rodrigo Tekstil17,399,9926,84
Royal Halı3,25-0,91-5,52
RTA Laboratuvarları30,04-0,79-0,79
Sabancı Holding11,68-0,511,92
Safkar Ege Soğutmacılık11,139,982,30
Sanel Mühendislik3,560,854,09
Sanifoam Sünger16,207,8619,12
Sanko Pazarlama9,05-0,98-3,62
Saray Matbaacılık9,610,219,58
Sarkuysan9,150,663,51
Sasa Polyester23,921,1818,30
Say Yenilenebilir Enerji8,381,09-1,53
Sekuro Plastik16,730,4219,84
Selçuk Ecza Deposu13,78-0,290,95
Selçuk Gıda5,100,002,41
Senkron Güvenlik28,029,976,70
Serve Film Prodüksiyon15,50-1,84-3,13
Servet GMYO106,300,9535,59
Seyitler Kimya30,605,5221,96
Silverline Endüstri10,329,9020,00
Sinpaş GMYO5,040,4020,57
Smartiks Yazılım8,54-0,81-3,61
Sodaş Sodyum Sanayii26,90-3,100,85
Söktaş4,87-0,81-4,32
Sönmez Filament73,901,515,27
Sönmez Pamuklu30,004,5325,00
Sumaş Suni Tahta83,959,8163,80
Şeker Fin. Kir.6,93-1,568,28
Şekerbank1,61-1,236,62
Şişe Cam7,644,664,51
Şok Marketler14,02-1,2711,09
T. Halk Bankası5,68-0,532,16
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,30-0,49-8,89
T.S.K.B.1,904,976,74
T.Tuborg18,270,381,11
Taç Tarım Ürünleri13,889,9831,81
Tat Gıda11,09-0,45-6,49
TAV Havalimanları21,943,103,00
Taze Kuru Gıda255,003,0317,89
Tek-Art Turizm2,301,3213,86
Tekfen Holding18,600,0013,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,99-1,209,47
Temapol Polimer Plastik11,350,89-1,30
TGS Dış Ticaret21,709,9870,73
Tofaş Oto. Fab.38,802,4314,39
Torunlar GMYO4,093,284,87
Trabzon Liman40,98-0,4927,58
Trabzonspor Sportif2,63-1,137,79
Trend GMYO10,15-5,76-19,25
TSKB GMYO5,377,40-6,61
Tuğçelik7,920,64-1,98
Tukaş9,57-0,31-1,24
Turcas Petrol5,030,003,71
Turkcell16,69-0,543,66
Tümosan Motor ve Traktör16,201,0015,14
Tüpraş109,40-0,641,30
Türk Hava Yolları12,861,26-0,39
Türk Prysmian Kablo13,36-1,0410,41
Türk Telekom8,680,001,64
Türk Traktör182,70-0,440,00
Türker Proje Gayrimenkul150,002,5332,86
Türkiye Sigorta7,13-0,708,03
Ufuk Yatırım13,80-0,142,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,100,24-3,30
Ulusoy Elektrik51,100,10-0,49
Ulusoy Un Sanayi11,88-1,083,30
Umpaş Holding3,30-9,8426,44
Uşak Seramik2,38-1,241,71
Utopya Turizm46,369,9619,48
Uzertaş Boya88,059,9955,57
Ülker Bisküvi24,203,424,58
Vakıf Fin. Kir.4,67-4,309,62
Vakıf GMYO3,74-0,273,31
Vakıf Yat. Ort.7,620,933,53
Vakıflar Bankası4,88-0,413,61
Vakko Tekstil6,43-1,38-1,38
Vanet Gıda7,554,57-2,33
Verusa Holding48,00-1,236,43
Verusaturk Girisim12,803,31-2,14
Vestel22,402,476,36
Vestel Beyaz Eşya41,042,090,39
Viking Kağıt8,033,35-10,78
Yapı Kredi Koray GMYO5,004,8212,36
Yapı ve Kredi Bank.3,250,315,52
Yaprak Süt ve Besi Çift.97,409,9934,53
Yataş15,20-1,305,19
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,41-0,900,23
Yeni Gimat GMYO12,90-0,233,78
Yeşil GMYO1,55-7,1912,32
Yeşil Yapı2,10-6,2514,13
Yeşil Yatırım Holding160,80-3,6568,64
Yibitaş İnşaat Malzeme16.841,100,007,95
Yonga Mobilya29,220,76-2,60
Yükselen Çelik5,55-2,926,08
Yünsa14,902,261,64
Zorlu Enerji2,960,346,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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