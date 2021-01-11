Borsada günlük işlemler (2)
11.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:39
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|39.998,90
|0,00
|-1,24
|İş Bankası (C)
|7,20
|-2,44
|2,86
|İş Bankası (Kur.)
|381.999,00
|8,83
|0,53
|İş Fin.Kir.
|3,87
|-2,52
|0,26
|İş Girişim
|19,22
|-1,54
|1,42
|İş GMYO
|2,52
|-2,33
|-0,79
|İş Y. Men. Değ.
|17,64
|-1,40
|-0,11
|İş Yat. Ort.
|3,56
|-1,66
|1,14
|İşbir Holding
|4.100,00
|6,89
|49,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,22
|5,17
|7,02
|İttifak Holding
|2,30
|2,22
|3,14
|İz Hayvancılık Tarım
|19,00
|7,22
|5,56
|İzmir Demir Çelik
|11,15
|3,72
|3,53
|İzmir Fırça
|6,10
|9,91
|9,71
|Jantsa Jant Sanayi
|455,20
|-3,15
|37,23
|Kafein Yazılım
|21,34
|-0,65
|-0,19
|Kaplamin
|40,00
|3,04
|18,34
|Kardemir (A)
|6,10
|-1,29
|2,52
|Kardemir (B)
|5,65
|-0,53
|7,21
|Kardemir (D)
|6,24
|1,46
|7,96
|Karel Elektronik
|23,90
|-1,57
|3,64
|Karsan Otomotiv
|3,70
|3,06
|13,85
|Karsu Tekstil
|7,95
|-1,97
|-7,02
|Kartonsan
|88,10
|-1,01
|-7,80
|Katmerciler Ekipman
|3,22
|-2,13
|4,55
|Kent Gıda
|343,50
|0,03
|-3,40
|Kerevitaş Gıda
|6,69
|-2,48
|1,67
|Kervan Gıda
|14,69
|1,73
|11,12
|Kervansaray Yat. Holding
|1,29
|-9,79
|2,38
|Kiler GMYO
|2,53
|-0,39
|0,80
|Klimasan Klima
|17,90
|3,17
|5,48
|Koç Holding
|21,80
|1,30
|3,22
|Konfrut Gıda
|16,92
|0,18
|0,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|30,90
|-1,90
|30,49
|Konya Çimento
|1.324,40
|10,00
|17,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,81
|0,57
|1,67
|Koza Altın
|120,10
|0,92
|24,20
|Koza Madencilik
|17,32
|5,74
|11,81
|Körfez GMYO
|6,06
|-0,16
|4,48
|Kristal Kola
|3,54
|-3,28
|-9,69
|Kron Telekomünikasyon
|40,78
|-4,27
|10,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|154,60
|-6,76
|-1,72
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,50
|1,63
|8,70
|Kütahya Porselen
|62,40
|9,96
|23,69
|Lider Faktoring
|3,31
|-0,60
|-2,93
|Link Bilgisayar
|30,80
|-3,45
|-3,37
|Logo Yazılım
|130,00
|-2,33
|3,59
|Lokman Hekim Sağlık
|12,67
|-1,25
|17,84
|Lüks Kadife
|38,90
|9,95
|34,60
|Makina Takım
|3,09
|-2,22
|-9,38
|Marka Yatırım Holding
|6,39
|-0,62
|-0,62
|Marmaris Altınyunus
|144,70
|9,95
|30,24
|Marshall
|316,00
|-6,92
|3,03
|Martı GMYO
|3,14
|5,72
|14,18
|Martı Otel
|2,20
|-0,45
|3,29
|Mavi Giyim
|53,85
|-1,46
|3,16
|Mazhar Zorlu Holding
|33,76
|-9,97
|7,24
|Mega Polietilen
|8,13
|-1,22
|6,14
|Menderes Tekstil
|3,10
|-0,96
|0,32
|Merit Turizm
|91,20
|-5,93
|8,96
|Merko Gıda
|8,55
|-2,84
|-1,04
|Metemtur Otelcilik
|22,18
|-3,57
|0,36
|Metro Holding
|2,13
|-0,47
|2,40
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,23
|4,53
|11,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,40
|-0,83
|3,00
|Migros Ticaret
|44,20
|-0,67
|3,27
|Milpa
|5,42
|9,94
|17,83
|Mistral GMYO
|5,46
|-0,73
|15,92
|MLP Sağlık
|21,92
|-1,70
|10,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,62
|-2,74
|0,43
|Mondi Tire Kutsan
|8,07
|0,37
|6,18
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,50
|6,59
|5,22
|Net Holding
|3,37
|-1,17
|-1,75
|Netaş Telekom.
|28,76
|-2,51
|2,42
|Niğbaş Niğde Beton
|44,40
|-1,16
|-14,62
|Nuh Çimento
|49,20
|-1,48
|-0,08
|Nurol GMYO
|7,56
|0,80
|3,70
|Odaş Elektrik
|3,92
|-1,26
|0,51
|Olmuksan-IP
|8,90
|-4,71
|-24,89
|Orge Enerji Elektrik
|7,46
|-1,45
|1,08
|Orma Orman Mahsulleri
|19,40
|0,41
|31,79
|Osmanlı Menkul
|32,46
|3,71
|4,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,15
|-3,26
|1,72
|Otokar
|397,00
|-5,70
|24,69
|Oyak Çimento
|8,85
|-2,32
|0,80
|Oyak Yat. Ort.
|8,25
|0,24
|18,71
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,87
|0,00
|3,40
|Özak GMYO
|4,99
|-1,58
|-2,16
|Özbal Çelik Boru
|6,40
|-1,39
|-2,29
|Özderici GMYO
|2,68
|5,51
|20,72
|Özerden Plastik
|8,40
|-1,41
|-6,67
|Pamukova Elektrik
|21,24
|-10,00
|-0,38
|Panora GMYO
|6,50
|2,04
|5,01
|Papilon Savunma
|22,64
|1,80
|-0,53
|Park Elek.Madencilik
|5,28
|-1,68
|-1,68
|Parsan
|25,84
|0,16
|6,34
|Pegasus
|71,10
|-2,27
|-4,69
|Peker GMYO
|2,56
|-3,40
|-1,92
|Penguen Gıda
|5,55
|2,02
|9,90
|Pera GMYO
|2,29
|-0,43
|4,09
|Pergamon Dış Ticaret
|25,82
|-0,62
|31,00
|Petkim
|5,23
|-0,57
|5,02
|Petrokent Turizm
|889,00
|-1,44
|-1,92
|Pınar Et ve Un
|22,84
|-0,35
|-1,89
|Pınar Su
|8,01
|0,50
|7,81
|Pınar Süt
|22,72
|-0,61
|-1,56
|Plastikkart
|16,96
|-1,97
|17,37
|Polisan Holding
|3,95
|-0,50
|2,33
|Politeknik Metal
|420,00
|0,02
|2,94
|Prizma Press Matbaacılık
|5,53
|0,55
|0,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,90
|0,00
|-1,92
|QNB Finansbank
|68,50
|0,00
|-2,63
|Ral Yatırım Holding
|4,44
|-2,42
|0,00
|Ray Sigorta
|14,58
|-1,82
|-5,63
|Reysaş GMYO
|5,32
|-0,93
|-2,39
|Reysaş Lojistik
|8,58
|-3,05
|-7,14
|Rhea Girişim
|3,58
|-1,92
|-3,76
|Rodrigo Tekstil
|15,81
|9,94
|15,32
|Royal Halı
|3,28
|-0,91
|-4,65
|RTA Laboratuvarları
|30,28
|-0,07
|0,00
|Sabancı Holding
|11,74
|0,43
|2,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,12
|0,60
|-6,99
|Sanel Mühendislik
|3,53
|-0,84
|3,22
|Sanifoam Sünger
|15,02
|-7,91
|10,44
|Sanko Pazarlama
|9,14
|0,77
|-2,66
|Saray Matbaacılık
|9,59
|-0,10
|9,35
|Sarkuysan
|9,09
|0,11
|2,83
|Sasa Polyester
|23,64
|3,23
|16,91
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,29
|-3,04
|-2,59
|Sekuro Plastik
|16,66
|-2,00
|19,34
|Selçuk Ecza Deposu
|13,82
|3,13
|1,25
|Selçuk Gıda
|5,10
|0,00
|2,41
|Senkron Güvenlik
|25,48
|-9,96
|-2,97
|Serve Film Prodüksiyon
|15,79
|5,27
|-1,31
|Servet GMYO
|105,30
|6,04
|34,31
|Seyitler Kimya
|29,00
|0,90
|15,58
|Silverline Endüstri
|9,39
|9,95
|9,19
|Sinpaş GMYO
|5,02
|6,13
|20,10
|Smartiks Yazılım
|8,61
|-1,60
|-2,82
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,76
|0,00
|4,07
|Söktaş
|4,91
|-2,00
|-3,54
|Sönmez Filament
|72,80
|-0,14
|3,70
|Sönmez Pamuklu
|28,70
|-5,90
|19,58
|Sumaş Suni Tahta
|76,45
|10,00
|49,17
|Şeker Fin. Kir.
|7,04
|3,23
|10,00
|Şekerbank
|1,63
|1,24
|7,95
|Şişe Cam
|7,30
|-1,62
|-0,14
|Şok Marketler
|14,20
|1,43
|12,52
|T. Halk Bankası
|5,71
|-1,38
|2,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,44
|-0,14
|-8,44
|T.S.K.B.
|1,81
|-1,63
|1,69
|T.Tuborg
|18,20
|3,12
|0,72
|Taç Tarım Ürünleri
|12,62
|9,93
|19,85
|Tat Gıda
|11,14
|-1,50
|-6,07
|TAV Havalimanları
|21,28
|-0,09
|-0,09
|Taze Kuru Gıda
|247,50
|10,00
|14,42
|Tek-Art Turizm
|2,27
|-2,58
|12,38
|Tekfen Holding
|18,60
|2,20
|13,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,16
|1,94
|10,80
|Temapol Polimer Plastik
|11,25
|-1,40
|-2,17
|TGS Dış Ticaret
|19,73
|1,96
|55,23
|Tofaş Oto. Fab.
|37,88
|5,69
|11,67
|Torunlar GMYO
|3,96
|-2,22
|1,54
|Trabzon Liman
|41,18
|9,99
|28,21
|Trabzonspor Sportif
|2,66
|0,38
|9,02
|Trend GMYO
|10,77
|-6,99
|-14,32
|TSKB GMYO
|5,00
|-6,72
|-13,04
|Tuğçelik
|7,87
|-0,38
|-2,60
|Tukaş
|9,60
|-1,23
|-0,93
|Turcas Petrol
|5,03
|1,00
|3,71
|Turkcell
|16,78
|-0,42
|4,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,04
|9,94
|14,00
|Tüpraş
|110,10
|-1,87
|1,94
|Türk Hava Yolları
|12,70
|-0,94
|-1,63
|Türk Prysmian Kablo
|13,50
|6,30
|11,57
|Türk Telekom
|8,68
|-1,36
|1,64
|Türk Traktör
|183,50
|-0,27
|0,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,30
|10,00
|29,58
|Türkiye Sigorta
|7,18
|0,28
|8,79
|Ufuk Yatırım
|13,82
|2,37
|3,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,09
|-1,45
|-3,54
|Ulusoy Elektrik
|51,05
|0,49
|-0,58
|Ulusoy Un Sanayi
|12,01
|-1,40
|4,43
|Umpaş Holding
|3,66
|9,91
|40,23
|Uşak Seramik
|2,41
|-1,63
|2,99
|Utopya Turizm
|42,16
|-3,74
|8,66
|Uzertaş Boya
|80,05
|9,96
|41,43
|Ülker Bisküvi
|23,40
|1,74
|1,12
|Vakıf Fin. Kir.
|4,88
|9,91
|14,55
|Vakıf GMYO
|3,75
|0,81
|3,59
|Vakıf Yat. Ort.
|7,55
|0,53
|2,58
|Vakıflar Bankası
|4,90
|-1,41
|4,03
|Vakko Tekstil
|6,52
|-0,15
|0,00
|Vanet Gıda
|7,22
|1,69
|-6,60
|Verusa Holding
|48,60
|6,86
|7,76
|Verusaturk Girisim
|12,39
|-3,05
|-5,28
|Vestel
|21,86
|0,00
|3,80
|Vestel Beyaz Eşya
|40,20
|-0,69
|-1,66
|Viking Kağıt
|7,77
|3,46
|-13,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,77
|5,07
|7,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,24
|-2,41
|5,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|88,55
|10,00
|22,31
|Yataş
|15,40
|7,39
|6,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,45
|-2,63
|1,14
|Yeni Gimat GMYO
|12,93
|0,31
|4,02
|Yeşil GMYO
|1,67
|-9,73
|21,01
|Yeşil Yapı
|2,24
|-9,68
|21,74
|Yeşil Yatırım Holding
|166,90
|9,95
|75,04
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.841,10
|10,00
|7,95
|Yonga Mobilya
|29,00
|-1,02
|-3,33
|Yükselen Çelik
|8,25
|1,10
|9,27
|Yünsa
|14,57
|-1,22
|-0,61
|Zorlu Enerji
|2,95
|1,37
|6,50
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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