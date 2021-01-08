Borsada günlük işlemler (2)
08.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|39.999,90
|0,00
|-1,23
|İş Bankası (C)
|7,38
|3,36
|5,43
|İş Bankası (Kur.)
|351.000,00
|-7,63
|İş Fin.Kir.
|3,97
|0,25
|2,85
|İş Girişim
|19,52
|-0,15
|3,01
|İş GMYO
|2,58
|-0,39
|1,57
|İş Y. Men. Değ.
|17,89
|-0,11
|1,30
|İş Yat. Ort.
|3,62
|0,84
|2,84
|İşbir Holding
|3.835,80
|10,00
|39,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|-0,85
|1,75
|İttifak Holding
|2,25
|1,81
|0,90
|İz Hayvancılık Tarım
|17,72
|9,99
|-1,56
|İzmir Demir Çelik
|10,75
|2,09
|-0,19
|İzmir Fırça
|5,55
|-2,29
|-0,18
|Jantsa Jant Sanayi
|470,00
|-3,17
|41,69
|Kafein Yazılım
|21,48
|4,07
|0,47
|Kaplamin
|38,82
|9,97
|14,85
|Kardemir (A)
|6,18
|-0,32
|3,87
|Kardemir (B)
|5,68
|1,97
|7,78
|Kardemir (D)
|6,15
|3,71
|6,40
|Karel Elektronik
|24,28
|-0,41
|5,29
|Karsan Otomotiv
|3,59
|-0,28
|10,46
|Karsu Tekstil
|8,11
|2,14
|-5,15
|Kartonsan
|89,00
|1,83
|-6,86
|Katmerciler Ekipman
|3,29
|-1,20
|6,82
|Kent Gıda
|343,40
|4,06
|-3,43
|Kerevitaş Gıda
|6,86
|-0,72
|4,26
|Kervan Gıda
|14,44
|9,98
|9,23
|Kervansaray Yat. Holding
|1,43
|-0,69
|13,49
|Kiler GMYO
|2,54
|-0,39
|1,20
|Klimasan Klima
|17,35
|-1,25
|2,24
|Koç Holding
|21,52
|1,99
|1,89
|Konfrut Gıda
|16,89
|-0,65
|-0,06
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|31,50
|4,30
|33,02
|Konya Çimento
|1.204,00
|9,99
|6,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,72
|3,22
|1,09
|Koza Altın
|119,00
|9,68
|23,06
|Koza Madencilik
|16,38
|3,02
|5,75
|Körfez GMYO
|6,07
|-0,49
|4,66
|Kristal Kola
|3,66
|-1,35
|-6,63
|Kron Telekomünikasyon
|42,60
|-0,37
|15,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|165,80
|3,82
|5,40
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,46
|4,24
|6,96
|Kütahya Porselen
|56,75
|5,39
|12,49
|Lider Faktoring
|3,33
|0,30
|-2,35
|Link Bilgisayar
|31,90
|2,84
|0,08
|Logo Yazılım
|133,10
|5,22
|6,06
|Lokman Hekim Sağlık
|12,83
|4,73
|19,32
|Lüks Kadife
|35,38
|9,06
|22,42
|Makina Takım
|3,16
|-1,25
|-7,33
|Marka Yatırım Holding
|6,43
|0,94
|0,00
|Marmaris Altınyunus
|131,60
|3,30
|18,45
|Marshall
|339,50
|2,20
|10,69
|Martı GMYO
|2,97
|5,32
|8,00
|Martı Otel
|2,21
|2,79
|3,76
|Mavi Giyim
|54,65
|3,11
|4,69
|Mazhar Zorlu Holding
|37,50
|1,08
|19,12
|Mega Polietilen
|8,23
|0,61
|7,44
|Menderes Tekstil
|3,13
|-1,57
|1,29
|Merit Turizm
|96,95
|8,02
|15,83
|Merko Gıda
|8,80
|0,34
|1,85
|Metemtur Otelcilik
|23,00
|0,00
|4,07
|Metro Holding
|2,14
|-1,83
|2,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,09
|4,04
|6,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,42
|0,41
|3,86
|Migros Ticaret
|44,50
|1,64
|3,97
|Milpa
|4,93
|-1,20
|7,17
|Mistral GMYO
|5,50
|3,77
|16,77
|MLP Sağlık
|22,30
|7,42
|12,23
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,75
|4,86
|3,26
|Mondi Tire Kutsan
|8,04
|-1,23
|5,79
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,18
|1,03
|-1,29
|Net Holding
|3,41
|-0,58
|-0,58
|Netaş Telekom.
|29,50
|9,99
|5,06
|Niğbaş Niğde Beton
|44,92
|0,81
|-13,62
|Nuh Çimento
|49,94
|0,56
|1,42
|Nurol GMYO
|7,50
|0,67
|2,88
|Odaş Elektrik
|3,97
|0,51
|1,79
|Olmuksan-IP
|9,34
|6,74
|-21,18
|Orge Enerji Elektrik
|7,57
|-0,53
|2,57
|Orma Orman Mahsulleri
|19,32
|9,96
|31,25
|Osmanlı Menkul
|31,30
|1,23
|0,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,29
|3,12
|5,15
|Otokar
|421,00
|-2,30
|32,22
|Oyak Çimento
|9,06
|-1,31
|3,19
|Oyak Yat. Ort.
|8,23
|-2,49
|18,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,87
|-1,42
|3,40
|Özak GMYO
|5,07
|-0,98
|-0,59
|Özbal Çelik Boru
|6,49
|-0,46
|-0,92
|Özderici GMYO
|2,54
|9,96
|14,41
|Özerden Plastik
|8,52
|3,90
|-5,33
|Pamukova Elektrik
|23,60
|0,00
|10,69
|Panora GMYO
|6,37
|1,27
|2,91
|Papilon Savunma
|22,24
|0,00
|-2,28
|Park Elek.Madencilik
|5,37
|-0,56
|0,00
|Parsan
|25,80
|4,45
|6,17
|Pegasus
|72,75
|0,83
|-2,48
|Peker GMYO
|2,65
|1,15
|1,53
|Penguen Gıda
|5,44
|1,12
|7,72
|Pera GMYO
|2,30
|2,22
|4,55
|Pergamon Dış Ticaret
|25,98
|1,88
|31,81
|Petkim
|5,26
|0,19
|5,62
|Petrokent Turizm
|902,00
|-0,66
|-0,49
|Pınar Et ve Un
|22,92
|0,09
|-1,55
|Pınar Su
|7,97
|-2,21
|7,27
|Pınar Süt
|22,86
|0,44
|-0,95
|Plastikkart
|17,30
|4,53
|19,72
|Polisan Holding
|3,97
|-0,25
|2,85
|Politeknik Metal
|419,90
|5,64
|2,92
|Prizma Press Matbaacılık
|5,50
|-0,72
|0,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,90
|3,19
|-1,92
|QNB Finansbank
|68,50
|0,81
|-2,63
|Ral Yatırım Holding
|4,55
|-2,57
|2,48
|Ray Sigorta
|14,85
|-0,40
|-3,88
|Reysaş GMYO
|5,37
|-0,92
|-1,47
|Reysaş Lojistik
|8,85
|-1,78
|-4,22
|Rhea Girişim
|3,65
|-1,62
|-1,88
|Rodrigo Tekstil
|14,38
|9,94
|4,89
|Royal Halı
|3,31
|-2,36
|-3,78
|RTA Laboratuvarları
|30,30
|-2,07
|0,07
|Sabancı Holding
|11,69
|0,69
|2,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,06
|-1,08
|-7,54
|Sanel Mühendislik
|3,56
|-1,66
|4,09
|Sanifoam Sünger
|16,31
|-3,49
|19,93
|Sanko Pazarlama
|9,07
|1,23
|-3,41
|Saray Matbaacılık
|9,60
|0,52
|9,46
|Sarkuysan
|9,08
|0,33
|2,71
|Sasa Polyester
|22,90
|-1,12
|13,25
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,55
|-1,72
|0,47
|Sekuro Plastik
|17,00
|6,32
|21,78
|Selçuk Ecza Deposu
|13,40
|0,30
|-1,83
|Selçuk Gıda
|5,10
|3,45
|2,41
|Senkron Güvenlik
|28,30
|-9,99
|7,77
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-4,52
|-6,25
|Servet GMYO
|99,30
|0,97
|26,66
|Seyitler Kimya
|28,74
|-0,21
|14,54
|Silverline Endüstri
|8,54
|2,64
|-0,70
|Sinpaş GMYO
|4,73
|0,42
|13,16
|Smartiks Yazılım
|8,75
|3,67
|-1,24
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,76
|4,60
|4,07
|Söktaş
|5,01
|-0,40
|-1,57
|Sönmez Filament
|72,90
|1,39
|3,85
|Sönmez Pamuklu
|30,50
|0,86
|27,08
|Sumaş Suni Tahta
|69,50
|-7,21
|35,61
|Şeker Fin. Kir.
|6,82
|-0,44
|6,56
|Şekerbank
|1,61
|3,87
|6,62
|Şişe Cam
|7,42
|0,54
|1,50
|Şok Marketler
|14,00
|6,95
|10,94
|T. Halk Bankası
|5,79
|1,40
|4,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,48
|-0,90
|-8,31
|T.S.K.B.
|1,84
|-1,08
|3,37
|T.Tuborg
|17,65
|1,20
|-2,32
|Taç Tarım Ürünleri
|11,48
|9,86
|9,02
|Tat Gıda
|11,31
|-1,57
|-4,64
|TAV Havalimanları
|21,30
|2,01
|0,00
|Taze Kuru Gıda
|225,00
|0,00
|4,02
|Tek-Art Turizm
|2,33
|-0,85
|15,35
|Tekfen Holding
|18,20
|-0,11
|10,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,89
|9,98
|8,69
|Temapol Polimer Plastik
|11,41
|-0,78
|-0,78
|TGS Dış Ticaret
|19,35
|4,09
|52,24
|Tofaş Oto. Fab.
|35,84
|2,05
|5,66
|Torunlar GMYO
|4,05
|-0,49
|3,85
|Trabzon Liman
|37,44
|5,46
|16,56
|Trabzonspor Sportif
|2,65
|-0,38
|8,61
|Trend GMYO
|11,58
|-3,90
|-7,88
|TSKB GMYO
|5,36
|-1,29
|-6,78
|Tuğçelik
|7,90
|-1,37
|-2,23
|Tukaş
|9,72
|1,78
|0,31
|Turcas Petrol
|4,98
|0,81
|2,68
|Turkcell
|16,85
|0,30
|4,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,59
|3,70
|3,70
|Tüpraş
|112,20
|0,72
|3,89
|Türk Hava Yolları
|12,82
|1,10
|-0,70
|Türk Prysmian Kablo
|12,70
|3,93
|4,96
|Türk Telekom
|8,80
|0,57
|3,04
|Türk Traktör
|184,00
|-3,56
|0,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,00
|0,38
|17,80
|Türkiye Sigorta
|7,16
|1,13
|8,48
|Ufuk Yatırım
|13,50
|-4,05
|0,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,15
|1,97
|-2,12
|Ulusoy Elektrik
|50,80
|1,60
|-1,07
|Ulusoy Un Sanayi
|12,18
|-0,25
|5,91
|Umpaş Holding
|3,33
|-9,76
|27,59
|Uşak Seramik
|2,45
|0,41
|4,70
|Utopya Turizm
|43,80
|1,86
|12,89
|Uzertaş Boya
|72,80
|9,39
|28,62
|Ülker Bisküvi
|23,00
|0,88
|-0,61
|Vakıf Fin. Kir.
|4,44
|1,14
|4,23
|Vakıf GMYO
|3,72
|-0,80
|2,76
|Vakıf Yat. Ort.
|7,51
|-0,79
|2,04
|Vakıflar Bankası
|4,97
|1,43
|5,52
|Vakko Tekstil
|6,53
|0,93
|0,15
|Vanet Gıda
|7,10
|-0,70
|-8,15
|Verusa Holding
|45,48
|4,12
|0,84
|Verusaturk Girisim
|12,78
|4,75
|-2,29
|Vestel
|21,86
|0,00
|3,80
|Vestel Beyaz Eşya
|40,48
|0,25
|-0,98
|Viking Kağıt
|7,51
|-2,21
|-16,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,54
|1,34
|2,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,32
|0,61
|7,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|80,50
|5,92
|11,19
|Yataş
|14,34
|1,34
|-0,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,57
|0,22
|3,86
|Yeni Gimat GMYO
|12,89
|-0,23
|3,70
|Yeşil GMYO
|1,85
|1,65
|34,06
|Yeşil Yapı
|2,48
|5,53
|34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|151,80
|10,00
|59,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.310,10
|1,39
|-1,86
|Yonga Mobilya
|29,30
|1,74
|-2,33
|Yükselen Çelik
|8,16
|-5,88
|8,08
|Yünsa
|14,75
|-0,47
|0,61
|Zorlu Enerji
|2,91
|-1,02
|5,05
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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