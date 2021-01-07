Borsada günlük işlemler (2)
07.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|39.999,90
|-0,25
|-1,23
|İş Bankası (C)
|7,14
|1,85
|2,00
|İş Bankası (Kur.)
|351.000,00
|-7,63
|-7,63
|İş Fin.Kir.
|3,96
|0,76
|2,59
|İş Girişim
|19,55
|2,73
|3,17
|İş GMYO
|2,59
|1,17
|1,97
|İş Y. Men. Değ.
|17,91
|-0,22
|1,42
|İş Yat. Ort.
|3,59
|-1,91
|1,99
|İşbir Holding
|3.487,10
|10,00
|27,27
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-1,68
|2,63
|İttifak Holding
|2,21
|1,38
|-0,90
|İz Hayvancılık Tarım
|16,11
|-2,36
|-10,50
|İzmir Demir Çelik
|10,53
|-0,85
|-2,23
|İzmir Fırça
|5,68
|4,41
|2,16
|Jantsa Jant Sanayi
|485,40
|9,99
|46,34
|Kafein Yazılım
|20,64
|-1,05
|-3,46
|Kaplamin
|35,30
|0,28
|4,44
|Kardemir (A)
|6,20
|0,32
|4,20
|Kardemir (B)
|5,57
|-0,18
|5,69
|Kardemir (D)
|5,93
|0,51
|2,60
|Karel Elektronik
|24,38
|3,31
|5,72
|Karsan Otomotiv
|3,60
|2,86
|10,77
|Karsu Tekstil
|7,94
|5,03
|-7,13
|Kartonsan
|87,40
|-1,35
|-8,53
|Katmerciler Ekipman
|3,33
|5,71
|8,12
|Kent Gıda
|330,00
|-6,04
|-7,20
|Kerevitaş Gıda
|6,91
|1,02
|5,02
|Kervan Gıda
|13,13
|0,00
|-0,68
|Kervansaray Yat. Holding
|1,44
|5,88
|14,29
|Kiler GMYO
|2,55
|0,79
|1,59
|Klimasan Klima
|17,57
|1,27
|3,54
|Koç Holding
|21,10
|-0,19
|-0,09
|Konfrut Gıda
|17,00
|1,01
|0,59
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|30,20
|9,98
|27,53
|Konya Çimento
|1.094,60
|0,28
|-3,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,23
|-1,23
|-2,06
|Koza Altın
|108,50
|3,93
|12,20
|Koza Madencilik
|15,90
|1,27
|2,65
|Körfez GMYO
|6,10
|0,16
|5,17
|Kristal Kola
|3,71
|3,34
|-5,36
|Kron Telekomünikasyon
|42,76
|3,59
|16,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|159,70
|9,99
|1,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,36
|0,85
|2,61
|Kütahya Porselen
|53,85
|1,03
|6,74
|Lider Faktoring
|3,32
|-0,30
|-2,64
|Link Bilgisayar
|31,02
|-5,20
|-2,68
|Logo Yazılım
|126,50
|0,96
|0,80
|Lokman Hekim Sağlık
|12,25
|2,68
|13,93
|Lüks Kadife
|32,44
|9,97
|12,25
|Makina Takım
|3,20
|0,31
|-6,16
|Marka Yatırım Holding
|6,37
|-6,05
|-0,93
|Marmaris Altınyunus
|127,40
|-2,00
|14,67
|Marshall
|332,20
|10,00
|8,31
|Martı GMYO
|2,82
|0,00
|2,55
|Martı Otel
|2,15
|0,94
|0,94
|Mavi Giyim
|53,00
|1,34
|1,53
|Mazhar Zorlu Holding
|37,10
|8,67
|17,85
|Mega Polietilen
|8,18
|9,95
|6,79
|Menderes Tekstil
|3,18
|1,60
|2,91
|Merit Turizm
|89,75
|9,99
|7,23
|Merko Gıda
|8,77
|3,06
|1,50
|Metemtur Otelcilik
|23,00
|-2,38
|4,07
|Metro Holding
|2,18
|3,32
|4,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,97
|2,41
|2,77
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,41
|1,69
|3,43
|Migros Ticaret
|43,78
|-0,73
|2,29
|Milpa
|4,99
|4,61
|8,48
|Mistral GMYO
|5,30
|-3,81
|12,53
|MLP Sağlık
|20,76
|-2,08
|4,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,53
|-6,98
|-1,52
|Mondi Tire Kutsan
|8,14
|1,88
|7,11
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,82
|0,64
|-2,30
|Net Holding
|3,43
|2,08
|0,00
|Netaş Telekom.
|26,82
|-0,81
|-4,49
|Niğbaş Niğde Beton
|44,56
|-9,98
|-14,31
|Nuh Çimento
|49,66
|-0,44
|0,85
|Nurol GMYO
|7,45
|0,95
|2,19
|Odaş Elektrik
|3,95
|-1,74
|1,28
|Olmuksan-IP
|8,75
|-9,98
|-26,16
|Orge Enerji Elektrik
|7,61
|-2,19
|3,12
|Orma Orman Mahsulleri
|17,57
|-6,64
|19,36
|Osmanlı Menkul
|30,92
|0,19
|-0,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,16
|4,79
|1,96
|Otokar
|430,90
|9,98
|35,33
|Oyak Çimento
|9,18
|2,68
|4,56
|Oyak Yat. Ort.
|8,44
|-8,66
|21,44
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,94
|-1,79
|4,88
|Özak GMYO
|5,12
|0,39
|0,39
|Özbal Çelik Boru
|6,52
|0,46
|-0,46
|Özderici GMYO
|2,31
|2,67
|4,05
|Özerden Plastik
|8,20
|-4,21
|-8,89
|Pamukova Elektrik
|23,60
|7,18
|10,69
|Panora GMYO
|6,29
|0,16
|1,62
|Papilon Savunma
|22,24
|2,58
|-2,28
|Park Elek.Madencilik
|5,40
|0,56
|0,56
|Parsan
|24,70
|-1,04
|1,65
|Pegasus
|72,15
|0,35
|-3,28
|Peker GMYO
|2,62
|0,38
|0,38
|Penguen Gıda
|5,38
|-1,28
|6,53
|Pera GMYO
|2,25
|-0,88
|2,27
|Pergamon Dış Ticaret
|25,50
|-2,75
|29,38
|Petkim
|5,25
|1,55
|5,42
|Petrokent Turizm
|908,00
|2,75
|0,18
|Pınar Et ve Un
|22,90
|0,17
|-1,63
|Pınar Su
|8,15
|-1,81
|9,69
|Pınar Süt
|22,76
|-0,26
|-1,39
|Plastikkart
|16,55
|9,97
|14,53
|Polisan Holding
|3,98
|2,05
|3,11
|Politeknik Metal
|397,50
|-0,13
|-2,57
|Prizma Press Matbaacılık
|5,54
|0,00
|1,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|119,10
|-2,78
|-4,95
|QNB Finansbank
|67,95
|-1,45
|-3,41
|Ral Yatırım Holding
|4,67
|5,18
|5,18
|Ray Sigorta
|14,91
|0,74
|-3,50
|Reysaş GMYO
|5,42
|-0,73
|-0,55
|Reysaş Lojistik
|9,01
|-4,66
|-2,49
|Rhea Girişim
|3,71
|4,80
|-0,27
|Rodrigo Tekstil
|13,08
|-0,15
|-4,60
|Royal Halı
|3,39
|-0,88
|-1,45
|RTA Laboratuvarları
|30,94
|-2,46
|2,18
|Sabancı Holding
|11,61
|0,69
|1,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,17
|-2,02
|-6,53
|Sanel Mühendislik
|3,62
|-3,21
|5,85
|Sanifoam Sünger
|16,90
|1,44
|24,26
|Sanko Pazarlama
|8,96
|-0,88
|-4,58
|Saray Matbaacılık
|9,55
|2,47
|8,89
|Sarkuysan
|9,05
|-1,42
|2,38
|Sasa Polyester
|23,16
|9,97
|14,54
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,70
|-1,47
|2,23
|Sekuro Plastik
|15,99
|4,51
|14,54
|Selçuk Ecza Deposu
|13,36
|-1,18
|-2,12
|Selçuk Gıda
|4,93
|-0,40
|-1,00
|Senkron Güvenlik
|31,44
|-9,97
|19,73
|Serve Film Prodüksiyon
|15,71
|-1,81
|-1,81
|Servet GMYO
|98,35
|-1,94
|25,45
|Seyitler Kimya
|28,80
|2,86
|14,78
|Silverline Endüstri
|8,32
|-1,54
|-3,26
|Sinpaş GMYO
|4,71
|9,28
|12,68
|Smartiks Yazılım
|8,44
|-2,09
|-4,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,54
|-5,21
|-0,50
|Söktaş
|5,03
|-0,40
|-1,18
|Sönmez Filament
|71,90
|0,56
|2,42
|Sönmez Pamuklu
|30,24
|9,96
|26,00
|Sumaş Suni Tahta
|74,90
|9,99
|46,15
|Şeker Fin. Kir.
|6,85
|-1,15
|7,03
|Şekerbank
|1,55
|-1,27
|2,65
|Şişe Cam
|7,38
|1,37
|0,96
|Şok Marketler
|13,09
|0,54
|3,72
|T. Halk Bankası
|5,71
|1,42
|2,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,74
|-1,03
|-7,47
|T.S.K.B.
|1,86
|3,33
|4,49
|T.Tuborg
|17,44
|-0,29
|-3,49
|Taç Tarım Ürünleri
|10,45
|1,46
|-0,76
|Tat Gıda
|11,49
|-6,81
|-3,12
|TAV Havalimanları
|20,88
|0,00
|-1,97
|Taze Kuru Gıda
|225,00
|-0,04
|4,02
|Tek-Art Turizm
|2,35
|6,82
|16,34
|Tekfen Holding
|18,22
|2,53
|11,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,63
|0,48
|-1,17
|Temapol Polimer Plastik
|11,50
|4,07
|0,00
|TGS Dış Ticaret
|18,59
|10,00
|46,26
|Tofaş Oto. Fab.
|35,12
|0,57
|3,54
|Torunlar GMYO
|4,07
|2,26
|4,36
|Trabzon Liman
|35,50
|6,48
|10,52
|Trabzonspor Sportif
|2,66
|0,00
|9,02
|Trend GMYO
|12,05
|1,60
|-4,14
|TSKB GMYO
|5,43
|0,18
|-5,57
|Tuğçelik
|8,01
|3,22
|-0,87
|Tukaş
|9,55
|-0,21
|-1,44
|Turcas Petrol
|4,94
|0,00
|1,86
|Turkcell
|16,80
|-0,41
|4,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,07
|1,08
|0,00
|Tüpraş
|111,40
|-0,09
|3,15
|Türk Hava Yolları
|12,68
|-0,08
|-1,78
|Türk Prysmian Kablo
|12,22
|0,16
|0,99
|Türk Telekom
|8,75
|-0,23
|2,46
|Türk Traktör
|190,80
|-1,34
|4,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,50
|4,00
|17,36
|Türkiye Sigorta
|7,08
|0,43
|7,27
|Ufuk Yatırım
|14,07
|0,00
|5,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,07
|-0,97
|-4,01
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|-0,79
|-2,63
|Ulusoy Un Sanayi
|12,21
|0,91
|6,17
|Umpaş Holding
|3,69
|6,65
|41,38
|Uşak Seramik
|2,44
|1,24
|4,27
|Utopya Turizm
|43,00
|-3,28
|10,82
|Uzertaş Boya
|66,55
|10,00
|17,58
|Ülker Bisküvi
|22,80
|-0,44
|-1,47
|Vakıf Fin. Kir.
|4,39
|-1,35
|3,05
|Vakıf GMYO
|3,75
|2,46
|3,59
|Vakıf Yat. Ort.
|7,57
|0,80
|2,85
|Vakıflar Bankası
|4,90
|1,03
|4,03
|Vakko Tekstil
|6,47
|0,15
|-0,77
|Vanet Gıda
|7,15
|0,00
|-7,50
|Verusa Holding
|43,68
|-0,73
|-3,15
|Verusaturk Girisim
|12,20
|-0,89
|-6,73
|Vestel
|21,86
|0,74
|3,80
|Vestel Beyaz Eşya
|40,38
|1,71
|-1,22
|Viking Kağıt
|7,68
|-1,16
|-14,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,48
|1,59
|0,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,30
|4,43
|7,14
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|76,00
|4,11
|4,97
|Yataş
|14,15
|0,00
|-2,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,56
|-1,72
|3,64
|Yeni Gimat GMYO
|12,92
|-0,46
|3,94
|Yeşil GMYO
|1,82
|9,64
|31,88
|Yeşil Yapı
|2,35
|9,81
|27,72
|Yeşil Yatırım Holding
|138,00
|9,96
|44,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.100,80
|2,80
|-3,20
|Yonga Mobilya
|28,80
|-2,24
|-4,00
|Yükselen Çelik
|8,67
|7,04
|14,83
|Yünsa
|14,82
|0,41
|1,09
|Zorlu Enerji
|2,94
|2,80
|6,14
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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