Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

06.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)40.099,900,00-0,99
İş Bankası (C)7,011,450,14
İş Bankası (Kur.)380.000,000,000,00
İş Fin.Kir.3,930,001,81
İş Girişim19,03-1,250,42
İş GMYO2,56-4,830,79
İş Y. Men. Değ.17,952,221,64
İş Yat. Ort.3,660,003,98
İşbir Holding3.170,108,0115,70
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,196,254,39
İttifak Holding2,18-0,91-2,24
İz Hayvancılık Tarım16,50-2,94-8,33
İzmir Demir Çelik10,62-0,09-1,39
İzmir Fırça5,44-2,86-2,16
Jantsa Jant Sanayi441,3010,0033,04
Kafein Yazılım20,86-0,19-2,43
Kaplamin35,200,004,14
Kardemir (A)6,180,163,87
Kardemir (B)5,582,765,88
Kardemir (D)5,900,682,08
Karel Elektronik23,603,332,34
Karsan Otomotiv3,50-2,787,69
Karsu Tekstil7,560,27-11,58
Kartonsan88,60-3,59-7,27
Katmerciler Ekipman3,15-0,942,27
Kent Gıda351,20-5,59-1,24
Kerevitaş Gıda6,843,323,95
Kervan Gıda13,13-0,08-0,68
Kervansaray Yat. Holding1,367,097,94
Kiler GMYO2,53-0,390,80
Klimasan Klima17,353,032,24
Koç Holding21,140,000,09
Konfrut Gıda16,83-0,12-0,41
Kontrolmatik Teknoloji Enerji27,460,5915,96
Konya Çimento1.091,50-1,40-3,41
Kordsa Teknik Tekstil15,421,31-0,84
Koza Altın104,40-1,327,96
Koza Madencilik15,70-1,071,36
Körfez GMYO6,09-4,995,00
Kristal Kola3,59-1,37-8,42
Kron Telekomünikasyon41,289,9612,05
Kuştur Kuşadası Turizm145,20-6,74-7,69
Kuyumcukent Gayrimenkul2,341,301,74
Kütahya Porselen53,301,525,65
Lider Faktoring3,330,60-2,35
Link Bilgisayar32,72-4,192,65
Logo Yazılım125,30-0,63-0,16
Lokman Hekim Sağlık11,935,1110,95
Lüks Kadife29,506,042,08
Makina Takım3,19-6,73-6,45
Marka Yatırım Holding6,78-9,965,44
Marmaris Altınyunus130,00-3,2717,01
Marshall302,00-0,59-1,53
Martı GMYO2,820,362,55
Martı Otel2,130,950,00
Mavi Giyim52,300,870,19
Mazhar Zorlu Holding34,149,998,45
Mega Polietilen7,442,48-2,87
Menderes Tekstil3,131,951,29
Merit Turizm81,600,74-2,51
Merko Gıda8,513,78-1,50
Metemtur Otelcilik23,569,996,61
Metro Holding2,110,961,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,900,690,35
Metro Yatırım Ortaklığı2,370,851,72
Migros Ticaret44,100,053,04
Milpa4,773,703,70
Mistral GMYO5,514,9516,99
MLP Sağlık21,206,006,69
MMC San. ve Tic. Yat.4,87-0,205,87
Mondi Tire Kutsan7,99-0,755,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,600,35-2,92
Net Holding3,360,00-2,04
Netaş Telekom.27,040,30-3,70
Niğbaş Niğde Beton49,50-10,00-4,81
Nuh Çimento49,88-1,031,30
Nurol GMYO7,38-2,381,23
Odaş Elektrik4,022,033,08
Olmuksan-IP9,72-10,00-17,97
Orge Enerji Elektrik7,78-1,525,42
Orma Orman Mahsulleri18,829,9927,85
Osmanlı Menkul30,86-1,22-0,45
Ostim Endüstriyel Yat3,970,51-2,70
Otokar391,807,3423,05
Oyak Çimento8,940,111,82
Oyak Yat. Ort.9,2410,0032,95
Oylum Sınai Yatırımlar5,032,036,79
Özak GMYO5,10-0,390,00
Özbal Çelik Boru6,490,62-0,92
Özderici GMYO2,250,901,35
Özerden Plastik8,560,12-4,89
Pamukova Elektrik22,024,863,28
Panora GMYO6,281,451,45
Papilon Savunma21,68-0,28-4,75
Park Elek.Madencilik5,370,940,00
Parsan24,96-0,792,72
Pegasus71,901,70-3,62
Peker GMYO2,61-0,380,00
Penguen Gıda5,453,227,92
Pera GMYO2,272,253,18
Pergamon Dış Ticaret26,229,9833,03
Petkim5,17-2,083,82
Petrokent Turizm883,700,48-2,50
Pınar Et ve Un22,860,09-1,80
Pınar Su8,30-1,0711,71
Pınar Süt22,820,09-1,13
Plastikkart15,055,614,15
Polisan Holding3,901,301,04
Politeknik Metal398,00-0,50-2,45
Prizma Press Matbaacılık5,541,471,09
QNB Finans Fin. Kir.122,50-0,41-2,23
QNB Finansbank68,950,95-1,99
Ral Yatırım Holding4,442,780,00
Ray Sigorta14,800,00-4,21
Reysaş GMYO5,460,180,18
Reysaş Lojistik9,455,122,27
Rhea Girişim3,540,00-4,84
Rodrigo Tekstil13,100,77-4,45
Royal Halı3,420,00-0,58
RTA Laboratuvarları31,722,524,76
Sabancı Holding11,53-0,170,61
Safkar Ege Soğutmacılık10,38-1,42-4,60
Sanel Mühendislik3,746,559,36
Sanifoam Sünger16,668,1822,50
Sanko Pazarlama9,04-0,88-3,73
Saray Matbaacılık9,32-0,966,27
Sarkuysan9,184,563,85
Sasa Polyester21,063,134,15
Say Yenilenebilir Enerji8,831,733,76
Sekuro Plastik15,30-6,489,60
Selçuk Ecza Deposu13,522,66-0,95
Selçuk Gıda4,951,02-0,60
Senkron Güvenlik34,929,9532,98
Serve Film Prodüksiyon16,006,380,00
Servet GMYO100,309,9227,93
Seyitler Kimya28,003,7811,59
Silverline Endüstri8,452,42-1,74
Sinpaş GMYO4,313,113,11
Smartiks Yazılım8,62-1,82-2,71
Sodaş Sodyum Sanayii28,000,164,97
Söktaş5,050,40-0,79
Sönmez Filament71,500,281,85
Sönmez Pamuklu27,5010,0014,58
Sumaş Suni Tahta68,109,9332,88
Şeker Fin. Kir.6,93-2,538,28
Şekerbank1,573,973,97
Şişe Cam7,280,00-0,41
Şok Marketler13,02-1,363,17
T. Halk Bankası5,631,081,26
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,04-0,07-6,50
T.S.K.B.1,801,691,12
T.Tuborg17,49-0,34-3,21
Taç Tarım Ürünleri10,30-1,81-2,18
Tat Gıda12,33-0,323,96
TAV Havalimanları20,88-0,57-1,97
Taze Kuru Gıda225,10-7,184,07
Tek-Art Turizm2,20-0,458,91
Tekfen Holding17,77-2,428,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,573,80-1,64
Temapol Polimer Plastik11,05-0,36-3,91
TGS Dış Ticaret16,909,9532,97
Tofaş Oto. Fab.34,920,002,95
Torunlar GMYO3,98-0,502,05
Trabzon Liman33,340,733,80
Trabzonspor Sportif2,669,479,02
Trend GMYO11,86-2,47-5,65
TSKB GMYO5,42-1,28-5,74
Tuğçelik7,760,26-3,96
Tukaş9,570,42-1,24
Turcas Petrol4,942,071,86
Turkcell16,872,244,78
Tümosan Motor ve Traktör13,920,36-1,07
Tüpraş111,500,453,24
Türk Hava Yolları12,690,55-1,70
Türk Prysmian Kablo12,20-1,130,83
Türk Telekom8,77-0,112,69
Türk Traktör193,403,205,86
Türker Proje Gayrimenkul127,40-1,7712,84
Türkiye Sigorta7,05-0,986,82
Ufuk Yatırım14,071,225,00
Ulaşlar Turizm Yat.4,110,49-3,07
Ulusoy Elektrik50,40-1,75-1,85
Ulusoy Un Sanayi12,101,345,22
Umpaş Holding3,469,8432,57
Uşak Seramik2,411,262,99
Utopya Turizm44,4610,0014,59
Uzertaş Boya60,50-2,736,89
Ülker Bisküvi22,90-0,43-1,04
Vakıf Fin. Kir.4,45-3,264,46
Vakıf GMYO3,660,551,10
Vakıf Yat. Ort.7,510,542,04
Vakıflar Bankası4,852,322,97
Vakko Tekstil6,460,00-0,92
Vanet Gıda7,15-0,14-7,50
Verusa Holding44,003,68-2,44
Verusaturk Girisim12,310,33-5,89
Vestel21,703,933,04
Vestel Beyaz Eşya39,702,00-2,89
Viking Kağıt7,77-2,14-13,67
Yapı Kredi Koray GMYO4,410,00-0,90
Yapı ve Kredi Bank.3,163,612,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.73,009,610,83
Yataş14,15-0,49-2,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,641,095,45
Yeni Gimat GMYO12,98-0,464,42
Yeşil GMYO1,669,9320,29
Yeşil Yapı2,149,7416,30
Yeşil Yatırım Holding125,509,8931,62
Yibitaş İnşaat Malzeme14.690,00-0,06-5,83
Yonga Mobilya29,465,21-1,80
Yükselen Çelik8,104,527,28
Yünsa14,761,650,68
Zorlu Enerji2,860,703,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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