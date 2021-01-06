Borsada günlük işlemler (2)
06.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|40.099,90
|0,00
|-0,99
|İş Bankası (C)
|7,01
|1,45
|0,14
|İş Bankası (Kur.)
|380.000,00
|0,00
|0,00
|İş Fin.Kir.
|3,93
|0,00
|1,81
|İş Girişim
|19,03
|-1,25
|0,42
|İş GMYO
|2,56
|-4,83
|0,79
|İş Y. Men. Değ.
|17,95
|2,22
|1,64
|İş Yat. Ort.
|3,66
|0,00
|3,98
|İşbir Holding
|3.170,10
|8,01
|15,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|6,25
|4,39
|İttifak Holding
|2,18
|-0,91
|-2,24
|İz Hayvancılık Tarım
|16,50
|-2,94
|-8,33
|İzmir Demir Çelik
|10,62
|-0,09
|-1,39
|İzmir Fırça
|5,44
|-2,86
|-2,16
|Jantsa Jant Sanayi
|441,30
|10,00
|33,04
|Kafein Yazılım
|20,86
|-0,19
|-2,43
|Kaplamin
|35,20
|0,00
|4,14
|Kardemir (A)
|6,18
|0,16
|3,87
|Kardemir (B)
|5,58
|2,76
|5,88
|Kardemir (D)
|5,90
|0,68
|2,08
|Karel Elektronik
|23,60
|3,33
|2,34
|Karsan Otomotiv
|3,50
|-2,78
|7,69
|Karsu Tekstil
|7,56
|0,27
|-11,58
|Kartonsan
|88,60
|-3,59
|-7,27
|Katmerciler Ekipman
|3,15
|-0,94
|2,27
|Kent Gıda
|351,20
|-5,59
|-1,24
|Kerevitaş Gıda
|6,84
|3,32
|3,95
|Kervan Gıda
|13,13
|-0,08
|-0,68
|Kervansaray Yat. Holding
|1,36
|7,09
|7,94
|Kiler GMYO
|2,53
|-0,39
|0,80
|Klimasan Klima
|17,35
|3,03
|2,24
|Koç Holding
|21,14
|0,00
|0,09
|Konfrut Gıda
|16,83
|-0,12
|-0,41
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|27,46
|0,59
|15,96
|Konya Çimento
|1.091,50
|-1,40
|-3,41
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,42
|1,31
|-0,84
|Koza Altın
|104,40
|-1,32
|7,96
|Koza Madencilik
|15,70
|-1,07
|1,36
|Körfez GMYO
|6,09
|-4,99
|5,00
|Kristal Kola
|3,59
|-1,37
|-8,42
|Kron Telekomünikasyon
|41,28
|9,96
|12,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|145,20
|-6,74
|-7,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,34
|1,30
|1,74
|Kütahya Porselen
|53,30
|1,52
|5,65
|Lider Faktoring
|3,33
|0,60
|-2,35
|Link Bilgisayar
|32,72
|-4,19
|2,65
|Logo Yazılım
|125,30
|-0,63
|-0,16
|Lokman Hekim Sağlık
|11,93
|5,11
|10,95
|Lüks Kadife
|29,50
|6,04
|2,08
|Makina Takım
|3,19
|-6,73
|-6,45
|Marka Yatırım Holding
|6,78
|-9,96
|5,44
|Marmaris Altınyunus
|130,00
|-3,27
|17,01
|Marshall
|302,00
|-0,59
|-1,53
|Martı GMYO
|2,82
|0,36
|2,55
|Martı Otel
|2,13
|0,95
|0,00
|Mavi Giyim
|52,30
|0,87
|0,19
|Mazhar Zorlu Holding
|34,14
|9,99
|8,45
|Mega Polietilen
|7,44
|2,48
|-2,87
|Menderes Tekstil
|3,13
|1,95
|1,29
|Merit Turizm
|81,60
|0,74
|-2,51
|Merko Gıda
|8,51
|3,78
|-1,50
|Metemtur Otelcilik
|23,56
|9,99
|6,61
|Metro Holding
|2,11
|0,96
|1,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,90
|0,69
|0,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|0,85
|1,72
|Migros Ticaret
|44,10
|0,05
|3,04
|Milpa
|4,77
|3,70
|3,70
|Mistral GMYO
|5,51
|4,95
|16,99
|MLP Sağlık
|21,20
|6,00
|6,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,87
|-0,20
|5,87
|Mondi Tire Kutsan
|7,99
|-0,75
|5,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,60
|0,35
|-2,92
|Net Holding
|3,36
|0,00
|-2,04
|Netaş Telekom.
|27,04
|0,30
|-3,70
|Niğbaş Niğde Beton
|49,50
|-10,00
|-4,81
|Nuh Çimento
|49,88
|-1,03
|1,30
|Nurol GMYO
|7,38
|-2,38
|1,23
|Odaş Elektrik
|4,02
|2,03
|3,08
|Olmuksan-IP
|9,72
|-10,00
|-17,97
|Orge Enerji Elektrik
|7,78
|-1,52
|5,42
|Orma Orman Mahsulleri
|18,82
|9,99
|27,85
|Osmanlı Menkul
|30,86
|-1,22
|-0,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,97
|0,51
|-2,70
|Otokar
|391,80
|7,34
|23,05
|Oyak Çimento
|8,94
|0,11
|1,82
|Oyak Yat. Ort.
|9,24
|10,00
|32,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,03
|2,03
|6,79
|Özak GMYO
|5,10
|-0,39
|0,00
|Özbal Çelik Boru
|6,49
|0,62
|-0,92
|Özderici GMYO
|2,25
|0,90
|1,35
|Özerden Plastik
|8,56
|0,12
|-4,89
|Pamukova Elektrik
|22,02
|4,86
|3,28
|Panora GMYO
|6,28
|1,45
|1,45
|Papilon Savunma
|21,68
|-0,28
|-4,75
|Park Elek.Madencilik
|5,37
|0,94
|0,00
|Parsan
|24,96
|-0,79
|2,72
|Pegasus
|71,90
|1,70
|-3,62
|Peker GMYO
|2,61
|-0,38
|0,00
|Penguen Gıda
|5,45
|3,22
|7,92
|Pera GMYO
|2,27
|2,25
|3,18
|Pergamon Dış Ticaret
|26,22
|9,98
|33,03
|Petkim
|5,17
|-2,08
|3,82
|Petrokent Turizm
|883,70
|0,48
|-2,50
|Pınar Et ve Un
|22,86
|0,09
|-1,80
|Pınar Su
|8,30
|-1,07
|11,71
|Pınar Süt
|22,82
|0,09
|-1,13
|Plastikkart
|15,05
|5,61
|4,15
|Polisan Holding
|3,90
|1,30
|1,04
|Politeknik Metal
|398,00
|-0,50
|-2,45
|Prizma Press Matbaacılık
|5,54
|1,47
|1,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,50
|-0,41
|-2,23
|QNB Finansbank
|68,95
|0,95
|-1,99
|Ral Yatırım Holding
|4,44
|2,78
|0,00
|Ray Sigorta
|14,80
|0,00
|-4,21
|Reysaş GMYO
|5,46
|0,18
|0,18
|Reysaş Lojistik
|9,45
|5,12
|2,27
|Rhea Girişim
|3,54
|0,00
|-4,84
|Rodrigo Tekstil
|13,10
|0,77
|-4,45
|Royal Halı
|3,42
|0,00
|-0,58
|RTA Laboratuvarları
|31,72
|2,52
|4,76
|Sabancı Holding
|11,53
|-0,17
|0,61
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,38
|-1,42
|-4,60
|Sanel Mühendislik
|3,74
|6,55
|9,36
|Sanifoam Sünger
|16,66
|8,18
|22,50
|Sanko Pazarlama
|9,04
|-0,88
|-3,73
|Saray Matbaacılık
|9,32
|-0,96
|6,27
|Sarkuysan
|9,18
|4,56
|3,85
|Sasa Polyester
|21,06
|3,13
|4,15
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,83
|1,73
|3,76
|Sekuro Plastik
|15,30
|-6,48
|9,60
|Selçuk Ecza Deposu
|13,52
|2,66
|-0,95
|Selçuk Gıda
|4,95
|1,02
|-0,60
|Senkron Güvenlik
|34,92
|9,95
|32,98
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|6,38
|0,00
|Servet GMYO
|100,30
|9,92
|27,93
|Seyitler Kimya
|28,00
|3,78
|11,59
|Silverline Endüstri
|8,45
|2,42
|-1,74
|Sinpaş GMYO
|4,31
|3,11
|3,11
|Smartiks Yazılım
|8,62
|-1,82
|-2,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,00
|0,16
|4,97
|Söktaş
|5,05
|0,40
|-0,79
|Sönmez Filament
|71,50
|0,28
|1,85
|Sönmez Pamuklu
|27,50
|10,00
|14,58
|Sumaş Suni Tahta
|68,10
|9,93
|32,88
|Şeker Fin. Kir.
|6,93
|-2,53
|8,28
|Şekerbank
|1,57
|3,97
|3,97
|Şişe Cam
|7,28
|0,00
|-0,41
|Şok Marketler
|13,02
|-1,36
|3,17
|T. Halk Bankası
|5,63
|1,08
|1,26
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,04
|-0,07
|-6,50
|T.S.K.B.
|1,80
|1,69
|1,12
|T.Tuborg
|17,49
|-0,34
|-3,21
|Taç Tarım Ürünleri
|10,30
|-1,81
|-2,18
|Tat Gıda
|12,33
|-0,32
|3,96
|TAV Havalimanları
|20,88
|-0,57
|-1,97
|Taze Kuru Gıda
|225,10
|-7,18
|4,07
|Tek-Art Turizm
|2,20
|-0,45
|8,91
|Tekfen Holding
|17,77
|-2,42
|8,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,57
|3,80
|-1,64
|Temapol Polimer Plastik
|11,05
|-0,36
|-3,91
|TGS Dış Ticaret
|16,90
|9,95
|32,97
|Tofaş Oto. Fab.
|34,92
|0,00
|2,95
|Torunlar GMYO
|3,98
|-0,50
|2,05
|Trabzon Liman
|33,34
|0,73
|3,80
|Trabzonspor Sportif
|2,66
|9,47
|9,02
|Trend GMYO
|11,86
|-2,47
|-5,65
|TSKB GMYO
|5,42
|-1,28
|-5,74
|Tuğçelik
|7,76
|0,26
|-3,96
|Tukaş
|9,57
|0,42
|-1,24
|Turcas Petrol
|4,94
|2,07
|1,86
|Turkcell
|16,87
|2,24
|4,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,92
|0,36
|-1,07
|Tüpraş
|111,50
|0,45
|3,24
|Türk Hava Yolları
|12,69
|0,55
|-1,70
|Türk Prysmian Kablo
|12,20
|-1,13
|0,83
|Türk Telekom
|8,77
|-0,11
|2,69
|Türk Traktör
|193,40
|3,20
|5,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|127,40
|-1,77
|12,84
|Türkiye Sigorta
|7,05
|-0,98
|6,82
|Ufuk Yatırım
|14,07
|1,22
|5,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,11
|0,49
|-3,07
|Ulusoy Elektrik
|50,40
|-1,75
|-1,85
|Ulusoy Un Sanayi
|12,10
|1,34
|5,22
|Umpaş Holding
|3,46
|9,84
|32,57
|Uşak Seramik
|2,41
|1,26
|2,99
|Utopya Turizm
|44,46
|10,00
|14,59
|Uzertaş Boya
|60,50
|-2,73
|6,89
|Ülker Bisküvi
|22,90
|-0,43
|-1,04
|Vakıf Fin. Kir.
|4,45
|-3,26
|4,46
|Vakıf GMYO
|3,66
|0,55
|1,10
|Vakıf Yat. Ort.
|7,51
|0,54
|2,04
|Vakıflar Bankası
|4,85
|2,32
|2,97
|Vakko Tekstil
|6,46
|0,00
|-0,92
|Vanet Gıda
|7,15
|-0,14
|-7,50
|Verusa Holding
|44,00
|3,68
|-2,44
|Verusaturk Girisim
|12,31
|0,33
|-5,89
|Vestel
|21,70
|3,93
|3,04
|Vestel Beyaz Eşya
|39,70
|2,00
|-2,89
|Viking Kağıt
|7,77
|-2,14
|-13,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,41
|0,00
|-0,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,16
|3,61
|2,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|73,00
|9,61
|0,83
|Yataş
|14,15
|-0,49
|-2,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,64
|1,09
|5,45
|Yeni Gimat GMYO
|12,98
|-0,46
|4,42
|Yeşil GMYO
|1,66
|9,93
|20,29
|Yeşil Yapı
|2,14
|9,74
|16,30
|Yeşil Yatırım Holding
|125,50
|9,89
|31,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.690,00
|-0,06
|-5,83
|Yonga Mobilya
|29,46
|5,21
|-1,80
|Yükselen Çelik
|8,10
|4,52
|7,28
|Yünsa
|14,76
|1,65
|0,68
|Zorlu Enerji
|2,86
|0,70
|3,25
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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