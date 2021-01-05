Borsada günlük işlemler (2)
05.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|40.099,90
|0,00
|-0,99
|İş Bankası (C)
|6,91
|-1,71
|-1,29
|İş Bankası (Kur.)
|380.000,00
|-9,09
|0,00
|İş Fin.Kir.
|3,93
|-2,48
|1,81
|İş Girişim
|19,27
|-1,08
|1,69
|İş GMYO
|2,69
|-3,58
|5,91
|İş Y. Men. Değ.
|17,56
|-1,18
|-0,57
|İş Yat. Ort.
|3,66
|-1,08
|3,98
|İşbir Holding
|2.935,00
|0,00
|7,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,12
|-2,61
|-1,75
|İttifak Holding
|2,20
|0,46
|-1,35
|İz Hayvancılık Tarım
|17,00
|-2,86
|-5,56
|İzmir Demir Çelik
|10,63
|-2,48
|-1,30
|İzmir Fırça
|5,60
|-1,06
|0,72
|Jantsa Jant Sanayi
|401,20
|9,98
|20,95
|Kafein Yazılım
|20,90
|-2,52
|-2,25
|Kaplamin
|35,20
|0,63
|4,14
|Kardemir (A)
|6,17
|1,48
|3,70
|Kardemir (B)
|5,43
|0,56
|3,04
|Kardemir (D)
|5,86
|-0,34
|1,38
|Karel Elektronik
|22,84
|-0,70
|-0,95
|Karsan Otomotiv
|3,60
|0,84
|10,77
|Karsu Tekstil
|7,54
|-2,46
|-11,81
|Kartonsan
|91,90
|5,51
|-3,82
|Katmerciler Ekipman
|3,18
|1,92
|3,25
|Kent Gıda
|372,00
|9,57
|4,61
|Kerevitaş Gıda
|6,62
|0,00
|0,61
|Kervan Gıda
|13,14
|-1,72
|-0,61
|Kervansaray Yat. Holding
|1,27
|0,00
|0,79
|Kiler GMYO
|2,54
|-1,93
|1,20
|Klimasan Klima
|16,84
|-1,46
|-0,77
|Koç Holding
|21,14
|-0,28
|0,09
|Konfrut Gıda
|16,85
|-0,65
|-0,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|27,30
|6,97
|15,29
|Konya Çimento
|1.107,00
|-1,19
|-2,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,22
|-0,85
|-2,12
|Koza Altın
|105,80
|-0,47
|9,41
|Koza Madencilik
|15,87
|-4,05
|2,45
|Körfez GMYO
|6,41
|3,55
|10,52
|Kristal Kola
|3,64
|-4,71
|-7,14
|Kron Telekomünikasyon
|37,54
|0,05
|1,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|155,70
|-10,00
|-1,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|-1,70
|0,43
|Kütahya Porselen
|52,50
|1,55
|4,06
|Lider Faktoring
|3,31
|-3,50
|-2,93
|Link Bilgisayar
|68,30
|9,98
|7,14
|Logo Yazılım
|126,10
|0,96
|0,48
|Lokman Hekim Sağlık
|11,35
|3,56
|5,56
|Lüks Kadife
|27,82
|-2,66
|-3,74
|Makina Takım
|3,42
|-3,12
|0,29
|Marka Yatırım Holding
|7,53
|6,51
|17,11
|Marmaris Altınyunus
|134,40
|9,98
|20,97
|Marshall
|303,80
|-0,36
|-0,95
|Martı GMYO
|2,81
|-1,40
|2,18
|Martı Otel
|2,11
|-1,40
|-0,94
|Mavi Giyim
|51,85
|-2,63
|-0,67
|Mazhar Zorlu Holding
|31,04
|0,00
|-1,40
|Mega Polietilen
|7,26
|-2,68
|-5,22
|Menderes Tekstil
|3,07
|-1,29
|-0,65
|Merit Turizm
|81,00
|-4,71
|-3,23
|Merko Gıda
|8,20
|0,61
|-5,09
|Metemtur Otelcilik
|21,42
|0,47
|-3,08
|Metro Holding
|2,09
|-0,48
|0,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,88
|-1,03
|-0,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|-2,08
|0,86
|Migros Ticaret
|44,08
|-1,61
|2,99
|Milpa
|4,60
|-2,75
|0,00
|Mistral GMYO
|5,25
|1,35
|11,46
|MLP Sağlık
|20,00
|-0,79
|0,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,88
|-1,81
|6,09
|Mondi Tire Kutsan
|8,05
|3,74
|5,92
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,48
|-3,36
|-3,25
|Net Holding
|3,36
|-1,47
|-2,04
|Netaş Telekom.
|26,96
|-2,11
|-3,99
|Niğbaş Niğde Beton
|55,00
|-3,85
|5,77
|Nuh Çimento
|50,40
|-1,85
|2,36
|Nurol GMYO
|7,56
|-1,18
|3,70
|Odaş Elektrik
|3,94
|0,51
|1,03
|Olmuksan-IP
|10,80
|-10,00
|-8,86
|Orge Enerji Elektrik
|7,90
|4,36
|7,05
|Orma Orman Mahsulleri
|17,11
|9,96
|16,24
|Osmanlı Menkul
|31,24
|3,86
|0,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,95
|-2,71
|-3,19
|Otokar
|365,00
|4,23
|14,64
|Oyak Çimento
|8,93
|-1,98
|1,71
|Oyak Yat. Ort.
|8,40
|9,95
|20,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,93
|1,02
|4,67
|Özak GMYO
|5,12
|-3,40
|0,39
|Özbal Çelik Boru
|6,45
|-3,44
|-1,53
|Özderici GMYO
|2,23
|-1,33
|0,45
|Özerden Plastik
|8,55
|1,79
|-5,00
|Pamukova Elektrik
|21,00
|0,00
|-1,50
|Panora GMYO
|6,30
|0,00
|0,00
|Papilon Savunma
|21,74
|-4,65
|-4,48
|Park Elek.Madencilik
|5,32
|-2,03
|-0,93
|Parsan
|25,16
|-2,63
|3,54
|Pegasus
|70,70
|-3,15
|-5,23
|Peker GMYO
|2,62
|0,38
|0,38
|Penguen Gıda
|5,28
|4,97
|4,55
|Pera GMYO
|2,22
|-2,20
|0,91
|Pergamon Dış Ticaret
|23,84
|9,96
|20,95
|Petkim
|5,28
|6,02
|6,02
|Petrokent Turizm
|879,50
|0,38
|-2,97
|Pınar Et ve Un
|22,84
|-1,38
|-1,89
|Pınar Su
|8,39
|7,56
|12,92
|Pınar Süt
|22,80
|-2,40
|-1,21
|Plastikkart
|14,25
|0,92
|-1,38
|Polisan Holding
|3,85
|-1,03
|-0,26
|Politeknik Metal
|400,00
|-4,76
|-1,96
|Prizma Press Matbaacılık
|5,46
|0,18
|-0,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,00
|-1,84
|-1,84
|QNB Finansbank
|68,30
|0,00
|-2,91
|Ral Yatırım Holding
|4,32
|-1,37
|-2,70
|Ray Sigorta
|14,80
|-2,31
|-4,21
|Reysaş GMYO
|5,45
|-0,73
|0,00
|Reysaş Lojistik
|8,99
|-1,75
|-2,71
|Rhea Girişim
|3,54
|-3,54
|-4,84
|Rodrigo Tekstil
|13,00
|-4,62
|-5,18
|Royal Halı
|3,42
|-2,29
|-0,58
|RTA Laboratuvarları
|30,94
|9,95
|2,18
|Sabancı Holding
|11,55
|-1,53
|0,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,53
|-4,36
|-3,22
|Sanel Mühendislik
|3,51
|2,33
|2,63
|Sanifoam Sünger
|15,40
|10,00
|13,24
|Sanko Pazarlama
|9,12
|-1,94
|-2,88
|Saray Matbaacılık
|9,41
|2,06
|7,30
|Sarkuysan
|8,78
|-1,35
|-0,68
|Sasa Polyester
|20,42
|-1,16
|0,99
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,68
|0,12
|2,00
|Sekuro Plastik
|16,36
|9,95
|17,19
|Selçuk Ecza Deposu
|13,17
|-0,98
|-3,52
|Selçuk Gıda
|4,90
|0,00
|-1,61
|Senkron Güvenlik
|31,76
|9,97
|20,94
|Serve Film Prodüksiyon
|15,04
|-4,20
|-6,00
|Servet GMYO
|91,25
|9,81
|16,39
|Seyitler Kimya
|26,98
|7,53
|7,53
|Silverline Endüstri
|8,25
|-1,90
|-4,07
|Sinpaş GMYO
|4,18
|0,72
|0,00
|Smartiks Yazılım
|8,78
|2,33
|-0,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,38
|-4,70
|4,80
|Söktaş
|5,03
|-0,98
|-1,18
|Sönmez Filament
|71,30
|0,56
|1,57
|Sönmez Pamuklu
|25,00
|-3,85
|4,17
|Sumaş Suni Tahta
|61,95
|9,94
|20,88
|Şeker Fin. Kir.
|7,11
|0,99
|11,09
|Şekerbank
|1,51
|-2,58
|0,00
|Şişe Cam
|7,28
|-1,36
|-0,41
|Şok Marketler
|13,20
|1,30
|4,60
|T. Halk Bankası
|5,57
|0,18
|0,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,06
|-2,87
|-6,44
|T.S.K.B.
|1,77
|-1,67
|-0,56
|T.Tuborg
|17,55
|-1,90
|-2,88
|Taç Tarım Ürünleri
|10,49
|-5,41
|-0,38
|Tat Gıda
|12,37
|2,23
|4,30
|TAV Havalimanları
|21,00
|-0,57
|-1,41
|Taze Kuru Gıda
|242,50
|1,93
|12,11
|Tek-Art Turizm
|2,21
|4,74
|9,41
|Tekfen Holding
|18,21
|9,98
|11,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,11
|-4,50
|-5,24
|Temapol Polimer Plastik
|11,09
|-1,95
|-3,57
|TGS Dış Ticaret
|15,37
|9,94
|20,93
|Tofaş Oto. Fab.
|34,92
|0,87
|2,95
|Torunlar GMYO
|4,00
|-0,50
|2,56
|Trabzon Liman
|33,10
|-0,72
|3,05
|Trabzonspor Sportif
|2,43
|-2,80
|-0,41
|Trend GMYO
|12,16
|-2,33
|-3,26
|TSKB GMYO
|5,49
|-2,83
|-4,52
|Tuğçelik
|7,74
|-2,64
|-4,21
|Tukaş
|9,53
|-0,73
|-1,65
|Turcas Petrol
|4,84
|0,21
|-0,21
|Turkcell
|16,50
|0,61
|2,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,87
|-2,19
|-1,42
|Tüpraş
|111,00
|1,00
|2,78
|Türk Hava Yolları
|12,62
|-0,47
|-2,25
|Türk Prysmian Kablo
|12,34
|-0,80
|1,98
|Türk Telekom
|8,78
|-1,35
|2,81
|Türk Traktör
|187,40
|2,40
|2,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,70
|4,51
|14,88
|Türkiye Sigorta
|7,12
|0,42
|7,88
|Ufuk Yatırım
|13,90
|-5,70
|3,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,09
|-2,62
|-3,54
|Ulusoy Elektrik
|51,30
|2,40
|-0,10
|Ulusoy Un Sanayi
|11,94
|1,70
|3,83
|Umpaş Holding
|3,15
|9,76
|20,69
|Uşak Seramik
|2,38
|-2,46
|1,71
|Utopya Turizm
|40,42
|3,11
|4,18
|Uzertaş Boya
|62,20
|-0,08
|9,89
|Ülker Bisküvi
|23,00
|-2,87
|-0,61
|Vakıf Fin. Kir.
|4,60
|5,99
|7,98
|Vakıf GMYO
|3,64
|-2,41
|0,55
|Vakıf Yat. Ort.
|7,47
|1,22
|1,49
|Vakıflar Bankası
|4,74
|0,21
|0,64
|Vakko Tekstil
|6,46
|-0,77
|-0,92
|Vanet Gıda
|7,16
|-3,50
|-7,37
|Verusa Holding
|42,44
|-3,68
|-5,90
|Verusaturk Girisim
|12,27
|-3,99
|-6,19
|Vestel
|20,88
|-1,04
|-0,85
|Vestel Beyaz Eşya
|38,92
|-2,65
|-4,79
|Viking Kağıt
|7,94
|-1,98
|-11,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,41
|-3,29
|-0,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|-0,65
|-0,97
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|66,60
|-8,77
|-8,01
|Yataş
|14,22
|-0,56
|-1,59
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,59
|-3,37
|4,32
|Yeni Gimat GMYO
|13,04
|-0,46
|4,91
|Yeşil GMYO
|1,51
|3,42
|9,42
|Yeşil Yapı
|1,95
|3,17
|5,98
|Yeşil Yatırım Holding
|114,20
|8,97
|19,77
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.699,00
|-1,34
|-5,78
|Yonga Mobilya
|28,00
|-2,23
|-6,67
|Yükselen Çelik
|7,75
|2,79
|2,65
|Yünsa
|14,52
|-3,39
|-0,95
|Zorlu Enerji
|2,84
|-3,07
|2,53
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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