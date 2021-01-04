Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

04.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,107,10İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,007,107,10
İş Bankası (B)40.099,90-0,99-0,99
İş Bankası (C)7,030,430,43
İş Bankası (Kur.)418.000,0019,4319,43
İş Fin.Kir.4,034,404,40
İş Girişim19,482,802,80
İş GMYO2,799,849,84
İş Y. Men. Değ.17,770,620,62
İş Yat. Ort.3,705,115,11
İşbir Holding2.935,007,127,12
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,150,880,88
İttifak Holding2,19-1,79-1,79
İz Hayvancılık Tarım17,50-2,78-2,78
İzmir Demir Çelik10,901,211,21
İzmir Fırça5,661,801,80
Jantsa Jant Sanayi364,809,989,98
Kafein Yazılım21,440,280,28
Kaplamin34,983,493,49
Kardemir (A)6,082,182,18
Kardemir (B)5,402,472,47
Kardemir (D)5,881,731,73
Karel Elektronik23,00-0,26-0,26
Karsan Otomotiv3,579,859,85
Karsu Tekstil7,73-9,59-9,59
Kartonsan87,10-8,84-8,84
Katmerciler Ekipman3,121,301,30
Kent Gıda339,50-4,53-4,53
Kerevitaş Gıda6,620,610,61
Kervan Gıda13,371,131,13
Kervansaray Yat. Holding1,270,790,79
Kiler GMYO2,593,193,19
Klimasan Klima17,090,710,71
Koç Holding21,200,380,38
Konfrut Gıda16,960,360,36
Kontrolmatik Teknoloji Enerji25,527,777,77
Konya Çimento1.120,30-0,86-0,86
Kordsa Teknik Tekstil15,35-1,29-1,29
Koza Altın106,309,939,93
Koza Madencilik16,546,786,78
Körfez GMYO6,196,726,72
Kristal Kola3,82-2,55-2,55
Kron Telekomünikasyon37,521,851,85
Kuştur Kuşadası Turizm173,009,989,98
Kuyumcukent Gayrimenkul2,352,172,17
Kütahya Porselen51,702,482,48
Lider Faktoring3,430,590,59
Link Bilgisayar62,10-2,59-2,59
Logo Yazılım124,90-0,48-0,48
Lokman Hekim Sağlık10,961,931,93
Lüks Kadife28,58-1,11-1,11
Makina Takım3,533,523,52
Marka Yatırım Holding7,079,959,95
Marmaris Altınyunus122,209,999,99
Marshall304,90-0,59-0,59
Martı GMYO2,853,643,64
Martı Otel2,140,470,47
Mavi Giyim53,252,012,01
Mazhar Zorlu Holding31,04-1,40-1,40
Mega Polietilen7,46-2,61-2,61
Menderes Tekstil3,110,650,65
Merit Turizm85,001,551,55
Merko Gıda8,15-5,67-5,67
Metemtur Otelcilik21,32-3,53-3,53
Metro Holding2,100,960,96
Metro Petrol ve Tesisleri2,910,690,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,403,003,00
Migros Ticaret44,804,674,67
Milpa4,732,832,83
Mistral GMYO5,189,989,98
MLP Sağlık20,161,461,46
MMC San. ve Tic. Yat.4,978,048,04
Mondi Tire Kutsan7,762,112,11
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,680,110,11
Net Holding3,41-0,58-0,58
Netaş Telekom.27,54-1,92-1,92
Niğbaş Niğde Beton57,2010,0010,00
Nuh Çimento51,354,294,29
Nurol GMYO7,654,944,94
Odaş Elektrik3,920,510,51
Olmuksan-IP12,001,271,27
Orge Enerji Elektrik7,572,572,57
Orma Orman Mahsulleri15,565,715,71
Osmanlı Menkul30,08-2,97-2,97
Ostim Endüstriyel Yat4,06-0,49-0,49
Otokar350,209,999,99
Oyak Çimento9,113,763,76
Oyak Yat. Ort.7,649,939,93
Oylum Sınai Yatırımlar4,883,613,61
Özak GMYO5,303,923,92
Özbal Çelik Boru6,681,981,98
Özderici GMYO2,261,801,80
Özerden Plastik8,40-6,67-6,67
Pamukova Elektrik21,00-1,50-1,50
Panora GMYO6,300,000,00
Papilon Savunma22,800,180,18
Park Elek.Madencilik5,431,121,12
Parsan25,846,346,34
Pegasus73,00-2,14-2,14
Peker GMYO2,610,000,00
Penguen Gıda5,03-0,40-0,40
Pera GMYO2,273,183,18
Pergamon Dış Ticaret21,689,999,99
Petkim4,980,000,00
Petrokent Turizm876,20-3,33-3,33
Pınar Et ve Un23,16-0,52-0,52
Pınar Su7,804,984,98
Pınar Süt23,361,211,21
Plastikkart14,12-2,28-2,28
Polisan Holding3,890,780,78
Politeknik Metal420,002,942,94
Prizma Press Matbaacılık5,45-0,55-0,55
QNB Finans Fin. Kir.125,300,000,00
QNB Finansbank68,30-2,91-2,91
Ral Yatırım Holding4,38-1,35-1,35
Ray Sigorta15,15-1,94-1,94
Reysaş GMYO5,490,730,73
Reysaş Lojistik9,15-0,97-0,97
Rhea Girişim3,67-1,34-1,34
Rodrigo Tekstil13,63-0,58-0,58
Royal Halı3,501,741,74
RTA Laboratuvarları28,14-7,07-7,07
Sabancı Holding11,732,362,36
Safkar Ege Soğutmacılık11,011,191,19
Sanel Mühendislik3,430,290,29
Sanifoam Sünger14,002,942,94
Sanko Pazarlama9,30-0,96-0,96
Saray Matbaacılık9,225,135,13
Sarkuysan8,900,680,68
Sasa Polyester20,662,182,18
Say Yenilenebilir Enerji8,671,881,88
Sekuro Plastik14,886,596,59
Selçuk Ecza Deposu13,30-2,56-2,56
Selçuk Gıda4,90-1,61-1,61
Senkron Güvenlik28,889,989,98
Serve Film Prodüksiyon15,70-1,88-1,88
Servet GMYO83,105,995,99
Seyitler Kimya34,500,000,00
Silverline Endüstri8,41-2,21-2,21
Sinpaş GMYO4,15-0,72-0,72
Smartiks Yazılım8,58-3,16-3,16
Sodaş Sodyum Sanayii29,789,979,97
Söktaş5,08-0,20-0,20
Sönmez Filament70,901,001,00
Sönmez Pamuklu26,008,338,33
Sumaş Suni Tahta56,359,959,95
Şeker Fin. Kir.7,0410,0010,00
Şekerbank1,552,652,65
Şişe Cam7,380,960,96
Şok Marketler13,033,253,25
T. Halk Bankası5,560,000,00
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,92-3,67-3,67
T.S.K.B.1,801,121,12
T.Tuborg17,89-1,00-1,00
Taç Tarım Ürünleri11,095,325,32
Tat Gıda12,102,022,02
TAV Havalimanları21,12-0,85-0,85
Taze Kuru Gıda237,909,999,99
Tek-Art Turizm2,114,464,46
Tekfen Holding16,750,960,96
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,68-0,78-0,78
Temapol Polimer Plastik11,31-1,65-1,65
TGS Dış Ticaret13,989,999,99
Tofaş Oto. Fab.34,622,062,06
Torunlar GMYO4,023,083,08
Trabzon Liman33,343,803,80
Trabzonspor Sportif2,502,462,46
Trend GMYO12,45-0,95-0,95
TSKB GMYO5,65-1,74-1,74
Tuğçelik7,95-1,61-1,61
Tukaş9,60-0,93-0,93
Turcas Petrol4,83-0,41-0,41
Turkcell16,401,861,86
Tümosan Motor ve Traktör14,180,780,78
Tüpraş109,901,761,76
Türk Hava Yolları12,68-1,78-1,78
Türk Prysmian Kablo12,442,812,81
Türk Telekom8,904,224,22
Türk Traktör183,000,160,16
Türker Proje Gayrimenkul124,109,929,92
Türkiye Sigorta7,097,427,42
Ufuk Yatırım14,7410,0010,00
Ulaşlar Turizm Yat.4,20-0,94-0,94
Ulusoy Elektrik50,10-2,43-2,43
Ulusoy Un Sanayi11,742,092,09
Umpaş Holding2,879,969,96
Uşak Seramik2,444,274,27
Utopya Turizm39,201,031,03
Uzertaş Boya62,259,989,98
Ülker Bisküvi23,682,332,33
Vakıf Fin. Kir.4,341,881,88
Vakıf GMYO3,733,043,04
Vakıf Yat. Ort.7,380,270,27
Vakıflar Bankası4,730,420,42
Vakko Tekstil6,51-0,15-0,15
Vanet Gıda7,42-4,01-4,01
Verusa Holding44,06-2,31-2,31
Verusaturk Girisim12,78-2,29-2,29
Vestel21,100,190,19
Vestel Beyaz Eşya39,98-2,20-2,20
Viking Kağıt8,10-10,00-10,00
Yapı Kredi Koray GMYO4,562,472,47
Yapı ve Kredi Bank.3,07-0,32-0,32
Yaprak Süt ve Besi Çift.73,000,830,83
Yataş14,30-1,04-1,04
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,757,957,95
Yeni Gimat GMYO13,105,395,39
Yeşil GMYO1,465,805,80
Yeşil Yapı1,892,722,72
Yeşil Yatırım Holding104,809,919,91
Yibitaş İnşaat Malzeme14.899,00-4,49-4,49
Yonga Mobilya28,64-4,53-4,53
Yükselen Çelik7,54-0,13-0,13
Yünsa15,032,522,52
Zorlu Enerji2,935,785,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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