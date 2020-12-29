Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

29.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:45
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)225.900,00-10,0036,22İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)225.900,00-10,0036,22
İş Bankası (B)39.750,00-2,6931,71
İş Bankası (C)6,901,177,64
İş Bankası (Kur.)350.000,00

66,67
İş Fin.Kir.3,81-1,040,26
İş Girişim19,89-0,25423,42
İş GMYO2,32-1,6931,82
İş Y. Men. Değ.17,27-3,25328,88
İş Yat. Ort.3,24-0,92101,08
İşbir Holding2.706,00-2,13529,30
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,14-0,8783,87
İttifak Holding2,26-2,1673,33
İz Hayvancılık Tarım17,88-4,28583,36
İzmir Demir Çelik10,640,3829,91
İzmir Fırça5,404,25200,00
Jantsa Jant Sanayi330,003,81520,44
Kafein Yazılım20,82-1,7087,47
Kaplamin33,807,64509,01
Kardemir (A)5,90-0,67122,64
Kardemir (B)5,20-0,3896,97
Kardemir (D)5,650,71112,41
Karel Elektronik22,221,7452,92
Karsan Otomotiv3,253,50105,70
Karsu Tekstil7,757,79139,20
Kartonsan104,701,26616,44
Katmerciler Ekipman3,08-0,32101,48
Kent Gıda354,00-0,871424,45
Kerevitaş Gıda6,60-1,05102,45
Kervan Gıda13,330,23

Kervansaray Yat. Holding1,28-3,76132,73
Kiler GMYO2,52-1,95135,74
Klimasan Klima17,33-0,29-18,31
Koç Holding20,623,103,05
Konfrut Gıda16,96-3,69116,88
Kontrolmatik Teknoloji Enerji22,56-1,23

Konya Çimento1.137,70-3,65319,35
Kordsa Teknik Tekstil15,800,3824,25
Koza Altın95,250,0528,63
Koza Madencilik15,56-0,0655,13
Körfez GMYO5,86-1,18145,19
Kristal Kola3,76-3,09149,01
Kron Telekomünikasyon30,469,96139,47
Kuştur Kuşadası Turizm130,00-3,70453,78
Kuyumcukent Gayrimenkul2,28-1,30103,34
Kütahya Porselen49,200,82643,20
Lider Faktoring3,29-0,3079,29
Link Bilgisayar60,65-5,16237,16
Logo Yazılım127,80-3,33110,20
Lokman Hekim Sağlık11,14-0,8994,23
Lüks Kadife29,200,90237,96
Makina Takım3,562,8989,36
Marka Yatırım Holding6,34-2,46437,29
Marmaris Altınyunus98,80-0,7039,15
Marshall306,40-1,16544,51
Martı GMYO2,84-1,05181,19
Martı Otel2,14-1,38135,16
Mavi Giyim51,65-1,15-10,79
Mazhar Zorlu Holding27,02-2,60123,49
Mega Polietilen7,38-0,40736,10
Menderes Tekstil3,151,61140,46
Merit Turizm79,001,80306,38
Merko Gıda8,779,90749,37
Metemtur Otelcilik18,70-2,86950,56
Metro Holding2,11-0,4752,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,92-0,6848,98
Metro Yatırım Ortaklığı2,35-0,42-54,87
Migros Ticaret42,282,0874,57
Milpa4,65-2,11112,33
Mistral GMYO3,942,34109,95
MLP Sağlık19,94-3,4824,63
MMC San. ve Tic. Yat.4,70-8,91312,28
Mondi Tire Kutsan7,53-5,5281,88
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,80-0,59165,72
Net Holding3,450,8832,69
Netaş Telekom.26,565,82103,37
Niğbaş Niğde Beton58,75-4,94847,58
Nuh Çimento47,60-1,69333,32
Nurol GMYO7,331,10105,32
Odaş Elektrik3,850,52166,31
Olmuksan-IP11,23-4,18338,51
Orge Enerji Elektrik7,32-0,8147,58
Orma Orman Mahsulleri15,249,96452,17
Osmanlı Menkul33,489,99702,63
Ostim Endüstriyel Yat4,254,94152,98
Otokar322,805,18119,53
Oyak Çimento8,47-2,0854,07
Oyak Yat. Ort.6,26-0,63171,15
Oylum Sınai Yatırımlar4,74-0,8453,46
Özak GMYO5,09-0,9798,05
Özbal Çelik Boru6,34-1,09293,33
Özderici GMYO2,240,0042,68
Özerden Plastik8,71-3,22282,02
Pamukova Elektrik23,005,501696,88
Panora GMYO6,25-0,1611,58
Papilon Savunma21,76-1,00182,36
Park Elek.Madencilik5,55-0,5481,97
Parsan24,20-2,1042,86
Pegasus73,252,95-15,22
Peker GMYO2,71-0,73199,66
Penguen Gıda4,88-1,81433,10
Pera GMYO2,22-1,77136,17
Pergamon Dış Ticaret18,123,54134,18
Petkim5,062,0259,37
Petrokent Turizm884,40-0,62590,40
Pınar Et ve Un23,88-0,83162,72
Pınar Su7,55-0,13225,43
Pınar Süt23,64-2,7287,48
Plastikkart14,706,1458,58
Polisan Holding4,08-0,4935,21
Politeknik Metal415,009,82445,53
Prizma Press Matbaacılık5,62-0,5330,70
QNB Finans Fin. Kir.123,80-0,56-4,11
QNB Finansbank69,300,2984,80
Ral Yatırım Holding4,45-0,8969,56
Ray Sigorta16,307,24376,61
Reysaş GMYO5,49-1,6119,61
Reysaş Lojistik9,61-1,23119,41
Rhea Girişim3,80-2,81219,33
Rodrigo Tekstil13,80-2,82662,43
Royal Halı3,52-0,85156,93
RTA Laboratuvarları31,62-1,191262,93
Sabancı Holding11,435,1525,33
Safkar Ege Soğutmacılık11,31-3,50418,81
Sanel Mühendislik3,460,0017,93
Sanifoam Sünger13,570,89171,40
Sanko Pazarlama9,26-3,4427,09
Saray Matbaacılık8,390,72548,99
Sarkuysan8,82-0,45177,58
Sasa Polyester20,103,18160,03
Say Yenilenebilir Enerji8,64-2,81285,71
Sekuro Plastik14,401,84168,66
Selçuk Ecza Deposu14,10-4,86136,39
Selçuk Gıda5,100,00373,22
Senkron Güvenlik21,729,97695,60
Serve Film Prodüksiyon13,97-6,12778,62
Servet GMYO78,00-1,20817,65
Seyitler Kimya31,404,53362,44
Silverline Endüstri7,9210,00266,67
Sinpaş GMYO4,04-3,58248,28
Smartiks Yazılım8,92-4,90-9,07
Sodaş Sodyum Sanayii27,068,15603,55
Söktaş4,98-2,16192,85
Sönmez Filament65,300,151238,11
Sönmez Pamuklu23,20-9,73371,54
Sumaş Suni Tahta47,90-4,20388,13
Şeker Fin. Kir.6,150,1628,66
Şekerbank1,53-2,5540,33
Şişe Cam7,23-0,2842,03
Şok Marketler12,70-0,8618,03
T. Halk Bankası5,420,18-8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,76-2,4326,73
T.S.K.B.1,80-1,6448,76
T.Tuborg17,96-2,1350,92
Taç Tarım Ürünleri10,30-0,96230,13
Tat Gıda11,081,2882,12
TAV Havalimanları20,961,35-22,84
Taze Kuru Gıda225,00-2,133007,73
Tek-Art Turizm2,04-2,8661,90
Tekfen Holding16,55-1,84-8,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,57-4,69151,67
Temapol Polimer Plastik11,20-3,20114,56
TGS Dış Ticaret10,519,82125,05
Tofaş Oto. Fab.33,963,1645,74
Torunlar GMYO3,94-1,0143,27
Trabzon Liman32,36-1,16208,96
Trabzonspor Sportif2,35-4,0882,96
Trend GMYO12,43-3,64465,00
TSKB GMYO5,693,08495,82
Tuğçelik8,325,05110,63
Tukaş9,52-1,86-22,91
Turcas Petrol4,80-2,0479,78
Turkcell15,97-0,4418,51
Tümosan Motor ve Traktör14,553,26126,99
Tüpraş109,401,39-13,72
Türk Hava Yolları12,912,30-10,72
Türk Prysmian Kablo12,41-2,13380,91
Türk Telekom8,561,1818,63
Türk Traktör165,602,41212,98
Türker Proje Gayrimenkul111,00-3,06164,29
Türkiye Sigorta6,53-1,95199,84
Ufuk Yatırım13,83-7,62436,05
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-1,20339,98
Ulusoy Elektrik53,05-2,6699,44
Ulusoy Un Sanayi11,56-1,78202,62
Umpaş Holding2,179,60250,00
Uşak Seramik2,28-0,4487,89
Utopya Turizm33,12-1,13573,17
Uzertaş Boya50,00-3,292152,25
Ülker Bisküvi22,980,882,77
Vakıf Fin. Kir.4,271,67101,65
Vakıf GMYO3,65-0,54110,86
Vakıf Yat. Ort.7,440,27308,53
Vakıflar Bankası4,650,43-15,61
Vakko Tekstil6,773,2049,12
Vanet Gıda7,345,76413,29
Verusa Holding45,14-2,51143,33
Verusaturk Girisim13,012,68147,39
Vestel20,90-2,3465,61
Vestel Beyaz Eşya39,80-1,9288,64
Viking Kağıt8,389,97348,13
Yapı Kredi Koray GMYO4,431,1483,06
Yapı ve Kredi Bank.3,061,6623,39
Yaprak Süt ve Besi Çift.73,209,991070,06
Yataş13,46-0,1585,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,928,13205,59
Yeni Gimat GMYO12,30-0,572,75
Yeşil GMYO1,36-0,73112,50
Yeşil Yapı1,84-1,60178,79
Yeşil Yatırım Holding93,40-1,68731,70
Yibitaş İnşaat Malzeme14.150,101,84380,48
Yonga Mobilya28,680,28210,64
Yükselen Çelik7,432,20142,41
Yünsa15,17-0,8550,68
Zorlu Enerji2,700,7565,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 18:48:16. #1.15#
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