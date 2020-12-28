Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

28.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:47
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)40.850,103,4235,35
İş Bankası (C)6,821,046,40
İş Bankası (Kur.)350.000,00

66,67
İş Fin.Kir.3,851,581,32
İş Girişim19,940,05424,74
İş GMYO2,362,1634,09
İş Y. Men. Değ.17,855,00343,28
İş Yat. Ort.3,27-1,21102,94
İşbir Holding2.765,00-0,14543,02
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,15-0,8685,48
İttifak Holding2,31-0,8677,17
İz Hayvancılık Tarım18,684,36613,93
İzmir Demir Çelik10,60-2,7529,43
İzmir Fırça5,18-4,95187,78
Jantsa Jant Sanayi317,9010,00497,69
Kafein Yazılım21,184,1390,71
Kaplamin31,400,00465,77
Kardemir (A)5,941,89124,15
Kardemir (B)5,220,7797,73
Kardemir (D)5,614,08110,90
Karel Elektronik21,843,7050,31
Karsan Otomotiv3,140,3298,73
Karsu Tekstil7,192,57121,91
Kartonsan103,409,94607,54
Katmerciler Ekipman3,09-0,32102,14
Kent Gıda357,10-1,921437,80
Kerevitaş Gıda6,670,00104,60
Kervan Gıda13,30-1,85

Kervansaray Yat. Holding1,333,10141,82
Kiler GMYO2,57-0,39140,42
Klimasan Klima17,381,05-18,07
Koç Holding20,000,50-0,05
Konfrut Gıda17,610,92125,19
Kontrolmatik Teknoloji Enerji22,849,91

Konya Çimento1.180,804,96335,24
Kordsa Teknik Tekstil15,74-0,3223,78
Koza Altın95,200,5328,56
Koza Madencilik15,57-1,3955,23
Körfez GMYO5,93-0,50148,12
Kristal Kola3,886,89156,95
Kron Telekomünikasyon27,70-1,21117,77
Kuştur Kuşadası Turizm135,00-4,86475,08
Kuyumcukent Gayrimenkul2,31-0,86106,01
Kütahya Porselen48,801,58637,16
Lider Faktoring3,304,4379,84
Link Bilgisayar63,953,81255,50
Logo Yazılım132,201,77117,43
Lokman Hekim Sağlık11,240,2795,97
Lüks Kadife28,947,42234,95
Makina Takım3,46-2,5484,04
Marka Yatırım Holding6,505,69450,85
Marmaris Altınyunus99,500,1540,14
Marshall310,00-1,43552,08
Martı GMYO2,872,14184,16
Martı Otel2,173,83138,46
Mavi Giyim52,250,67-9,76
Mazhar Zorlu Holding27,748,78129,45
Mega Polietilen7,41-1,33739,50
Menderes Tekstil3,100,98136,64
Merit Turizm77,600,13299,18
Merko Gıda7,989,92672,86
Metemtur Otelcilik19,258,70981,46
Metro Holding2,121,4453,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,941,0350,00
Metro Yatırım Ortaklığı2,36-0,42-54,68
Migros Ticaret41,42-0,6771,02
Milpa4,752,59116,89
Mistral GMYO3,85-1,53105,16
MLP Sağlık20,662,2829,13
MMC San. ve Tic. Yat.5,167,95352,63
Mondi Tire Kutsan7,979,9392,51
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,00-0,76167,30
Net Holding3,42-0,8731,54
Netaş Telekom.25,101,8792,19
Niğbaş Niğde Beton61,80-6,36896,77
Nuh Çimento48,421,51340,79
Nurol GMYO7,25-2,03103,08
Odaş Elektrik3,83-1,54164,92
Olmuksan-IP11,72-9,85357,64
Orge Enerji Elektrik7,38-0,2748,79
Orma Orman Mahsulleri13,8610,00402,17
Osmanlı Menkul30,449,97629,75
Ostim Endüstriyel Yat4,052,02141,07
Otokar306,9010,00108,72
Oyak Çimento8,65-0,3557,34
Oyak Yat. Ort.6,30-0,47172,89
Oylum Sınai Yatırımlar4,78-0,8354,75
Özak GMYO5,141,38100,00
Özbal Çelik Boru6,41-1,38297,68
Özderici GMYO2,240,0042,68
Özerden Plastik9,00-3,12294,74
Pamukova Elektrik21,806,451603,13
Panora GMYO6,261,1311,75
Papilon Savunma21,98-0,18185,22
Park Elek.Madencilik5,585,4882,95
Parsan24,727,2945,93
Pegasus71,15-1,04-17,65
Peker GMYO2,730,00201,87
Penguen Gıda4,97-0,80442,94
Pera GMYO2,262,73140,43
Pergamon Dış Ticaret17,501,27126,16
Petkim4,96-0,8056,22
Petrokent Turizm889,90-0,01594,69
Pınar Et ve Un24,080,75164,92
Pınar Su7,563,28225,86
Pınar Süt24,306,5892,71
Plastikkart13,856,2149,41
Polisan Holding4,100,7435,87
Politeknik Metal377,90-4,93396,77
Prizma Press Matbaacılık5,650,0031,40
QNB Finans Fin. Kir.124,50-1,19-3,56
QNB Finansbank69,10-0,3684,27
Ral Yatırım Holding4,49-0,4471,08
Ray Sigorta15,20-5,00344,44
Reysaş GMYO5,580,1821,57
Reysaş Lojistik9,732,64122,15
Rhea Girişim3,91-2,25228,57
Rodrigo Tekstil14,201,65684,53
Royal Halı3,55-6,33159,12
RTA Laboratuvarları32,00-3,091279,31
Sabancı Holding10,873,2319,19
Safkar Ege Soğutmacılık11,721,03437,61
Sanel Mühendislik3,46-0,2917,93
Sanifoam Sünger13,450,90169,00
Sanko Pazarlama9,59-6,3531,62
Saray Matbaacılık8,330,36544,35
Sarkuysan8,86-1,12178,84
Sasa Polyester19,48-0,10152,01
Say Yenilenebilir Enerji8,899,89296,88
Sekuro Plastik14,149,78163,81
Selçuk Ecza Deposu14,82-4,02148,46
Selçuk Gıda5,102,00373,22
Senkron Güvenlik19,759,97623,44
Serve Film Prodüksiyon14,88-1,33835,85
Servet GMYO78,950,70828,82
Seyitler Kimya30,041,83342,42
Silverline Endüstri7,20-3,87233,33
Sinpaş GMYO4,193,46261,21
Smartiks Yazılım9,386,35-4,38
Sodaş Sodyum Sanayii25,020,89550,51
Söktaş5,09-2,49199,32
Sönmez Filament65,204,491236,07
Sönmez Pamuklu25,70-1,61422,36
Sumaş Suni Tahta50,008,41409,53
Şeker Fin. Kir.6,14-2,5428,45
Şekerbank1,573,9744,00
Şişe Cam7,250,8342,43
Şok Marketler12,81-0,7019,05
T. Halk Bankası5,41-0,73-8,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,50-2,5629,88
T.S.K.B.1,830,0051,24
T.Tuborg18,352,0054,20
Taç Tarım Ürünleri10,400,00233,33
Tat Gıda10,94-0,4579,82
TAV Havalimanları20,68-0,86-23,87
Taze Kuru Gıda229,9010,003075,41
Tek-Art Turizm2,106,6066,67
Tekfen Holding16,861,02-6,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,09-3,23164,05
Temapol Polimer Plastik11,577,53121,65
TGS Dış Ticaret9,572,46104,93
Tofaş Oto. Fab.32,923,0041,27
Torunlar GMYO3,981,2744,73
Trabzon Liman32,740,55212,59
Trabzonspor Sportif2,45-3,0590,74
Trend GMYO12,90-1,00486,36
TSKB GMYO5,52-6,28478,02
Tuğçelik7,921,67100,51
Tukaş9,70-1,02-21,46
Turcas Petrol4,90-0,8183,52
Turkcell16,040,0619,03
Tümosan Motor ve Traktör14,092,25119,81
Tüpraş107,901,79-14,91
Türk Hava Yolları12,62-0,94-12,72
Türk Prysmian Kablo12,689,97391,38
Türk Telekom8,460,9517,25
Türk Traktör161,701,57205,61
Türker Proje Gayrimenkul114,50-1,80172,62
Türkiye Sigorta6,664,06205,81
Ufuk Yatırım14,976,93480,23
Ulaşlar Turizm Yat.4,15-2,35345,34
Ulusoy Elektrik54,505,21104,89
Ulusoy Un Sanayi11,771,47208,12
Umpaş Holding1,9810,00219,35
Uşak Seramik2,29-0,4388,72
Utopya Turizm33,501,70580,89
Uzertaş Boya51,7010,002228,83
Ülker Bisküvi22,780,441,88
Vakıf Fin. Kir.4,20-0,4798,35
Vakıf GMYO3,670,00112,02
Vakıf Yat. Ort.7,420,27307,43
Vakıflar Bankası4,630,22-15,97
Vakko Tekstil6,563,9644,49
Vanet Gıda6,94-1,84385,31
Verusa Holding46,302,93149,59
Verusaturk Girisim12,67-0,78140,93
Vestel21,401,9069,57
Vestel Beyaz Eşya40,589,9792,34
Viking Kağıt7,629,96307,49
Yapı Kredi Koray GMYO4,380,4680,99
Yapı ve Kredi Bank.3,01-0,3321,37
Yaprak Süt ve Besi Çift.66,5510,00963,77
Yataş13,480,7585,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,559,90182,61
Yeni Gimat GMYO12,370,813,33
Yeşil GMYO1,370,00114,06
Yeşil Yapı1,870,54183,33
Yeşil Yatırım Holding95,001,60745,95
Yibitaş İnşaat Malzeme13.893,80-0,04371,78
Yonga Mobilya28,600,56209,77
Yükselen Çelik7,275,21137,19
Yünsa15,306,6251,97
Zorlu Enerji2,681,1364,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 18:50:55. #1.15#
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