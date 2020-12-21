Borsada günlük işlemler (2)
21.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:53
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|39.500,00
|-2,47
|30,88
|İş Bankası (C)
|6,57
|-3,24
|2,50
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|5,11
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-2,85
|-1,32
|İş Girişim
|18,63
|-4,56
|390,26
|İş GMYO
|2,33
|-2,92
|32,39
|İş Y. Men. Değ.
|15,90
|-0,56
|294,86
|İş Yat. Ort.
|3,27
|-2,97
|102,94
|İşbir Holding
|2.730,00
|-1,30
|534,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,86
|88,71
|İttifak Holding
|2,32
|-4,53
|77,93
|İz Hayvancılık Tarım
|17,89
|7,25
|583,74
|İzmir Demir Çelik
|10,63
|-4,58
|29,79
|İzmir Fırça
|5,09
|-2,49
|182,78
|Jantsa Jant Sanayi
|295,10
|5,20
|454,83
|Kafein Yazılım
|20,76
|9,90
|86,93
|Kaplamin
|29,20
|0,69
|426,13
|Kardemir (A)
|5,62
|-0,53
|112,08
|Kardemir (B)
|4,96
|-2,75
|87,88
|Kardemir (D)
|5,17
|-2,82
|94,36
|Karel Elektronik
|19,61
|-1,31
|34,96
|Karsan Otomotiv
|3,13
|1,62
|98,10
|Karsu Tekstil
|6,85
|-0,15
|111,42
|Kartonsan
|2.706,10
|-10,00
|600,45
|Katmerciler Ekipman
|3,07
|-1,29
|100,83
|Kent Gıda
|381,00
|2,42
|1540,72
|Kerevitaş Gıda
|6,74
|1,97
|106,75
|Kervan Gıda
|13,40
|-4,63
|Kervansaray Yat. Holding
|1,21
|-5,47
|120,00
|Kiler GMYO
|2,55
|-3,04
|138,55
|Klimasan Klima
|16,80
|-5,14
|-20,81
|Koç Holding
|19,39
|-3,05
|-3,09
|Konfrut Gıda
|15,95
|-0,37
|103,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,90
|-0,06
|Konya Çimento
|1.224,00
|4,97
|351,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,00
|-2,09
|17,96
|Koza Altın
|80,70
|1,38
|8,98
|Koza Madencilik
|14,14
|0,57
|40,98
|Körfez GMYO
|6,23
|0,81
|160,67
|Kristal Kola
|3,38
|7,64
|123,84
|Kron Telekomünikasyon
|27,00
|1,81
|112,26
|Kuştur Kuşadası Turizm
|140,00
|-4,04
|496,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|1,31
|106,90
|Kütahya Porselen
|44,50
|4,41
|572,21
|Lider Faktoring
|3,16
|0,96
|72,21
|Link Bilgisayar
|53,80
|2,97
|199,08
|Logo Yazılım
|122,20
|1,50
|100,99
|Lokman Hekim Sağlık
|10,93
|0,74
|90,56
|Lüks Kadife
|26,18
|1,24
|203,01
|Makina Takım
|2,89
|-3,02
|53,72
|Marka Yatırım Holding
|6,84
|9,97
|479,66
|Marmaris Altınyunus
|96,50
|-4,08
|35,92
|Marshall
|301,00
|-2,02
|533,15
|Martı GMYO
|2,75
|-3,85
|172,28
|Martı Otel
|2,06
|-3,29
|126,37
|Mavi Giyim
|52,00
|-2,80
|-10,19
|Mazhar Zorlu Holding
|22,50
|-6,64
|86,10
|Mega Polietilen
|8,35
|6,19
|845,99
|Menderes Tekstil
|3,06
|-1,92
|133,59
|Merit Turizm
|75,00
|-4,46
|285,80
|Merko Gıda
|8,95
|-9,98
|766,80
|Metemtur Otelcilik
|16,05
|7,65
|801,69
|Metro Holding
|2,05
|-3,30
|48,55
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,88
|-4,32
|46,94
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|-1,24
|-54,10
|Migros Ticaret
|40,84
|-1,59
|68,62
|Milpa
|4,48
|-3,03
|104,57
|Mistral GMYO
|4,26
|-4,48
|127,01
|MLP Sağlık
|18,86
|-0,21
|17,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,23
|9,87
|358,77
|Mondi Tire Kutsan
|6,99
|3,86
|68,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,36
|-1,42
|162,26
|Net Holding
|3,46
|-5,21
|33,08
|Netaş Telekom.
|22,20
|3,74
|69,98
|Niğbaş Niğde Beton
|64,50
|-9,79
|940,32
|Nuh Çimento
|47,76
|1,83
|334,78
|Nurol GMYO
|7,30
|-2,01
|104,48
|Odaş Elektrik
|4,11
|3,79
|184,29
|Olmuksan-IP
|10,26
|-2,84
|300,63
|Orge Enerji Elektrik
|7,16
|-2,05
|44,35
|Orma Orman Mahsulleri
|11,80
|-1,67
|327,54
|Osmanlı Menkul
|23,40
|-1,60
|460,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,87
|-2,27
|130,36
|Otokar
|286,20
|9,99
|94,64
|Oyak Çimento
|8,07
|-0,74
|46,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,31
|-2,17
|173,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,85
|0,62
|57,02
|Özak GMYO
|4,96
|-2,17
|93,00
|Özbal Çelik Boru
|6,45
|-3,73
|300,16
|Özderici GMYO
|2,25
|-3,02
|43,31
|Özerden Plastik
|7,38
|-4,40
|223,68
|Pamukova Elektrik
|20,90
|-9,99
|1532,81
|Panora GMYO
|6,25
|-1,26
|11,58
|Papilon Savunma
|20,26
|-0,20
|162,90
|Park Elek.Madencilik
|4,96
|-1,78
|62,62
|Parsan
|21,84
|-3,11
|28,93
|Pegasus
|68,55
|-6,35
|-20,66
|Peker GMYO
|2,73
|1,49
|201,87
|Penguen Gıda
|5,21
|3,17
|469,15
|Pera GMYO
|2,23
|-3,04
|137,23
|Pergamon Dış Ticaret
|15,90
|-1,43
|105,49
|Petkim
|4,74
|-2,67
|49,29
|Petrokent Turizm
|899,60
|2,23
|602,26
|Pınar Et ve Un
|23,46
|0,60
|158,10
|Pınar Su
|7,24
|0,98
|212,07
|Pınar Süt
|21,24
|1,63
|68,44
|Plastikkart
|11,79
|-1,50
|27,18
|Polisan Holding
|3,89
|-1,52
|28,91
|Politeknik Metal
|325,00
|-2,75
|327,23
|Prizma Press Matbaacılık
|5,55
|-1,60
|29,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,70
|-1,83
|-4,18
|QNB Finansbank
|68,95
|-1,99
|83,87
|Ral Yatırım Holding
|4,50
|-3,23
|71,46
|Ray Sigorta
|18,02
|-9,99
|426,90
|Reysaş GMYO
|5,27
|-3,66
|14,81
|Reysaş Lojistik
|8,65
|-3,67
|97,49
|Rhea Girişim
|3,88
|-3,72
|226,05
|Rodrigo Tekstil
|15,18
|-2,44
|738,67
|Royal Halı
|4,26
|9,79
|210,95
|RTA Laboratuvarları
|36,50
|6,41
|1473,28
|Sabancı Holding
|10,37
|-2,17
|13,71
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,87
|-5,71
|490,37
|Sanel Mühendislik
|3,54
|2,31
|20,65
|Sanifoam Sünger
|13,00
|-0,61
|160,00
|Sanko Pazarlama
|9,05
|-0,55
|24,21
|Saray Matbaacılık
|8,11
|-0,86
|527,33
|Sarkuysan
|8,56
|-2,95
|169,40
|Sasa Polyester
|18,85
|-2,33
|143,86
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,89
|1,28
|252,23
|Sekuro Plastik
|12,94
|8,74
|141,42
|Selçuk Ecza Deposu
|15,80
|7,12
|164,89
|Selçuk Gıda
|4,70
|0,21
|336,11
|Senkron Güvenlik
|12,28
|9,94
|349,82
|Serve Film Prodüksiyon
|15,90
|2,58
|900,00
|Servet GMYO
|70,85
|6,38
|733,53
|Seyitler Kimya
|30,00
|3,45
|341,83
|Silverline Endüstri
|7,90
|-4,82
|265,74
|Sinpaş GMYO
|3,89
|-2,51
|235,34
|Smartiks Yazılım
|9,09
|9,92
|-7,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,06
|-4,68
|525,55
|Söktaş
|5,20
|-0,57
|205,79
|Sönmez Filament
|59,85
|0,08
|1126,43
|Sönmez Pamuklu
|26,88
|5,83
|446,34
|Sumaş Suni Tahta
|36,10
|-5,00
|267,88
|Şeker Fin. Kir.
|5,64
|-4,41
|17,99
|Şekerbank
|1,41
|-2,08
|29,33
|Şişe Cam
|7,03
|-2,09
|38,10
|Şok Marketler
|12,01
|-1,64
|11,62
|T. Halk Bankası
|5,39
|-1,82
|-8,80
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,90
|-4,15
|35,84
|T.S.K.B.
|1,90
|3,26
|57,02
|T.Tuborg
|18,24
|-2,25
|53,28
|Taç Tarım Ürünleri
|10,95
|4,89
|250,96
|Tat Gıda
|10,66
|1,33
|75,22
|TAV Havalimanları
|20,06
|-5,73
|-26,15
|Taze Kuru Gıda
|219,50
|-1,08
|2931,77
|Tek-Art Turizm
|1,92
|-1,54
|52,38
|Tekfen Holding
|15,47
|-3,73
|-14,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,53
|-2,86
|174,52
|Temapol Polimer Plastik
|10,35
|-2,73
|98,28
|TGS Dış Ticaret
|8,97
|-2,18
|92,08
|Tofaş Oto. Fab.
|30,44
|-3,79
|30,63
|Torunlar GMYO
|3,93
|-5,07
|42,91
|Trabzon Liman
|31,62
|-1,74
|201,90
|Trabzonspor Sportif
|4,37
|1,86
|103,26
|Trend GMYO
|13,30
|-4,04
|504,55
|TSKB GMYO
|5,55
|-3,65
|481,16
|Tuğçelik
|7,52
|-3,96
|90,38
|Tukaş
|10,81
|-0,64
|-12,47
|Turcas Petrol
|4,95
|-1,59
|85,39
|Turkcell
|15,56
|-3,23
|15,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,82
|-4,82
|115,60
|Tüpraş
|104,00
|-4,06
|-17,98
|Türk Hava Yolları
|12,22
|-5,71
|-15,49
|Türk Prysmian Kablo
|11,39
|-3,96
|341,39
|Türk Telekom
|8,23
|-0,96
|14,06
|Türk Traktör
|157,80
|-0,63
|198,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,25
|-0,82
|100,60
|Türkiye Sigorta
|6,14
|-2,69
|181,94
|Ufuk Yatırım
|13,58
|-0,07
|426,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,00
|2,56
|329,25
|Ulusoy Elektrik
|49,68
|-0,64
|86,77
|Ulusoy Un Sanayi
|11,33
|0,44
|196,60
|Umpaş Holding
|1,95
|-8,88
|214,52
|Uşak Seramik
|2,25
|-3,02
|85,42
|Utopya Turizm
|30,66
|-1,10
|523,17
|Uzertaş Boya
|50,45
|-1,56
|2172,52
|Ülker Bisküvi
|21,54
|-2,09
|-3,67
|Vakıf Fin. Kir.
|4,04
|-1,94
|90,79
|Vakıf GMYO
|3,71
|-2,11
|114,33
|Vakıf Yat. Ort.
|7,59
|-4,77
|316,77
|Vakıflar Bankası
|4,55
|-2,15
|-17,42
|Vakko Tekstil
|6,14
|-2,23
|35,24
|Vanet Gıda
|7,61
|1,87
|432,17
|Verusa Holding
|40,96
|-0,10
|120,80
|Verusaturk Girisim
|10,16
|-3,15
|93,20
|Vestel
|20,38
|-2,58
|61,49
|Vestel Beyaz Eşya
|35,04
|-1,35
|66,08
|Viking Kağıt
|6,39
|-0,62
|241,71
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,29
|-2,72
|77,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,99
|-2,92
|20,56
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|44,20
|0,00
|606,51
|Yataş
|13,24
|0,18
|82,35
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,77
|-1,31
|134,16
|Yeni Gimat GMYO
|12,29
|-1,52
|2,66
|Yeşil GMYO
|1,31
|-2,96
|104,69
|Yeşil Yapı
|1,65
|-2,94
|150,00
|Yeşil Yatırım Holding
|78,40
|-2,61
|598,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.012,50
|-1,16
|443,72
|Yonga Mobilya
|29,26
|-3,75
|216,92
|Yükselen Çelik
|6,67
|-3,19
|117,62
|Yünsa
|13,68
|-1,44
|35,88
|Zorlu Enerji
|2,61
|-2,25
|60,12
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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