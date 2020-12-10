Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Borsada günlük işlemler (2)

10.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:39
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)274.500,0065,53İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)274.500,00

65,53
İş Bankası (B)41.025,000,0035,93
İş Bankası (C)6,52-0,461,72
İş Bankası (Kur.)373.000,00

77,62
İş Fin.Kir.3,73-0,53-1,84
İş Girişim18,155,03377,63
İş GMYO2,09-1,8818,75
İş Y. Men. Değ.14,04-1,96248,67
İş Yat. Ort.3,410,89111,63
İşbir Holding2.900,60-2,03574,56
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,19-1,6591,94
İttifak Holding2,54-8,9694,81
İz Hayvancılık Tarım14,20-4,05442,71
İzmir Demir Çelik16,40-4,65100,24
İzmir Fırça5,40-2,00200,00
Jantsa Jant Sanayi248,601,47367,40
Kafein Yazılım17,700,2859,37
Kaplamin25,980,70368,11
Kardemir (A)5,15-0,3994,34
Kardemir (B)4,730,2179,17
Kardemir (D)5,151,1893,61
Karel Elektronik19,92-1,3937,10
Karsan Otomotiv3,12-1,8997,47
Karsu Tekstil7,192,42121,91
Kartonsan2.955,002,60664,87
Katmerciler Ekipman3,10-1,27102,79
Kent Gıda419,00-4,251704,36
Kerevitaş Gıda6,700,45105,52
Kervan Gıda14,479,95

Kervansaray Yat. Holding1,11-0,89101,82
Kiler GMYO2,46-0,81130,13
Klimasan Klima18,51-0,05-12,75
Koç Holding18,80-0,27-6,04
Konfrut Gıda16,604,27112,28
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,70-1,28

Konya Çimento1.075,00-1,02296,24
Kordsa Teknik Tekstil14,752,7216,00
Koza Altın78,10-0,265,47
Koza Madencilik13,62-0,9535,79
Körfez GMYO5,84-0,17144,35
Kristal Kola2,94-0,3494,70
Kron Telekomünikasyon28,766,91126,10
Kuştur Kuşadası Turizm158,00-1,00573,05
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,00103,34
Kütahya Porselen38,96-0,36488,52
Lider Faktoring3,19-1,5473,84
Link Bilgisayar51,509,95186,29
Logo Yazılım111,004,3282,57
Lokman Hekim Sağlık11,20-0,9795,27
Lüks Kadife27,200,15214,81
Makina Takım2,921,3955,32
Marka Yatırım Holding6,709,48467,80
Marmaris Altınyunus99,20-2,6539,72
Marshall319,401,08571,86
Martı GMYO2,910,34188,12
Martı Otel2,362,61159,34
Mavi Giyim49,821,80-13,96
Mazhar Zorlu Holding18,951,3456,74
Mega Polietilen10,651,62739,61
Menderes Tekstil3,15-0,32140,46
Merit Turizm80,00-1,23311,52
Merko Gıda11,36-0,26981,90
Metemtur Otelcilik13,560,44661,80
Metro Holding2,18-0,9157,97
Metro Petrol ve Tesisleri3,08-1,6057,14
Metro Yatırım Ortaklığı2,61-1,00-49,88
Migros Ticaret40,120,4565,65
Milpa4,47-1,32104,11
Mistral GMYO4,604,07145,12
MLP Sağlık18,85-2,3317,81
MMC San. ve Tic. Yat.5,00-5,30338,60
Mondi Tire Kutsan6,50-0,9157,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,66-0,29172,48
Net Holding3,19-0,3122,69
Netaş Telekom.20,04-0,9953,45
Niğbaş Niğde Beton75,007,141109,68
Nuh Çimento45,66-0,13315,66
Nurol GMYO8,757,49145,10
Odaş Elektrik3,884,86168,38
Olmuksan-IP10,219,90298,68
Orge Enerji Elektrik7,33-0,2747,78
Orma Orman Mahsulleri11,84-1,17328,99
Osmanlı Menkul24,500,00487,35
Ostim Endüstriyel Yat3,981,02136,90
Otokar232,803,4758,32
Oyak Çimento8,060,1246,61
Oyak Yat. Ort.6,29-0,63172,45
Oylum Sınai Yatırımlar4,99-0,4061,55
Özak GMYO4,74-0,6384,44
Özbal Çelik Boru6,83-0,44323,73
Özderici GMYO2,20-0,9040,13
Özerden Plastik8,00-4,19250,88
Pamukova Elektrik27,629,952057,81
Panora GMYO6,360,1613,54
Papilon Savunma19,440,15152,26
Park Elek.Madencilik5,090,3966,89
Parsan22,58-1,6633,29
Pegasus63,60-0,47-26,39
Peker GMYO2,350,86159,85
Penguen Gıda5,08-0,20454,95
Pera GMYO2,421,68157,45
Pergamon Dış Ticaret16,44-0,60112,47
Petkim4,72-0,4248,66
Petrokent Turizm981,909,72666,51
Pınar Et ve Un23,561,03159,20
Pınar Su7,34-0,68216,38
Pınar Süt21,040,7766,86
Plastikkart12,690,3236,89
Polisan Holding3,86-0,2627,92
Politeknik Metal314,005,09312,77
Prizma Press Matbaacılık5,98-2,1339,07
QNB Finans Fin. Kir.129,900,230,62
QNB Finansbank71,55-0,4990,80
Ral Yatırım Holding4,76-0,4281,37
Ray Sigorta22,64-0,26561,99
Reysaş GMYO5,60-1,7522,00
Reysaş Lojistik9,00-1,10105,48
Rhea Girişim4,41-4,13270,59
Rodrigo Tekstil13,35-3,89637,57
Royal Halı5,097,61271,53
RTA Laboratuvarları40,08-0,941627,59
Sabancı Holding10,45-0,7614,59
Safkar Ege Soğutmacılık13,30-0,75510,09
Sanel Mühendislik3,70-1,6026,11
Sanifoam Sünger13,634,85172,60
Sanko Pazarlama7,890,008,29
Saray Matbaacılık8,181,11532,75
Sarkuysan9,739,94206,22
Sasa Polyester19,96-1,38158,21
Say Yenilenebilir Enerji7,85-1,01250,45
Sekuro Plastik11,840,42120,90
Selçuk Ecza Deposu16,42-8,68175,28
Selçuk Gıda4,100,00280,43
Senkron Güvenlik6,32-9,97131,50
Serve Film Prodüksiyon14,98-0,47842,14
Servet GMYO64,709,75661,18
Seyitler Kimya25,629,96277,32
Silverline Endüstri7,229,89234,26
Sinpaş GMYO3,932,61238,79
Smartiks Yazılım7,60-0,52-22,53
Sodaş Sodyum Sanayii23,68-0,25515,67
Söktaş5,200,78205,79
Sönmez Filament51,755,40960,45
Sönmez Pamuklu25,429,95416,67
Sumaş Suni Tahta37,32-2,10280,32
Şeker Fin. Kir.5,24-5,079,62
Şekerbank1,432,1431,16
Şişe Cam7,161,8540,66
Şok Marketler11,74-1,109,11
T. Halk Bankası5,34-0,19-9,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,140,7941,12
T.S.K.B.1,83-0,5451,24
T.Tuborg18,862,5658,49
Taç Tarım Ürünleri10,200,99226,92
Tat Gıda10,89-0,3779,00
TAV Havalimanları20,34-1,17-25,12
Taze Kuru Gıda265,007,293560,22
Tek-Art Turizm1,93-1,5353,17
Tekfen Holding15,991,52-11,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,64-3,33224,76
Temapol Polimer Plastik10,70-3,86104,98
TGS Dış Ticaret9,300,7699,14
Tofaş Oto. Fab.30,840,7232,35
Torunlar GMYO3,73-1,0635,64
Trabzon Liman32,82-0,36213,35
Trabzonspor Sportif4,510,89109,77
Trend GMYO14,080,00540,00
TSKB GMYO4,746,76396,34
Tuğçelik7,41-2,3787,59
Tukaş11,17-0,36-9,55
Turcas Petrol5,151,5892,88
Turkcell15,32-0,7813,68
Tümosan Motor ve Traktör11,505,3179,41
Tüpraş97,652,25-22,99
Türk Hava Yolları12,21-0,73-15,56
Türk Prysmian Kablo13,07-0,98406,49
Türk Telekom7,82-1,148,38
Türk Traktör155,006,90192,95
Türker Proje Gayrimenkul90,80-2,21116,19
Türkiye Sigorta5,98-0,33174,59
Ufuk Yatırım14,300,35454,26
Ulaşlar Turizm Yat.4,150,00345,34
Ulusoy Elektrik49,000,0084,21
Ulusoy Un Sanayi11,48-0,52200,52
Umpaş Holding1,239,8298,39
Uşak Seramik2,30-0,8689,54
Utopya Turizm30,281,00515,45
Uzertaş Boya38,409,781629,73
Ülker Bisküvi22,222,21-0,63
Vakıf Fin. Kir.4,12-0,2494,57
Vakıf GMYO3,68-0,54112,60
Vakıf Yat. Ort.7,59-0,78316,77
Vakıflar Bankası4,51-0,88-18,15
Vakko Tekstil6,100,4934,36
Vanet Gıda7,92-0,88453,85
Verusa Holding43,520,51134,60
Verusaturk Girisim9,710,1084,64
Vestel20,88-0,1965,45
Vestel Beyaz Eşya35,20-1,0766,84
Viking Kağıt6,10-1,61226,20
Yapı Kredi Koray GMYO4,50-1,7585,95
Yapı ve Kredi Bank.2,940,3418,55
Yaprak Süt ve Besi Çift.39,003,07523,39
Yataş13,841,5488,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,870,78140,37
Yeni Gimat GMYO12,53-0,324,67
Yeşil GMYO1,33-1,48107,81
Yeşil Yapı1,63-0,61146,97
Yeşil Yatırım Holding81,002,86621,28
Yibitaş İnşaat Malzeme16.689,902,71466,72
Yonga Mobilya30,060,20225,59
Yükselen Çelik7,00-0,85128,38
Yünsa13,87-0,4337,77
Zorlu Enerji2,690,3765,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük tır geçiş rekoru kırıldı
Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük tır geçiş rekoru kırıldı
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Cemal Hünal Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Samet Aybaba Abdullah Avcı Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 18:42:53. #1.14#
title