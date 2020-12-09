Borsada günlük işlemler (2)
09.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:51
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)274.500,00-18,9865,53İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|274.500,00
|-18,98
|65,53
|İş Bankası (B)
|41.025,00
|-1,14
|35,93
|İş Bankası (C)
|6,55
|2,34
|2,18
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,75
|1,08
|-1,32
|İş Girişim
|17,28
|0,99
|354,74
|İş GMYO
|2,13
|0,47
|21,02
|İş Y. Men. Değ.
|14,32
|7,03
|255,62
|İş Yat. Ort.
|3,38
|1,20
|109,76
|İşbir Holding
|2.960,70
|-3,87
|588,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,21
|-3,20
|95,16
|İttifak Holding
|2,79
|1,82
|113,98
|İz Hayvancılık Tarım
|14,80
|5,11
|465,64
|İzmir Demir Çelik
|17,20
|-8,99
|110,01
|İzmir Fırça
|5,51
|-1,78
|206,11
|Jantsa Jant Sanayi
|245,00
|-1,61
|360,63
|Kafein Yazılım
|17,65
|-1,29
|58,92
|Kaplamin
|25,80
|0,00
|364,86
|Kardemir (A)
|5,17
|-1,71
|95,09
|Kardemir (B)
|4,72
|-2,48
|78,79
|Kardemir (D)
|5,09
|-2,68
|91,35
|Karel Elektronik
|20,20
|3,17
|39,02
|Karsan Otomotiv
|3,18
|1,27
|101,27
|Karsu Tekstil
|7,02
|-2,50
|116,67
|Kartonsan
|2.880,00
|5,04
|645,46
|Katmerciler Ekipman
|3,14
|-0,63
|105,41
|Kent Gıda
|437,60
|5,45
|1784,46
|Kerevitaş Gıda
|6,67
|-1,48
|104,60
|Kervan Gıda
|13,16
|9,94
|Kervansaray Yat. Holding
|1,12
|-3,45
|103,64
|Kiler GMYO
|2,48
|0,00
|132,00
|Klimasan Klima
|18,52
|-2,78
|-12,70
|Koç Holding
|18,85
|1,24
|-5,79
|Konfrut Gıda
|15,92
|-2,03
|103,58
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,93
|-2,29
|Konya Çimento
|1.086,10
|0,50
|300,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,36
|-0,42
|12,93
|Koza Altın
|78,30
|-0,57
|5,74
|Koza Madencilik
|13,75
|3,00
|37,09
|Körfez GMYO
|5,85
|-1,18
|144,77
|Kristal Kola
|2,95
|-0,34
|95,36
|Kron Telekomünikasyon
|26,90
|-0,66
|111,48
|Kuştur Kuşadası Turizm
|159,60
|-0,25
|579,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,00
|103,34
|Kütahya Porselen
|39,10
|1,88
|490,63
|Lider Faktoring
|3,24
|-2,99
|76,57
|Link Bilgisayar
|46,84
|-0,68
|160,39
|Logo Yazılım
|106,40
|-0,37
|75,00
|Lokman Hekim Sağlık
|11,31
|0,27
|97,19
|Lüks Kadife
|27,16
|-0,29
|214,35
|Makina Takım
|2,88
|1,41
|53,19
|Marka Yatırım Holding
|6,12
|-2,86
|418,64
|Marmaris Altınyunus
|101,90
|1,90
|43,52
|Marshall
|316,00
|-3,57
|564,70
|Martı GMYO
|2,90
|0,35
|187,13
|Martı Otel
|2,30
|4,07
|152,75
|Mavi Giyim
|48,94
|0,74
|-15,47
|Mazhar Zorlu Holding
|18,70
|3,89
|54,67
|Mega Polietilen
|10,48
|0,48
|726,20
|Menderes Tekstil
|3,16
|-0,94
|141,22
|Merit Turizm
|81,00
|-1,22
|316,67
|Merko Gıda
|11,39
|-3,15
|984,76
|Metemtur Otelcilik
|13,50
|0,00
|658,43
|Metro Holding
|2,20
|-1,35
|59,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,13
|-0,95
|59,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,70
|-2,17
|-49,37
|Migros Ticaret
|39,94
|0,81
|64,91
|Milpa
|4,53
|0,22
|106,85
|Mistral GMYO
|4,42
|0,91
|135,53
|MLP Sağlık
|19,30
|1,15
|20,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,28
|-3,83
|363,16
|Mondi Tire Kutsan
|6,56
|0,00
|58,45
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,76
|-1,75
|173,27
|Net Holding
|3,20
|0,31
|23,08
|Netaş Telekom.
|20,24
|0,60
|54,98
|Niğbaş Niğde Beton
|70,00
|-4,57
|1029,03
|Nuh Çimento
|45,72
|-3,58
|316,21
|Nurol GMYO
|8,14
|0,62
|128,01
|Odaş Elektrik
|3,70
|4,23
|155,93
|Olmuksan-IP
|9,29
|9,94
|262,75
|Orge Enerji Elektrik
|7,35
|0,41
|48,19
|Orma Orman Mahsulleri
|11,98
|-2,92
|334,06
|Osmanlı Menkul
|24,50
|9,96
|487,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,94
|-1,01
|134,52
|Otokar
|225,00
|-2,17
|53,02
|Oyak Çimento
|8,05
|0,00
|46,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,33
|-0,78
|174,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,01
|-1,57
|62,20
|Özak GMYO
|4,77
|-3,05
|85,60
|Özbal Çelik Boru
|6,86
|-0,87
|325,59
|Özderici GMYO
|2,22
|-0,45
|41,40
|Özerden Plastik
|8,35
|-0,60
|266,23
|Pamukova Elektrik
|25,12
|-9,96
|1862,50
|Panora GMYO
|6,35
|-1,40
|13,36
|Papilon Savunma
|19,41
|-0,97
|151,87
|Park Elek.Madencilik
|5,07
|0,20
|66,23
|Parsan
|22,96
|-1,20
|35,54
|Pegasus
|63,90
|0,39
|-26,04
|Peker GMYO
|2,33
|-1,69
|157,64
|Penguen Gıda
|5,09
|-0,97
|456,05
|Pera GMYO
|2,38
|9,68
|153,19
|Pergamon Dış Ticaret
|16,54
|1,53
|113,76
|Petkim
|4,74
|-3,07
|49,29
|Petrokent Turizm
|894,90
|-1,77
|598,59
|Pınar Et ve Un
|23,32
|-0,34
|156,56
|Pınar Su
|7,39
|0,27
|218,53
|Pınar Süt
|20,88
|-0,38
|65,59
|Plastikkart
|12,65
|-3,88
|36,46
|Polisan Holding
|3,87
|-1,53
|28,25
|Politeknik Metal
|298,80
|-10,00
|292,78
|Prizma Press Matbaacılık
|6,11
|-3,02
|42,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,60
|-1,82
|0,39
|QNB Finansbank
|71,90
|-1,44
|91,73
|Ral Yatırım Holding
|4,78
|-1,04
|82,13
|Ray Sigorta
|22,70
|-1,22
|563,74
|Reysaş GMYO
|5,70
|-2,06
|24,18
|Reysaş Lojistik
|9,10
|-2,47
|107,76
|Rhea Girişim
|4,60
|9,79
|286,55
|Rodrigo Tekstil
|13,89
|7,01
|667,40
|Royal Halı
|4,73
|-9,90
|245,26
|RTA Laboratuvarları
|40,46
|-0,30
|1643,97
|Sabancı Holding
|10,53
|1,15
|15,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,40
|-9,89
|514,68
|Sanel Mühendislik
|3,76
|-3,09
|28,15
|Sanifoam Sünger
|13,00
|-7,14
|160,00
|Sanko Pazarlama
|7,89
|-0,75
|8,29
|Saray Matbaacılık
|8,09
|-1,46
|525,78
|Sarkuysan
|8,85
|9,94
|178,53
|Sasa Polyester
|20,24
|0,10
|161,84
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,93
|-1,49
|254,02
|Sekuro Plastik
|11,79
|-1,34
|119,96
|Selçuk Ecza Deposu
|17,98
|-0,99
|201,44
|Selçuk Gıda
|4,10
|-2,38
|280,43
|Senkron Güvenlik
|7,02
|-9,88
|157,14
|Serve Film Prodüksiyon
|15,05
|-2,78
|846,54
|Servet GMYO
|58,95
|1,03
|593,53
|Seyitler Kimya
|23,30
|-1,77
|243,15
|Silverline Endüstri
|6,57
|9,87
|204,17
|Sinpaş GMYO
|3,83
|0,26
|230,17
|Smartiks Yazılım
|7,64
|-0,52
|-22,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,74
|0,08
|517,23
|Söktaş
|5,16
|-1,15
|203,44
|Sönmez Filament
|49,10
|4,03
|906,15
|Sönmez Pamuklu
|23,12
|9,99
|369,92
|Sumaş Suni Tahta
|38,12
|8,30
|288,47
|Şeker Fin. Kir.
|5,52
|-3,16
|15,48
|Şekerbank
|1,40
|1,45
|28,41
|Şişe Cam
|7,03
|-1,40
|38,10
|Şok Marketler
|11,87
|0,34
|10,32
|T. Halk Bankası
|5,35
|0,75
|-9,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,88
|-1,26
|40,01
|T.S.K.B.
|1,84
|-1,08
|52,07
|T.Tuborg
|18,39
|-1,39
|54,54
|Taç Tarım Ürünleri
|10,10
|-3,44
|223,72
|Tat Gıda
|10,93
|-0,09
|79,66
|TAV Havalimanları
|20,58
|0,98
|-24,24
|Taze Kuru Gıda
|247,00
|-5,00
|3311,60
|Tek-Art Turizm
|1,96
|-1,51
|55,56
|Tekfen Holding
|15,75
|3,01
|-12,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,11
|9,98
|235,95
|Temapol Polimer Plastik
|11,13
|4,02
|113,22
|TGS Dış Ticaret
|9,23
|0,33
|97,64
|Tofaş Oto. Fab.
|30,62
|-0,78
|31,40
|Torunlar GMYO
|3,77
|-1,05
|37,09
|Trabzon Liman
|32,94
|-0,42
|214,50
|Trabzonspor Sportif
|4,47
|-0,89
|107,91
|Trend GMYO
|14,08
|1,44
|540,00
|TSKB GMYO
|4,44
|0,91
|364,93
|Tuğçelik
|7,59
|-1,43
|92,15
|Tukaş
|11,21
|-2,52
|-9,23
|Turcas Petrol
|5,07
|-0,59
|89,89
|Turkcell
|15,44
|-0,26
|14,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,92
|0,55
|70,36
|Tüpraş
|95,50
|0,37
|-24,68
|Türk Hava Yolları
|12,30
|0,74
|-14,94
|Türk Prysmian Kablo
|13,20
|-1,93
|411,53
|Türk Telekom
|7,91
|-1,37
|9,63
|Türk Traktör
|145,00
|2,26
|174,05
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,85
|2,03
|121,07
|Türkiye Sigorta
|6,00
|2,56
|175,51
|Ufuk Yatırım
|14,25
|-1,59
|452,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,15
|-6,11
|345,34
|Ulusoy Elektrik
|49,00
|4,70
|84,21
|Ulusoy Un Sanayi
|11,54
|-0,52
|202,09
|Umpaş Holding
|1,12
|9,80
|80,65
|Uşak Seramik
|2,32
|-0,85
|91,19
|Utopya Turizm
|29,98
|-3,35
|509,35
|Uzertaş Boya
|34,98
|-2,89
|1475,68
|Ülker Bisküvi
|21,74
|0,83
|-2,77
|Vakıf Fin. Kir.
|4,13
|0,73
|95,04
|Vakıf GMYO
|3,70
|0,00
|113,75
|Vakıf Yat. Ort.
|7,65
|-0,65
|320,06
|Vakıflar Bankası
|4,55
|2,48
|-17,42
|Vakko Tekstil
|6,07
|1,68
|33,70
|Vanet Gıda
|7,99
|-1,96
|458,74
|Verusa Holding
|43,30
|-1,37
|133,42
|Verusaturk Girisim
|9,70
|-0,82
|84,45
|Vestel
|20,92
|3,77
|65,77
|Vestel Beyaz Eşya
|35,58
|3,13
|68,64
|Viking Kağıt
|6,20
|0,00
|231,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,58
|-0,22
|89,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,93
|2,81
|18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,84
|-7,66
|504,85
|Yataş
|13,63
|4,52
|85,69
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,84
|-2,29
|138,51
|Yeni Gimat GMYO
|12,57
|0,88
|5,00
|Yeşil GMYO
|1,35
|-4,93
|110,94
|Yeşil Yapı
|1,64
|-1,80
|148,48
|Yeşil Yatırım Holding
|78,75
|-1,56
|601,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.250,00
|-1,51
|451,78
|Yonga Mobilya
|30,00
|0,81
|224,94
|Yükselen Çelik
|7,06
|-0,70
|130,34
|Yünsa
|13,93
|0,94
|38,36
|Zorlu Enerji
|2,68
|-0,37
|64,42
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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