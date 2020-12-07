Borsada günlük işlemler (2)
07.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:50
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.950,00
|1,06
|39,00
|İş Bankası (C)
|6,42
|-2,87
|0,16
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,67
|-1,87
|-3,42
|İş Girişim
|17,22
|-1,03
|353,16
|İş GMYO
|2,09
|-1,42
|18,75
|İş Y. Men. Değ.
|13,26
|2,08
|229,30
|İş Yat. Ort.
|3,30
|0,92
|104,80
|İşbir Holding
|3.089,00
|1,36
|618,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,28
|4,07
|106,45
|İttifak Holding
|2,60
|5,69
|99,41
|İz Hayvancılık Tarım
|14,70
|-5,16
|461,82
|İzmir Demir Çelik
|18,12
|-3,62
|121,25
|İzmir Fırça
|5,81
|1,22
|222,78
|Jantsa Jant Sanayi
|252,60
|-0,24
|374,92
|Kafein Yazılım
|17,90
|-0,83
|61,18
|Kaplamin
|25,20
|2,44
|354,05
|Kardemir (A)
|5,24
|1,75
|97,74
|Kardemir (B)
|4,81
|2,34
|82,20
|Kardemir (D)
|5,09
|3,67
|91,35
|Karel Elektronik
|19,48
|-3,85
|34,07
|Karsan Otomotiv
|3,04
|0,00
|92,41
|Karsu Tekstil
|7,35
|9,87
|126,85
|Kartonsan
|2.664,00
|-6,08
|589,55
|Katmerciler Ekipman
|3,02
|-0,98
|97,56
|Kent Gıda
|436,00
|-6,40
|1777,57
|Kerevitaş Gıda
|6,77
|-2,73
|107,67
|Kervan Gıda
|10,89
|10,00
|Kervansaray Yat. Holding
|1,11
|-5,93
|101,82
|Kiler GMYO
|2,50
|1,63
|133,87
|Klimasan Klima
|20,18
|5,65
|-4,87
|Koç Holding
|18,53
|0,22
|-7,39
|Konfrut Gıda
|16,21
|-3,68
|107,29
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,05
|4,03
|Konya Çimento
|1.086,00
|-4,59
|300,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,38
|0,56
|13,09
|Koza Altın
|78,75
|1,35
|6,35
|Koza Madencilik
|13,26
|0,99
|32,20
|Körfez GMYO
|5,84
|-0,68
|144,35
|Kristal Kola
|3,03
|-1,94
|100,66
|Kron Telekomünikasyon
|25,88
|-0,31
|103,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|164,50
|-1,26
|600,74
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|-1,72
|104,23
|Kütahya Porselen
|37,50
|1,35
|466,47
|Lider Faktoring
|3,55
|9,57
|93,46
|Link Bilgisayar
|47,28
|0,94
|162,83
|Logo Yazılım
|108,00
|-1,10
|77,63
|Lokman Hekim Sağlık
|11,29
|-2,00
|96,84
|Lüks Kadife
|27,06
|-2,24
|213,19
|Makina Takım
|2,90
|2,47
|54,26
|Marka Yatırım Holding
|6,59
|1,38
|458,47
|Marmaris Altınyunus
|99,90
|6,11
|40,70
|Marshall
|328,10
|-1,53
|590,16
|Martı GMYO
|2,90
|0,69
|187,13
|Martı Otel
|2,24
|-0,44
|146,15
|Mavi Giyim
|50,20
|1,41
|-13,30
|Mazhar Zorlu Holding
|18,21
|-0,65
|50,62
|Mega Polietilen
|10,40
|-2,80
|719,90
|Menderes Tekstil
|3,22
|0,63
|145,80
|Merit Turizm
|81,00
|-0,31
|316,67
|Merko Gıda
|11,99
|-6,33
|1041,90
|Metemtur Otelcilik
|13,85
|2,14
|678,09
|Metro Holding
|2,25
|2,27
|63,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,18
|0,32
|62,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,72
|3,42
|-48,99
|Migros Ticaret
|39,90
|-2,49
|64,74
|Milpa
|4,49
|-2,39
|105,02
|Mistral GMYO
|4,38
|-1,79
|133,40
|MLP Sağlık
|19,45
|-2,11
|21,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,50
|-1,79
|382,46
|Mondi Tire Kutsan
|6,60
|-2,51
|59,42
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,40
|-0,06
|178,30
|Net Holding
|3,10
|0,00
|19,23
|Netaş Telekom.
|20,56
|-1,72
|57,43
|Niğbaş Niğde Beton
|81,50
|-9,70
|1214,52
|Nuh Çimento
|47,68
|2,49
|334,05
|Nurol GMYO
|7,81
|5,68
|118,77
|Odaş Elektrik
|3,50
|0,86
|142,10
|Olmuksan-IP
|7,71
|4,05
|201,06
|Orge Enerji Elektrik
|7,44
|-1,20
|50,00
|Orma Orman Mahsulleri
|12,57
|2,11
|355,43
|Osmanlı Menkul
|21,74
|-0,18
|421,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,03
|-0,98
|139,88
|Otokar
|228,50
|-2,81
|55,40
|Oyak Çimento
|8,08
|0,00
|46,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,38
|0,63
|176,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,17
|0,19
|67,38
|Özak GMYO
|4,48
|-3,86
|74,32
|Özbal Çelik Boru
|7,01
|1,74
|334,90
|Özderici GMYO
|2,20
|-0,90
|40,13
|Özerden Plastik
|8,50
|-3,19
|272,81
|Pamukova Elektrik
|27,90
|6,73
|2079,69
|Panora GMYO
|6,49
|-1,67
|15,86
|Papilon Savunma
|19,90
|-2,55
|158,23
|Park Elek.Madencilik
|5,08
|-0,59
|66,56
|Parsan
|23,08
|3,13
|36,25
|Pegasus
|63,55
|0,47
|-26,45
|Peker GMYO
|2,28
|-1,72
|152,11
|Penguen Gıda
|5,10
|-3,77
|457,14
|Pera GMYO
|2,20
|-4,35
|134,04
|Pergamon Dış Ticaret
|16,05
|-1,53
|107,43
|Petkim
|5,10
|9,91
|60,63
|Petrokent Turizm
|997,00
|-5,94
|678,30
|Pınar Et ve Un
|23,56
|-2,64
|159,20
|Pınar Su
|7,42
|-1,59
|219,83
|Pınar Süt
|21,42
|-3,16
|69,87
|Plastikkart
|13,18
|5,36
|42,18
|Polisan Holding
|3,93
|-3,20
|30,24
|Politeknik Metal
|307,90
|-3,27
|304,75
|Prizma Press Matbaacılık
|6,02
|3,26
|40,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,00
|-2,91
|0,70
|QNB Finansbank
|70,80
|-4,32
|88,80
|Ral Yatırım Holding
|4,82
|-0,62
|83,66
|Ray Sigorta
|22,82
|-3,06
|567,25
|Reysaş GMYO
|5,62
|-6,49
|22,44
|Reysaş Lojistik
|9,06
|-9,94
|106,85
|Rhea Girişim
|3,99
|9,92
|235,29
|Rodrigo Tekstil
|13,86
|10,00
|665,75
|Royal Halı
|4,78
|9,89
|248,91
|RTA Laboratuvarları
|40,28
|-3,77
|1636,21
|Sabancı Holding
|10,19
|-0,10
|11,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|16,52
|9,99
|657,80
|Sanel Mühendislik
|4,03
|2,28
|37,35
|Sanifoam Sünger
|13,00
|8,79
|160,00
|Sanko Pazarlama
|8,05
|6,06
|10,49
|Saray Matbaacılık
|8,34
|1,46
|545,12
|Sarkuysan
|8,22
|1,11
|158,70
|Sasa Polyester
|20,58
|9,99
|166,24
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,08
|-2,77
|260,71
|Sekuro Plastik
|12,06
|2,20
|125,00
|Selçuk Ecza Deposu
|16,51
|9,99
|176,79
|Selçuk Gıda
|4,19
|2,70
|288,78
|Senkron Güvenlik
|7,09
|9,92
|159,71
|Serve Film Prodüksiyon
|15,35
|-0,97
|865,41
|Servet GMYO
|59,00
|-0,42
|594,12
|Seyitler Kimya
|23,28
|9,92
|242,86
|Silverline Endüstri
|5,44
|9,90
|151,85
|Sinpaş GMYO
|3,71
|-0,27
|219,83
|Smartiks Yazılım
|7,67
|-2,54
|-21,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|-4,00
|523,99
|Söktaş
|5,19
|0,19
|205,20
|Sönmez Filament
|46,56
|1,48
|854,10
|Sönmez Pamuklu
|19,11
|9,95
|288,41
|Sumaş Suni Tahta
|39,10
|-1,86
|298,46
|Şeker Fin. Kir.
|5,19
|9,96
|8,58
|Şekerbank
|1,37
|-2,84
|25,66
|Şişe Cam
|6,85
|-2,14
|34,57
|Şok Marketler
|11,76
|-1,59
|9,29
|T. Halk Bankası
|5,30
|-1,49
|-10,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,50
|-3,35
|42,65
|T.S.K.B.
|1,81
|-6,22
|49,59
|T.Tuborg
|18,65
|-2,36
|56,72
|Taç Tarım Ürünleri
|10,01
|-4,58
|220,83
|Tat Gıda
|10,93
|-2,32
|79,66
|TAV Havalimanları
|20,54
|2,29
|-24,39
|Taze Kuru Gıda
|267,00
|0,34
|3587,85
|Tek-Art Turizm
|2,00
|0,50
|58,73
|Tekfen Holding
|14,90
|-0,93
|-17,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,96
|-3,86
|232,38
|Temapol Polimer Plastik
|10,19
|0,49
|95,21
|TGS Dış Ticaret
|9,23
|-1,81
|97,64
|Tofaş Oto. Fab.
|29,76
|0,61
|27,71
|Torunlar GMYO
|3,71
|-1,59
|34,91
|Trabzon Liman
|33,18
|-1,43
|216,79
|Trabzonspor Sportif
|4,70
|-2,89
|118,60
|Trend GMYO
|14,39
|-3,42
|554,09
|TSKB GMYO
|4,42
|0,45
|362,83
|Tuğçelik
|7,95
|5,30
|101,27
|Tukaş
|11,60
|-1,69
|-6,07
|Turcas Petrol
|5,28
|-2,22
|97,75
|Turkcell
|15,38
|-1,73
|14,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,07
|4,63
|72,70
|Tüpraş
|96,65
|3,26
|-23,78
|Türk Hava Yolları
|12,27
|0,82
|-15,15
|Türk Prysmian Kablo
|13,01
|-0,38
|404,17
|Türk Telekom
|7,73
|-1,90
|7,13
|Türk Traktör
|142,50
|-2,06
|169,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|91,60
|-1,08
|118,10
|Türkiye Sigorta
|5,92
|-1,33
|171,83
|Ufuk Yatırım
|13,99
|-4,57
|442,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,46
|1,36
|378,61
|Ulusoy Elektrik
|46,98
|-1,09
|76,62
|Ulusoy Un Sanayi
|11,71
|-1,43
|206,54
|Umpaş Holding
|0,93
|9,41
|50,00
|Uşak Seramik
|2,37
|2,16
|95,31
|Utopya Turizm
|31,60
|3,95
|542,28
|Uzertaş Boya
|39,02
|3,28
|1657,66
|Ülker Bisküvi
|21,44
|-2,55
|-4,11
|Vakıf Fin. Kir.
|4,18
|4,76
|97,40
|Vakıf GMYO
|3,69
|0,00
|113,17
|Vakıf Yat. Ort.
|7,71
|-0,52
|323,36
|Vakıflar Bankası
|4,46
|-3,46
|-19,06
|Vakko Tekstil
|5,97
|-1,65
|31,50
|Vanet Gıda
|8,00
|-5,33
|459,44
|Verusa Holding
|44,76
|-1,41
|141,29
|Verusaturk Girisim
|9,61
|-1,84
|82,74
|Vestel
|20,12
|-1,08
|59,43
|Vestel Beyaz Eşya
|34,48
|0,17
|63,43
|Viking Kağıt
|6,19
|-2,06
|231,02
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,64
|-1,07
|91,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,83
|-2,75
|14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|39,26
|9,97
|527,55
|Yataş
|13,10
|3,07
|78,47
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,02
|2,55
|149,69
|Yeni Gimat GMYO
|12,57
|-0,48
|5,00
|Yeşil GMYO
|1,32
|9,09
|106,25
|Yeşil Yapı
|1,52
|9,35
|130,30
|Yeşil Yatırım Holding
|77,40
|9,32
|589,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.298,90
|-1,99
|487,40
|Yonga Mobilya
|30,66
|-1,10
|232,09
|Yükselen Çelik
|6,93
|-0,72
|126,10
|Yünsa
|13,90
|-2,52
|38,06
|Zorlu Enerji
|2,72
|0,37
|66,87
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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