Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

27.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:59
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)41.400,000,9837,18
İş Bankası (C)6,800,006,08
İş Bankası (Kur.)315.994,90-2,7750,47
İş Fin.Kir.3,77-2,33-0,79
İş Girişim16,000,00321,05
İş GMYO2,131,4321,02
İş Y. Men. Değ.12,94-0,38221,35
İş Yat. Ort.3,33-1,19106,66
İşbir Holding3.099,90-4,32620,91
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,17-2,5088,71
İttifak Holding2,365,8381,00
İz Hayvancılık Tarım15,139,96478,26
İzmir Demir Çelik20,00-0,30144,20
İzmir Fırça5,50-5,01205,56
Jantsa Jant Sanayi234,00-1,35339,95
Kafein Yazılım18,00-2,1762,08
Kaplamin24,880,00348,29
Kardemir (A)5,28-0,5699,25
Kardemir (B)4,71-2,8978,41
Kardemir (D)5,16-0,3993,98
Karel Elektronik17,13-1,2117,89
Karsan Otomotiv3,02-2,8991,14
Karsu Tekstil6,69-0,30106,48
Kartonsan2.730,00-3,33606,63
Katmerciler Ekipman3,14-0,32105,41
Kent Gıda486,003,291992,89
Kerevitaş Gıda7,080,43117,18
Kervansaray Yat. Holding1,399,45152,73
Kiler GMYO2,564,92139,48
Klimasan Klima20,72-3,54-2,33
Koç Holding18,68-2,40-6,64
Konfrut Gıda16,603,43112,28
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,880,84

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Konya Çimento1.074,20-4,77295,95
Kordsa Teknik Tekstil14,813,1316,47
Koza Altın76,75-1,603,65
Koza Madencilik13,17-3,3731,31
Körfez GMYO6,400,00167,78
Kristal Kola2,83-2,0887,42
Kron Telekomünikasyon26,68-2,27109,75
Kuştur Kuşadası Turizm165,000,06602,87
Kuyumcukent Gayrimenkul2,28-2,56103,34
Kütahya Porselen38,00-0,52474,02
Lider Faktoring3,141,9571,12
Link Bilgisayar47,56-1,69164,39
Logo Yazılım111,001,9382,57
Lokman Hekim Sağlık11,24-0,8895,97
Lüks Kadife29,101,54236,81
Makina Takım2,77-1,4247,34
Marka Yatırım Holding7,009,20493,22
Marmaris Altınyunus96,60-4,7336,06
Marshall333,00-2,35600,46
Martı GMYO3,11-3,72207,92
Martı Otel2,40-3,61163,74
Mavi Giyim48,20-1,59-16,75
Mazhar Zorlu Holding17,950,0048,47
Mega Polietilen10,69-0,09742,76
Menderes Tekstil3,14-1,57139,69
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm71,25-1,32266,51
Merko Gıda12,31-3,151072,38
Metemtur Otelcilik12,651,52610,67
Metro Holding2,16-1,3756,52
Metro Petrol ve Tesisleri3,17-0,9461,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,632,33-50,68
Migros Ticaret40,940,4469,03
Milpa4,570,22108,68
Mistral GMYO4,24-1,62125,94
MLP Sağlık19,23-0,8820,19
MMC San. ve Tic. Yat.5,89-1,51416,67
Mondi Tire Kutsan6,52-1,5157,49
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret36,260,95185,06
Net Holding3,19-4,4922,69
Netaş Telekom.19,70-1,5050,84
Niğbaş Niğde Beton71,004,411045,16
Nuh Çimento40,949,58272,70
Nurol GMYO7,331,38105,32
Odaş Elektrik3,45-4,96138,64
Olmuksan-IP7,741,71202,23
Orge Enerji Elektrik7,40-2,3749,19
Orma Orman Mahsulleri13,146,31376,09
Osmanlı Menkul20,800,00398,65
Ostim Endüstriyel Yat4,09-1,45143,45
Otokar227,00-5,4254,38
Oyak Çimento8,231,4849,70
Oyak Yat. Ort.6,30-0,79172,89
Oylum Sınai Yatırımlar5,20-1,7068,35
Özak GMYO4,300,4767,32
Özbal Çelik Boru7,00-1,27334,28
Özderici GMYO2,25-2,1743,31
Özerden Plastik8,810,92286,40
Panora GMYO6,79-3,2821,22
Papilon Savunma20,78-1,05169,65
Park Elek.Madencilik5,23-2,4371,48
Parsan23,44-2,6638,37
Pegasus61,70-3,14-28,59
Peker GMYO2,270,00151,01
Penguen Gıda5,34-0,19483,36
Pera GMYO2,600,78176,60
Pergamon Dış Ticaret15,69-0,82102,77
Petkim4,232,4233,23
Petrokent Turizm950,002,15641,61
Pınar Et ve Un24,342,96167,78
Pınar Su7,530,13224,57
Pınar Süt21,844,2073,20
Plastikkart11,31-1,2222,01
Polisan Holding3,88-1,0228,58
Politeknik Metal358,00-6,62370,61
Prizma Press Matbaacılık5,54-0,7228,84
QNB Finans Fin. Kir.158,201,6122,54
QNB Finansbank87,403,68133,07
Ral Yatırım Holding5,20-2,0798,14
Ray Sigorta24,42-5,71614,04
Reysaş GMYO4,89-1,416,54
Reysaş Lojistik10,043,72129,22
Rhea Girişim3,420,29187,39
Rodrigo Tekstil17,029,95840,33
Royal Halı3,993,64191,24
RTA Laboratuvarları44,22-2,431806,03
Sabancı Holding9,99-2,549,54
Safkar Ege Soğutmacılık13,879,99536,24
Sanel Mühendislik3,53-0,2820,31
Sanifoam Sünger13,811,10176,20
Sanko Pazarlama7,42-1,721,84
Saray Matbaacılık7,701,85495,62
Sarkuysan6,990,72119,99
Sasa Polyester17,05-1,90120,57
Say Yenilenebilir Enerji8,24-0,24267,86
Sekuro Plastik11,79-0,34119,96
Selçuk Ecza Deposu11,406,7491,12
Selçuk Gıda4,052,02275,79
Senkron Güvenlik4,77-9,8374,73
Serve Film Prodüksiyon16,80-1,18956,60
Servet GMYO58,000,00582,35
Seyitler Kimya18,7010,00175,41
Silverline Endüstri4,29-2,9498,61
Sinpaş GMYO3,940,25239,66
Smartiks Yazılım7,670,26-21,81
Sodaş Sodyum Sanayii24,16-0,17528,15
Söktaş5,05-0,59196,97
Sönmez Filament37,002,15658,20
Sönmez Pamuklu15,65-0,95218,09
Sumaş Suni Tahta41,50-1,19322,91
Şeker Fin. Kir.4,351,87-9,00
Şekerbank1,48-1,9935,75
Şişe Cam6,88-2,1335,16
Şok Marketler12,000,0011,52
T. Halk Bankası5,42-0,55-8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası69,55-5,6359,52
T.S.K.B.2,41-9,7499,17
T.Tuborg17,40-0,2346,22
Taç Tarım Ürünleri10,750,66244,55
Tat Gıda11,201,1784,10
TAV Havalimanları19,95-1,82-26,56
Taze Kuru Gıda279,003,333753,59
Tek-Art Turizm1,999,9457,94
Tekfen Holding15,15-2,01-16,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,039,97162,62
Temapol Polimer Plastik10,20-2,6795,40
TGS Dış Ticaret9,260,1198,29
Tofaş Oto. Fab.29,140,0025,05
Torunlar GMYO3,770,0037,09
Trabzon Liman34,42-1,94228,63
Trabzonspor Sportif4,401,15104,65
Trend GMYO13,599,95517,73
TSKB GMYO3,77-3,08294,77
Tuğçelik7,17-0,8381,52
Tukaş11,302,45-8,50
Turcas Petrol5,02-0,2088,01
Turkcell15,72-0,8213,91
Tümosan Motor ve Traktör10,77-2,0968,02
Tüpraş94,150,48-25,75
Türk Hava Yolları11,93-2,21-17,50
Türk Prysmian Kablo13,650,74428,97
Türk Telekom7,67-2,046,30
Türk Traktör141,00-1,88166,49
Türker Proje Gayrimenkul90,75-0,33116,07
Türkiye Sigorta5,78-1,37165,41
Ufuk Yatırım11,740,34355,04
Ulaşlar Turizm Yat.3,752,18302,42
Ulusoy Elektrik48,70-0,5783,08
Ulusoy Un Sanayi11,820,51209,42
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,38-1,6596,13
Utopya Turizm25,16-0,55411,38
Uzertaş Boya29,485,211227,93
Ülker Bisküvi22,260,09-0,45
Vakıf Fin. Kir.3,89-1,5283,71
Vakıf GMYO3,88-1,27124,15
Vakıf Yat. Ort.7,810,13328,85
Vakıflar Bankası4,76-1,04-13,61
Vakko Tekstil6,15-2,8435,46
Vanet Gıda8,708,61508,39
Verusa Holding44,68-1,85140,85
Verusaturk Girisim9,710,2184,64
Vestel20,683,4063,87
Vestel Beyaz Eşya35,562,8368,54
Viking Kağıt6,22-1,89232,62
Yapı Kredi Koray GMYO4,761,2896,69
Yapı ve Kredi Bank.2,99-2,6120,56
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,00-0,80491,43
Yataş11,961,3662,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,900,52142,24
Yeni Gimat GMYO12,60-0,405,25
Yeşil GMYO1,201,6987,50
Yeşil Yapı1,390,00110,61
Yeşil Yatırım Holding77,259,73587,89
Yibitaş İnşaat Malzeme16.699,90-1,18467,06
Yonga Mobilya30,96-0,06235,33
Yükselen Çelik7,04-1,68129,69
Yünsa13,46-0,5233,69
Zorlu Enerji2,73-2,5067,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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