Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.999,90 3,44 39,16 İş Bankası (C) 6,91 1,02 7,80 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,77 0,53 -0,79 İş Girişim 16,02 1,78 321,58 İş GMYO 1,97 -1,01 11,93 İş Y. Men. Değ. 13,15 6,05 226,57 İş Yat. Ort. 3,24 0,31 101,08 İşbir Holding 2.850,00 0,35 562,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 0,00 91,94 İttifak Holding 2,30 0,88 81,13 İz Hayvancılık Tarım 12,76 10,00 387,68 İzmir Demir Çelik 19,09 0,74 133,09 İzmir Fırça 6,40 -1,69 255,56 Jantsa Jant Sanayi 204,90 1,94 285,24 Kafein Yazılım 17,75 3,74 59,82 Kaplamin 27,00 4,90 386,49 Kardemir (A) 4,74 -1,66 78,87 Kardemir (B) 3,97 0,51 50,38 Kardemir (D) 4,87 6,10 83,08 Karel Elektronik 17,14 0,06 17,96 Karsan Otomotiv 2,95 -0,34 86,71 Karsu Tekstil 7,05 -0,98 117,59 Kartonsan 2.494,90 0,36 545,78 Katmerciler Ekipman 3,23 -0,92 111,29 Kent Gıda 428,80 9,98 1746,56 Kerevitaş Gıda 7,23 0,14 121,78 Kervansaray Yat. Holding 0,81 -1,22 47,27 Kiler GMYO 2,40 -1,23 124,51 Klimasan Klima 17,05 10,00 -19,63 Koç Holding 19,15 5,22 -4,29 Konfrut Gıda 16,93 0,59 116,50 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,88 -1,06 Konya Çimento 891,30 10,00 228,53 Kordsa Teknik Tekstil 12,59 1,29 -0,99 Koza Altın 75,45 0,80 1,89 Koza Madencilik 12,45 -0,24 24,13 Körfez GMYO 6,57 -1,05 174,90 Kristal Kola 2,37 1,28 56,95 Kron Telekomünikasyon 26,16 -0,08 105,66 Kuştur Kuşadası Turizm 161,70 -7,60 588,81 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,34 -2,50 108,69 Kütahya Porselen 40,02 0,05 504,53 Lider Faktoring 3,37 1,51 83,65 Link Bilgisayar 49,94 5,54 177,62 Logo Yazılım 99,20 0,25 63,16 Lokman Hekim Sağlık 11,30 0,00 97,02 Lüks Kadife 28,68 0,28 231,94 Makina Takım 2,82 3,30 50,00 Marka Yatırım Holding 8,87 -9,95 651,69 Marmaris Altınyunus 87,95 0,00 23,87 Marshall 327,60 9,97 589,10 Martı GMYO 3,33 0,30 229,70 Martı Otel 2,70 -9,70 196,70 Mavi Giyim 46,60 2,73 -19,52 Mazhar Zorlu Holding 18,01 -2,17 48,97 Mega Polietilen 11,25 -5,30 786,91 Menderes Tekstil 3,44 8,18 162,60 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 70,95 1,36 264,97 Merko Gıda 11,82 0,17 1025,71 Metemtur Otelcilik 11,79 -0,08 562,36 Metro Holding 2,16 -0,46 56,52 Metro Petrol ve Tesisleri 3,23 0,62 64,80 Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 0,43 -56,31 Migros Ticaret 39,86 0,25 64,57 Milpa 4,88 -1,21 122,83 Mistral GMYO 4,46 4,21 137,66 MLP Sağlık 19,43 1,78 21,44 MMC San. ve Tic. Yat. 5,69 -0,18 399,12 Mondi Tire Kutsan 6,58 0,46 58,94 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,50 0,17 171,23 Net Holding 3,24 2,53 24,62 Netaş Telekom. 20,10 1,01 53,91 Niğbaş Niğde Beton 64,00 1,27 932,26 Nuh Çimento 34,92 -0,96 217,89 Nurol GMYO 6,80 4,45 90,48 Odaş Elektrik 3,46 3,59 139,33 Olmuksan-IP 6,50 -3,70 153,81 Orge Enerji Elektrik 7,30 0,41 47,18 Orma Orman Mahsulleri 12,25 8,89 343,84 Osmanlı Menkul 22,00 1,48 427,41 Ostim Endüstriyel Yat 4,18 5,03 148,81 Otokar 197,90 -0,45 34,59 Oyak Çimento 7,93 -0,13 44,24 Oyak Yat. Ort. 6,24 0,48 170,29 Oylum Sınai Yatırımlar 5,18 -2,81 67,70 Özak GMYO 4,19 1,45 63,04 Özbal Çelik Boru 7,16 -2,32 344,21 Özderici GMYO 2,18 -0,46 38,85 Özerden Plastik 9,45 8,50 314,47 Panora GMYO 6,80 6,08 21,39 Papilon Savunma 22,56 2,45 192,74 Park Elek.Madencilik 5,07 1,20 66,23 Parsan 20,10 2,19 18,65 Pegasus 54,65 -0,27 -36,75 Peker GMYO 2,55 -2,67 181,97 Penguen Gıda 5,68 0,71 520,50 Pera GMYO 2,60 -0,38 176,60 Pergamon Dış Ticaret 16,25 0,00 110,01 Petkim 4,90 4,26 28,61 Petrokent Turizm 770,00 10,00 501,09 Pınar Et ve Un 23,40 -1,18 157,44 Pınar Su 7,59 -0,13 227,16 Pınar Süt 20,26 -2,03 60,67 Plastikkart 11,45 0,09 23,52 Polisan Holding 3,89 1,30 28,91 Politeknik Metal 302,00 0,83 296,99 Prizma Press Matbaacılık 5,97 1,02 38,84 QNB Finans Fin. Kir. 126,10 2,11 -2,32 QNB Finansbank 68,80 0,95 83,47 Ral Yatırım Holding 4,92 2,07 87,47 Ray Sigorta 21,22 3,01 520,47 Reysaş GMYO 4,78 0,21 4,14 Reysaş Lojistik 8,11 -0,98 85,16 Rhea Girişim 3,21 -0,31 169,75 Rodrigo Tekstil 11,14 0,54 515,47 Royal Halı 3,94 0,25 187,59 RTA Laboratuvarları 44,62 1,27 1823,28 Sabancı Holding 10,92 4,00 19,74 Safkar Ege Soğutmacılık 9,58 9,99 339,45 Sanel Mühendislik 3,58 -0,28 22,02 Sanifoam Sünger 15,50 6,16 210,00 Sanko Pazarlama 7,55 0,27 3,62 Saray Matbaacılık 7,35 0,68 468,54 Sarkuysan 6,98 0,14 119,67 Sasa Polyester 17,15 0,12 121,86 Say Yenilenebilir Enerji 8,53 -1,61 280,80 Sekuro Plastik 12,15 9,95 126,68 Selçuk Ecza Deposu 9,44 0,85 58,26 Selçuk Gıda 4,00 -2,44 271,15 Senkron Güvenlik 4,04 1,25 47,99 Serve Film Prodüksiyon 15,45 -0,32 871,70 Servet GMYO 54,90 9,93 545,88 Seyitler Kimya 16,70 0,00 145,95 Silverline Endüstri 4,21 -0,94 94,91 Sinpaş GMYO 3,92 0,00 237,93 Smartiks Yazılım 7,61 -0,52 -22,43 Sodaş Sodyum Sanayii 23,80 1,54 518,79 Söktaş 5,44 9,90 219,90 Sönmez Filament 33,60 1,69 588,52 Sönmez Pamuklu 15,99 -0,12 225,00 Sumaş Suni Tahta 32,00 0,00 226,10 Şeker Fin. Kir. 4,26 0,71 -10,88 Şekerbank 1,49 -1,97 36,66 Şişe Cam 6,73 0,75 32,21 Şok Marketler 12,09 -0,17 12,36 T. Halk Bankası 5,43 1,50 -8,12 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 63,75 0,39 46,22 T.S.K.B. 2,17 0,93 79,34 T.Tuborg 17,58 -1,18 47,73 Taç Tarım Ürünleri 10,95 9,50 250,96 Tat Gıda 11,12 -1,51 82,78 TAV Havalimanları 17,85 0,39 -34,29 Taze Kuru Gıda 282,60 -10,00 3803,31 Tek-Art Turizm 1,74 -0,57 38,10 Tekfen Holding 14,79 1,79 -18,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,11 -0,22 116,90 Temapol Polimer Plastik 10,57 4,14 102,49 TGS Dış Ticaret 9,23 0,11 97,64 Tofaş Oto. Fab. 28,06 3,47 20,42 Torunlar GMYO 3,59 0,56 30,55 Trabzon Liman 32,56 -0,91 210,87 Trabzonspor Sportif 4,42 2,79 105,58 Trend GMYO 12,85 2,23 484,09 TSKB GMYO 3,46 -1,70 262,31 Tuğçelik 7,46 -2,23 88,86 Tukaş 10,83 -0,91 -12,31 Turcas Petrol 4,78 1,92 79,03 Turkcell 16,00 0,76 15,94 Tümosan Motor ve Traktör 11,13 3,06 73,63 Tüpraş 90,00 1,87 -29,02 Türk Hava Yolları 11,71 0,09 -19,02 Türk Prysmian Kablo 12,61 0,96 388,66 Türk Telekom 7,95 6,00 10,18 Türk Traktör 139,20 -0,22 163,08 Türker Proje Gayrimenkul 83,15 2,46 97,98 Türkiye Sigorta 5,85 3,91 168,62 Ufuk Yatırım 12,00 1,69 365,12 Ulaşlar Turizm Yat. 3,70 3,06 297,05 Ulusoy Elektrik 49,94 -0,91 87,74 Ulusoy Un Sanayi 11,94 -1,32 212,57 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,51 -0,40 106,85 Utopya Turizm 23,16 -0,69 370,73 Uzertaş Boya 27,50 -1,57 1138,74 Ülker Bisküvi 22,30 1,36 -0,27 Vakıf Fin. Kir. 3,83 2,13 80,87 Vakıf GMYO 3,82 4,09 120,68 Vakıf Yat. Ort. 7,75 0,00 325,56 Vakıflar Bankası 4,83 1,47 -12,34 Vakko Tekstil 6,25 -3,25 37,67 Vanet Gıda 9,14 -0,54 539,16 Verusa Holding 45,16 0,04 143,44 Verusaturk Girisim 9,08 2,95 72,66 Vestel 19,46 0,00 54,20 Vestel Beyaz Eşya 32,14 -0,12 52,33 Viking Kağıt 6,29 0,80 236,36 Yapı Kredi Koray GMYO 4,75 0,64 96,28 Yapı ve Kredi Bank. 3,11 6,14 25,40 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,00 -2,70 475,44 Yataş 11,33 7,70 54,36 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,91 0,26 142,86 Yeni Gimat GMYO 12,74 -0,62 6,42 Yeşil GMYO 1,13 0,89 76,56 Yeşil Yapı 1,37 3,79 107,58 Yeşil Yatırım Holding 58,40 9,98 420,04 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.100,00 -10,00 480,65 Yonga Mobilya 31,50 -2,54 241,18 Yükselen Çelik 7,01 -1,13 128,71 Yünsa 13,54 -0,44 34,49 Zorlu Enerji 2,70 0,00 65,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor İpek böceğinin 45 günlük öyküsü görüntülendi