Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.601,20 -3,21 34,53 İş Bankası (C) 6,55 -4,38 2,18 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,70 -4,39 -2,63 İş Girişim 15,20 0,33 300,00 İş GMYO 1,94 -2,51 10,23 İş Y. Men. Değ. 12,14 -4,93 201,48 İş Yat. Ort. 3,10 -3,43 92,39 İşbir Holding 2.600,00 -3,70 504,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,15 -5,74 85,48 İttifak Holding 2,27 -6,97 78,76 İz Hayvancılık Tarım 10,55 0,09 303,21 İzmir Demir Çelik 18,98 -3,41 131,75 İzmir Fırça 6,70 -1,47 272,22 Jantsa Jant Sanayi 194,90 -5,25 266,44 Kafein Yazılım 16,95 -3,80 52,62 Kaplamin 23,50 1,29 323,42 Kardemir (A) 4,60 -3,36 73,58 Kardemir (B) 3,68 -4,42 39,39 Kardemir (D) 4,18 -4,57 57,14 Karel Elektronik 17,03 0,35 17,21 Karsan Otomotiv 2,94 -2,65 86,08 Karsu Tekstil 6,51 6,20 100,93 Kartonsan 2.440,00 3,41 531,57 Katmerciler Ekipman 3,25 -5,52 112,60 Kent Gıda 354,50 9,24 1426,60 Kerevitaş Gıda 7,64 9,93 134,36 Kervansaray Yat. Holding 0,82 -7,87 49,09 Kiler GMYO 2,43 -3,95 127,32 Klimasan Klima 16,23 2,40 -23,49 Koç Holding 17,72 -5,14 -11,44 Konfrut Gıda 18,53 9,97 136,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,70 -2,69 Konya Çimento 777,60 -3,66 186,62 Kordsa Teknik Tekstil 12,35 -1,91 -2,88 Koza Altın 75,05 -0,40 1,35 Koza Madencilik 12,42 -1,04 23,83 Körfez GMYO 6,68 -2,34 179,50 Kristal Kola 2,36 -0,42 56,29 Kron Telekomünikasyon 26,10 0,00 105,19 Kuştur Kuşadası Turizm 174,60 -10,00 643,77 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,29 -1,72 104,23 Kütahya Porselen 39,96 -3,48 503,63 Lider Faktoring 3,27 -2,10 78,20 Link Bilgisayar 43,02 -4,74 139,15 Logo Yazılım 98,75 -0,25 62,42 Lokman Hekim Sağlık 11,82 2,96 106,08 Lüks Kadife 28,34 -3,61 228,01 Makina Takım 2,71 -3,90 44,15 Marka Yatırım Holding 8,96 9,94 659,32 Marmaris Altınyunus 87,30 -2,08 22,96 Marshall 300,00 -4,85 531,05 Martı GMYO 3,14 -9,77 210,89 Martı Otel 3,32 -9,78 264,84 Mavi Giyim 44,66 -5,98 -22,87 Mazhar Zorlu Holding 17,78 -1,22 47,06 Mega Polietilen 12,64 -1,02 896,49 Menderes Tekstil 3,12 -3,41 138,17 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 70,00 -5,72 260,08 Merko Gıda 12,43 1,97 1083,81 Metemtur Otelcilik 11,50 -2,21 546,07 Metro Holding 2,16 -2,70 56,52 Metro Petrol ve Tesisleri 3,44 -6,52 75,51 Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 -4,15 -56,68 Migros Ticaret 40,28 3,18 66,31 Milpa 5,11 -9,88 133,33 Mistral GMYO 4,23 -1,63 125,41 MLP Sağlık 19,50 2,09 21,88 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 -0,85 408,77 Mondi Tire Kutsan 6,46 -3,87 56,04 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 33,70 -3,93 164,94 Net Holding 3,13 -3,69 20,38 Netaş Telekom. 19,18 -4,96 46,86 Niğbaş Niğde Beton 60,00 -0,41 867,74 Nuh Çimento 34,40 -3,80 213,16 Nurol GMYO 6,44 -1,83 80,39 Odaş Elektrik 3,35 -3,74 131,72 Olmuksan-IP 6,91 -5,34 169,82 Orge Enerji Elektrik 7,26 -3,84 46,37 Orma Orman Mahsulleri 11,25 -1,32 307,61 Osmanlı Menkul 21,14 -9,43 406,80 Ostim Endüstriyel Yat 3,94 -4,14 134,52 Otokar 192,60 -3,17 30,98 Oyak Çimento 7,90 -2,35 43,70 Oyak Yat. Ort. 6,18 -1,90 167,69 Oylum Sınai Yatırımlar 5,67 9,88 83,57 Özak GMYO 4,09 -3,99 59,14 Özbal Çelik Boru 7,26 -2,02 350,41 Özderici GMYO 2,18 -4,80 38,85 Özerden Plastik 9,45 -9,91 314,47 Panora GMYO 6,34 -2,16 13,18 Papilon Savunma 20,94 -5,42 171,72 Park Elek.Madencilik 4,95 -3,51 62,30 Parsan 19,20 -3,27 13,34 Pegasus 53,05 -5,94 -38,60 Peker GMYO 2,61 -3,69 188,60 Penguen Gıda 5,81 9,83 534,70 Pera GMYO 2,58 -6,18 174,47 Pergamon Dış Ticaret 16,09 -4,68 107,94 Petkim 4,50 -4,05 18,11 Petrokent Turizm 729,00 -10,00 469,09 Pınar Et ve Un 24,70 6,37 171,74 Pınar Su 7,91 5,47 240,95 Pınar Süt 21,54 9,17 70,82 Plastikkart 11,35 -3,98 22,44 Polisan Holding 3,79 -4,29 25,60 Politeknik Metal 299,50 3,63 293,71 Prizma Press Matbaacılık 6,00 -3,85 39,53 QNB Finans Fin. Kir. 125,00 -2,04 -3,18 QNB Finansbank 67,60 -1,46 80,27 Ral Yatırım Holding 4,85 -0,82 84,80 Ray Sigorta 19,40 -2,41 467,25 Reysaş GMYO 4,65 -3,53 1,31 Reysaş Lojistik 7,67 -3,52 75,11 Rhea Girişim 2,99 -4,17 151,26 Rodrigo Tekstil 10,80 -9,92 496,69 Royal Halı 3,80 -4,76 177,37 RTA Laboratuvarları 46,48 9,99 1903,45 Sabancı Holding 10,13 -3,80 11,08 Safkar Ege Soğutmacılık 7,92 10,00 263,30 Sanel Mühendislik 3,56 -2,20 21,34 Sanifoam Sünger 14,14 -2,48 182,80 Sanko Pazarlama 7,44 -2,11 2,11 Saray Matbaacılık 7,15 -0,69 453,07 Sarkuysan 6,94 -0,57 118,41 Sasa Polyester 16,97 -1,39 119,53 Say Yenilenebilir Enerji 8,27 -4,94 269,20 Sekuro Plastik 11,28 -0,62 110,45 Selçuk Ecza Deposu 9,49 2,48 59,10 Selçuk Gıda 4,10 2,50 280,43 Senkron Güvenlik 4,02 2,29 47,25 Serve Film Prodüksiyon 16,00 -5,88 906,29 Servet GMYO 49,26 0,00 479,53 Seyitler Kimya 15,75 2,54 131,96 Silverline Endüstri 4,21 -1,64 94,91 Sinpaş GMYO 4,02 3,61 246,55 Smartiks Yazılım 7,48 -2,48 -23,75 Sodaş Sodyum Sanayii 22,90 -4,34 495,39 Söktaş 4,96 -4,06 191,68 Sönmez Filament 32,62 1,30 568,44 Sönmez Pamuklu 15,89 -0,31 222,97 Sumaş Suni Tahta 31,00 -4,50 215,91 Şeker Fin. Kir. 4,24 -1,40 -11,30 Şekerbank 1,46 -3,95 33,91 Şişe Cam 6,56 -3,53 28,87 Şok Marketler 12,49 5,67 16,08 T. Halk Bankası 5,19 -4,24 -12,18 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 63,05 -2,85 44,61 T.S.K.B. 2,12 -6,19 75,21 T.Tuborg 17,57 -1,35 47,65 Taç Tarım Ürünleri 9,99 -3,48 220,19 Tat Gıda 11,72 4,27 92,64 TAV Havalimanları 17,27 -3,73 -36,42 Taze Kuru Gıda 348,80 -9,99 4717,68 Tek-Art Turizm 1,71 -5,00 35,71 Tekfen Holding 14,35 -2,65 -20,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,84 -4,43 110,48 Temapol Polimer Plastik 9,90 -1,69 89,66 TGS Dış Ticaret 9,17 -1,40 96,36 Tofaş Oto. Fab. 26,86 -2,61 15,27 Torunlar GMYO 3,49 -3,32 26,91 Trabzon Liman 32,06 -9,02 206,10 Trabzonspor Sportif 4,29 -2,05 99,53 Trend GMYO 12,54 -1,49 470,00 TSKB GMYO 3,53 -2,75 269,64 Tuğçelik 7,45 2,34 88,61 Tukaş 11,40 6,15 -7,69 Turcas Petrol 4,54 -5,42 70,04 Turkcell 15,61 -2,80 13,12 Tümosan Motor ve Traktör 10,34 -1,62 61,31 Tüpraş 85,65 -3,76 -32,45 Türk Hava Yolları 11,47 -2,63 -20,68 Türk Prysmian Kablo 12,42 -4,31 381,30 Türk Telekom 7,49 -3,35 3,80 Türk Traktör 137,60 0,66 160,06 Türker Proje Gayrimenkul 81,85 -3,99 94,88 Türkiye Sigorta 5,51 -2,99 153,01 Ufuk Yatırım 11,63 -2,10 350,78 Ulaşlar Turizm Yat. 3,59 -3,49 285,25 Ulusoy Elektrik 51,00 0,59 91,73 Ulusoy Un Sanayi 12,76 9,06 234,03 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,47 -3,14 103,55 Utopya Turizm 22,80 -4,20 363,41 Uzertaş Boya 31,04 6,30 1298,20 Ülker Bisküvi 21,86 -1,35 -2,24 Vakıf Fin. Kir. 3,69 -4,65 74,26 Vakıf GMYO 3,58 -2,72 106,82 Vakıf Yat. Ort. 7,60 -2,56 317,32 Vakıflar Bankası 4,50 -5,66 -18,33 Vakko Tekstil 7,17 9,97 57,93 Vanet Gıda 9,50 -0,21 564,34 Verusa Holding 44,50 -3,85 139,88 Verusaturk Girisim 8,80 0,69 67,34 Vestel 19,34 -1,83 53,25 Vestel Beyaz Eşya 32,10 -2,43 52,14 Viking Kağıt 6,25 -1,57 234,22 Yapı Kredi Koray GMYO 4,37 -1,58 80,58 Yapı ve Kredi Bank. 2,67 -6,64 7,66 Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,50 1,35 499,42 Yataş 10,64 -5,17 44,96 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,87 -2,76 140,37 Yeni Gimat GMYO 12,88 0,00 7,59 Yeşil GMYO 1,02 -2,86 59,38 Yeşil Yapı 1,20 -3,23 81,82 Yeşil Yatırım Holding 48,28 9,98 329,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 19.000,00 1,06 545,16 Yonga Mobilya 32,42 4,04 251,15 Yükselen Çelik 6,82 -2,71 122,51 Yünsa 13,50 -3,43 34,09 Zorlu Enerji 2,65 -2,93 62,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor İpek böceğinin 45 günlük öyküsü görüntülendi