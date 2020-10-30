Borsada günlük işlemler (2)
30.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:41
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.050,00
|-4,53
|36,02
|İş Bankası (C)
|5,11
|-1,92
|-20,28
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,47
|-3,07
|-8,68
|İş Girişim
|16,76
|4,62
|341,05
|İş GMYO
|1,90
|0,00
|7,95
|İş Y. Men. Değ.
|10,49
|2,74
|160,51
|İş Yat. Ort.
|2,99
|2,40
|85,56
|İşbir Holding
|2.700,00
|3,85
|527,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,14
|-2,56
|83,87
|İttifak Holding
|2,92
|-9,88
|129,95
|İz Hayvancılık Tarım
|8,40
|8,25
|221,04
|İzmir Demir Çelik
|23,76
|10,00
|190,11
|İzmir Fırça
|6,74
|-9,16
|274,44
|Jantsa Jant Sanayi
|189,80
|4,86
|256,85
|Kafein Yazılım
|15,97
|-2,32
|43,80
|Kaplamin
|21,56
|-0,37
|288,47
|Kardemir (A)
|5,20
|-2,62
|96,23
|Kardemir (B)
|3,31
|-4,06
|25,38
|Kardemir (D)
|3,10
|-3,13
|16,54
|Karel Elektronik
|16,32
|-4,11
|12,32
|Karsan Otomotiv
|2,74
|-3,18
|73,42
|Karsu Tekstil
|5,58
|-4,45
|72,22
|Kartonsan
|1.812,80
|10,00
|369,23
|Katmerciler Ekipman
|3,11
|-2,51
|103,44
|Kent Gıda
|299,10
|-9,91
|1188,03
|Kerevitaş Gıda
|6,43
|-2,87
|97,24
|Kervansaray Yat. Holding
|1,07
|9,18
|94,55
|Kiler GMYO
|11,70
|-9,30
|208,71
|Klimasan Klima
|13,81
|0,22
|-34,90
|Koç Holding
|14,16
|-0,98
|-29,23
|Konfrut Gıda
|15,41
|-4,94
|97,06
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,19
|9,99
|Konya Çimento
|677,00
|1,50
|149,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,88
|-1,45
|-14,44
|Koza Altın
|73,60
|-4,66
|-0,61
|Koza Madencilik
|12,06
|-4,06
|20,24
|Körfez GMYO
|5,92
|-4,52
|147,70
|Kristal Kola
|2,47
|-3,52
|63,58
|Kron Telekomünikasyon
|25,54
|-1,77
|100,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|115,10
|0,00
|390,31
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|-3,59
|91,74
|Kütahya Porselen
|27,60
|-0,58
|316,92
|Lider Faktoring
|3,29
|-4,91
|79,29
|Link Bilgisayar
|49,00
|0,12
|172,39
|Logo Yazılım
|92,85
|-2,26
|52,71
|Lokman Hekim Sağlık
|11,37
|-6,88
|98,24
|Lüks Kadife
|28,08
|-6,21
|225,00
|Makina Takım
|2,88
|-2,04
|53,19
|Marka Yatırım Holding
|3,29
|2,17
|178,81
|Marmaris Altınyunus
|76,50
|-4,14
|7,75
|Marshall
|334,50
|3,21
|603,62
|Martı GMYO
|3,05
|-6,44
|201,98
|Martı Otel
|2,24
|3,23
|146,15
|Mavi Giyim
|37,70
|-0,79
|-34,89
|Mazhar Zorlu Holding
|17,80
|-5,32
|47,23
|Mega Polietilen
|10,86
|-9,88
|756,16
|Menderes Tekstil
|3,02
|0,67
|130,53
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|69,00
|-1,43
|254,94
|Merko Gıda
|14,75
|-4,35
|1304,76
|Metemtur Otelcilik
|9,87
|-1,30
|454,49
|Metro Holding
|2,09
|-2,79
|51,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,14
|-7,10
|60,20
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|-2,88
|-55,74
|Migros Ticaret
|37,46
|-5,16
|54,67
|Milpa
|4,83
|-3,40
|120,55
|Mistral GMYO
|3,76
|-8,07
|100,36
|MLP Sağlık
|16,00
|-6,87
|0,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,13
|9,86
|437,72
|Mondi Tire Kutsan
|6,34
|-0,16
|53,14
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,90
|0,05
|3,51
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|31,88
|-6,67
|150,63
|Net Holding
|3,11
|-0,64
|19,62
|Netaş Telekom.
|20,02
|-3,19
|53,29
|Niğbaş Niğde Beton
|42,50
|-0,93
|585,48
|Nuh Çimento
|30,16
|2,24
|174,56
|Nurol GMYO
|5,80
|-4,92
|62,46
|Odaş Elektrik
|3,11
|1,63
|115,12
|Olmuksan-IP
|7,82
|-6,68
|205,35
|Orge Enerji Elektrik
|6,88
|-1,43
|38,71
|Orma Orman Mahsulleri
|13,00
|-4,20
|371,01
|Osmanlı Menkul
|19,21
|-9,98
|360,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,73
|-2,10
|122,02
|Otokar
|181,10
|8,64
|23,16
|Oyak Çimento
|7,34
|-0,81
|33,51
|Oyak Yat. Ort.
|6,11
|-0,97
|164,66
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,81
|2,12
|55,72
|Özak GMYO
|3,92
|-2,97
|52,53
|Özbal Çelik Boru
|6,37
|9,45
|295,19
|Özderici GMYO
|2,12
|-3,64
|35,03
|Özerden Plastik
|8,14
|-9,35
|257,02
|Panora GMYO
|5,58
|-2,28
|-0,39
|Papilon Savunma
|17,94
|1,07
|132,79
|Park Elek.Madencilik
|4,45
|-2,20
|45,90
|Parsan
|17,90
|-2,45
|5,67
|Pegasus
|39,50
|-3,19
|-54,28
|Peker GMYO
|2,70
|7,14
|198,55
|Penguen Gıda
|5,26
|-4,71
|474,62
|Pera GMYO
|2,60
|-3,70
|176,60
|Pergamon Dış Ticaret
|14,38
|-4,20
|85,84
|Petkim
|4,11
|1,99
|7,87
|Petrokent Turizm
|650,00
|-4,41
|407,42
|Pınar Et ve Un
|24,50
|1,32
|169,54
|Pınar Su
|7,56
|1,48
|225,86
|Pınar Süt
|19,30
|-2,53
|53,06
|Plastikkart
|10,11
|-5,16
|9,06
|Polisan Holding
|3,76
|-4,08
|24,60
|Politeknik Metal
|360,00
|-10,00
|373,23
|Prizma Press Matbaacılık
|6,10
|-5,43
|41,86
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.229,00
|0,20
|10,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,90
|-1,63
|-1,70
|QNB Finansbank
|68,45
|-2,42
|82,53
|Ral Yatırım Holding
|4,86
|-2,02
|85,18
|Ray Sigorta
|20,50
|-8,89
|499,42
|Reysaş GMYO
|4,40
|-2,22
|-4,14
|Reysaş Lojistik
|6,55
|3,64
|49,54
|Rhea Girişim
|2,80
|-5,72
|135,29
|Rodrigo Tekstil
|8,98
|-7,71
|396,13
|Royal Halı
|3,79
|-9,98
|176,64
|RTA Laboratuvarları
|50,50
|0,40
|2076,72
|Sabancı Holding
|8,23
|1,60
|-9,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,00
|-3,29
|129,36
|Sanel Mühendislik
|3,32
|-4,60
|13,16
|Sanifoam Sünger
|11,70
|-2,50
|134,00
|Sanko Pazarlama
|7,58
|-0,39
|4,03
|Saray Matbaacılık
|5,27
|-0,75
|307,65
|Sarkuysan
|6,59
|-1,20
|107,40
|Sasa Polyester
|15,30
|-4,67
|97,93
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,50
|-4,94
|234,82
|Sekuro Plastik
|9,99
|-4,86
|86,38
|Selçuk Ecza Deposu
|9,08
|-2,99
|52,23
|Selçuk Gıda
|4,17
|4,25
|286,93
|Senkron Güvenlik
|3,35
|-2,90
|22,71
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|3,90
|906,29
|Servet GMYO
|35,80
|-3,76
|321,18
|Seyitler Kimya
|12,01
|-5,58
|76,88
|Silverline Endüstri
|4,02
|-3,13
|86,11
|Sinpaş GMYO
|2,62
|-0,76
|125,86
|Smartiks Yazılım
|7,64
|-2,05
|-22,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,50
|-0,33
|536,99
|Söktaş
|4,83
|0,00
|184,03
|Sönmez Filament
|24,30
|0,91
|397,95
|Sönmez Pamuklu
|14,39
|-2,77
|192,48
|Sumaş Suni Tahta
|30,90
|-9,06
|214,89
|Şeker Fin. Kir.
|4,28
|-1,61
|-10,46
|Şekerbank
|1,81
|-8,59
|38,17
|Şişe Cam
|6,13
|-2,85
|20,42
|Şok Marketler
|11,34
|-4,95
|5,39
|T. Halk Bankası
|4,70
|-2,29
|-20,47
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|70,00
|-8,32
|60,55
|T.S.K.B.
|2,55
|9,91
|110,74
|T.Tuborg
|16,92
|-3,20
|42,18
|Taç Tarım Ürünleri
|12,48
|5,94
|300,00
|Tat Gıda
|10,25
|-5,36
|68,48
|TAV Havalimanları
|13,79
|-1,50
|-49,23
|Taze Kuru Gıda
|276,90
|-1,56
|3724,59
|Tek-Art Turizm
|1,58
|-4,24
|25,40
|Tekfen Holding
|13,27
|-3,14
|-26,65
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,21
|-3,64
|95,48
|Temapol Polimer Plastik
|9,18
|-0,11
|75,86
|TGS Dış Ticaret
|9,54
|4,26
|104,28
|Tofaş Oto. Fab.
|26,72
|4,78
|14,67
|Torunlar GMYO
|3,38
|-5,85
|22,91
|Trabzon Liman
|29,58
|-4,02
|182,42
|Trabzonspor Sportif
|4,02
|0,00
|86,98
|Trend GMYO
|8,97
|-3,96
|307,73
|TSKB GMYO
|3,41
|-2,29
|257,07
|Tuğçelik
|7,31
|-6,04
|85,06
|Tukaş
|10,03
|-1,08
|-18,79
|Turcas Petrol
|4,25
|-2,07
|59,18
|Turkcell
|14,60
|-2,28
|5,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,47
|-3,66
|47,74
|Tüpraş
|74,75
|-1,64
|-41,05
|Türk Hava Yolları
|9,02
|-1,53
|-37,62
|Türk Prysmian Kablo
|11,92
|-7,31
|361,93
|Türk Telekom
|6,43
|-2,13
|-10,89
|Türk Traktör
|112,80
|0,71
|113,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,40
|6,57
|100,95
|Türkiye Sigorta
|5,62
|0,72
|158,06
|Ufuk Yatırım
|11,89
|-9,99
|360,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,66
|-1,35
|292,76
|Ulusoy Elektrik
|50,55
|3,37
|90,04
|Ulusoy Un Sanayi
|11,85
|2,24
|210,21
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,14
|3,88
|76,35
|Utopya Turizm
|24,98
|2,04
|407,72
|Uzertaş Boya
|36,98
|-9,98
|1565,77
|Ülker Bisküvi
|20,22
|-2,79
|-9,57
|Vakıf Fin. Kir.
|3,39
|-5,57
|60,09
|Vakıf GMYO
|3,36
|-5,62
|94,11
|Vakıf Yat. Ort.
|7,45
|-3,75
|309,08
|Vakıflar Bankası
|3,81
|-1,55
|-30,85
|Vakko Tekstil
|5,20
|-6,14
|14,54
|Vanet Gıda
|8,10
|9,91
|466,43
|Verusa Holding
|37,62
|-3,04
|102,80
|Verusaturk Girisim
|8,07
|0,37
|53,46
|Vestel
|16,57
|-3,16
|31,30
|Vestel Beyaz Eşya
|29,86
|-2,86
|41,53
|Viking Kağıt
|6,56
|-2,81
|250,80
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,75
|-4,34
|54,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|0,47
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|38,00
|0,00
|507,41
|Yataş
|8,75
|-3,85
|19,21
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,76
|-4,33
|133,54
|Yeni Gimat GMYO
|13,15
|1,15
|9,85
|Yeşil GMYO
|1,05
|-2,78
|64,06
|Yeşil Yapı
|1,24
|0,00
|87,88
|Yeşil Yatırım Holding
|48,26
|9,98
|329,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.298,00
|-4,38
|419,46
|Yonga Mobilya
|31,40
|-7,65
|240,10
|Yükselen Çelik
|6,29
|-2,78
|105,22
|Yünsa
|11,99
|-3,31
|19,09
|Zorlu Enerji
|2,48
|-1,98
|52,15
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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