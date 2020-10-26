Borsada günlük işlemler (2)
26.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.610,00
|-3,45
|34,56
|İş Bankası (C)
|5,10
|-5,38
|-20,44
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,57
|-9,85
|-6,05
|İş Girişim
|14,60
|-9,03
|284,21
|İş GMYO
|1,86
|-9,71
|5,68
|İş Y. Men. Değ.
|10,38
|-3,35
|157,78
|İş Yat. Ort.
|2,94
|-6,96
|82,46
|İşbir Holding
|2.684,00
|-10,00
|524,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-9,30
|88,71
|İttifak Holding
|8,21
|-9,98
|120,70
|İz Hayvancılık Tarım
|7,54
|-7,60
|188,17
|İzmir Demir Çelik
|20,08
|-4,38
|145,18
|İzmir Fırça
|7,52
|-9,94
|317,78
|Jantsa Jant Sanayi
|171,90
|-6,73
|223,19
|Kafein Yazılım
|16,44
|-9,87
|48,03
|Kaplamin
|26,70
|-9,98
|381,08
|Kardemir (A)
|5,25
|-7,41
|98,11
|Kardemir (B)
|3,52
|-5,88
|33,33
|Kardemir (D)
|3,33
|-4,31
|25,19
|Karel Elektronik
|17,30
|-8,47
|19,06
|Karsan Otomotiv
|2,81
|-9,35
|77,85
|Karsu Tekstil
|5,85
|-6,40
|80,56
|Kartonsan
|1.362,00
|10,00
|252,54
|Katmerciler Ekipman
|3,23
|-9,78
|111,29
|Kent Gıda
|281,30
|-4,64
|1111,38
|Kerevitaş Gıda
|6,34
|-9,94
|94,48
|Kervansaray Yat. Holding
|1,17
|-9,30
|112,73
|Kiler GMYO
|11,04
|-9,95
|191,29
|Klimasan Klima
|13,99
|-9,97
|-34,05
|Koç Holding
|14,51
|-3,07
|-27,48
|Konfrut Gıda
|15,44
|-9,97
|97,44
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|12,18
|9,93
|Konya Çimento
|749,20
|-10,00
|176,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,25
|-6,79
|-11,53
|Koza Altın
|78,55
|0,13
|6,08
|Koza Madencilik
|12,87
|-3,09
|28,32
|Körfez GMYO
|5,73
|-9,91
|139,75
|Kristal Kola
|2,29
|-9,84
|51,66
|Kron Telekomünikasyon
|25,16
|-7,77
|97,80
|Kuştur Kuşadası Turizm
|116,60
|-9,96
|396,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|-9,84
|104,23
|Kütahya Porselen
|27,18
|-7,05
|310,57
|Lider Faktoring
|3,08
|-9,94
|67,85
|Link Bilgisayar
|48,48
|9,98
|169,50
|Logo Yazılım
|100,40
|-3,00
|65,13
|Lokman Hekim Sağlık
|12,88
|9,99
|124,56
|Lüks Kadife
|31,50
|-0,88
|264,58
|Makina Takım
|3,01
|-9,88
|60,11
|Marka Yatırım Holding
|3,32
|-9,78
|181,36
|Marmaris Altınyunus
|79,20
|-7,64
|11,55
|Marshall
|290,00
|-7,85
|510,01
|Martı GMYO
|2,98
|-9,97
|195,05
|Martı Otel
|1,89
|-10,00
|107,69
|Mavi Giyim
|39,78
|-10,00
|-31,30
|Mazhar Zorlu Holding
|17,60
|-9,97
|45,57
|Mega Polietilen
|10,62
|-9,92
|737,24
|Menderes Tekstil
|3,11
|-9,86
|137,40
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|68,40
|-10,00
|251,85
|Merko Gıda
|12,77
|-9,94
|1116,19
|Metemtur Otelcilik
|9,60
|-4,00
|439,33
|Metro Holding
|2,15
|-9,66
|55,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,54
|-9,92
|80,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|-9,69
|-56,31
|Migros Ticaret
|41,94
|-2,10
|73,16
|Milpa
|4,88
|-9,96
|122,83
|Mistral GMYO
|4,22
|-9,83
|124,88
|MLP Sağlık
|18,62
|1,75
|16,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,67
|-9,99
|485,09
|Mondi Tire Kutsan
|6,42
|-9,45
|55,07
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,30
|3,46
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,28
|-7,25
|169,50
|Net Holding
|2,96
|-9,76
|13,85
|Netaş Telekom.
|20,52
|-9,52
|57,12
|Niğbaş Niğde Beton
|41,56
|-1,28
|570,32
|Nuh Çimento
|31,68
|-2,52
|188,40
|Nurol GMYO
|6,20
|-9,88
|73,67
|Odaş Elektrik
|2,90
|-9,94
|100,59
|Olmuksan-IP
|9,26
|-9,92
|261,58
|Orge Enerji Elektrik
|7,00
|-8,85
|41,13
|Orma Orman Mahsulleri
|12,56
|-9,96
|355,07
|Osmanlı Menkul
|20,00
|-5,03
|379,47
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,90
|-9,93
|132,14
|Otokar
|157,00
|-7,92
|6,77
|Oyak Çimento
|7,60
|-9,95
|38,24
|Oyak Yat. Ort.
|5,96
|-7,60
|158,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,84
|-9,87
|56,69
|Özak GMYO
|4,10
|-8,48
|59,53
|Özbal Çelik Boru
|6,08
|-9,93
|277,20
|Özderici GMYO
|2,21
|-9,80
|40,76
|Özerden Plastik
|9,15
|9,98
|301,32
|Panora GMYO
|5,80
|-6,60
|3,54
|Papilon Savunma
|17,00
|-9,72
|120,60
|Park Elek.Madencilik
|4,70
|-9,96
|54,10
|Parsan
|18,58
|-9,45
|9,68
|Pegasus
|42,90
|-6,25
|-50,35
|Peker GMYO
|2,49
|-9,45
|175,33
|Penguen Gıda
|4,97
|-9,64
|442,94
|Pera GMYO
|2,56
|-9,86
|172,34
|Pergamon Dış Ticaret
|14,80
|-8,92
|91,27
|Petkim
|3,93
|-6,65
|3,15
|Petrokent Turizm
|639,60
|-7,30
|399,30
|Pınar Et ve Un
|24,24
|-9,96
|166,68
|Pınar Su
|8,32
|-9,96
|258,62
|Pınar Süt
|20,60
|-9,97
|63,37
|Plastikkart
|10,85
|-8,52
|17,04
|Polisan Holding
|3,69
|-10,00
|22,28
|Politeknik Metal
|423,00
|-10,00
|456,05
|Prizma Press Matbaacılık
|6,02
|-9,88
|40,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,30
|0,04
|10,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,00
|-4,83
|-0,85
|QNB Finansbank
|68,00
|-4,70
|81,33
|Ral Yatırım Holding
|4,81
|-9,93
|83,28
|Ray Sigorta
|20,62
|-9,96
|502,92
|Reysaş GMYO
|4,50
|-9,27
|-1,96
|Reysaş Lojistik
|6,59
|-9,97
|50,46
|Rhea Girişim
|3,05
|-7,01
|156,30
|Rodrigo Tekstil
|9,00
|-9,91
|397,24
|Royal Halı
|3,63
|10,00
|164,96
|RTA Laboratuvarları
|49,52
|10,00
|2034,48
|Sabancı Holding
|8,13
|-3,21
|-10,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,27
|-9,91
|141,74
|Sanel Mühendislik
|3,43
|-6,03
|16,91
|Sanifoam Sünger
|12,90
|6,61
|158,00
|Sanko Pazarlama
|7,31
|-9,19
|0,33
|Saray Matbaacılık
|5,04
|-9,35
|289,86
|Sarkuysan
|6,60
|-5,71
|107,71
|Sasa Polyester
|16,16
|-4,32
|109,06
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,87
|-9,95
|251,34
|Sekuro Plastik
|9,90
|-8,25
|84,70
|Selçuk Ecza Deposu
|9,62
|0,94
|61,28
|Selçuk Gıda
|3,80
|-2,56
|252,60
|Senkron Güvenlik
|2,99
|-5,38
|9,52
|Serve Film Prodüksiyon
|13,46
|-9,97
|746,54
|Servet GMYO
|35,92
|-9,97
|322,59
|Seyitler Kimya
|12,52
|-9,47
|84,39
|Silverline Endüstri
|4,17
|-7,33
|93,06
|Sinpaş GMYO
|2,55
|-6,59
|119,83
|Smartiks Yazılım
|7,84
|-8,73
|-20,08
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,64
|-0,32
|540,63
|Söktaş
|4,85
|-6,01
|185,21
|Sönmez Filament
|23,18
|0,43
|375,00
|Sönmez Pamuklu
|14,75
|-8,73
|199,80
|Sumaş Suni Tahta
|33,00
|-9,98
|236,29
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|-0,92
|-9,41
|Şekerbank
|1,71
|-8,56
|30,53
|Şişe Cam
|6,30
|-7,49
|23,76
|Şok Marketler
|12,48
|-2,42
|15,99
|T. Halk Bankası
|4,82
|-3,60
|-18,44
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|65,00
|-1,44
|49,08
|T.S.K.B.
|1,92
|5,49
|58,68
|T.Tuborg
|16,50
|-8,84
|38,66
|Taç Tarım Ürünleri
|11,35
|-6,74
|263,78
|Tat Gıda
|11,24
|-6,64
|84,75
|TAV Havalimanları
|14,53
|-3,97
|-46,51
|Taze Kuru Gıda
|265,50
|-10,00
|3567,13
|Tek-Art Turizm
|1,71
|-10,00
|35,71
|Tekfen Holding
|13,76
|-5,69
|-23,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,82
|-9,91
|110,00
|Temapol Polimer Plastik
|9,18
|-10,00
|75,86
|TGS Dış Ticaret
|9,00
|-8,63
|92,72
|Tofaş Oto. Fab.
|27,66
|-1,50
|18,70
|Torunlar GMYO
|3,68
|-9,80
|33,82
|Trabzon Liman
|30,10
|-9,99
|187,38
|Trabzonspor Sportif
|3,87
|-7,19
|80,00
|Trend GMYO
|10,12
|-8,42
|360,00
|TSKB GMYO
|3,23
|-9,78
|238,22
|Tuğçelik
|8,18
|-0,24
|107,09
|Tukaş
|10,20
|-9,97
|-17,41
|Turcas Petrol
|4,28
|-9,89
|60,30
|Turkcell
|15,62
|-4,29
|13,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,23
|-9,95
|59,59
|Tüpraş
|76,25
|-3,91
|-39,87
|Türk Hava Yolları
|9,69
|-6,56
|-32,99
|Türk Prysmian Kablo
|11,58
|-9,95
|348,75
|Türk Telekom
|6,86
|-6,92
|-4,93
|Türk Traktör
|117,40
|-1,51
|121,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,05
|-9,79
|92,98
|Türkiye Sigorta
|5,48
|-8,05
|151,63
|Ufuk Yatırım
|12,87
|-9,94
|398,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,64
|-9,90
|290,61
|Ulusoy Elektrik
|48,68
|-5,38
|83,01
|Ulusoy Un Sanayi
|12,05
|-9,94
|215,45
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,20
|-9,84
|81,30
|Utopya Turizm
|24,64
|-1,44
|400,81
|Uzertaş Boya
|50,70
|-9,95
|2183,78
|Ülker Bisküvi
|22,22
|-5,29
|-0,63
|Vakıf Fin. Kir.
|3,72
|-9,93
|75,68
|Vakıf GMYO
|3,69
|-10,00
|113,17
|Vakıf Yat. Ort.
|7,82
|-8,43
|329,40
|Vakıflar Bankası
|3,85
|-5,17
|-30,13
|Vakko Tekstil
|5,71
|-9,94
|25,77
|Vanet Gıda
|7,23
|-9,96
|405,59
|Verusa Holding
|38,76
|-7,45
|108,94
|Verusaturk Girisim
|7,96
|-9,75
|51,37
|Vestel
|18,15
|-0,17
|43,82
|Vestel Beyaz Eşya
|33,92
|2,48
|60,77
|Viking Kağıt
|7,04
|-9,97
|276,47
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,04
|-9,82
|66,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|-5,86
|-15,73
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|40,06
|-9,98
|540,34
|Yataş
|8,90
|-4,40
|21,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,69
|-10,00
|129,19
|Yeni Gimat GMYO
|13,04
|0,38
|8,93
|Yeşil GMYO
|1,05
|-9,48
|64,06
|Yeşil Yapı
|1,22
|-6,87
|84,85
|Yeşil Yatırım Holding
|36,90
|-9,96
|228,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.699,90
|-8,67
|365,19
|Yonga Mobilya
|30,78
|-10,00
|233,38
|Yükselen Çelik
|6,59
|-8,60
|115,01
|Yünsa
|13,06
|-9,99
|29,72
|Zorlu Enerji
|2,51
|-8,73
|53,99
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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