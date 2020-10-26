Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.610,00 -3,45 34,56 İş Bankası (C) 5,10 -5,38 -20,44 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,57 -9,85 -6,05 İş Girişim 14,60 -9,03 284,21 İş GMYO 1,86 -9,71 5,68 İş Y. Men. Değ. 10,38 -3,35 157,78 İş Yat. Ort. 2,94 -6,96 82,46 İşbir Holding 2.684,00 -10,00 524,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -9,30 88,71 İttifak Holding 8,21 -9,98 120,70 İz Hayvancılık Tarım 7,54 -7,60 188,17 İzmir Demir Çelik 20,08 -4,38 145,18 İzmir Fırça 7,52 -9,94 317,78 Jantsa Jant Sanayi 171,90 -6,73 223,19 Kafein Yazılım 16,44 -9,87 48,03 Kaplamin 26,70 -9,98 381,08 Kardemir (A) 5,25 -7,41 98,11 Kardemir (B) 3,52 -5,88 33,33 Kardemir (D) 3,33 -4,31 25,19 Karel Elektronik 17,30 -8,47 19,06 Karsan Otomotiv 2,81 -9,35 77,85 Karsu Tekstil 5,85 -6,40 80,56 Kartonsan 1.362,00 10,00 252,54 Katmerciler Ekipman 3,23 -9,78 111,29 Kent Gıda 281,30 -4,64 1111,38 Kerevitaş Gıda 6,34 -9,94 94,48 Kervansaray Yat. Holding 1,17 -9,30 112,73 Kiler GMYO 11,04 -9,95 191,29 Klimasan Klima 13,99 -9,97 -34,05 Koç Holding 14,51 -3,07 -27,48 Konfrut Gıda 15,44 -9,97 97,44 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 12,18 9,93 Konya Çimento 749,20 -10,00 176,15 Kordsa Teknik Tekstil 11,25 -6,79 -11,53 Koza Altın 78,55 0,13 6,08 Koza Madencilik 12,87 -3,09 28,32 Körfez GMYO 5,73 -9,91 139,75 Kristal Kola 2,29 -9,84 51,66 Kron Telekomünikasyon 25,16 -7,77 97,80 Kuştur Kuşadası Turizm 116,60 -9,96 396,70 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,29 -9,84 104,23 Kütahya Porselen 27,18 -7,05 310,57 Lider Faktoring 3,08 -9,94 67,85 Link Bilgisayar 48,48 9,98 169,50 Logo Yazılım 100,40 -3,00 65,13 Lokman Hekim Sağlık 12,88 9,99 124,56 Lüks Kadife 31,50 -0,88 264,58 Makina Takım 3,01 -9,88 60,11 Marka Yatırım Holding 3,32 -9,78 181,36 Marmaris Altınyunus 79,20 -7,64 11,55 Marshall 290,00 -7,85 510,01 Martı GMYO 2,98 -9,97 195,05 Martı Otel 1,89 -10,00 107,69 Mavi Giyim 39,78 -10,00 -31,30 Mazhar Zorlu Holding 17,60 -9,97 45,57 Mega Polietilen 10,62 -9,92 737,24 Menderes Tekstil 3,11 -9,86 137,40 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 68,40 -10,00 251,85 Merko Gıda 12,77 -9,94 1116,19 Metemtur Otelcilik 9,60 -4,00 439,33 Metro Holding 2,15 -9,66 55,80 Metro Petrol ve Tesisleri 3,54 -9,92 80,61 Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 -9,69 -56,31 Migros Ticaret 41,94 -2,10 73,16 Milpa 4,88 -9,96 122,83 Mistral GMYO 4,22 -9,83 124,88 MLP Sağlık 18,62 1,75 16,38 MMC San. ve Tic. Yat. 6,67 -9,99 485,09 Mondi Tire Kutsan 6,42 -9,45 55,07 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,30 3,46 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,28 -7,25 169,50 Net Holding 2,96 -9,76 13,85 Netaş Telekom. 20,52 -9,52 57,12 Niğbaş Niğde Beton 41,56 -1,28 570,32 Nuh Çimento 31,68 -2,52 188,40 Nurol GMYO 6,20 -9,88 73,67 Odaş Elektrik 2,90 -9,94 100,59 Olmuksan-IP 9,26 -9,92 261,58 Orge Enerji Elektrik 7,00 -8,85 41,13 Orma Orman Mahsulleri 12,56 -9,96 355,07 Osmanlı Menkul 20,00 -5,03 379,47 Ostim Endüstriyel Yat 3,90 -9,93 132,14 Otokar 157,00 -7,92 6,77 Oyak Çimento 7,60 -9,95 38,24 Oyak Yat. Ort. 5,96 -7,60 158,16 Oylum Sınai Yatırımlar 4,84 -9,87 56,69 Özak GMYO 4,10 -8,48 59,53 Özbal Çelik Boru 6,08 -9,93 277,20 Özderici GMYO 2,21 -9,80 40,76 Özerden Plastik 9,15 9,98 301,32 Panora GMYO 5,80 -6,60 3,54 Papilon Savunma 17,00 -9,72 120,60 Park Elek.Madencilik 4,70 -9,96 54,10 Parsan 18,58 -9,45 9,68 Pegasus 42,90 -6,25 -50,35 Peker GMYO 2,49 -9,45 175,33 Penguen Gıda 4,97 -9,64 442,94 Pera GMYO 2,56 -9,86 172,34 Pergamon Dış Ticaret 14,80 -8,92 91,27 Petkim 3,93 -6,65 3,15 Petrokent Turizm 639,60 -7,30 399,30 Pınar Et ve Un 24,24 -9,96 166,68 Pınar Su 8,32 -9,96 258,62 Pınar Süt 20,60 -9,97 63,37 Plastikkart 10,85 -8,52 17,04 Polisan Holding 3,69 -10,00 22,28 Politeknik Metal 423,00 -10,00 456,05 Prizma Press Matbaacılık 6,02 -9,88 40,00 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.220,30 0,04 10,16 QNB Finans Fin. Kir. 128,00 -4,83 -0,85 QNB Finansbank 68,00 -4,70 81,33 Ral Yatırım Holding 4,81 -9,93 83,28 Ray Sigorta 20,62 -9,96 502,92 Reysaş GMYO 4,50 -9,27 -1,96 Reysaş Lojistik 6,59 -9,97 50,46 Rhea Girişim 3,05 -7,01 156,30 Rodrigo Tekstil 9,00 -9,91 397,24 Royal Halı 3,63 10,00 164,96 RTA Laboratuvarları 49,52 10,00 2034,48 Sabancı Holding 8,13 -3,21 -10,85 Safkar Ege Soğutmacılık 5,27 -9,91 141,74 Sanel Mühendislik 3,43 -6,03 16,91 Sanifoam Sünger 12,90 6,61 158,00 Sanko Pazarlama 7,31 -9,19 0,33 Saray Matbaacılık 5,04 -9,35 289,86 Sarkuysan 6,60 -5,71 107,71 Sasa Polyester 16,16 -4,32 109,06 Say Yenilenebilir Enerji 7,87 -9,95 251,34 Sekuro Plastik 9,90 -8,25 84,70 Selçuk Ecza Deposu 9,62 0,94 61,28 Selçuk Gıda 3,80 -2,56 252,60 Senkron Güvenlik 2,99 -5,38 9,52 Serve Film Prodüksiyon 13,46 -9,97 746,54 Servet GMYO 35,92 -9,97 322,59 Seyitler Kimya 12,52 -9,47 84,39 Silverline Endüstri 4,17 -7,33 93,06 Sinpaş GMYO 2,55 -6,59 119,83 Smartiks Yazılım 7,84 -8,73 -20,08 Sodaş Sodyum Sanayii 24,64 -0,32 540,63 Söktaş 4,85 -6,01 185,21 Sönmez Filament 23,18 0,43 375,00 Sönmez Pamuklu 14,75 -8,73 199,80 Sumaş Suni Tahta 33,00 -9,98 236,29 Şeker Fin. Kir. 4,33 -0,92 -9,41 Şekerbank 1,71 -8,56 30,53 Şişe Cam 6,30 -7,49 23,76 Şok Marketler 12,48 -2,42 15,99 T. Halk Bankası 4,82 -3,60 -18,44 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 65,00 -1,44 49,08 T.S.K.B. 1,92 5,49 58,68 T.Tuborg 16,50 -8,84 38,66 Taç Tarım Ürünleri 11,35 -6,74 263,78 Tat Gıda 11,24 -6,64 84,75 TAV Havalimanları 14,53 -3,97 -46,51 Taze Kuru Gıda 265,50 -10,00 3567,13 Tek-Art Turizm 1,71 -10,00 35,71 Tekfen Holding 13,76 -5,69 -23,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,82 -9,91 110,00 Temapol Polimer Plastik 9,18 -10,00 75,86 TGS Dış Ticaret 9,00 -8,63 92,72 Tofaş Oto. Fab. 27,66 -1,50 18,70 Torunlar GMYO 3,68 -9,80 33,82 Trabzon Liman 30,10 -9,99 187,38 Trabzonspor Sportif 3,87 -7,19 80,00 Trend GMYO 10,12 -8,42 360,00 TSKB GMYO 3,23 -9,78 238,22 Tuğçelik 8,18 -0,24 107,09 Tukaş 10,20 -9,97 -17,41 Turcas Petrol 4,28 -9,89 60,30 Turkcell 15,62 -4,29 13,19 Tümosan Motor ve Traktör 10,23 -9,95 59,59 Tüpraş 76,25 -3,91 -39,87 Türk Hava Yolları 9,69 -6,56 -32,99 Türk Prysmian Kablo 11,58 -9,95 348,75 Türk Telekom 6,86 -6,92 -4,93 Türk Traktör 117,40 -1,51 121,88 Türker Proje Gayrimenkul 81,05 -9,79 92,98 Türkiye Sigorta 5,48 -8,05 151,63 Ufuk Yatırım 12,87 -9,94 398,84 Ulaşlar Turizm Yat. 3,64 -9,90 290,61 Ulusoy Elektrik 48,68 -5,38 83,01 Ulusoy Un Sanayi 12,05 -9,94 215,45 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,20 -9,84 81,30 Utopya Turizm 24,64 -1,44 400,81 Uzertaş Boya 50,70 -9,95 2183,78 Ülker Bisküvi 22,22 -5,29 -0,63 Vakıf Fin. Kir. 3,72 -9,93 75,68 Vakıf GMYO 3,69 -10,00 113,17 Vakıf Yat. Ort. 7,82 -8,43 329,40 Vakıflar Bankası 3,85 -5,17 -30,13 Vakko Tekstil 5,71 -9,94 25,77 Vanet Gıda 7,23 -9,96 405,59 Verusa Holding 38,76 -7,45 108,94 Verusaturk Girisim 7,96 -9,75 51,37 Vestel 18,15 -0,17 43,82 Vestel Beyaz Eşya 33,92 2,48 60,77 Viking Kağıt 7,04 -9,97 276,47 Yapı Kredi Koray GMYO 4,04 -9,82 66,94 Yapı ve Kredi Bank. 2,09 -5,86 -15,73 Yaprak Süt ve Besi Çift. 40,06 -9,98 540,34 Yataş 8,90 -4,40 21,25 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,69 -10,00 129,19 Yeni Gimat GMYO 13,04 0,38 8,93 Yeşil GMYO 1,05 -9,48 64,06 Yeşil Yapı 1,22 -6,87 84,85 Yeşil Yatırım Holding 36,90 -9,96 228,58 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.699,90 -8,67 365,19 Yonga Mobilya 30,78 -10,00 233,38 Yükselen Çelik 6,59 -8,60 115,01 Yünsa 13,06 -9,99 29,72 Zorlu Enerji 2,51 -8,73 53,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara