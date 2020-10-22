Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 44.659,00 -0,31 47,97 İş Bankası (C) 5,50 -4,68 -14,20 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 4,08 -2,63 7,37 İş Girişim 15,67 9,96 312,37 İş GMYO 2,10 -1,41 19,32 İş Y. Men. Değ. 10,95 2,82 171,93 İş Yat. Ort. 3,14 -2,79 94,87 İşbir Holding 2.927,20 -2,43 580,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,32 -1,49 112,90 İttifak Holding 10,13 -2,88 172,31 İz Hayvancılık Tarım 8,46 0,95 223,33 İzmir Demir Çelik 20,52 -4,11 150,55 İzmir Fırça 8,39 9,96 366,11 Jantsa Jant Sanayi 187,20 1,96 251,96 Kafein Yazılım 18,29 0,00 64,69 Kaplamin 26,98 9,94 386,13 Kardemir (A) 5,58 -1,93 110,57 Kardemir (B) 3,75 -2,34 42,05 Kardemir (D) 3,56 -2,47 33,83 Karel Elektronik 19,05 -0,83 31,11 Karsan Otomotiv 3,18 -3,93 101,27 Karsu Tekstil 6,59 6,29 103,40 Kartonsan 1.125,70 10,00 191,38 Katmerciler Ekipman 3,97 -9,98 159,70 Kent Gıda 310,00 5,08 1234,97 Kerevitaş Gıda 7,20 1,84 120,86 Kervansaray Yat. Holding 1,43 -9,49 160,00 Kiler GMYO 13,62 -7,79 259,37 Klimasan Klima 15,90 -2,93 -25,05 Koç Holding 15,16 -1,94 -24,23 Konfrut Gıda 17,75 0,28 126,98 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 10,08 9,92 Konya Çimento 756,80 10,00 178,95 Kordsa Teknik Tekstil 12,20 -1,61 -4,06 Koza Altın 79,05 -2,29 6,75 Koza Madencilik 13,37 -2,55 33,30 Körfez GMYO 6,73 0,30 181,59 Kristal Kola 2,62 2,75 73,51 Kron Telekomünikasyon 28,00 1,45 120,13 Kuştur Kuşadası Turizm 123,50 3,96 426,09 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,59 6,15 130,98 Kütahya Porselen 29,44 -0,34 344,71 Lider Faktoring 3,50 -1,69 90,74 Link Bilgisayar 43,90 9,97 144,04 Logo Yazılım 101,70 0,30 67,27 Lokman Hekim Sağlık 11,14 -0,45 94,23 Lüks Kadife 32,00 -3,03 270,37 Makina Takım 3,15 1,29 67,55 Marka Yatırım Holding 3,69 3,36 212,71 Marmaris Altınyunus 86,40 -0,40 21,69 Marshall 325,80 -5,35 585,32 Martı GMYO 3,67 9,88 263,37 Martı Otel 2,33 9,91 156,04 Mavi Giyim 45,40 3,42 -21,59 Mazhar Zorlu Holding 19,51 0,05 61,37 Mega Polietilen 12,28 -5,61 868,11 Menderes Tekstil 3,63 0,00 177,10 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 82,40 4,83 323,87 Merko Gıda 15,75 -10,00 1400,00 Metemtur Otelcilik 10,00 1,52 461,80 Metro Holding 2,42 -6,20 75,36 Metro Petrol ve Tesisleri 4,01 -6,96 104,59 Metro Yatırım Ortaklığı 2,63 -3,31 -50,68 Migros Ticaret 42,88 -1,43 77,04 Milpa 5,52 -1,95 152,05 Mistral GMYO 4,85 1,68 158,45 MLP Sağlık 17,90 -2,98 11,87 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 6,38 514,04 Mondi Tire Kutsan 7,14 -2,46 72,46 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,70 3,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,10 2,20 191,67 Net Holding 3,43 1,18 31,92 Netaş Telekom. 22,14 0,36 69,53 Niğbaş Niğde Beton 40,50 -1,46 553,23 Nuh Çimento 34,32 -5,82 212,43 Nurol GMYO 6,95 -2,80 94,68 Odaş Elektrik 3,37 -1,46 133,10 Olmuksan-IP 10,44 -0,10 307,66 Orge Enerji Elektrik 7,88 2,47 58,87 Orma Orman Mahsulleri 13,39 -0,81 385,14 Osmanlı Menkul 22,46 -5,71 437,93 Ostim Endüstriyel Yat 4,31 -3,79 156,55 Otokar 164,00 2,56 11,53 Oyak Çimento 8,51 0,71 54,79 Oyak Yat. Ort. 6,62 -1,49 186,75 Oylum Sınai Yatırımlar 5,75 9,94 86,16 Özak GMYO 4,65 -3,12 80,93 Özbal Çelik Boru 6,97 0,00 332,42 Özderici GMYO 2,50 -1,19 59,24 Özerden Plastik 7,57 9,87 232,02 Panora GMYO 6,31 -2,02 12,65 Papilon Savunma 18,50 3,35 140,06 Park Elek.Madencilik 5,47 -1,62 79,34 Parsan 20,68 -1,52 22,08 Pegasus 45,90 -0,86 -46,88 Peker GMYO 2,83 -0,70 212,93 Penguen Gıda 5,63 0,18 515,04 Pera GMYO 3,09 9,96 228,72 Pergamon Dış Ticaret 16,28 0,80 110,40 Petkim 4,31 -2,71 13,12 Petrokent Turizm 700,00 -6,67 446,45 Pınar Et ve Un 24,48 0,25 169,32 Pınar Su 8,40 5,00 262,07 Pınar Süt 21,68 0,46 71,93 Plastikkart 12,03 1,18 29,77 Polisan Holding 4,22 -2,99 39,85 Politeknik Metal 429,00 10,00 463,94 Prizma Press Matbaacılık 7,42 -7,02 72,56 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.221,10 0,02 10,23 QNB Finans Fin. Kir. 131,70 -0,38 2,01 QNB Finansbank 70,20 -1,13 87,20 Ral Yatırım Holding 5,43 -2,34 106,90 Ray Sigorta 25,44 9,94 643,86 Reysaş GMYO 5,11 -2,48 11,33 Reysaş Lojistik 7,51 0,40 71,46 Rhea Girişim 3,34 5,36 180,67 Rodrigo Tekstil 9,48 -1,25 423,76 Royal Halı 3,33 -1,48 143,07 RTA Laboratuvarları 42,30 -0,94 1723,28 Sabancı Holding 8,58 -1,38 -5,92 Safkar Ege Soğutmacılık 5,89 -2,16 170,18 Sanel Mühendislik 3,65 -0,82 24,40 Sanifoam Sünger 11,00 1,95 120,00 Sanko Pazarlama 8,13 -2,75 11,58 Saray Matbaacılık 5,50 0,00 325,44 Sarkuysan 7,06 -1,26 122,19 Sasa Polyester 16,35 -2,33 111,51 Say Yenilenebilir Enerji 8,45 -1,97 277,23 Sekuro Plastik 11,02 2,99 105,60 Selçuk Ecza Deposu 9,54 -1,04 59,94 Selçuk Gıda 4,18 3,21 287,86 Senkron Güvenlik 3,30 -3,79 20,88 Serve Film Prodüksiyon 15,25 0,00 859,12 Servet GMYO 38,80 -4,90 356,47 Seyitler Kimya 13,62 -3,40 100,59 Silverline Endüstri 4,57 -1,51 111,57 Sinpaş GMYO 2,81 6,84 142,24 Smartiks Yazılım 8,80 3,41 -10,30 Sodaş Sodyum Sanayii 26,10 -3,69 578,59 Söktaş 4,99 5,05 193,44 Sönmez Filament 23,20 3,94 375,41 Sönmez Pamuklu 16,29 -0,79 231,10 Sumaş Suni Tahta 39,10 2,57 298,46 Şeker Fin. Kir. 4,49 -0,22 -6,07 Şekerbank 1,99 1,02 51,91 Şişe Cam 6,84 -1,72 34,37 Şok Marketler 12,80 -1,01 18,96 T. Halk Bankası 5,01 -3,28 -15,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 73,25 -6,81 68,00 T.S.K.B. 1,73 2,37 42,98 T.Tuborg 17,60 -1,35 47,90 Taç Tarım Ürünleri 13,12 9,97 320,51 Tat Gıda 11,83 -1,00 94,45 TAV Havalimanları 15,35 -0,13 -43,49 Taze Kuru Gıda 317,40 0,83 4283,98 Tek-Art Turizm 1,87 -2,60 48,41 Tekfen Holding 15,00 -1,83 -17,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,45 10,00 148,81 Temapol Polimer Plastik 10,18 -1,45 95,02 TGS Dış Ticaret 9,40 1,08 101,28 Tofaş Oto. Fab. 27,82 0,51 19,39 Torunlar GMYO 4,14 -1,90 50,55 Trabzon Liman 35,56 -5,43 239,51 Trabzonspor Sportif 4,34 1,17 101,86 Trend GMYO 10,91 9,98 395,91 TSKB GMYO 3,32 -9,78 247,65 Tuğçelik 8,37 4,10 111,90 Tukaş 11,33 0,71 -8,26 Turcas Petrol 4,86 0,21 82,02 Turkcell 16,20 -2,41 17,39 Tümosan Motor ve Traktör 11,16 -2,11 74,10 Tüpraş 79,55 -0,75 -37,26 Türk Hava Yolları 10,40 -0,48 -28,08 Türk Prysmian Kablo 13,58 2,11 426,25 Türk Telekom 7,49 -4,34 3,80 Türk Traktör 123,50 5,47 133,41 Türker Proje Gayrimenkul 90,00 0,73 114,29 Türkiye Sigorta 6,07 -2,88 178,72 Ufuk Yatırım 13,02 -2,84 404,65 Ulaşlar Turizm Yat. 3,68 5,44 294,91 Ulusoy Elektrik 52,50 -0,76 97,37 Ulusoy Un Sanayi 13,22 9,98 246,07 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,45 0,41 101,90 Utopya Turizm 24,40 -0,41 395,93 Uzertaş Boya 53,25 9,98 2298,65 Ülker Bisküvi 24,12 -1,39 7,87 Vakıf Fin. Kir. 4,22 -2,99 99,29 Vakıf GMYO 4,13 0,00 138,59 Vakıf Yat. Ort. 8,84 -2,00 385,41 Vakıflar Bankası 4,11 -5,30 -25,41 Vakko Tekstil 6,55 4,47 44,27 Vanet Gıda 8,92 -9,99 523,78 Verusa Holding 42,24 -2,04 127,70 Verusaturk Girisim 8,90 -1,11 69,24 Vestel 18,34 -0,27 45,32 Vestel Beyaz Eşya 32,86 -0,42 55,75 Viking Kağıt 7,85 2,21 319,79 Yapı Kredi Koray GMYO 4,56 -3,18 88,43 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 -5,46 -9,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 45,42 9,98 626,02 Yataş 9,57 -2,45 30,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,18 -1,42 159,63 Yeni Gimat GMYO 13,13 -0,53 9,68 Yeşil GMYO 1,19 -0,83 85,94 Yeşil Yapı 1,38 0,00 109,09 Yeşil Yatırım Holding 42,02 5,26 274,18 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.150,00 -3,84 448,39 Yonga Mobilya 32,36 1,12 250,50 Yükselen Çelik 7,26 -0,95 136,87 Yünsa 14,84 -2,62 47,40 Zorlu Enerji 2,70 -2,17 65,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara