Borsada günlük işlemler (2)
22.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.659,00
|-0,31
|47,97
|İş Bankası (C)
|5,50
|-4,68
|-14,20
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,08
|-2,63
|7,37
|İş Girişim
|15,67
|9,96
|312,37
|İş GMYO
|2,10
|-1,41
|19,32
|İş Y. Men. Değ.
|10,95
|2,82
|171,93
|İş Yat. Ort.
|3,14
|-2,79
|94,87
|İşbir Holding
|2.927,20
|-2,43
|580,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,32
|-1,49
|112,90
|İttifak Holding
|10,13
|-2,88
|172,31
|İz Hayvancılık Tarım
|8,46
|0,95
|223,33
|İzmir Demir Çelik
|20,52
|-4,11
|150,55
|İzmir Fırça
|8,39
|9,96
|366,11
|Jantsa Jant Sanayi
|187,20
|1,96
|251,96
|Kafein Yazılım
|18,29
|0,00
|64,69
|Kaplamin
|26,98
|9,94
|386,13
|Kardemir (A)
|5,58
|-1,93
|110,57
|Kardemir (B)
|3,75
|-2,34
|42,05
|Kardemir (D)
|3,56
|-2,47
|33,83
|Karel Elektronik
|19,05
|-0,83
|31,11
|Karsan Otomotiv
|3,18
|-3,93
|101,27
|Karsu Tekstil
|6,59
|6,29
|103,40
|Kartonsan
|1.125,70
|10,00
|191,38
|Katmerciler Ekipman
|3,97
|-9,98
|159,70
|Kent Gıda
|310,00
|5,08
|1234,97
|Kerevitaş Gıda
|7,20
|1,84
|120,86
|Kervansaray Yat. Holding
|1,43
|-9,49
|160,00
|Kiler GMYO
|13,62
|-7,79
|259,37
|Klimasan Klima
|15,90
|-2,93
|-25,05
|Koç Holding
|15,16
|-1,94
|-24,23
|Konfrut Gıda
|17,75
|0,28
|126,98
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|10,08
|9,92
|Konya Çimento
|756,80
|10,00
|178,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,20
|-1,61
|-4,06
|Koza Altın
|79,05
|-2,29
|6,75
|Koza Madencilik
|13,37
|-2,55
|33,30
|Körfez GMYO
|6,73
|0,30
|181,59
|Kristal Kola
|2,62
|2,75
|73,51
|Kron Telekomünikasyon
|28,00
|1,45
|120,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|123,50
|3,96
|426,09
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,59
|6,15
|130,98
|Kütahya Porselen
|29,44
|-0,34
|344,71
|Lider Faktoring
|3,50
|-1,69
|90,74
|Link Bilgisayar
|43,90
|9,97
|144,04
|Logo Yazılım
|101,70
|0,30
|67,27
|Lokman Hekim Sağlık
|11,14
|-0,45
|94,23
|Lüks Kadife
|32,00
|-3,03
|270,37
|Makina Takım
|3,15
|1,29
|67,55
|Marka Yatırım Holding
|3,69
|3,36
|212,71
|Marmaris Altınyunus
|86,40
|-0,40
|21,69
|Marshall
|325,80
|-5,35
|585,32
|Martı GMYO
|3,67
|9,88
|263,37
|Martı Otel
|2,33
|9,91
|156,04
|Mavi Giyim
|45,40
|3,42
|-21,59
|Mazhar Zorlu Holding
|19,51
|0,05
|61,37
|Mega Polietilen
|12,28
|-5,61
|868,11
|Menderes Tekstil
|3,63
|0,00
|177,10
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|82,40
|4,83
|323,87
|Merko Gıda
|15,75
|-10,00
|1400,00
|Metemtur Otelcilik
|10,00
|1,52
|461,80
|Metro Holding
|2,42
|-6,20
|75,36
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,01
|-6,96
|104,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,63
|-3,31
|-50,68
|Migros Ticaret
|42,88
|-1,43
|77,04
|Milpa
|5,52
|-1,95
|152,05
|Mistral GMYO
|4,85
|1,68
|158,45
|MLP Sağlık
|17,90
|-2,98
|11,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|6,38
|514,04
|Mondi Tire Kutsan
|7,14
|-2,46
|72,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,70
|3,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,10
|2,20
|191,67
|Net Holding
|3,43
|1,18
|31,92
|Netaş Telekom.
|22,14
|0,36
|69,53
|Niğbaş Niğde Beton
|40,50
|-1,46
|553,23
|Nuh Çimento
|34,32
|-5,82
|212,43
|Nurol GMYO
|6,95
|-2,80
|94,68
|Odaş Elektrik
|3,37
|-1,46
|133,10
|Olmuksan-IP
|10,44
|-0,10
|307,66
|Orge Enerji Elektrik
|7,88
|2,47
|58,87
|Orma Orman Mahsulleri
|13,39
|-0,81
|385,14
|Osmanlı Menkul
|22,46
|-5,71
|437,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,31
|-3,79
|156,55
|Otokar
|164,00
|2,56
|11,53
|Oyak Çimento
|8,51
|0,71
|54,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,62
|-1,49
|186,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,75
|9,94
|86,16
|Özak GMYO
|4,65
|-3,12
|80,93
|Özbal Çelik Boru
|6,97
|0,00
|332,42
|Özderici GMYO
|2,50
|-1,19
|59,24
|Özerden Plastik
|7,57
|9,87
|232,02
|Panora GMYO
|6,31
|-2,02
|12,65
|Papilon Savunma
|18,50
|3,35
|140,06
|Park Elek.Madencilik
|5,47
|-1,62
|79,34
|Parsan
|20,68
|-1,52
|22,08
|Pegasus
|45,90
|-0,86
|-46,88
|Peker GMYO
|2,83
|-0,70
|212,93
|Penguen Gıda
|5,63
|0,18
|515,04
|Pera GMYO
|3,09
|9,96
|228,72
|Pergamon Dış Ticaret
|16,28
|0,80
|110,40
|Petkim
|4,31
|-2,71
|13,12
|Petrokent Turizm
|700,00
|-6,67
|446,45
|Pınar Et ve Un
|24,48
|0,25
|169,32
|Pınar Su
|8,40
|5,00
|262,07
|Pınar Süt
|21,68
|0,46
|71,93
|Plastikkart
|12,03
|1,18
|29,77
|Polisan Holding
|4,22
|-2,99
|39,85
|Politeknik Metal
|429,00
|10,00
|463,94
|Prizma Press Matbaacılık
|7,42
|-7,02
|72,56
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.221,10
|0,02
|10,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,70
|-0,38
|2,01
|QNB Finansbank
|70,20
|-1,13
|87,20
|Ral Yatırım Holding
|5,43
|-2,34
|106,90
|Ray Sigorta
|25,44
|9,94
|643,86
|Reysaş GMYO
|5,11
|-2,48
|11,33
|Reysaş Lojistik
|7,51
|0,40
|71,46
|Rhea Girişim
|3,34
|5,36
|180,67
|Rodrigo Tekstil
|9,48
|-1,25
|423,76
|Royal Halı
|3,33
|-1,48
|143,07
|RTA Laboratuvarları
|42,30
|-0,94
|1723,28
|Sabancı Holding
|8,58
|-1,38
|-5,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,89
|-2,16
|170,18
|Sanel Mühendislik
|3,65
|-0,82
|24,40
|Sanifoam Sünger
|11,00
|1,95
|120,00
|Sanko Pazarlama
|8,13
|-2,75
|11,58
|Saray Matbaacılık
|5,50
|0,00
|325,44
|Sarkuysan
|7,06
|-1,26
|122,19
|Sasa Polyester
|16,35
|-2,33
|111,51
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,45
|-1,97
|277,23
|Sekuro Plastik
|11,02
|2,99
|105,60
|Selçuk Ecza Deposu
|9,54
|-1,04
|59,94
|Selçuk Gıda
|4,18
|3,21
|287,86
|Senkron Güvenlik
|3,30
|-3,79
|20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|15,25
|0,00
|859,12
|Servet GMYO
|38,80
|-4,90
|356,47
|Seyitler Kimya
|13,62
|-3,40
|100,59
|Silverline Endüstri
|4,57
|-1,51
|111,57
|Sinpaş GMYO
|2,81
|6,84
|142,24
|Smartiks Yazılım
|8,80
|3,41
|-10,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,10
|-3,69
|578,59
|Söktaş
|4,99
|5,05
|193,44
|Sönmez Filament
|23,20
|3,94
|375,41
|Sönmez Pamuklu
|16,29
|-0,79
|231,10
|Sumaş Suni Tahta
|39,10
|2,57
|298,46
|Şeker Fin. Kir.
|4,49
|-0,22
|-6,07
|Şekerbank
|1,99
|1,02
|51,91
|Şişe Cam
|6,84
|-1,72
|34,37
|Şok Marketler
|12,80
|-1,01
|18,96
|T. Halk Bankası
|5,01
|-3,28
|-15,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|73,25
|-6,81
|68,00
|T.S.K.B.
|1,73
|2,37
|42,98
|T.Tuborg
|17,60
|-1,35
|47,90
|Taç Tarım Ürünleri
|13,12
|9,97
|320,51
|Tat Gıda
|11,83
|-1,00
|94,45
|TAV Havalimanları
|15,35
|-0,13
|-43,49
|Taze Kuru Gıda
|317,40
|0,83
|4283,98
|Tek-Art Turizm
|1,87
|-2,60
|48,41
|Tekfen Holding
|15,00
|-1,83
|-17,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,45
|10,00
|148,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,18
|-1,45
|95,02
|TGS Dış Ticaret
|9,40
|1,08
|101,28
|Tofaş Oto. Fab.
|27,82
|0,51
|19,39
|Torunlar GMYO
|4,14
|-1,90
|50,55
|Trabzon Liman
|35,56
|-5,43
|239,51
|Trabzonspor Sportif
|4,34
|1,17
|101,86
|Trend GMYO
|10,91
|9,98
|395,91
|TSKB GMYO
|3,32
|-9,78
|247,65
|Tuğçelik
|8,37
|4,10
|111,90
|Tukaş
|11,33
|0,71
|-8,26
|Turcas Petrol
|4,86
|0,21
|82,02
|Turkcell
|16,20
|-2,41
|17,39
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,16
|-2,11
|74,10
|Tüpraş
|79,55
|-0,75
|-37,26
|Türk Hava Yolları
|10,40
|-0,48
|-28,08
|Türk Prysmian Kablo
|13,58
|2,11
|426,25
|Türk Telekom
|7,49
|-4,34
|3,80
|Türk Traktör
|123,50
|5,47
|133,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|90,00
|0,73
|114,29
|Türkiye Sigorta
|6,07
|-2,88
|178,72
|Ufuk Yatırım
|13,02
|-2,84
|404,65
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|5,44
|294,91
|Ulusoy Elektrik
|52,50
|-0,76
|97,37
|Ulusoy Un Sanayi
|13,22
|9,98
|246,07
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,45
|0,41
|101,90
|Utopya Turizm
|24,40
|-0,41
|395,93
|Uzertaş Boya
|53,25
|9,98
|2298,65
|Ülker Bisküvi
|24,12
|-1,39
|7,87
|Vakıf Fin. Kir.
|4,22
|-2,99
|99,29
|Vakıf GMYO
|4,13
|0,00
|138,59
|Vakıf Yat. Ort.
|8,84
|-2,00
|385,41
|Vakıflar Bankası
|4,11
|-5,30
|-25,41
|Vakko Tekstil
|6,55
|4,47
|44,27
|Vanet Gıda
|8,92
|-9,99
|523,78
|Verusa Holding
|42,24
|-2,04
|127,70
|Verusaturk Girisim
|8,90
|-1,11
|69,24
|Vestel
|18,34
|-0,27
|45,32
|Vestel Beyaz Eşya
|32,86
|-0,42
|55,75
|Viking Kağıt
|7,85
|2,21
|319,79
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,56
|-3,18
|88,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|-5,46
|-9,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|45,42
|9,98
|626,02
|Yataş
|9,57
|-2,45
|30,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,18
|-1,42
|159,63
|Yeni Gimat GMYO
|13,13
|-0,53
|9,68
|Yeşil GMYO
|1,19
|-0,83
|85,94
|Yeşil Yapı
|1,38
|0,00
|109,09
|Yeşil Yatırım Holding
|42,02
|5,26
|274,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.150,00
|-3,84
|448,39
|Yonga Mobilya
|32,36
|1,12
|250,50
|Yükselen Çelik
|7,26
|-0,95
|136,87
|Yünsa
|14,84
|-2,62
|47,40
|Zorlu Enerji
|2,70
|-2,17
|65,64
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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