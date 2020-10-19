Borsada günlük işlemler (2)
19.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:31
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|0,00
|49,10
|İş Bankası (C)
|5,74
|4,94
|-10,45
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,05
|0,25
|6,58
|İş Girişim
|12,95
|7,74
|240,79
|İş GMYO
|2,09
|1,46
|18,75
|İş Y. Men. Değ.
|10,02
|0,50
|148,84
|İş Yat. Ort.
|3,14
|1,29
|94,87
|İşbir Holding
|3.218,10
|10,00
|648,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,24
|9,73
|100,00
|İttifak Holding
|10,04
|9,97
|169,89
|İz Hayvancılık Tarım
|8,39
|2,82
|220,66
|İzmir Demir Çelik
|19,80
|-6,78
|141,76
|İzmir Fırça
|6,31
|-3,52
|250,56
|Jantsa Jant Sanayi
|196,00
|6,29
|268,51
|Kafein Yazılım
|18,17
|-1,14
|63,61
|Kaplamin
|20,30
|4,10
|265,77
|Kardemir (A)
|5,89
|4,99
|122,26
|Kardemir (B)
|3,85
|1,05
|45,83
|Kardemir (D)
|3,67
|-0,27
|37,97
|Karel Elektronik
|19,15
|-1,03
|31,80
|Karsan Otomotiv
|3,09
|1,98
|95,57
|Karsu Tekstil
|5,80
|-1,19
|79,01
|Kartonsan
|845,90
|10,00
|118,95
|Katmerciler Ekipman
|11,19
|9,92
|191,41
|Kent Gıda
|319,20
|-3,27
|1274,59
|Kerevitaş Gıda
|7,60
|0,40
|133,13
|Kervansaray Yat. Holding
|1,78
|-9,64
|223,64
|Kiler GMYO
|14,92
|9,95
|293,67
|Klimasan Klima
|16,64
|0,54
|-21,56
|Koç Holding
|15,49
|1,57
|-22,58
|Konfrut Gıda
|17,51
|-0,79
|123,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|7,59
|Konya Çimento
|568,70
|10,00
|109,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,50
|-0,40
|-1,70
|Koza Altın
|79,95
|0,76
|7,97
|Koza Madencilik
|13,47
|1,81
|34,30
|Körfez GMYO
|8,07
|9,95
|237,66
|Kristal Kola
|2,40
|4,80
|58,94
|Kron Telekomünikasyon
|28,00
|1,30
|120,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|139,80
|-3,05
|495,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,41
|0,00
|114,93
|Kütahya Porselen
|29,56
|0,14
|346,53
|Lider Faktoring
|3,99
|9,92
|117,44
|Link Bilgisayar
|41,34
|-0,86
|129,81
|Logo Yazılım
|101,60
|2,37
|67,11
|Lokman Hekim Sağlık
|11,40
|-1,04
|98,76
|Lüks Kadife
|32,80
|-2,44
|279,63
|Makina Takım
|3,13
|9,06
|66,49
|Marka Yatırım Holding
|3,20
|-2,44
|171,19
|Marmaris Altınyunus
|90,05
|1,75
|26,83
|Marshall
|360,00
|-4,51
|657,26
|Martı GMYO
|2,77
|9,92
|174,26
|Martı Otel
|1,76
|10,00
|93,41
|Mavi Giyim
|45,80
|3,62
|-20,90
|Mazhar Zorlu Holding
|19,93
|0,15
|64,85
|Mega Polietilen
|10,76
|-2,45
|748,28
|Menderes Tekstil
|3,61
|5,56
|175,57
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|97,00
|2,81
|398,97
|Merko Gıda
|21,60
|-10,00
|1957,14
|Metemtur Otelcilik
|10,00
|-1,28
|461,80
|Metro Holding
|2,52
|2,02
|82,61
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,01
|0,25
|104,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,65
|5,16
|-50,31
|Migros Ticaret
|42,22
|-2,58
|74,32
|Milpa
|5,75
|0,88
|162,56
|Mistral GMYO
|4,94
|6,70
|163,24
|MLP Sağlık
|18,46
|0,49
|15,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,64
|9,61
|570,18
|Mondi Tire Kutsan
|7,14
|0,28
|72,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,70
|3,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,02
|-2,73
|191,04
|Net Holding
|3,32
|-5,95
|27,69
|Netaş Telekom.
|21,58
|-1,82
|65,24
|Niğbaş Niğde Beton
|38,76
|-3,05
|525,16
|Nuh Çimento
|30,14
|10,00
|174,38
|Nurol GMYO
|7,06
|-2,89
|97,76
|Odaş Elektrik
|3,48
|-1,97
|140,71
|Olmuksan-IP
|10,90
|-3,96
|325,62
|Orge Enerji Elektrik
|7,95
|-0,50
|60,28
|Orma Orman Mahsulleri
|13,48
|-9,95
|388,41
|Osmanlı Menkul
|24,62
|-1,52
|489,66
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,32
|-2,92
|157,14
|Otokar
|161,80
|6,45
|10,04
|Oyak Çimento
|8,53
|1,07
|55,16
|Oyak Yat. Ort.
|6,73
|3,22
|191,51
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,05
|-0,98
|63,49
|Özak GMYO
|4,50
|1,35
|75,10
|Özbal Çelik Boru
|6,69
|-2,19
|315,05
|Özderici GMYO
|2,52
|4,13
|60,51
|Özerden Plastik
|7,37
|-7,64
|223,25
|Panora GMYO
|6,30
|1,61
|12,47
|Papilon Savunma
|18,62
|5,20
|141,62
|Park Elek.Madencilik
|5,56
|4,91
|82,30
|Parsan
|20,78
|-0,10
|22,67
|Pegasus
|47,04
|1,16
|-45,56
|Peker GMYO
|2,82
|4,44
|211,82
|Penguen Gıda
|5,90
|-8,53
|544,53
|Pera GMYO
|2,84
|9,65
|202,13
|Pergamon Dış Ticaret
|17,02
|-0,41
|119,96
|Petkim
|4,48
|-3,24
|17,59
|Petrokent Turizm
|825,20
|10,00
|544,18
|Pınar Et ve Un
|24,70
|-0,80
|171,74
|Pınar Su
|8,07
|0,12
|247,84
|Pınar Süt
|22,12
|-0,27
|75,42
|Plastikkart
|12,48
|0,24
|34,63
|Polisan Holding
|4,22
|-1,40
|39,85
|Politeknik Metal
|388,30
|10,00
|410,44
|Prizma Press Matbaacılık
|7,72
|9,97
|79,53
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.221,00
|0,02
|10,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,90
|0,98
|3,72
|QNB Finansbank
|71,10
|0,07
|89,60
|Ral Yatırım Holding
|5,52
|-1,43
|110,33
|Ray Sigorta
|19,14
|10,00
|459,65
|Reysaş GMYO
|5,17
|2,58
|12,64
|Reysaş Lojistik
|7,63
|2,01
|74,20
|Rhea Girişim
|3,13
|9,82
|163,03
|Rodrigo Tekstil
|9,99
|9,90
|451,93
|Royal Halı
|3,70
|0,00
|170,07
|RTA Laboratuvarları
|44,24
|-3,83
|1806,90
|Sabancı Holding
|8,77
|2,45
|-3,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,20
|6,71
|184,40
|Sanel Mühendislik
|3,62
|0,56
|23,38
|Sanifoam Sünger
|8,92
|7,08
|78,40
|Sanko Pazarlama
|8,47
|6,14
|16,25
|Saray Matbaacılık
|5,11
|4,07
|295,27
|Sarkuysan
|7,05
|-1,26
|121,88
|Sasa Polyester
|16,92
|-0,06
|118,89
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,07
|-1,41
|304,91
|Sekuro Plastik
|10,51
|-4,54
|96,08
|Selçuk Ecza Deposu
|10,00
|1,83
|67,65
|Selçuk Gıda
|4,21
|-4,54
|290,64
|Senkron Güvenlik
|3,70
|0,82
|35,53
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|1,27
|906,29
|Servet GMYO
|42,32
|5,01
|397,88
|Seyitler Kimya
|13,08
|4,64
|92,64
|Silverline Endüstri
|4,76
|2,59
|120,37
|Sinpaş GMYO
|2,75
|10,00
|137,07
|Smartiks Yazılım
|8,71
|-0,23
|-11,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,00
|-6,29
|627,99
|Söktaş
|4,66
|0,22
|174,03
|Sönmez Filament
|20,40
|2,98
|318,03
|Sönmez Pamuklu
|16,48
|1,73
|234,96
|Sumaş Suni Tahta
|39,50
|6,18
|302,53
|Şeker Fin. Kir.
|4,47
|0,22
|-6,49
|Şekerbank
|2,00
|8,70
|52,67
|Şişe Cam
|6,86
|1,18
|34,76
|Şok Marketler
|12,69
|-0,08
|17,94
|T. Halk Bankası
|5,21
|1,76
|-11,84
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|75,15
|9,95
|72,36
|T.S.K.B.
|1,40
|9,37
|15,70
|T.Tuborg
|18,10
|0,56
|52,10
|Taç Tarım Ürünleri
|12,00
|-6,98
|284,62
|Tat Gıda
|11,95
|-1,97
|96,42
|TAV Havalimanları
|15,37
|0,39
|-43,42
|Taze Kuru Gıda
|388,50
|8,67
|5266,02
|Tek-Art Turizm
|1,96
|8,89
|55,56
|Tekfen Holding
|15,79
|2,20
|-12,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,28
|-0,96
|120,95
|Temapol Polimer Plastik
|10,28
|-1,72
|96,93
|TGS Dış Ticaret
|9,26
|-2,01
|98,29
|Tofaş Oto. Fab.
|27,32
|0,81
|17,24
|Torunlar GMYO
|4,14
|1,47
|50,55
|Trabzon Liman
|33,84
|-3,42
|223,09
|Trabzonspor Sportif
|4,50
|-5,86
|109,30
|Trend GMYO
|8,20
|9,92
|272,73
|TSKB GMYO
|3,95
|6,47
|313,62
|Tuğçelik
|8,04
|2,68
|103,54
|Tukaş
|11,21
|-2,27
|-9,23
|Turcas Petrol
|5,10
|-5,03
|91,01
|Turkcell
|17,23
|2,44
|24,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,51
|-2,29
|79,56
|Tüpraş
|81,05
|-1,70
|-36,08
|Türk Hava Yolları
|10,62
|0,66
|-26,56
|Türk Prysmian Kablo
|13,94
|-0,57
|440,21
|Türk Telekom
|7,56
|0,53
|4,77
|Türk Traktör
|117,80
|-1,34
|122,64
|Türker Proje Gayrimenkul
|97,80
|2,14
|132,86
|Türkiye Sigorta
|6,16
|0,82
|182,85
|Ufuk Yatırım
|13,99
|0,00
|442,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,47
|6,77
|272,37
|Ulusoy Elektrik
|53,30
|-1,30
|100,38
|Ulusoy Un Sanayi
|11,84
|6,28
|209,95
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,30
|1,32
|89,54
|Utopya Turizm
|24,00
|8,70
|387,80
|Uzertaş Boya
|40,02
|9,95
|1702,70
|Ülker Bisküvi
|24,86
|1,47
|11,18
|Vakıf Fin. Kir.
|4,34
|1,88
|104,96
|Vakıf GMYO
|4,06
|2,01
|134,55
|Vakıf Yat. Ort.
|9,03
|3,32
|395,84
|Vakıflar Bankası
|4,27
|3,39
|-22,50
|Vakko Tekstil
|6,22
|0,32
|37,00
|Vanet Gıda
|12,23
|-9,94
|755,24
|Verusa Holding
|44,28
|-0,90
|138,70
|Verusaturk Girisim
|9,03
|-1,20
|71,71
|Vestel
|18,49
|0,71
|46,51
|Vestel Beyaz Eşya
|33,40
|-1,94
|58,31
|Viking Kağıt
|7,12
|-1,11
|280,75
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,74
|-0,42
|95,87
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,31
|4,52
|-6,85
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|49,68
|-10,00
|694,11
|Yataş
|10,04
|4,80
|36,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,20
|-3,00
|160,87
|Yeni Gimat GMYO
|13,12
|-0,23
|9,60
|Yeşil GMYO
|1,18
|7,27
|84,37
|Yeşil Yapı
|1,31
|6,50
|98,48
|Yeşil Yatırım Holding
|33,00
|8,20
|193,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.588,30
|10,00
|497,23
|Yonga Mobilya
|34,12
|-3,01
|269,56
|Yükselen Çelik
|7,28
|0,41
|137,52
|Yünsa
|15,19
|5,12
|50,88
|Zorlu Enerji
|2,78
|-4,47
|70,55
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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