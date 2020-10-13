Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 43.000,00 -2,27 42,48 İş Bankası (C) 5,37 -0,74 -16,22 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 4,05 -2,17 6,58 İş Girişim 11,14 7,32 193,16 İş GMYO 2,17 3,83 23,30 İş Y. Men. Değ. 9,49 2,48 135,67 İş Yat. Ort. 3,10 -0,64 92,39 İşbir Holding 2.433,00 -9,89 465,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,10 -3,51 77,42 İttifak Holding 8,30 3,23 123,12 İz Hayvancılık Tarım 7,27 -7,62 177,85 İzmir Demir Çelik 21,26 4,63 159,58 İzmir Fırça 6,08 9,95 237,78 Jantsa Jant Sanayi 188,90 1,40 255,16 Kafein Yazılım 18,40 -1,08 65,68 Kaplamin 18,05 -4,80 225,23 Kardemir (A) 5,79 -1,19 118,49 Kardemir (B) 3,83 -2,05 45,08 Kardemir (D) 3,63 1,40 36,47 Karel Elektronik 19,62 0,10 35,03 Karsan Otomotiv 3,10 1,31 96,20 Karsu Tekstil 5,87 -2,33 81,17 Kartonsan 777,10 -1,63 101,14 Katmerciler Ekipman 9,08 9,93 136,46 Kent Gıda 314,00 -2,24 1252,19 Kerevitaş Gıda 7,09 -7,92 117,48 Kervansaray Yat. Holding 2,20 10,00 300,00 Kiler GMYO 12,46 -2,66 228,76 Klimasan Klima 16,60 -0,90 -21,75 Koç Holding 14,80 -0,27 -26,03 Konfrut Gıda 16,98 -3,25 117,14 Konya Çimento 525,00 -1,87 93,51 Kordsa Teknik Tekstil 12,71 3,59 -0,05 Koza Altın 79,60 -1,49 7,49 Koza Madencilik 13,35 -2,20 33,10 Körfez GMYO 6,61 9,98 176,57 Kristal Kola 2,37 1,28 56,95 Kron Telekomünikasyon 27,60 -1,43 116,98 Kuştur Kuşadası Turizm 134,10 -10,00 471,24 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,39 -2,05 113,15 Kütahya Porselen 29,14 0,21 340,18 Lider Faktoring 3,61 5,56 96,73 Link Bilgisayar 41,22 -2,00 129,14 Logo Yazılım 99,35 0,61 63,40 Lokman Hekim Sağlık 12,06 9,94 110,27 Lüks Kadife 33,32 -9,99 285,65 Makina Takım 2,84 4,41 51,06 Marka Yatırım Holding 2,97 0,34 151,69 Marmaris Altınyunus 92,80 -2,11 30,70 Marshall 389,00 4,01 718,26 Martı GMYO 2,39 3,02 136,63 Martı Otel 1,50 8,70 64,84 Mavi Giyim 39,94 3,04 -31,02 Mazhar Zorlu Holding 18,99 -0,58 57,07 Mega Polietilen 11,21 -5,00 783,75 Menderes Tekstil 3,42 1,48 161,07 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 74,15 -7,25 281,43 Merko Gıda 23,12 -9,97 2101,90 Metemtur Otelcilik 9,98 1,01 460,67 Metro Holding 2,46 0,41 78,26 Metro Petrol ve Tesisleri 4,06 -1,93 107,14 Metro Yatırım Ortaklığı 2,42 -2,42 -54,62 Migros Ticaret 41,84 -0,38 72,75 Milpa 5,89 4,80 168,95 Mistral GMYO 4,48 9,80 137,04 MLP Sağlık 18,25 2,24 14,06 MMC San. ve Tic. Yat. 8,60 -1,71 654,39 Mondi Tire Kutsan 7,13 -1,52 72,22 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,10 3,35 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,70 9,91 227,83 Net Holding 3,19 10,00 22,69 Netaş Telekom. 21,78 1,30 66,77 Niğbaş Niğde Beton 36,90 -0,27 495,16 Nuh Çimento 25,64 4,31 133,41 Nurol GMYO 7,50 1,35 110,08 Odaş Elektrik 3,55 1,72 145,55 Olmuksan-IP 11,55 10,00 351,00 Orge Enerji Elektrik 8,11 3,58 63,51 Orma Orman Mahsulleri 16,69 9,80 504,71 Osmanlı Menkul 25,48 -1,70 510,26 Ostim Endüstriyel Yat 4,43 9,93 163,69 Otokar 143,90 -1,30 -2,14 Oyak Çimento 8,68 5,85 57,89 Oyak Yat. Ort. 6,45 0,16 179,38 Oylum Sınai Yatırımlar 5,02 -1,18 62,52 Özak GMYO 4,54 -0,22 76,65 Özbal Çelik Boru 6,19 -0,64 284,03 Özderici GMYO 2,42 -0,41 54,14 Özerden Plastik 7,83 -7,12 243,42 Panora GMYO 6,26 -0,63 11,75 Papilon Savunma 17,33 3,59 124,88 Park Elek.Madencilik 5,06 -0,39 65,90 Parsan 20,90 -0,10 23,38 Pegasus 47,10 -1,51 -45,49 Peker GMYO 2,55 -1,16 181,97 Penguen Gıda 6,77 -9,97 639,57 Pera GMYO 2,03 9,73 115,96 Pergamon Dış Ticaret 17,73 2,49 129,14 Petkim 4,54 -1,94 19,16 Petrokent Turizm 680,00 0,00 430,84 Pınar Et ve Un 25,60 -1,01 179,17 Pınar Su 8,00 -1,96 244,83 Pınar Süt 22,68 -1,48 79,01 Plastikkart 12,84 1,82 38,51 Polisan Holding 4,15 -2,58 37,53 Politeknik Metal 324,20 9,97 326,17 Prizma Press Matbaacılık 6,70 -8,34 55,81 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.239,60 0,06 11,90 QNB Finans Fin. Kir. 144,80 9,95 12,16 QNB Finansbank 78,50 9,94 109,33 Ral Yatırım Holding 6,32 6,40 140,81 Ray Sigorta 15,20 2,70 344,44 Reysaş GMYO 5,12 0,20 11,55 Reysaş Lojistik 7,82 -1,76 78,54 Rhea Girişim 2,73 -1,09 129,41 Rodrigo Tekstil 9,06 -9,94 400,55 Royal Halı 3,36 -8,70 145,26 RTA Laboratuvarları 41,40 -0,72 1684,48 Sabancı Holding 8,47 -1,63 -7,12 Safkar Ege Soğutmacılık 5,94 -1,82 172,48 Sanel Mühendislik 3,60 -1,64 22,70 Sanifoam Sünger 8,17 -2,74 63,40 Sanko Pazarlama 8,07 -0,37 10,76 Saray Matbaacılık 5,15 -0,58 298,37 Sarkuysan 7,45 6,89 134,47 Sasa Polyester 17,34 2,12 124,32 Say Yenilenebilir Enerji 9,41 -2,08 320,09 Sekuro Plastik 11,25 -3,68 109,89 Selçuk Ecza Deposu 9,57 -0,10 60,44 Selçuk Gıda 4,95 -9,84 359,30 Senkron Güvenlik 3,70 3,93 35,53 Serve Film Prodüksiyon 14,75 -1,01 827,67 Servet GMYO 41,10 1,53 383,53 Seyitler Kimya 12,05 -1,63 77,47 Silverline Endüstri 4,61 0,66 113,43 Sinpaş GMYO 2,38 -0,42 105,17 Smartiks Yazılım 8,88 -2,52 -9,48 Sodaş Sodyum Sanayii 27,50 10,00 614,99 Söktaş 4,80 3,45 182,27 Sönmez Filament 19,01 1,12 289,55 Sönmez Pamuklu 16,85 -5,28 242,48 Sumaş Suni Tahta 37,00 -7,50 277,05 Şeker Fin. Kir. 4,45 -1,77 -6,90 Şekerbank 1,77 2,91 35,11 Şişe Cam 6,74 -2,32 32,41 Şok Marketler 12,26 0,41 13,94 T. Halk Bankası 5,05 -1,17 -14,55 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 54,25 10,00 24,43 T.S.K.B. 1,14 0,88 -5,79 T.Tuborg 19,27 3,16 61,93 Taç Tarım Ürünleri 12,21 -9,96 291,35 Tat Gıda 12,31 -2,53 102,34 TAV Havalimanları 15,36 -1,16 -43,46 Taze Kuru Gıda 401,20 -9,98 5441,44 Tek-Art Turizm 1,82 2,25 44,44 Tekfen Holding 15,04 -0,40 -16,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,91 -1,87 112,14 Temapol Polimer Plastik 10,87 0,74 108,24 TGS Dış Ticaret 9,09 -0,76 94,65 Tofaş Oto. Fab. 27,26 2,48 16,98 Torunlar GMYO 4,34 1,88 57,82 Trabzon Liman 38,20 9,58 264,72 Trabzonspor Sportif 4,81 -2,43 123,72 Trend GMYO 6,75 -2,88 206,82 TSKB GMYO 3,44 9,90 260,21 Tuğçelik 7,51 -8,19 90,13 Tukaş 12,61 5,61 2,11 Turcas Petrol 4,80 -6,07 79,78 Turkcell 16,34 -0,97 18,41 Tümosan Motor ve Traktör 11,45 9,99 78,63 Tüpraş 80,20 -1,23 -36,75 Türk Hava Yolları 10,60 -1,58 -26,69 Türk Prysmian Kablo 14,71 -7,54 470,04 Türk Telekom 7,45 -0,53 3,25 Türk Traktör 110,70 1,10 109,22 Türker Proje Gayrimenkul 107,50 6,44 155,95 Türkiye Sigorta 6,18 0,49 183,77 Ufuk Yatırım 14,30 -7,32 454,26 Ulaşlar Turizm Yat. 2,94 -2,00 215,50 Ulusoy Elektrik 52,75 0,00 98,31 Ulusoy Un Sanayi 10,84 2,75 183,77 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,29 4,09 88,72 Utopya Turizm 21,78 0,09 342,68 Uzertaş Boya 49,90 9,96 2147,75 Ülker Bisküvi 23,98 -2,12 7,25 Vakıf Fin. Kir. 4,15 -1,19 95,99 Vakıf GMYO 4,14 5,08 139,17 Vakıf Yat. Ort. 8,49 4,94 366,19 Vakıflar Bankası 4,08 -1,21 -25,95 Vakko Tekstil 6,15 -2,84 35,46 Vanet Gıda 14,78 9,97 933,57 Verusa Holding 42,20 0,86 127,49 Verusaturk Girisim 8,86 -0,34 68,48 Vestel 18,08 0,95 43,26 Vestel Beyaz Eşya 32,06 1,01 51,96 Viking Kağıt 7,39 -0,94 295,19 Yapı Kredi Koray GMYO 4,83 -1,02 99,59 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -0,92 -12,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 75,65 -9,99 1109,23 Yataş 9,45 -0,11 28,75 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,23 -2,31 162,73 Yeni Gimat GMYO 13,10 -0,91 9,43 Yeşil GMYO 1,07 -1,83 67,19 Yeşil Yapı 1,20 0,00 81,82 Yeşil Yatırım Holding 29,30 -2,33 160,91 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.000,00 -5,72 375,38 Yonga Mobilya 33,06 -6,87 258,08 Yükselen Çelik 7,03 0,29 129,36 Yünsa 14,25 -0,90 41,54 Zorlu Enerji 2,79 -3,12 71,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara