Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 43.999,90 -2,22 45,79 İş Bankası (C) 5,41 1,69 -15,60 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 4,14 4,81 8,95 İş Girişim 10,38 0,78 173,16 İş GMYO 2,09 5,03 18,75 İş Y. Men. Değ. 9,26 0,76 129,96 İş Yat. Ort. 3,12 0,00 93,63 İşbir Holding 2.700,00 -1,92 527,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,14 3,64 83,87 İttifak Holding 8,04 9,99 116,13 İz Hayvancılık Tarım 7,87 -2,11 200,78 İzmir Demir Çelik 20,32 9,96 148,11 İzmir Fırça 5,53 9,94 207,22 Jantsa Jant Sanayi 186,30 -3,12 250,27 Kafein Yazılım 18,60 6,47 67,48 Kaplamin 18,96 -2,77 241,62 Kardemir (A) 5,86 -0,17 121,13 Kardemir (B) 3,91 1,82 48,11 Kardemir (D) 3,58 3,17 34,59 Karel Elektronik 19,60 2,62 34,89 Karsan Otomotiv 3,06 0,33 93,67 Karsu Tekstil 6,01 2,74 85,49 Kartonsan 790,00 4,36 104,48 Katmerciler Ekipman 8,26 9,99 115,10 Kent Gıda 321,20 10,00 1283,20 Kerevitaş Gıda 7,70 10,00 136,20 Kervansaray Yat. Holding 2,00 9,89 263,64 Kiler GMYO 12,80 9,97 237,73 Klimasan Klima 16,75 -3,79 -21,04 Koç Holding 14,84 0,88 -25,83 Konfrut Gıda 17,55 0,92 124,42 Konya Çimento 535,00 4,19 97,20 Kordsa Teknik Tekstil 12,27 2,25 -3,51 Koza Altın 80,80 0,56 9,12 Koza Madencilik 13,65 0,59 36,09 Körfez GMYO 6,01 9,87 151,46 Kristal Kola 2,34 6,85 54,97 Kron Telekomünikasyon 28,00 2,79 120,13 Kuştur Kuşadası Turizm 149,00 -5,28 534,71 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,44 9,91 117,60 Kütahya Porselen 29,08 0,90 339,27 Lider Faktoring 3,42 9,97 86,38 Link Bilgisayar 42,06 2,69 133,81 Logo Yazılım 98,75 1,13 62,42 Lokman Hekim Sağlık 10,97 2,05 91,26 Lüks Kadife 37,02 -9,97 328,47 Makina Takım 2,72 0,00 44,68 Marka Yatırım Holding 2,96 -0,34 150,85 Marmaris Altınyunus 94,80 9,98 33,52 Marshall 374,00 -0,48 686,71 Martı GMYO 2,32 -0,43 129,70 Martı Otel 1,38 -2,82 51,65 Mavi Giyim 38,76 1,20 -33,06 Mazhar Zorlu Holding 19,10 -1,34 57,98 Mega Polietilen 11,80 -0,08 830,27 Menderes Tekstil 3,37 -0,88 157,25 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 79,95 -3,15 311,27 Merko Gıda 25,68 9,93 2345,71 Metemtur Otelcilik 9,88 1,13 455,06 Metro Holding 2,45 1,66 77,54 Metro Petrol ve Tesisleri 4,14 2,99 111,22 Metro Yatırım Ortaklığı 2,48 -1,98 -53,49 Migros Ticaret 42,00 0,96 73,41 Milpa 5,62 2,55 156,62 Mistral GMYO 4,08 5,15 115,87 MLP Sağlık 17,85 0,00 11,56 MMC San. ve Tic. Yat. 8,75 5,17 667,54 Mondi Tire Kutsan 7,24 0,14 74,88 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,10 3,35 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,94 -5,15 198,27 Net Holding 2,90 9,85 11,54 Netaş Telekom. 21,50 2,58 64,62 Niğbaş Niğde Beton 37,00 0,00 496,77 Nuh Çimento 24,58 2,42 123,76 Nurol GMYO 7,40 -1,33 107,28 Odaş Elektrik 3,49 9,75 141,40 Olmuksan-IP 10,50 -6,75 310,00 Orge Enerji Elektrik 7,83 0,51 57,86 Orma Orman Mahsulleri 15,20 -1,87 450,72 Osmanlı Menkul 25,92 -1,97 520,80 Ostim Endüstriyel Yat 4,03 9,81 139,88 Otokar 145,80 0,21 -0,84 Oyak Çimento 8,20 2,37 49,15 Oyak Yat. Ort. 6,44 0,47 178,95 Oylum Sınai Yatırımlar 5,08 -0,39 64,46 Özak GMYO 4,55 2,94 77,04 Özbal Çelik Boru 6,23 0,97 286,51 Özderici GMYO 2,43 4,29 54,78 Özerden Plastik 8,43 -9,94 269,74 Panora GMYO 6,30 0,64 12,47 Papilon Savunma 16,73 4,50 117,09 Park Elek.Madencilik 5,08 0,20 66,56 Parsan 20,92 0,10 23,49 Pegasus 47,82 1,70 -44,65 Peker GMYO 2,58 2,38 185,28 Penguen Gıda 7,52 9,94 721,50 Pera GMYO 1,85 4,52 96,81 Pergamon Dış Ticaret 17,30 6,79 123,58 Petkim 4,63 0,43 21,52 Petrokent Turizm 680,00 -1,45 430,84 Pınar Et ve Un 25,86 3,03 182,01 Pınar Su 8,16 1,62 251,72 Pınar Süt 23,02 2,31 81,69 Plastikkart 12,61 1,04 36,03 Polisan Holding 4,26 -5,96 41,17 Politeknik Metal 294,80 10,00 287,53 Prizma Press Matbaacılık 7,31 9,92 70,00 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.238,90 0,19 11,83 QNB Finans Fin. Kir. 131,70 9,93 2,01 QNB Finansbank 71,40 9,93 90,40 Ral Yatırım Holding 5,94 10,00 126,33 Ray Sigorta 14,80 0,41 332,75 Reysaş GMYO 5,11 2,00 11,33 Reysaş Lojistik 7,96 1,53 81,74 Rhea Girişim 2,76 5,34 131,93 Rodrigo Tekstil 10,06 2,34 455,80 Royal Halı 3,68 -3,16 168,61 RTA Laboratuvarları 41,70 -3,02 1697,41 Sabancı Holding 8,61 1,29 -5,59 Safkar Ege Soğutmacılık 6,05 3,42 177,52 Sanel Mühendislik 3,66 0,55 24,74 Sanifoam Sünger 8,40 -2,33 68,00 Sanko Pazarlama 8,10 1,25 11,17 Saray Matbaacılık 5,18 3,60 300,69 Sarkuysan 6,97 -0,43 119,36 Sasa Polyester 16,98 1,19 119,66 Say Yenilenebilir Enerji 9,61 7,61 329,02 Sekuro Plastik 11,68 -0,51 117,91 Selçuk Ecza Deposu 9,58 2,24 60,61 Selçuk Gıda 5,49 4,77 409,41 Senkron Güvenlik 3,56 9,88 30,40 Serve Film Prodüksiyon 14,90 -3,81 837,11 Servet GMYO 40,48 10,00 376,24 Seyitler Kimya 12,25 0,41 80,41 Silverline Endüstri 4,58 5,29 112,04 Sinpaş GMYO 2,39 9,63 106,03 Smartiks Yazılım 9,11 5,56 -7,14 Sodaş Sodyum Sanayii 25,00 -6,99 549,99 Söktaş 4,64 1,09 172,86 Sönmez Filament 18,80 -1,00 285,25 Sönmez Pamuklu 17,79 0,79 261,59 Sumaş Suni Tahta 40,00 -4,76 307,63 Şeker Fin. Kir. 4,53 5,35 -5,23 Şekerbank 1,72 3,61 31,30 Şişe Cam 6,90 -0,14 35,55 Şok Marketler 12,21 0,16 13,48 T. Halk Bankası 5,11 0,39 -13,54 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49,32 9,99 13,12 T.S.K.B. 1,13 0,89 -6,61 T.Tuborg 18,68 9,95 56,97 Taç Tarım Ürünleri 13,56 -9,96 334,62 Tat Gıda 12,63 3,10 107,60 TAV Havalimanları 15,54 0,39 -42,79 Taze Kuru Gıda 445,70 -10,00 6056,08 Tek-Art Turizm 1,78 4,09 41,27 Tekfen Holding 15,10 0,07 -16,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,08 -2,89 116,19 Temapol Polimer Plastik 10,79 5,27 106,70 TGS Dış Ticaret 9,16 0,88 96,15 Tofaş Oto. Fab. 26,60 4,48 14,15 Torunlar GMYO 4,26 3,90 54,91 Trabzon Liman 35,48 9,98 232,83 Trabzonspor Sportif 4,93 -1,20 129,30 Trend GMYO 6,95 1,31 215,91 TSKB GMYO 3,13 2,62 227,75 Tuğçelik 8,18 9,95 107,09 Tukaş 11,94 9,94 -3,32 Turcas Petrol 5,11 3,65 91,39 Turkcell 16,50 3,06 19,57 Tümosan Motor ve Traktör 10,41 7,76 62,40 Tüpraş 81,20 -2,23 -35,96 Türk Hava Yolları 10,77 0,09 -25,52 Türk Prysmian Kablo 15,91 9,95 516,55 Türk Telekom 7,49 3,17 3,80 Türk Traktör 109,50 2,43 106,95 Türker Proje Gayrimenkul 101,00 4,45 140,48 Türkiye Sigorta 6,15 0,65 182,39 Ufuk Yatırım 15,43 4,68 498,06 Ulaşlar Turizm Yat. 3,00 2,74 221,93 Ulusoy Elektrik 52,75 -0,09 98,31 Ulusoy Un Sanayi 10,55 1,64 176,18 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,20 3,77 81,30 Utopya Turizm 21,76 7,72 342,28 Uzertaş Boya 45,38 9,99 1944,14 Ülker Bisküvi 24,50 4,17 9,57 Vakıf Fin. Kir. 4,20 1,45 98,35 Vakıf GMYO 3,94 1,55 127,62 Vakıf Yat. Ort. 8,09 0,25 344,22 Vakıflar Bankası 4,13 1,47 -25,05 Vakko Tekstil 6,33 0,96 39,43 Vanet Gıda 13,44 9,98 839,86 Verusa Holding 41,84 0,19 125,55 Verusaturk Girisim 8,89 3,01 69,05 Vestel 17,91 2,52 41,92 Vestel Beyaz Eşya 31,74 0,51 50,44 Viking Kağıt 7,46 -2,36 298,93 Yapı Kredi Koray GMYO 4,88 1,46 101,65 Yapı ve Kredi Bank. 2,18 1,40 -12,10 Yaprak Süt ve Besi Çift. 84,05 -9,96 1243,50 Yataş 9,46 3,96 28,88 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,33 -1,37 168,94 Yeni Gimat GMYO 13,22 -0,23 10,43 Yeşil GMYO 1,09 2,83 70,31 Yeşil Yapı 1,20 3,45 81,82 Yeşil Yatırım Holding 30,00 -1,06 167,14 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.850,00 -7,58 404,24 Yonga Mobilya 35,50 -0,50 284,51 Yükselen Çelik 7,01 0,72 128,71 Yünsa 14,38 2,71 42,83 Zorlu Enerji 2,88 4,35 76,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara