Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 45.750,00 -4,89 51,59 İş Bankası (C) 5,26 -1,87 -17,94 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,83 -1,29 0,79 İş Girişim 10,53 4,36 177,11 İş GMYO 1,81 -1,63 2,84 İş Y. Men. Değ. 9,07 -2,16 125,24 İş Yat. Ort. 3,04 -1,62 88,66 İşbir Holding 2.594,10 -10,00 503,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 -1,04 53,23 İttifak Holding 6,29 9,97 69,09 İz Hayvancılık Tarım 8,49 0,12 224,48 İzmir Demir Çelik 18,96 -0,16 131,50 İzmir Fırça 4,69 3,53 160,56 Jantsa Jant Sanayi 199,90 -2,49 275,84 Kafein Yazılım 17,02 -1,05 53,25 Kaplamin 17,75 1,37 219,82 Kardemir (A) 5,79 -2,85 118,49 Kardemir (B) 3,83 -0,78 45,08 Kardemir (D) 3,47 -0,86 30,45 Karel Elektronik 18,38 -0,65 26,50 Karsan Otomotiv 3,11 -0,32 96,84 Karsu Tekstil 5,98 3,64 84,57 Kartonsan 722,50 0,21 87,01 Katmerciler Ekipman 6,15 3,54 60,16 Kent Gıda 318,00 -5,36 1269,42 Kerevitaş Gıda 5,93 1,89 81,90 Kervansaray Yat. Holding 1,38 9,52 150,91 Kiler GMYO 8,76 9,91 131,13 Klimasan Klima 14,88 0,95 -29,86 Koç Holding 14,72 -1,21 -26,43 Konfrut Gıda 19,12 3,69 144,50 Konya Çimento 543,20 -1,67 100,22 Kordsa Teknik Tekstil 12,08 0,83 -5,00 Koza Altın 80,20 -1,78 8,31 Koza Madencilik 13,35 -1,55 33,10 Körfez GMYO 5,22 0,58 118,41 Kristal Kola 2,10 -0,94 39,07 Kron Telekomünikasyon 26,82 -0,15 110,85 Kuştur Kuşadası Turizm 176,90 -9,97 653,56 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,20 0,00 96,20 Kütahya Porselen 29,98 -1,90 352,87 Lider Faktoring 2,94 -1,01 60,22 Link Bilgisayar 43,74 2,10 143,15 Logo Yazılım 96,70 -1,83 59,05 Lokman Hekim Sağlık 10,78 -3,58 87,95 Lüks Kadife 32,82 9,99 279,86 Makina Takım 2,40 -1,23 27,66 Marka Yatırım Holding 3,02 1,00 155,93 Marmaris Altınyunus 91,25 -2,35 28,52 Marshall 425,00 -1,71 793,98 Martı GMYO 2,28 -4,20 125,74 Martı Otel 1,25 -2,34 37,36 Mavi Giyim 38,90 0,05 -32,82 Mazhar Zorlu Holding 18,71 -8,19 54,76 Mega Polietilen 10,92 -3,11 760,89 Menderes Tekstil 3,24 -2,41 147,33 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 90,00 -7,22 362,96 Merko Gıda 17,56 9,96 1572,38 Metemtur Otelcilik 11,10 8,40 523,60 Metro Holding 2,55 0,00 84,78 Metro Petrol ve Tesisleri 4,03 -1,47 105,61 Metro Yatırım Ortaklığı 2,30 -0,43 -56,87 Migros Ticaret 42,22 -1,12 74,32 Milpa 5,21 0,00 137,90 Mistral GMYO 3,74 3,31 97,88 MLP Sağlık 17,68 -0,28 10,50 MMC San. ve Tic. Yat. 8,75 9,92 667,54 Mondi Tire Kutsan 7,11 2,01 71,74 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40 3,28 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 45,36 7,64 256,60 Net Holding 2,50 2,04 -3,85 Netaş Telekom. 22,26 6,71 70,44 Niğbaş Niğde Beton 32,50 1,88 424,19 Nuh Çimento 24,70 1,98 124,86 Nurol GMYO 6,68 0,15 87,11 Odaş Elektrik 3,27 8,28 126,19 Olmuksan-IP 12,63 9,92 393,17 Orge Enerji Elektrik 7,75 0,91 56,25 Orma Orman Mahsulleri 13,44 -4,00 386,96 Osmanlı Menkul 27,90 -1,83 568,22 Ostim Endüstriyel Yat 3,45 5,83 105,36 Otokar 147,50 0,34 0,31 Oyak Çimento 8,00 -1,48 45,52 Oyak Yat. Ort. 6,44 0,00 178,95 Oylum Sınai Yatırımlar 4,69 -2,09 51,84 Özak GMYO 4,27 -1,84 66,15 Özbal Çelik Boru 6,06 -0,98 275,96 Özderici GMYO 2,35 4,91 49,68 Özerden Plastik 8,88 9,90 289,47 Panora GMYO 5,90 -0,51 5,33 Papilon Savunma 15,01 1,49 94,77 Park Elek.Madencilik 5,25 9,83 72,13 Parsan 22,40 0,27 32,23 Pegasus 46,82 -0,64 -45,81 Peker GMYO 2,48 0,40 174,23 Penguen Gıda 5,15 9,81 462,60 Pera GMYO 1,66 1,84 76,60 Pergamon Dış Ticaret 16,09 2,55 107,94 Petkim 4,30 -1,15 12,86 Petrokent Turizm 680,00 -1,38 430,84 Pınar Et ve Un 25,08 -1,18 173,50 Pınar Su 7,83 -0,13 237,50 Pınar Süt 22,26 0,72 75,69 Plastikkart 12,21 1,24 31,72 Polisan Holding 3,71 9,76 22,95 Politeknik Metal 299,00 7,21 293,05 Prizma Press Matbaacılık 5,00 9,89 16,28 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.231,70 0,10 11,18 QNB Finans Fin. Kir. 121,50 -1,70 -5,89 QNB Finansbank 65,70 -1,13 75,20 Ral Yatırım Holding 5,05 0,60 92,42 Ray Sigorta 15,00 -6,13 338,60 Reysaş GMYO 4,86 -0,41 5,88 Reysaş Lojistik 7,25 1,12 65,53 Rhea Girişim 2,62 -1,50 120,17 Rodrigo Tekstil 9,95 -5,51 449,72 Royal Halı 4,32 -10,00 215,33 RTA Laboratuvarları 46,66 1,88 1911,21 Sabancı Holding 8,41 0,00 -7,78 Safkar Ege Soğutmacılık 5,91 -0,17 171,10 Sanel Mühendislik 3,50 0,29 19,29 Sanifoam Sünger 8,78 4,03 75,60 Sanko Pazarlama 8,11 -0,25 11,31 Saray Matbaacılık 4,00 2,83 209,41 Sarkuysan 6,70 1,52 110,86 Sasa Polyester 16,88 -0,59 118,37 Say Reklamcılık 7,59 4,40 238,84 Sekuro Plastik 10,94 -2,76 104,10 Selçuk Ecza Deposu 8,60 -1,38 44,18 Selçuk Gıda 5,20 4,00 382,50 Senkron Güvenlik 3,60 9,76 31,87 Serve Film Prodüksiyon 17,00 3,03 969,18 Servet GMYO 29,04 10,00 241,65 Seyitler Kimya 11,80 0,85 73,78 Silverline Endüstri 4,22 -0,71 95,37 Sinpaş GMYO 2,15 0,00 85,34 Smartiks Yazılım 8,62 -1,49 -12,13 Sodaş Sodyum Sanayii 24,70 -9,66 542,19 Söktaş 4,79 5,04 181,68 Sönmez Filament 16,27 0,74 233,40 Sönmez Pamuklu 15,40 -0,26 213,01 Sumaş Suni Tahta 49,90 -1,96 408,51 Şeker Fin. Kir. 4,27 -0,47 -10,67 Şekerbank 1,62 -1,82 23,66 Şişe Cam 6,85 -2,42 34,57 Şok Marketler 12,33 -0,48 14,59 T. Halk Bankası 5,05 -0,79 -14,55 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,10 -1,53 3,44 T.S.K.B. 1,11 -0,89 -8,26 T.Tuborg 17,15 -2,56 44,12 Taç Tarım Ürünleri 16,88 9,97 441,03 Tat Gıda 11,37 -1,30 86,89 TAV Havalimanları 15,35 -0,39 -43,49 Taze Kuru Gıda 679,20 -9,99 9281,22 Tek-Art Turizm 1,61 -0,62 27,78 Tekfen Holding 14,92 -0,53 -17,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,86 9,93 110,95 Temapol Polimer Plastik 9,30 -1,69 78,16 TGS Dış Ticaret 8,55 -1,04 83,08 Tofaş Oto. Fab. 25,08 -0,71 7,63 Torunlar GMYO 3,70 -0,27 34,55 Trabzon Liman 36,18 -6,66 239,40 Trabzonspor Sportif 4,96 -0,20 130,70 Trend GMYO 6,24 7,96 183,64 TSKB GMYO 2,78 9,88 191,10 Tuğçelik 8,52 9,94 115,70 Tukaş 9,78 -0,81 -20,81 Turcas Petrol 4,13 5,63 54,68 Turkcell 15,63 -0,95 13,26 Tümosan Motor ve Traktör 9,82 7,68 53,20 Tüpraş 80,05 0,06 -36,87 Türk Hava Yolları 10,62 -0,56 -26,56 Türk Prysmian Kablo 13,23 9,98 412,69 Türk Telekom 7,32 0,00 1,45 Türk Traktör 100,60 -2,71 90,13 Türker Proje Gayrimenkul 82,40 -0,96 96,19 Türkiye Sigorta 6,14 0,99 181,94 Ufuk Yatırım 14,55 -7,21 463,95 Ulaşlar Turizm Yat. 2,91 3,93 212,28 Ulusoy Elektrik 49,88 0,00 87,52 Ulusoy Un Sanayi 10,39 -0,76 171,99 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,89 -1,05 55,75 Utopya Turizm 17,69 0,11 259,55 Uzertaş Boya 37,90 9,98 1607,21 Ülker Bisküvi 23,84 1,27 6,62 Vakıf Fin. Kir. 3,95 1,28 86,54 Vakıf GMYO 3,84 -2,04 121,84 Vakıf Yat. Ort. 8,15 0,00 347,52 Vakıflar Bankası 4,10 -0,73 -25,59 Vakko Tekstil 6,28 1,13 38,33 Vanet Gıda 9,19 9,93 542,66 Verusa Holding 40,30 1,72 117,24 Verusaturk Girisim 8,27 8,25 57,26 Vestel 17,27 0,17 36,85 Vestel Beyaz Eşya 30,40 0,26 44,09 Viking Kağıt 6,10 -0,65 226,20 Yapı Kredi Koray GMYO 4,44 0,23 83,47 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -0,47 -13,71 Yaprak Süt ve Besi Çift. 85,80 10,00 1271,47 Yataş 9,00 -0,88 22,62 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,68 9,85 128,57 Yeni Gimat GMYO 12,85 0,31 7,34 Yeşil GMYO 1,00 7,53 56,25 Yeşil Yapı 1,14 9,62 72,73 Yeşil Yatırım Holding 33,10 9,97 194,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.200,00 -9,88 450,08 Yonga Mobilya 35,66 -9,95 286,24 Yükselen Çelik 6,68 0,00 117,94 Yünsa 13,82 -1,64 37,27 Zorlu Enerji 2,66 1,92 63,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara