Borsada günlük işlemler (2)
30.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|49.389,90
|0,00
|63,65
|İş Bankası (C)
|5,35
|3,08
|-16,54
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,89
|3,46
|2,37
|İş Girişim
|10,75
|6,23
|182,89
|İş GMYO
|1,75
|2,94
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|9,36
|5,05
|132,44
|İş Yat. Ort.
|3,08
|1,32
|91,15
|İşbir Holding
|3.246,10
|10,00
|654,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-1,06
|50,00
|İttifak Holding
|5,43
|-1,09
|45,97
|İz Hayvancılık Tarım
|8,69
|10,00
|232,12
|İzmir Demir Çelik
|18,73
|-0,90
|128,69
|İzmir Fırça
|4,50
|-5,26
|150,00
|Jantsa Jant Sanayi
|214,20
|-10,00
|302,72
|Kafein Yazılım
|16,99
|1,31
|52,98
|Kaplamin
|16,07
|9,99
|189,55
|Kardemir (A)
|6,00
|6,19
|126,42
|Kardemir (B)
|3,91
|1,56
|48,11
|Kardemir (D)
|3,39
|3,35
|27,44
|Karel Elektronik
|18,60
|2,88
|28,01
|Karsan Otomotiv
|3,11
|4,36
|96,84
|Karsu Tekstil
|5,73
|-2,55
|76,85
|Kartonsan
|709,20
|2,49
|83,57
|Katmerciler Ekipman
|5,74
|-1,71
|49,48
|Kent Gıda
|334,10
|9,97
|1338,75
|Kerevitaş Gıda
|5,98
|4,73
|83,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,96
|9,09
|74,55
|Kiler GMYO
|7,08
|-0,84
|86,81
|Klimasan Klima
|14,97
|0,47
|-29,43
|Koç Holding
|14,67
|2,30
|-26,68
|Konfrut Gıda
|19,14
|10,00
|144,76
|Konya Çimento
|573,20
|1,00
|111,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,59
|0,70
|-8,85
|Koza Altın
|77,90
|0,91
|5,20
|Koza Madencilik
|12,64
|0,72
|26,02
|Körfez GMYO
|5,17
|0,98
|116,32
|Kristal Kola
|2,24
|1,36
|48,34
|Kron Telekomünikasyon
|28,36
|7,02
|122,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|220,50
|-10,00
|839,29
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,08
|2,46
|85,50
|Kütahya Porselen
|29,54
|2,43
|346,22
|Lider Faktoring
|3,01
|1,69
|64,03
|Link Bilgisayar
|40,32
|1,82
|124,14
|Logo Yazılım
|98,00
|-2,97
|61,18
|Lokman Hekim Sağlık
|10,12
|0,20
|76,44
|Lüks Kadife
|29,30
|-0,75
|239,12
|Makina Takım
|2,35
|3,52
|25,00
|Marka Yatırım Holding
|3,01
|-1,95
|155,08
|Marmaris Altınyunus
|96,10
|0,31
|35,35
|Marshall
|414,40
|-9,99
|771,69
|Martı GMYO
|2,14
|3,38
|111,88
|Martı Otel
|1,27
|2,42
|39,56
|Mavi Giyim
|38,46
|2,02
|-33,58
|Mazhar Zorlu Holding
|19,25
|6,29
|59,22
|Mega Polietilen
|11,31
|1,80
|791,64
|Menderes Tekstil
|3,19
|3,91
|143,51
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|125,10
|9,93
|543,52
|Merko Gıda
|12,00
|9,99
|1042,86
|Metemtur Otelcilik
|9,23
|7,70
|418,54
|Metro Holding
|2,40
|1,69
|73,91
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,60
|0,56
|83,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|0,43
|-55,74
|Migros Ticaret
|41,20
|2,08
|70,11
|Milpa
|5,17
|-0,77
|136,07
|Mistral GMYO
|3,66
|0,55
|93,65
|MLP Sağlık
|17,27
|3,85
|7,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,32
|-9,96
|542,11
|Mondi Tire Kutsan
|6,77
|-0,44
|63,53
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,80
|3,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,80
|9,97
|220,75
|Net Holding
|2,38
|1,28
|-8,46
|Netaş Telekom.
|19,40
|7,66
|48,55
|Niğbaş Niğde Beton
|24,92
|9,97
|301,94
|Nuh Çimento
|20,90
|3,06
|90,26
|Nurol GMYO
|6,86
|3,94
|92,16
|Odaş Elektrik
|2,84
|4,41
|96,44
|Olmuksan-IP
|8,87
|9,91
|246,35
|Orge Enerji Elektrik
|7,63
|-1,29
|53,83
|Orma Orman Mahsulleri
|14,23
|9,97
|415,58
|Osmanlı Menkul
|22,10
|1,01
|429,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,35
|3,72
|99,40
|Otokar
|137,80
|-0,07
|-6,28
|Oyak Çimento
|7,92
|2,06
|44,06
|Oyak Yat. Ort.
|6,35
|0,63
|175,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,00
|5,49
|61,87
|Özak GMYO
|4,11
|3,27
|59,92
|Özbal Çelik Boru
|6,37
|-1,24
|295,19
|Özderici GMYO
|2,11
|2,93
|34,39
|Özerden Plastik
|9,06
|-9,94
|297,37
|Panora GMYO
|6,10
|1,67
|8,90
|Papilon Savunma
|14,88
|-1,00
|93,09
|Park Elek.Madencilik
|4,73
|3,28
|55,08
|Parsan
|22,26
|-2,37
|31,40
|Pegasus
|46,20
|1,18
|-46,53
|Peker GMYO
|2,53
|0,40
|179,76
|Penguen Gıda
|4,76
|9,93
|420,00
|Pera GMYO
|1,68
|5,00
|78,72
|Pergamon Dış Ticaret
|15,38
|6,44
|98,77
|Petkim
|4,20
|1,20
|10,24
|Petrokent Turizm
|792,00
|10,00
|518,27
|Pınar Et ve Un
|26,50
|-4,68
|188,99
|Pınar Su
|8,09
|0,12
|248,71
|Pınar Süt
|21,66
|-0,18
|70,96
|Plastikkart
|12,16
|3,05
|31,18
|Polisan Holding
|3,14
|1,95
|4,06
|Politeknik Metal
|240,00
|-7,69
|215,49
|Prizma Press Matbaacılık
|4,49
|9,78
|4,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.230,90
|0,42
|11,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,10
|0,39
|-0,77
|QNB Finansbank
|67,70
|0,00
|80,53
|Ral Yatırım Holding
|4,90
|-0,41
|86,70
|Ray Sigorta
|13,90
|-5,76
|306,43
|Reysaş GMYO
|4,77
|1,06
|3,92
|Reysaş Lojistik
|6,83
|1,04
|55,94
|Rhea Girişim
|2,77
|0,73
|132,77
|Rodrigo Tekstil
|10,25
|9,98
|466,30
|Royal Halı
|4,69
|-4,29
|242,34
|RTA Laboratuvarları
|47,24
|6,64
|1936,21
|Sabancı Holding
|8,32
|3,74
|-8,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,77
|-4,15
|164,68
|Sanel Mühendislik
|3,61
|-1,10
|23,04
|Sanifoam Sünger
|8,79
|-9,85
|75,80
|Sanko Pazarlama
|8,50
|0,59
|16,66
|Saray Matbaacılık
|3,90
|2,36
|201,68
|Sarkuysan
|6,72
|2,60
|111,49
|Sasa Polyester
|16,69
|0,00
|115,91
|Say Reklamcılık
|6,07
|4,66
|170,98
|Sekuro Plastik
|12,33
|-5,81
|130,04
|Selçuk Ecza Deposu
|8,58
|0,82
|43,84
|Selçuk Gıda
|4,88
|9,91
|352,81
|Senkron Güvenlik
|3,68
|3,08
|34,80
|Serve Film Prodüksiyon
|15,69
|9,95
|886,79
|Servet GMYO
|24,48
|1,49
|188,00
|Seyitler Kimya
|11,91
|0,17
|75,41
|Silverline Endüstri
|4,20
|1,45
|94,44
|Sinpaş GMYO
|2,02
|0,00
|74,14
|Smartiks Yazılım
|8,93
|0,90
|-8,97
|Soda Sanayii
|8,30
|0,61
|40,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,64
|9,95
|514,63
|Söktaş
|4,39
|0,00
|158,16
|Sönmez Filament
|15,17
|-1,75
|210,86
|Sönmez Pamuklu
|14,49
|-1,76
|194,51
|Sumaş Suni Tahta
|46,72
|-9,98
|376,11
|Şeker Fin. Kir.
|4,32
|1,17
|-9,62
|Şekerbank
|1,60
|4,58
|22,14
|Şişe Cam
|7,32
|-0,95
|42,92
|Şok Marketler
|12,03
|0,50
|11,80
|T. Halk Bankası
|5,13
|2,19
|-13,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,68
|1,66
|7,06
|T.S.K.B.
|1,11
|2,78
|-8,26
|T.Tuborg
|17,94
|-9,98
|50,76
|Taç Tarım Ürünleri
|17,23
|9,96
|452,24
|Tat Gıda
|11,50
|1,59
|89,03
|TAV Havalimanları
|15,41
|1,58
|-43,27
|Taze Kuru Gıda
|1.034,90
|9,99
|14194,20
|Tek-Art Turizm
|1,62
|0,62
|28,57
|Tekfen Holding
|14,82
|0,82
|-18,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,09
|0,28
|68,81
|Temapol Polimer Plastik
|9,09
|0,22
|74,14
|TGS Dış Ticaret
|8,54
|2,52
|82,87
|Tofaş Oto. Fab.
|24,60
|1,91
|5,57
|Torunlar GMYO
|3,67
|1,10
|33,45
|Trabzon Liman
|37,06
|-9,96
|247,65
|Trabzonspor Sportif
|4,93
|-1,60
|129,30
|Trakya Cam
|4,79
|-0,21
|41,26
|Trend GMYO
|5,77
|-1,70
|162,27
|TSKB GMYO
|2,47
|-0,80
|158,64
|Tuğçelik
|7,95
|9,96
|101,27
|Tukaş
|9,90
|1,23
|-19,84
|Turcas Petrol
|3,76
|0,80
|40,82
|Turkcell
|15,20
|1,60
|10,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,72
|0,69
|36,04
|Tüpraş
|79,60
|0,57
|-37,22
|Türk Hava Yolları
|10,50
|1,45
|-27,39
|Türk Prysmian Kablo
|10,05
|-2,43
|289,46
|Türk Telekom
|7,14
|2,15
|-1,05
|Türk Traktör
|100,00
|4,60
|89,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,70
|-0,36
|96,90
|Türkiye Sigorta
|5,68
|1,43
|160,81
|Ufuk Yatırım
|13,93
|-7,07
|439,92
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,92
|-0,68
|213,35
|Ulusoy Elektrik
|50,30
|-0,40
|89,10
|Ulusoy Un Sanayi
|10,45
|-0,29
|173,56
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,75
|1,74
|44,22
|Utopya Turizm
|14,79
|9,96
|200,61
|Uzertaş Boya
|25,92
|9,92
|1067,57
|Ülker Bisküvi
|22,86
|1,42
|2,24
|Vakıf Fin. Kir.
|4,04
|3,59
|90,79
|Vakıf GMYO
|3,89
|4,85
|124,73
|Vakıf Yat. Ort.
|8,35
|1,83
|358,50
|Vakıflar Bankası
|4,14
|2,48
|-24,86
|Vakko Tekstil
|6,12
|0,99
|34,80
|Vanet Gıda
|6,29
|9,97
|339,86
|Verusa Holding
|40,16
|-0,40
|116,49
|Verusaturk Girisim
|7,33
|-0,27
|39,39
|Vestel
|17,37
|3,76
|37,64
|Vestel Beyaz Eşya
|28,04
|3,85
|32,90
|Viking Kağıt
|6,34
|-2,76
|239,04
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,41
|2,32
|82,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|3,40
|-14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|58,65
|9,93
|837,49
|Yataş
|8,90
|0,56
|21,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,04
|-0,65
|88,82
|Yeni Gimat GMYO
|12,84
|0,78
|7,26
|Yeşil GMYO
|0,89
|1,14
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,01
|2,02
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|27,12
|9,98
|141,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|20.176,00
|-8,37
|585,09
|Yonga Mobilya
|37,18
|-7,28
|302,70
|Yükselen Çelik
|6,86
|0,59
|123,82
|Yünsa
|14,10
|0,07
|40,05
|Zorlu Enerji
|2,58
|1,18
|58,28
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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