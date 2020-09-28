Borsada günlük işlemler (2)
28.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:35
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|48.610,00
|-1,80
|61,07
|İş Bankası (C)
|5,20
|-0,57
|-18,88
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,76
|-0,27
|-1,05
|İş Girişim
|9,20
|5,63
|142,11
|İş GMYO
|1,70
|-2,30
|-3,41
|İş Y. Men. Değ.
|8,67
|0,23
|115,31
|İş Yat. Ort.
|2,94
|-0,68
|82,46
|İşbir Holding
|3.137,20
|10,00
|629,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|1,09
|50,00
|İttifak Holding
|5,44
|-5,06
|46,24
|İz Hayvancılık Tarım
|7,19
|-1,10
|174,80
|İzmir Demir Çelik
|19,08
|-2,15
|132,97
|İzmir Fırça
|4,48
|3,46
|148,89
|Jantsa Jant Sanayi
|217,80
|10,00
|309,49
|Kafein Yazılım
|17,23
|2,68
|55,14
|Kaplamin
|13,29
|3,02
|139,46
|Kardemir (A)
|5,57
|0,54
|110,19
|Kardemir (B)
|3,80
|-0,52
|43,94
|Kardemir (D)
|3,24
|-1,82
|21,80
|Karel Elektronik
|18,25
|1,67
|25,60
|Karsan Otomotiv
|2,95
|-1,34
|86,71
|Karsu Tekstil
|6,05
|-6,64
|86,73
|Kartonsan
|677,50
|-0,69
|75,36
|Katmerciler Ekipman
|5,81
|7,59
|51,30
|Kent Gıda
|337,50
|-10,00
|1353,39
|Kerevitaş Gıda
|5,64
|4,44
|73,01
|Kervansaray Yat. Holding
|0,80
|9,59
|45,45
|Kiler GMYO
|6,80
|-2,16
|79,42
|Klimasan Klima
|14,49
|2,11
|-31,70
|Koç Holding
|14,30
|-1,65
|-28,53
|Konfrut Gıda
|15,82
|9,94
|102,30
|Konya Çimento
|554,00
|0,09
|104,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,14
|-1,15
|-12,39
|Koza Altın
|76,15
|-0,20
|2,84
|Koza Madencilik
|12,59
|-0,79
|25,52
|Körfez GMYO
|5,25
|2,34
|119,67
|Kristal Kola
|2,23
|-1,76
|47,68
|Kron Telekomünikasyon
|25,80
|-0,92
|102,83
|Kuştur Kuşadası Turizm
|226,00
|8,29
|862,72
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,00
|-3,85
|78,36
|Kütahya Porselen
|28,58
|1,13
|331,72
|Lider Faktoring
|3,00
|-1,32
|63,49
|Link Bilgisayar
|41,88
|-2,10
|132,81
|Logo Yazılım
|96,45
|2,39
|58,63
|Lokman Hekim Sağlık
|10,24
|-3,65
|78,53
|Lüks Kadife
|28,38
|4,03
|228,47
|Makina Takım
|2,26
|-1,74
|20,21
|Marka Yatırım Holding
|3,02
|-5,03
|155,93
|Marmaris Altınyunus
|98,25
|-2,92
|38,38
|Marshall
|418,60
|9,98
|780,52
|Martı GMYO
|2,02
|-1,94
|100,00
|Martı Otel
|1,25
|-1,57
|37,36
|Mavi Giyim
|37,90
|0,26
|-34,54
|Mazhar Zorlu Holding
|18,40
|-3,06
|52,19
|Mega Polietilen
|12,19
|-2,25
|861,01
|Menderes Tekstil
|3,02
|-1,95
|130,53
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|103,50
|9,93
|432,41
|Merko Gıda
|9,92
|9,98
|844,76
|Metemtur Otelcilik
|9,52
|9,93
|434,83
|Metro Holding
|2,42
|-2,02
|75,36
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,70
|-1,33
|88,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|-3,29
|-55,93
|Migros Ticaret
|40,48
|-0,83
|67,13
|Milpa
|5,16
|-2,82
|135,62
|Mistral GMYO
|3,52
|-0,85
|86,24
|MLP Sağlık
|16,30
|-1,27
|1,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,38
|9,97
|635,09
|Mondi Tire Kutsan
|6,65
|1,22
|60,63
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,80
|3,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,74
|9,97
|165,25
|Net Holding
|2,35
|-1,67
|-9,62
|Netaş Telekom.
|17,34
|2,73
|32,77
|Niğbaş Niğde Beton
|21,50
|-1,38
|246,77
|Nuh Çimento
|20,24
|-2,03
|84,25
|Nurol GMYO
|6,67
|-1,62
|86,83
|Odaş Elektrik
|2,72
|1,12
|88,14
|Olmuksan-IP
|7,34
|9,88
|186,61
|Orge Enerji Elektrik
|7,90
|3,40
|59,27
|Orma Orman Mahsulleri
|11,77
|10,00
|326,45
|Osmanlı Menkul
|23,62
|9,96
|465,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,08
|0,00
|83,33
|Otokar
|138,70
|-0,79
|-5,67
|Oyak Çimento
|7,71
|-0,39
|40,24
|Oyak Yat. Ort.
|6,30
|-1,25
|172,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,07
|-7,31
|64,14
|Özak GMYO
|3,91
|-1,01
|52,14
|Özbal Çelik Boru
|6,48
|8,18
|302,02
|Özderici GMYO
|2,06
|-2,83
|31,21
|Özerden Plastik
|9,38
|9,96
|311,40
|Panora GMYO
|6,07
|-2,41
|8,36
|Papilon Savunma
|14,92
|2,12
|93,61
|Park Elek.Madencilik
|4,52
|-2,59
|48,20
|Parsan
|23,00
|-1,71
|35,77
|Pegasus
|45,78
|-0,26
|-47,01
|Peker GMYO
|2,58
|-6,18
|185,28
|Penguen Gıda
|3,94
|9,75
|330,42
|Pera GMYO
|1,59
|0,63
|69,15
|Pergamon Dış Ticaret
|14,04
|-1,20
|81,45
|Petkim
|4,17
|-1,18
|9,45
|Petrokent Turizm
|730,00
|-8,75
|469,87
|Pınar Et ve Un
|26,58
|1,68
|189,86
|Pınar Su
|7,92
|-3,41
|241,38
|Pınar Süt
|19,73
|0,77
|55,72
|Plastikkart
|11,42
|-1,47
|23,19
|Polisan Holding
|3,04
|-0,98
|0,74
|Politeknik Metal
|273,00
|5,41
|258,87
|Prizma Press Matbaacılık
|4,17
|0,24
|-3,02
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.227,50
|0,05
|10,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,40
|-1,07
|0,23
|QNB Finansbank
|68,35
|-1,16
|82,27
|Ral Yatırım Holding
|5,10
|3,66
|94,33
|Ray Sigorta
|14,70
|0,20
|329,82
|Reysaş GMYO
|4,77
|-0,42
|3,92
|Reysaş Lojistik
|6,85
|4,10
|56,39
|Rhea Girişim
|2,63
|1,94
|121,01
|Rodrigo Tekstil
|8,48
|9,99
|368,51
|Royal Halı
|4,58
|9,83
|234,31
|RTA Laboratuvarları
|47,04
|-4,97
|1927,59
|Sabancı Holding
|7,88
|-1,01
|-13,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,26
|1,95
|187,16
|Sanel Mühendislik
|3,82
|6,11
|30,20
|Sanifoam Sünger
|8,87
|9,91
|77,40
|Sanko Pazarlama
|8,32
|1,71
|14,19
|Saray Matbaacılık
|3,82
|4,95
|195,49
|Sarkuysan
|6,64
|0,61
|108,97
|Sasa Polyester
|16,72
|-1,36
|116,30
|Say Reklamcılık
|5,73
|-1,72
|155,80
|Sekuro Plastik
|11,90
|-9,78
|122,01
|Selçuk Ecza Deposu
|8,25
|-0,24
|38,31
|Selçuk Gıda
|4,04
|-2,42
|274,86
|Senkron Güvenlik
|3,38
|9,74
|23,81
|Serve Film Prodüksiyon
|15,60
|-8,24
|881,13
|Servet GMYO
|24,78
|-0,32
|191,53
|Seyitler Kimya
|12,25
|-3,31
|80,41
|Silverline Endüstri
|4,12
|2,74
|90,74
|Sinpaş GMYO
|1,90
|9,83
|63,79
|Smartiks Yazılım
|8,94
|5,55
|-8,87
|Soda Sanayii
|8,75
|9,38
|47,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,14
|9,82
|475,63
|Söktaş
|4,36
|-3,54
|156,39
|Sönmez Filament
|16,26
|-3,73
|233,20
|Sönmez Pamuklu
|14,55
|-5,46
|195,73
|Sumaş Suni Tahta
|47,22
|9,97
|381,20
|Şeker Fin. Kir.
|4,26
|-1,62
|-10,88
|Şekerbank
|1,54
|-1,28
|17,56
|Şişe Cam
|7,77
|9,90
|51,70
|Şok Marketler
|12,10
|-1,06
|12,45
|T. Halk Bankası
|5,04
|-2,33
|-14,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,30
|-3,06
|1,61
|T.S.K.B.
|1,09
|-2,68
|-9,92
|T.Tuborg
|18,12
|9,95
|52,27
|Taç Tarım Ürünleri
|14,25
|9,95
|356,73
|Tat Gıda
|10,93
|-1,26
|79,66
|TAV Havalimanları
|15,10
|0,20
|-44,41
|Taze Kuru Gıda
|855,40
|9,99
|11714,92
|Tek-Art Turizm
|1,66
|2,47
|31,75
|Tekfen Holding
|14,81
|-2,57
|-18,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,21
|-1,23
|71,67
|Temapol Polimer Plastik
|9,62
|3,78
|84,29
|TGS Dış Ticaret
|8,40
|1,45
|79,87
|Tofaş Oto. Fab.
|24,02
|3,27
|3,08
|Torunlar GMYO
|3,67
|0,55
|33,45
|Trabzon Liman
|37,42
|9,99
|251,03
|Trabzonspor Sportif
|5,06
|-1,36
|135,35
|Trakya Cam
|5,10
|9,44
|50,40
|Trend GMYO
|5,94
|-7,19
|170,00
|TSKB GMYO
|2,62
|-0,76
|174,35
|Tuğçelik
|6,58
|9,85
|66,58
|Tukaş
|9,81
|-1,41
|-20,57
|Turcas Petrol
|3,87
|4,88
|44,94
|Turkcell
|15,00
|-0,99
|8,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,52
|4,80
|32,92
|Tüpraş
|79,20
|-1,43
|-37,54
|Türk Hava Yolları
|10,38
|-0,76
|-28,22
|Türk Prysmian Kablo
|10,42
|4,20
|303,80
|Türk Telekom
|6,99
|-1,83
|-3,13
|Türk Traktör
|96,40
|-1,13
|82,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,15
|-3,38
|90,83
|Türkiye Sigorta
|5,56
|-2,63
|155,30
|Ufuk Yatırım
|15,60
|-3,41
|504,65
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,01
|4,15
|223,01
|Ulusoy Elektrik
|51,60
|1,18
|93,98
|Ulusoy Un Sanayi
|11,00
|4,36
|187,96
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,70
|-0,58
|40,09
|Utopya Turizm
|12,23
|9,98
|148,58
|Uzertaş Boya
|21,44
|9,95
|865,77
|Ülker Bisküvi
|22,56
|-1,40
|0,89
|Vakıf Fin. Kir.
|3,77
|-1,82
|78,04
|Vakıf GMYO
|3,65
|4,29
|110,86
|Vakıf Yat. Ort.
|8,45
|-3,87
|363,99
|Vakıflar Bankası
|4,09
|-2,15
|-25,77
|Vakko Tekstil
|6,21
|-2,05
|36,78
|Vanet Gıda
|5,20
|9,94
|263,64
|Verusa Holding
|40,24
|-2,33
|116,92
|Verusaturk Girisim
|7,20
|-0,69
|36,91
|Vestel
|16,81
|0,30
|33,20
|Vestel Beyaz Eşya
|26,54
|0,91
|25,79
|Viking Kağıt
|6,80
|0,74
|263,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,37
|-4,59
|80,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,07
|-1,90
|-16,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|48,50
|9,98
|675,25
|Yataş
|8,82
|2,68
|20,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,35
|9,84
|108,07
|Yeni Gimat GMYO
|12,44
|-0,64
|3,92
|Yeşil GMYO
|0,88
|-2,22
|37,50
|Yeşil Yapı
|1,00
|-2,91
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|22,42
|1,36
|99,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|20.694,60
|10,00
|602,70
|Yonga Mobilya
|44,54
|-6,55
|382,42
|Yükselen Çelik
|6,59
|-1,05
|115,01
|Yünsa
|13,46
|-1,32
|33,69
|Zorlu Enerji
|2,58
|-2,27
|58,28
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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