Borsada günlük işlemler (2)
24.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:35
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|47.670,00
|1,00
|57,95
|İş Bankası (C)
|5,23
|4,18
|-18,41
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,76
|0,80
|-1,05
|İş Girişim
|7,92
|-0,25
|108,42
|İş GMYO
|1,73
|0,00
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|8,38
|3,46
|108,11
|İş Yat. Ort.
|2,96
|0,00
|83,70
|İşbir Holding
|2.592,80
|10,00
|502,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-5,21
|46,77
|İttifak Holding
|5,21
|9,92
|40,05
|İz Hayvancılık Tarım
|7,00
|2,04
|167,53
|İzmir Demir Çelik
|20,08
|-4,38
|145,18
|İzmir Fırça
|4,60
|5,75
|155,56
|Jantsa Jant Sanayi
|180,00
|7,14
|238,42
|Kafein Yazılım
|16,45
|1,92
|48,12
|Kaplamin
|13,00
|-0,23
|134,23
|Kardemir (A)
|5,45
|1,30
|105,66
|Kardemir (B)
|3,80
|-0,26
|43,94
|Kardemir (D)
|3,28
|-0,30
|23,31
|Karel Elektronik
|17,52
|1,10
|20,58
|Karsan Otomotiv
|2,96
|-0,67
|87,34
|Karsu Tekstil
|6,77
|6,11
|108,95
|Kartonsan
|671,00
|-0,30
|73,68
|Katmerciler Ekipman
|5,29
|-3,29
|37,76
|Kent Gıda
|393,90
|-3,00
|1596,27
|Kerevitaş Gıda
|5,34
|1,52
|63,80
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|9,84
|21,82
|Kiler GMYO
|6,99
|-0,14
|84,43
|Klimasan Klima
|14,12
|0,14
|-33,44
|Koç Holding
|14,53
|2,90
|-27,38
|Konfrut Gıda
|14,17
|4,73
|81,20
|Konya Çimento
|540,10
|-0,26
|99,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,22
|0,45
|-11,76
|Koza Altın
|75,85
|-0,98
|2,43
|Koza Madencilik
|12,62
|0,16
|25,82
|Körfez GMYO
|5,34
|2,69
|123,43
|Kristal Kola
|2,29
|0,88
|51,66
|Kron Telekomünikasyon
|26,10
|-1,14
|105,19
|Kuştur Kuşadası Turizm
|190,00
|3,04
|709,37
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,14
|0,47
|90,85
|Kütahya Porselen
|28,38
|0,00
|328,70
|Lider Faktoring
|3,02
|0,67
|64,58
|Link Bilgisayar
|44,26
|0,14
|146,04
|Logo Yazılım
|92,30
|-0,91
|51,81
|Lokman Hekim Sağlık
|10,36
|-2,63
|79,24
|Lüks Kadife
|26,48
|-1,93
|206,48
|Makina Takım
|2,26
|0,44
|20,21
|Marka Yatırım Holding
|3,26
|-0,61
|176,27
|Marmaris Altınyunus
|107,50
|8,86
|51,41
|Marshall
|346,00
|9,98
|627,81
|Martı GMYO
|2,08
|3,48
|105,94
|Martı Otel
|1,20
|2,56
|31,87
|Mavi Giyim
|37,12
|0,05
|-35,89
|Mazhar Zorlu Holding
|19,26
|4,22
|59,31
|Mega Polietilen
|11,34
|-10,00
|794,00
|Menderes Tekstil
|3,10
|3,68
|136,64
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|85,60
|-9,99
|340,33
|Merko Gıda
|8,20
|9,92
|680,95
|Metemtur Otelcilik
|7,88
|7,95
|342,70
|Metro Holding
|2,44
|2,95
|76,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,83
|1,86
|95,41
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,42
|2,98
|-54,62
|Migros Ticaret
|40,94
|1,94
|69,03
|Milpa
|5,26
|-0,75
|140,18
|Mistral GMYO
|3,53
|-0,56
|86,77
|MLP Sağlık
|16,60
|0,67
|3,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,46
|-9,90
|642,11
|Mondi Tire Kutsan
|6,60
|2,64
|59,42
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,20
|3,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|29,34
|2,37
|130,66
|Net Holding
|2,37
|0,42
|-8,85
|Netaş Telekom.
|16,84
|-3,22
|28,94
|Niğbaş Niğde Beton
|21,00
|-0,94
|238,71
|Nuh Çimento
|20,26
|2,58
|84,44
|Nurol GMYO
|6,59
|-1,64
|84,59
|Odaş Elektrik
|2,62
|-0,38
|81,23
|Olmuksan-IP
|6,75
|6,80
|163,57
|Orge Enerji Elektrik
|7,73
|3,62
|55,85
|Orma Orman Mahsulleri
|10,98
|-5,18
|297,83
|Osmanlı Menkul
|19,99
|9,96
|378,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,09
|1,64
|83,93
|Otokar
|138,70
|0,22
|-5,67
|Oyak Çimento
|7,75
|-0,26
|40,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,38
|0,31
|176,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,07
|9,96
|96,52
|Özak GMYO
|3,95
|-1,25
|53,70
|Özbal Çelik Boru
|5,99
|-1,96
|271,62
|Özderici GMYO
|2,16
|0,00
|37,58
|Özerden Plastik
|7,77
|9,90
|240,79
|Panora GMYO
|6,15
|3,02
|9,79
|Papilon Savunma
|14,48
|1,83
|87,90
|Park Elek.Madencilik
|4,70
|-4,86
|54,10
|Parsan
|21,82
|1,68
|28,81
|Pegasus
|46,10
|0,09
|-46,64
|Peker GMYO
|2,84
|0,00
|214,03
|Penguen Gıda
|3,59
|3,46
|292,18
|Pera GMYO
|1,62
|2,53
|72,34
|Pergamon Dış Ticaret
|13,98
|1,30
|80,67
|Petkim
|4,19
|0,48
|9,97
|Petrokent Turizm
|810,00
|-9,00
|532,32
|Pınar Et ve Un
|26,10
|9,94
|184,62
|Pınar Su
|8,54
|0,47
|268,10
|Pınar Süt
|20,30
|7,98
|60,22
|Plastikkart
|11,25
|0,27
|21,36
|Polisan Holding
|3,04
|0,66
|0,74
|Politeknik Metal
|273,00
|8,25
|258,87
|Prizma Press Matbaacılık
|4,30
|0,23
|0,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.226,20
|0,07
|10,69
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,20
|-0,53
|1,63
|QNB Finansbank
|69,85
|0,94
|86,27
|Ral Yatırım Holding
|4,90
|-1,41
|86,70
|Ray Sigorta
|13,34
|-4,71
|290,06
|Reysaş GMYO
|4,82
|-2,82
|5,01
|Reysaş Lojistik
|6,70
|-2,05
|52,97
|Rhea Girişim
|2,54
|0,79
|113,45
|Rodrigo Tekstil
|7,01
|9,87
|287,29
|Royal Halı
|4,44
|-4,72
|224,09
|RTA Laboratuvarları
|50,10
|2,24
|2059,48
|Sabancı Holding
|7,86
|5,50
|-13,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,30
|-6,94
|188,99
|Sanel Mühendislik
|3,44
|-0,29
|17,25
|Sanifoam Sünger
|8,96
|-1,21
|79,20
|Sanko Pazarlama
|8,19
|-0,97
|12,41
|Saray Matbaacılık
|3,59
|1,13
|177,70
|Sarkuysan
|6,60
|-1,20
|107,71
|Sasa Polyester
|17,05
|1,61
|120,57
|Say Reklamcılık
|5,73
|-0,52
|155,80
|Sekuro Plastik
|13,42
|0,68
|150,37
|Selçuk Ecza Deposu
|8,41
|-1,29
|40,99
|Selçuk Gıda
|4,24
|-4,93
|293,42
|Senkron Güvenlik
|3,15
|4,30
|15,38
|Serve Film Prodüksiyon
|16,45
|-3,80
|934,59
|Servet GMYO
|24,88
|-0,32
|192,71
|Seyitler Kimya
|12,30
|-2,77
|81,15
|Silverline Endüstri
|3,97
|-1,98
|83,80
|Sinpaş GMYO
|1,70
|1,80
|46,55
|Smartiks Yazılım
|8,50
|3,16
|-13,35
|Soda Sanayii
|7,79
|0,65
|31,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,24
|0,10
|426,23
|Söktaş
|4,43
|-0,45
|160,51
|Sönmez Filament
|16,74
|-10,00
|243,03
|Sönmez Pamuklu
|14,20
|-7,85
|188,62
|Sumaş Suni Tahta
|39,04
|9,97
|297,84
|Şeker Fin. Kir.
|4,37
|3,07
|-8,58
|Şekerbank
|1,59
|3,25
|21,37
|Şişe Cam
|6,83
|0,59
|33,35
|Şok Marketler
|12,20
|-0,73
|13,38
|T. Halk Bankası
|5,19
|3,18
|-12,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|48,40
|1,94
|11,01
|T.S.K.B.
|1,11
|1,83
|-8,26
|T.Tuborg
|14,99
|1,22
|25,97
|Taç Tarım Ürünleri
|11,79
|9,98
|277,88
|Tat Gıda
|10,61
|3,51
|74,40
|TAV Havalimanları
|15,08
|0,07
|-44,49
|Taze Kuru Gıda
|707,00
|9,99
|9665,19
|Tek-Art Turizm
|1,60
|1,91
|26,98
|Tekfen Holding
|15,14
|0,56
|-16,31
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,43
|2,48
|76,90
|Temapol Polimer Plastik
|8,61
|0,12
|64,94
|TGS Dış Ticaret
|8,36
|-2,56
|79,01
|Tofaş Oto. Fab.
|23,28
|0,52
|-0,10
|Torunlar GMYO
|3,67
|0,00
|33,45
|Trabzon Liman
|30,94
|9,95
|190,24
|Trabzonspor Sportif
|5,08
|-3,05
|136,28
|Trakya Cam
|4,55
|0,66
|34,18
|Trend GMYO
|6,65
|9,92
|202,27
|TSKB GMYO
|2,69
|3,46
|181,68
|Tuğçelik
|5,78
|0,35
|46,33
|Tukaş
|9,99
|0,30
|-19,11
|Turcas Petrol
|3,64
|0,28
|36,33
|Turkcell
|15,42
|-1,03
|11,74
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,89
|3,68
|23,09
|Tüpraş
|79,80
|0,63
|-37,07
|Türk Hava Yolları
|10,50
|0,00
|-27,39
|Türk Prysmian Kablo
|9,42
|1,84
|265,05
|Türk Telekom
|6,92
|2,22
|-4,10
|Türk Traktör
|97,20
|-0,97
|83,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,50
|-2,76
|101,19
|Türkiye Sigorta
|5,66
|0,89
|159,90
|Ufuk Yatırım
|14,74
|10,00
|471,32
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,92
|0,34
|213,35
|Ulusoy Elektrik
|51,50
|-0,77
|93,61
|Ulusoy Un Sanayi
|10,71
|3,08
|180,37
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,72
|1,18
|41,74
|Utopya Turizm
|10,80
|-10,00
|119,51
|Uzertaş Boya
|17,73
|9,99
|698,65
|Ülker Bisküvi
|22,94
|-0,26
|2,59
|Vakıf Fin. Kir.
|3,81
|-1,55
|79,93
|Vakıf GMYO
|3,35
|-0,30
|93,53
|Vakıf Yat. Ort.
|8,88
|3,14
|387,60
|Vakıflar Bankası
|4,14
|4,02
|-24,86
|Vakko Tekstil
|6,32
|4,64
|39,21
|Vanet Gıda
|4,30
|9,97
|200,70
|Verusa Holding
|41,18
|0,44
|121,99
|Verusaturk Girisim
|7,08
|0,57
|34,63
|Vestel
|16,80
|-1,12
|33,12
|Vestel Beyaz Eşya
|26,36
|-1,72
|24,94
|Viking Kağıt
|6,39
|9,98
|241,71
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,69
|2,85
|93,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|4,46
|-14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|40,10
|9,98
|540,98
|Yataş
|8,50
|-0,23
|15,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,85
|-0,35
|77,02
|Yeni Gimat GMYO
|12,38
|-0,32
|3,41
|Yeşil GMYO
|0,90
|1,12
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,04
|0,97
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|21,94
|9,97
|95,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.103,00
|0,75
|480,75
|Yonga Mobilya
|52,95
|9,95
|473,51
|Yükselen Çelik
|6,65
|-0,15
|116,97
|Yünsa
|13,71
|4,10
|36,18
|Zorlu Enerji
|2,56
|-1,16
|57,06
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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