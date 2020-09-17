Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 279.988,00

68,84

İş Bankası (B) 45.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 68,84 İş Bankası (B) 45.661,10 10,00 51,29 İş Bankası (C) 5,00 -0,20 -22,00 İş Bankası (Kur.) 467.500,00 10,00 122,62 İş Fin.Kir. 3,81 0,26 0,26 İş Girişim 8,45 0,48 122,37 İş GMYO 1,72 1,18 -2,27 İş Y. Men. Değ. 8,02 0,00 99,17 İş Yat. Ort. 2,96 -1,00 83,70 İşbir Holding 1.610,00 0,63 274,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -1,06 50,00 İttifak Holding 4,54 2,48 22,04 İz Hayvancılık Tarım 6,48 -9,87 147,66 İzmir Demir Çelik 19,91 10,00 143,10 İzmir Fırça 3,93 -1,50 118,33 Jantsa Jant Sanayi 198,10 -4,02 272,45 Kafein Yazılım 16,65 -1,19 49,92 Kaplamin 12,46 9,97 124,50 Kardemir (A) 5,65 9,92 113,21 Kardemir (B) 3,91 4,55 48,11 Kardemir (D) 3,14 -0,95 18,05 Karel Elektronik 16,99 2,72 16,93 Karsan Otomotiv 3,00 2,04 89,87 Karsu Tekstil 6,18 -9,12 90,74 Kartonsan 726,40 -1,63 88,02 Katmerciler Ekipman 5,20 9,94 35,42 Kent Gıda 472,20 9,99 1933,46 Kerevitaş Gıda 5,25 1,74 61,04 Kervansaray Yat. Holding 0,52 8,33 -5,45 Kiler GMYO 7,42 3,63 95,78 Klimasan Klima 14,33 -1,85 -32,45 Koç Holding 14,78 0,00 -26,13 Konfrut Gıda 12,42 1,97 58,82 Konya Çimento 565,50 -2,92 108,44 Kordsa Teknik Tekstil 11,50 3,32 -9,56 Koza Altın 79,55 -0,87 7,43 Koza Madencilik 12,97 -0,69 29,31 Körfez GMYO 4,90 0,00 105,02 Kristal Kola 2,21 0,00 46,36 Kron Telekomünikasyon 25,48 -0,08 100,31 Kuştur Kuşadası Turizm 201,60 9,98 758,78 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 -4,38 114,04 Kütahya Porselen 27,70 0,00 318,43 Lider Faktoring 3,09 0,32 68,39 Link Bilgisayar 44,50 -0,13 147,38 Logo Yazılım 92,70 0,49 52,47 Lokman Hekim Sağlık 10,82 -9,98 87,20 Lüks Kadife 27,18 -3,96 214,58 Makina Takım 2,38 5,31 26,60 Marka Yatırım Holding 3,28 -3,81 177,97 Marmaris Altınyunus 102,00 -0,39 43,66 Marshall 381,60 4,58 702,69 Martı GMYO 1,93 -1,03 91,09 Martı Otel 1,20 0,84 31,87 Mavi Giyim 38,70 1,04 -33,16 Mazhar Zorlu Holding 15,98 -0,06 32,18 Mega Polietilen 11,10 8,40 775,08 Menderes Tekstil 3,10 -0,96 136,64 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 85,45 -2,95 339,56 Merko Gıda 5,11 9,89 386,67 Metemtur Otelcilik 5,48 -5,03 207,87 Metro Holding 2,39 0,00 73,19 Metro Petrol ve Tesisleri 3,69 -2,38 88,27 Metro Yatırım Ortaklığı 2,30 -1,29 -56,87 Migros Ticaret 39,50 0,36 63,09 Milpa 4,57 -3,59 108,68 Mistral GMYO 3,64 1,11 92,59 MLP Sağlık 17,38 -0,52 8,62 MMC San. ve Tic. Yat. 6,43 9,91 464,04 Mondi Tire Kutsan 6,70 -2,62 61,84 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.106,50 3,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,60 5,39 109,12 Net Holding 2,45 3,38 -5,77 Netaş Telekom. 15,85 0,96 21,36 Niğbaş Niğde Beton 20,02 -7,74 222,90 Nuh Çimento 19,52 -2,01 77,70 Nurol GMYO 8,49 -9,97 137,82 Odaş Elektrik 2,61 1,95 80,53 Olmuksan-IP 6,61 1,69 158,11 Orge Enerji Elektrik 7,35 -3,29 48,19 Orma Orman Mahsulleri 9,94 -4,42 260,14 Osmanlı Menkul 15,24 1,60 265,01 Ostim Endüstriyel Yat 3,15 -1,87 87,50 Otokar 145,80 -1,42 -0,84 Oyak Çimento 8,07 0,62 46,79 Oyak Yat. Ort. 6,42 -1,23 178,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,79 4,70 22,70 Özak GMYO 3,98 3,92 54,86 Özbal Çelik Boru 5,73 -2,55 255,49 Özderici GMYO 2,24 2,28 42,68 Özerden Plastik 4,89 9,89 114,47 Panora GMYO 5,64 0,89 0,69 Papilon Savunma 14,95 -2,29 94,00 Park Elek.Madencilik 4,43 2,31 45,25 Parsan 19,97 -2,39 17,89 Pegasus 47,06 1,64 -45,53 Peker GMYO 2,82 1,44 211,82 Penguen Gıda 3,38 9,74 269,24 Pera GMYO 1,65 10,00 75,53 Pergamon Dış Ticaret 14,10 2,77 82,22 Petkim 4,37 0,46 14,70 Petrokent Turizm 971,10 -10,00 658,08 Pınar Et ve Un 21,78 -4,72 137,51 Pınar Su 7,81 -1,39 236,64 Pınar Süt 18,15 -2,05 43,25 Plastikkart 11,75 -0,68 26,75 Polisan Holding 3,19 3,57 5,71 Politeknik Metal 205,70 -1,58 170,40 Prizma Press Matbaacılık 3,85 -1,53 -10,47 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.221,50 0,04 10,26 QNB Finans Fin. Kir. 131,00 -1,50 1,47 QNB Finansbank 68,75 -1,01 83,33 Ral Yatırım Holding 5,27 0,57 100,80 Ray Sigorta 14,54 9,98 325,15 Reysaş GMYO 4,98 -1,19 8,50 Reysaş Lojistik 6,76 -1,89 54,34 Rhea Girişim 2,61 1,95 119,33 Rodrigo Tekstil 4,37 9,80 141,44 Royal Halı 3,39 -9,84 147,45 RTA Laboratuvarları 50,25 -1,86 2065,95 Sabancı Holding 7,78 -0,64 -14,69 Safkar Ege Soğutmacılık 6,00 -0,17 175,23 Sanel Mühendislik 3,46 -0,29 17,93 Sanifoam Sünger 7,33 9,90 46,60 Sanko Pazarlama 7,70 1,85 5,68 Saray Matbaacılık 3,40 0,89 163,00 Sarkuysan 5,56 9,88 74,98 Sasa Polyester 16,66 -2,00 115,52 Say Reklamcılık 6,04 1,34 169,64 Sekuro Plastik 12,18 9,93 127,24 Selçuk Ecza Deposu 8,65 -2,59 45,02 Selçuk Gıda 3,30 -7,56 206,20 Senkron Güvenlik 3,02 9,82 10,62 Serve Film Prodüksiyon 15,45 1,98 871,70 Servet GMYO 25,16 4,14 196,00 Seyitler Kimya 11,72 -0,76 72,61 Silverline Endüstri 3,93 0,00 81,94 Sinpaş GMYO 1,59 -0,63 37,07 Smartiks Yazılım 8,35 2,33 -14,88 Soda Sanayii 7,30 0,55 23,17 Sodaş Sodyum Sanayii 18,68 0,92 385,67 Söktaş 4,51 -5,05 165,21 Sönmez Filament 17,40 -3,49 256,56 Sönmez Pamuklu 15,67 4,82 218,50 Sumaş Suni Tahta 36,54 9,99 269,09 Şeker Fin. Kir. 4,44 2,54 -7,11 Şekerbank 1,55 2,65 18,32 Şişe Cam 6,40 0,16 24,95 Şok Marketler 12,38 -1,75 15,06 T. Halk Bankası 5,12 1,19 -13,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,34 1,12 -0,60 T.S.K.B. 1,08 -0,92 -10,74 T.Tuborg 14,88 0,74 25,04 Taç Tarım Ürünleri 8,28 -9,90 165,38 Tat Gıda 10,70 -0,37 75,88 TAV Havalimanları 15,63 0,00 -42,46 Taze Kuru Gıda 439,10 -9,98 5964,92 Tek-Art Turizm 1,57 2,61 24,60 Tekfen Holding 15,58 -0,45 -16,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,85 -1,15 63,10 Temapol Polimer Plastik 8,47 -1,74 62,26 TGS Dış Ticaret 9,37 -0,11 100,64 Tofaş Oto. Fab. 23,48 -0,34 0,76 Torunlar GMYO 3,64 0,00 32,36 Trabzon Liman 23,50 9,92 120,45 Trabzonspor Sportif 4,85 -3,19 125,58 Trakya Cam 4,28 1,18 26,22 Trend GMYO 6,66 -9,88 202,73 TSKB GMYO 2,47 0,00 158,64 Tuğçelik 5,96 -8,45 50,89 Tukaş 9,96 -0,10 -19,35 Turcas Petrol 3,66 1,39 37,08 Turkcell 14,35 0,56 3,99 Tümosan Motor ve Traktör 7,80 3,86 21,68 Tüpraş 80,55 -0,37 -36,47 Türk Hava Yolları 10,70 0,75 -26,00 Türk Prysmian Kablo 8,50 3,03 229,39 Türk Telekom 6,90 -0,29 -4,37 Türk Traktör 101,40 0,80 91,64 Türker Proje Gayrimenkul 80,20 -2,73 90,95 Türkiye Sigorta 5,77 0,70 164,95 Ufuk Yatırım 13,67 9,98 429,84 Ulaşlar Turizm Yat. 3,16 9,72 239,10 Ulusoy Elektrik 51,20 -0,68 92,48 Ulusoy Un Sanayi 10,01 -3,19 162,04 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,75 2,94 44,22 Utopya Turizm 10,32 0,00 109,76 Uzertaş Boya 11,02 9,98 396,40 Ülker Bisküvi 22,42 0,18 0,27 Vakıf Fin. Kir. 3,89 -1,52 83,71 Vakıf GMYO 3,27 1,55 88,91 Vakıf Yat. Ort. 8,90 1,60 388,70 Vakıflar Bankası 4,05 0,25 -26,50 Vakko Tekstil 5,90 1,03 29,96 Vanet Gıda 2,69 9,80 88,11 Verusa Holding 40,80 4,99 119,94 Verusaturk Girisim 7,07 0,86 34,44 Vestel 16,88 -1,63 33,76 Vestel Beyaz Eşya 27,32 -1,09 29,49 Viking Kağıt 4,91 0,00 162,57 Yapı Kredi Koray GMYO 4,64 4,27 91,74 Yapı ve Kredi Bank. 2,04 0,99 -17,74 Yaprak Süt ve Besi Çift. 24,94 -5,10 298,65 Yataş 8,78 1,50 19,62 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,89 -0,69 79,50 Yeni Gimat GMYO 12,10 -0,58 1,08 Yeşil GMYO 0,90 1,12 40,63 Yeşil Yapı 1,02 -0,97 54,55 Yeşil Yatırım Holding 17,84 -1,49 58,86 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.550,10 2,35 326,15 Yonga Mobilya 73,30 -9,95 693,93 Yükselen Çelik 6,88 -1,57 124,47 Yünsa 12,99 -1,07 29,03 Zorlu Enerji 2,69 0,75 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA Burhan Sansarlıoğlu AA Editörü