Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00
68,84
İş Bankası (B) 45.

Borsada günlük işlemler (2)
17.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:35

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 68,84
İş Bankası (B) 45.661,10 10,00 51,29
İş Bankası (C) 5,00 -0,20 -22,00
İş Bankası (Kur.) 467.500,00 10,00 122,62
İş Fin.Kir. 3,81 0,26 0,26
İş Girişim 8,45 0,48 122,37
İş GMYO 1,72 1,18 -2,27
İş Y. Men. Değ. 8,02 0,00 99,17
İş Yat. Ort. 2,96 -1,00 83,70
İşbir Holding 1.610,00 0,63 274,42
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -1,06 50,00
İttifak Holding 4,54 2,48 22,04
İz Hayvancılık Tarım 6,48 -9,87 147,66
İzmir Demir Çelik 19,91 10,00 143,10
İzmir Fırça 3,93 -1,50 118,33
Jantsa Jant Sanayi 198,10 -4,02 272,45
Kafein Yazılım 16,65 -1,19 49,92
Kaplamin 12,46 9,97 124,50
Kardemir (A) 5,65 9,92 113,21
Kardemir (B) 3,91 4,55 48,11
Kardemir (D) 3,14 -0,95 18,05
Karel Elektronik 16,99 2,72 16,93
Karsan Otomotiv 3,00 2,04 89,87
Karsu Tekstil 6,18 -9,12 90,74
Kartonsan 726,40 -1,63 88,02
Katmerciler Ekipman 5,20 9,94 35,42
Kent Gıda 472,20 9,99 1933,46
Kerevitaş Gıda 5,25 1,74 61,04
Kervansaray Yat. Holding 0,52 8,33 -5,45
Kiler GMYO 7,42 3,63 95,78
Klimasan Klima 14,33 -1,85 -32,45
Koç Holding 14,78 0,00 -26,13
Konfrut Gıda 12,42 1,97 58,82
Konya Çimento 565,50 -2,92 108,44
Kordsa Teknik Tekstil 11,50 3,32 -9,56
Koza Altın 79,55 -0,87 7,43
Koza Madencilik 12,97 -0,69 29,31
Körfez GMYO 4,90 0,00 105,02
Kristal Kola 2,21 0,00 46,36
Kron Telekomünikasyon 25,48 -0,08 100,31
Kuştur Kuşadası Turizm 201,60 9,98 758,78
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 -4,38 114,04
Kütahya Porselen 27,70 0,00 318,43
Lider Faktoring 3,09 0,32 68,39
Link Bilgisayar 44,50 -0,13 147,38
Logo Yazılım 92,70 0,49 52,47
Lokman Hekim Sağlık 10,82 -9,98 87,20
Lüks Kadife 27,18 -3,96 214,58
Makina Takım 2,38 5,31 26,60
Marka Yatırım Holding 3,28 -3,81 177,97
Marmaris Altınyunus 102,00 -0,39 43,66
Marshall 381,60 4,58 702,69
Martı GMYO 1,93 -1,03 91,09
Martı Otel 1,20 0,84 31,87
Mavi Giyim 38,70 1,04 -33,16
Mazhar Zorlu Holding 15,98 -0,06 32,18
Mega Polietilen 11,10 8,40 775,08
Menderes Tekstil 3,10 -0,96 136,64
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 85,45 -2,95 339,56
Merko Gıda 5,11 9,89 386,67
Metemtur Otelcilik 5,48 -5,03 207,87
Metro Holding 2,39 0,00 73,19
Metro Petrol ve Tesisleri 3,69 -2,38 88,27
Metro Yatırım Ortaklığı 2,30 -1,29 -56,87
Migros Ticaret 39,50 0,36 63,09
Milpa 4,57 -3,59 108,68
Mistral GMYO 3,64 1,11 92,59
MLP Sağlık 17,38 -0,52 8,62
MMC San. ve Tic. Yat. 6,43 9,91 464,04
Mondi Tire Kutsan 6,70 -2,62 61,84
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.106,50 3,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,60 5,39 109,12
Net Holding 2,45 3,38 -5,77
Netaş Telekom. 15,85 0,96 21,36
Niğbaş Niğde Beton 20,02 -7,74 222,90
Nuh Çimento 19,52 -2,01 77,70
Nurol GMYO 8,49 -9,97 137,82
Odaş Elektrik 2,61 1,95 80,53
Olmuksan-IP 6,61 1,69 158,11
Orge Enerji Elektrik 7,35 -3,29 48,19
Orma Orman Mahsulleri 9,94 -4,42 260,14
Osmanlı Menkul 15,24 1,60 265,01
Ostim Endüstriyel Yat 3,15 -1,87 87,50
Otokar 145,80 -1,42 -0,84
Oyak Çimento 8,07 0,62 46,79
Oyak Yat. Ort. 6,42 -1,23 178,08
Oylum Sınai Yatırımlar 3,79 4,70 22,70
Özak GMYO 3,98 3,92 54,86
Özbal Çelik Boru 5,73 -2,55 255,49
Özderici GMYO 2,24 2,28 42,68
Özerden Plastik 4,89 9,89 114,47
Panora GMYO 5,64 0,89 0,69
Papilon Savunma 14,95 -2,29 94,00
Park Elek.Madencilik 4,43 2,31 45,25
Parsan 19,97 -2,39 17,89
Pegasus 47,06 1,64 -45,53
Peker GMYO 2,82 1,44 211,82
Penguen Gıda 3,38 9,74 269,24
Pera GMYO 1,65 10,00 75,53
Pergamon Dış Ticaret 14,10 2,77 82,22
Petkim 4,37 0,46 14,70
Petrokent Turizm 971,10 -10,00 658,08
Pınar Et ve Un 21,78 -4,72 137,51
Pınar Su 7,81 -1,39 236,64
Pınar Süt 18,15 -2,05 43,25
Plastikkart 11,75 -0,68 26,75
Polisan Holding 3,19 3,57 5,71
Politeknik Metal 205,70 -1,58 170,40
Prizma Press Matbaacılık 3,85 -1,53 -10,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.221,50 0,04 10,26
QNB Finans Fin. Kir. 131,00 -1,50 1,47
QNB Finansbank 68,75 -1,01 83,33
Ral Yatırım Holding 5,27 0,57 100,80
Ray Sigorta 14,54 9,98 325,15
Reysaş GMYO 4,98 -1,19 8,50
Reysaş Lojistik 6,76 -1,89 54,34
Rhea Girişim 2,61 1,95 119,33
Rodrigo Tekstil 4,37 9,80 141,44
Royal Halı 3,39 -9,84 147,45
RTA Laboratuvarları 50,25 -1,86 2065,95
Sabancı Holding 7,78 -0,64 -14,69
Safkar Ege Soğutmacılık 6,00 -0,17 175,23
Sanel Mühendislik 3,46 -0,29 17,93
Sanifoam Sünger 7,33 9,90 46,60
Sanko Pazarlama 7,70 1,85 5,68
Saray Matbaacılık 3,40 0,89 163,00
Sarkuysan 5,56 9,88 74,98
Sasa Polyester 16,66 -2,00 115,52
Say Reklamcılık 6,04 1,34 169,64
Sekuro Plastik 12,18 9,93 127,24
Selçuk Ecza Deposu 8,65 -2,59 45,02
Selçuk Gıda 3,30 -7,56 206,20
Senkron Güvenlik 3,02 9,82 10,62
Serve Film Prodüksiyon 15,45 1,98 871,70
Servet GMYO 25,16 4,14 196,00
Seyitler Kimya 11,72 -0,76 72,61
Silverline Endüstri 3,93 0,00 81,94
Sinpaş GMYO 1,59 -0,63 37,07
Smartiks Yazılım 8,35 2,33 -14,88
Soda Sanayii 7,30 0,55 23,17
Sodaş Sodyum Sanayii 18,68 0,92 385,67
Söktaş 4,51 -5,05 165,21
Sönmez Filament 17,40 -3,49 256,56
Sönmez Pamuklu 15,67 4,82 218,50
Sumaş Suni Tahta 36,54 9,99 269,09
Şeker Fin. Kir. 4,44 2,54 -7,11
Şekerbank 1,55 2,65 18,32
Şişe Cam 6,40 0,16 24,95
Şok Marketler 12,38 -1,75 15,06
T. Halk Bankası 5,12 1,19 -13,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,34 1,12 -0,60
T.S.K.B. 1,08 -0,92 -10,74
T.Tuborg 14,88 0,74 25,04
Taç Tarım Ürünleri 8,28 -9,90 165,38
Tat Gıda 10,70 -0,37 75,88
TAV Havalimanları 15,63 0,00 -42,46
Taze Kuru Gıda 439,10 -9,98 5964,92
Tek-Art Turizm 1,57 2,61 24,60
Tekfen Holding 15,58 -0,45 -16,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,85 -1,15 63,10
Temapol Polimer Plastik 8,47 -1,74 62,26
TGS Dış Ticaret 9,37 -0,11 100,64
Tofaş Oto. Fab. 23,48 -0,34 0,76
Torunlar GMYO 3,64 0,00 32,36
Trabzon Liman 23,50 9,92 120,45
Trabzonspor Sportif 4,85 -3,19 125,58
Trakya Cam 4,28 1,18 26,22
Trend GMYO 6,66 -9,88 202,73
TSKB GMYO 2,47 0,00 158,64
Tuğçelik 5,96 -8,45 50,89
Tukaş 9,96 -0,10 -19,35
Turcas Petrol 3,66 1,39 37,08
Turkcell 14,35 0,56 3,99
Tümosan Motor ve Traktör 7,80 3,86 21,68
Tüpraş 80,55 -0,37 -36,47
Türk Hava Yolları 10,70 0,75 -26,00
Türk Prysmian Kablo 8,50 3,03 229,39
Türk Telekom 6,90 -0,29 -4,37
Türk Traktör 101,40 0,80 91,64
Türker Proje Gayrimenkul 80,20 -2,73 90,95
Türkiye Sigorta 5,77 0,70 164,95
Ufuk Yatırım 13,67 9,98 429,84
Ulaşlar Turizm Yat. 3,16 9,72 239,10
Ulusoy Elektrik 51,20 -0,68 92,48
Ulusoy Un Sanayi 10,01 -3,19 162,04
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,75 2,94 44,22
Utopya Turizm 10,32 0,00 109,76
Uzertaş Boya 11,02 9,98 396,40
Ülker Bisküvi 22,42 0,18 0,27
Vakıf Fin. Kir. 3,89 -1,52 83,71
Vakıf GMYO 3,27 1,55 88,91
Vakıf Yat. Ort. 8,90 1,60 388,70
Vakıflar Bankası 4,05 0,25 -26,50
Vakko Tekstil 5,90 1,03 29,96
Vanet Gıda 2,69 9,80 88,11
Verusa Holding 40,80 4,99 119,94
Verusaturk Girisim 7,07 0,86 34,44
Vestel 16,88 -1,63 33,76
Vestel Beyaz Eşya 27,32 -1,09 29,49
Viking Kağıt 4,91 0,00 162,57
Yapı Kredi Koray GMYO 4,64 4,27 91,74
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 0,99 -17,74
Yaprak Süt ve Besi Çift. 24,94 -5,10 298,65
Yataş 8,78 1,50 19,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,89 -0,69 79,50
Yeni Gimat GMYO 12,10 -0,58 1,08
Yeşil GMYO 0,90 1,12 40,63
Yeşil Yapı 1,02 -0,97 54,55
Yeşil Yatırım Holding 17,84 -1,49 58,86
Yibitaş İnşaat Malzeme 12.550,10 2,35 326,15
Yonga Mobilya 73,30 -9,95 693,93
Yükselen Çelik 6,88 -1,57 124,47
Yünsa 12,99 -1,07 29,03
Zorlu Enerji 2,69 0,75 65,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

AA Editörü - Burhan Sansarlıoğlu
Burhan Sansarlıoğlu
AA Editörü
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