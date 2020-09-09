Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00
68,84
İş Bankası (B) 39.
09.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:39
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|39.898,90
|-0,65
|32,20
|İş Bankası (C)
|5,02
|0,40
|-21,68
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,78
|0,53
|-0,53
|İş Girişim
|9,26
|9,98
|143,68
|İş GMYO
|1,72
|0,58
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|8,09
|0,87
|100,91
|İş Yat. Ort.
|2,95
|2,08
|83,08
|İşbir Holding
|1.245,00
|-0,40
|189,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|2,25
|46,77
|İttifak Holding
|3,99
|3,10
|7,26
|İz Hayvancılık Tarım
|5,31
|9,94
|102,94
|İzmir Demir Çelik
|18,89
|-2,93
|130,65
|İzmir Fırça
|3,90
|0,26
|116,67
|Jantsa Jant Sanayi
|129,00
|-8,64
|142,54
|Kafein Yazılım
|16,50
|0,00
|48,57
|Kaplamin
|10,41
|-2,25
|87,57
|Kardemir (A)
|4,41
|4,26
|66,42
|Kardemir (B)
|3,57
|2,88
|35,23
|Kardemir (D)
|3,08
|4,41
|15,79
|Karel Elektronik
|16,32
|0,74
|12,32
|Karsan Otomotiv
|2,98
|1,71
|88,61
|Karsu Tekstil
|6,96
|9,95
|114,81
|Kartonsan
|648,20
|8,59
|67,78
|Katmerciler Ekipman
|4,05
|1,50
|5,47
|Kent Gıda
|391,00
|-5,10
|1583,78
|Kerevitaş Gıda
|5,06
|0,20
|55,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Kiler GMYO
|6,68
|-5,25
|76,25
|Klimasan Klima
|13,90
|3,73
|-34,48
|Koç Holding
|14,84
|0,54
|-25,83
|Konfrut Gıda
|11,74
|-0,09
|50,13
|Konya Çimento
|442,00
|9,98
|62,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,18
|-0,71
|-12,08
|Koza Altın
|76,85
|0,72
|3,78
|Koza Madencilik
|13,37
|1,60
|33,30
|Körfez GMYO
|4,83
|3,21
|102,09
|Kristal Kola
|2,19
|1,39
|45,03
|Kron Telekomünikasyon
|25,86
|-1,67
|103,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|114,00
|9,93
|385,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,78
|-3,14
|68,48
|Kütahya Porselen
|26,90
|-0,37
|306,34
|Lider Faktoring
|3,16
|1,61
|72,21
|Link Bilgisayar
|32,30
|-4,10
|79,56
|Logo Yazılım
|89,50
|0,22
|47,20
|Lokman Hekim Sağlık
|9,74
|9,93
|68,51
|Lüks Kadife
|25,44
|-5,29
|194,44
|Makina Takım
|2,25
|0,00
|19,68
|Marka Yatırım Holding
|2,94
|9,70
|149,15
|Marmaris Altınyunus
|95,80
|4,30
|34,93
|Marshall
|226,80
|9,99
|377,07
|Martı GMYO
|1,93
|-1,03
|91,09
|Martı Otel
|1,14
|-0,87
|25,27
|Mavi Giyim
|37,76
|-0,11
|-34,78
|Mazhar Zorlu Holding
|15,40
|0,00
|27,38
|Mega Polietilen
|7,33
|-0,68
|477,87
|Menderes Tekstil
|3,62
|4,32
|176,34
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|54,75
|9,98
|181,64
|Merko Gıda
|3,12
|9,86
|197,14
|Metemtur Otelcilik
|4,71
|9,79
|164,61
|Metro Holding
|2,16
|0,47
|56,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,94
|5,07
|101,02
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|-0,90
|-58,56
|Migros Ticaret
|38,52
|0,42
|59,04
|Milpa
|4,13
|-1,90
|88,58
|Mistral GMYO
|3,42
|0,00
|80,95
|MLP Sağlık
|17,64
|-0,95
|10,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,65
|9,94
|220,18
|Mondi Tire Kutsan
|6,70
|4,69
|61,84
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,90
|3,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,40
|3,48
|91,82
|Net Holding
|2,17
|-2,25
|-16,54
|Netaş Telekom.
|16,23
|0,25
|24,27
|Niğbaş Niğde Beton
|17,10
|-2,06
|175,81
|Nuh Çimento
|19,32
|5,40
|75,88
|Nurol GMYO
|8,42
|-1,75
|135,85
|Odaş Elektrik
|2,62
|4,80
|81,23
|Olmuksan-IP
|6,37
|-3,48
|148,73
|Orge Enerji Elektrik
|7,10
|1,87
|43,15
|Orma Orman Mahsulleri
|8,90
|-1,00
|222,46
|Osmanlı Menkul
|15,01
|-1,57
|259,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,04
|-0,98
|80,95
|Otokar
|138,00
|-0,72
|-6,15
|Oyak Çimento
|7,99
|1,27
|45,34
|Oyak Yat. Ort.
|6,31
|0,16
|173,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,38
|-1,17
|9,43
|Özak GMYO
|3,89
|2,37
|51,36
|Özbal Çelik Boru
|6,28
|9,98
|289,61
|Özderici GMYO
|2,11
|-0,47
|34,39
|Özerden Plastik
|3,36
|-0,88
|47,37
|Panora GMYO
|5,39
|1,13
|-3,78
|Papilon Savunma
|15,06
|-1,05
|95,42
|Park Elek.Madencilik
|4,27
|-1,84
|40,00
|Parsan
|18,50
|-0,48
|9,21
|Pegasus
|45,56
|0,26
|-47,27
|Peker GMYO
|2,99
|-4,18
|230,62
|Penguen Gıda
|3,05
|0,66
|233,19
|Pera GMYO
|1,55
|-3,73
|64,89
|Pergamon Dış Ticaret
|12,28
|0,57
|58,70
|Petkim
|4,51
|10,00
|18,37
|Petrokent Turizm
|998,00
|-9,99
|679,08
|Pınar Et ve Un
|19,23
|-0,47
|109,71
|Pınar Su
|8,29
|-7,68
|257,33
|Pınar Süt
|17,34
|-0,40
|36,86
|Plastikkart
|10,92
|1,58
|17,80
|Polisan Holding
|2,94
|0,34
|-2,57
|Politeknik Metal
|163,20
|-8,31
|114,53
|Prizma Press Matbaacılık
|3,69
|-1,07
|-14,19
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.218,40
|0,07
|9,98
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,70
|-0,46
|0,46
|QNB Finansbank
|68,80
|-0,94
|83,47
|Ral Yatırım Holding
|5,82
|-2,02
|121,76
|Ray Sigorta
|10,98
|-9,93
|221,05
|Reysaş GMYO
|4,95
|-0,40
|7,84
|Reysaş Lojistik
|6,44
|1,58
|47,03
|Rhea Girişim
|2,43
|-2,02
|104,20
|Rodrigo Tekstil
|3,10
|1,31
|71,27
|Royal Halı
|2,35
|4,91
|71,53
|RTA Laboratuvarları
|51,90
|-8,38
|2137,07
|Sabancı Holding
|7,89
|0,51
|-13,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,65
|-2,72
|113,30
|Sanel Mühendislik
|3,57
|-1,11
|21,68
|Sanifoam Sünger
|6,73
|-5,87
|34,60
|Sanko Pazarlama
|7,36
|3,95
|1,02
|Saray Matbaacılık
|3,41
|0,00
|163,77
|Sarkuysan
|4,82
|1,47
|51,69
|Sasa Polyester
|15,40
|-1,03
|99,22
|Say Reklamcılık
|6,17
|6,93
|175,45
|Sekuro Plastik
|9,83
|6,39
|83,40
|Selçuk Ecza Deposu
|8,13
|-1,22
|36,30
|Selçuk Gıda
|2,78
|-4,14
|157,95
|Senkron Güvenlik
|2,20
|-0,90
|-19,41
|Serve Film Prodüksiyon
|11,85
|6,66
|645,28
|Servet GMYO
|24,30
|-0,49
|185,88
|Seyitler Kimya
|11,99
|10,00
|76,58
|Silverline Endüstri
|3,86
|0,26
|78,70
|Sinpaş GMYO
|1,54
|-1,28
|32,76
|Smartiks Yazılım
|8,20
|0,00
|-16,41
|Soda Sanayii
|6,94
|0,29
|17,10
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,50
|2,46
|225,00
|Söktaş
|4,03
|4,13
|136,99
|Sönmez Filament
|13,76
|9,99
|181,97
|Sönmez Pamuklu
|12,74
|4,51
|158,94
|Sumaş Suni Tahta
|24,82
|9,92
|150,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,20
|0,72
|-12,13
|Şekerbank
|1,38
|1,47
|5,34
|Şişe Cam
|6,21
|0,16
|21,24
|Şok Marketler
|12,30
|0,16
|14,31
|T. Halk Bankası
|5,07
|0,80
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,14
|1,51
|-1,06
|T.S.K.B.
|1,08
|0,00
|-10,74
|T.Tuborg
|14,78
|0,96
|24,20
|Taç Tarım Ürünleri
|5,72
|10,00
|83,33
|Tat Gıda
|10,48
|0,96
|72,26
|TAV Havalimanları
|15,25
|0,99
|-43,86
|Taze Kuru Gıda
|303,00
|9,98
|4085,08
|Tek-Art Turizm
|1,54
|-2,53
|22,22
|Tekfen Holding
|15,60
|2,16
|-15,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,06
|9,97
|68,10
|Temapol Polimer Plastik
|7,71
|-0,77
|47,70
|TGS Dış Ticaret
|9,12
|1,00
|95,29
|Tofaş Oto. Fab.
|23,00
|-0,43
|-1,30
|Torunlar GMYO
|3,60
|3,15
|30,91
|Trabzon Liman
|15,99
|8,55
|50,00
|Trabzonspor Sportif
|7,16
|9,98
|233,02
|Trakya Cam
|4,06
|1,00
|19,73
|Trend GMYO
|6,56
|-8,51
|198,18
|TSKB GMYO
|2,31
|1,76
|141,89
|Tuğçelik
|5,88
|0,68
|48,86
|Tukaş
|9,82
|-1,50
|-20,49
|Turcas Petrol
|3,70
|9,79
|38,58
|Turkcell
|14,43
|-0,41
|4,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,36
|0,68
|14,82
|Tüpraş
|84,85
|7,07
|-33,08
|Türk Hava Yolları
|10,85
|0,65
|-24,97
|Türk Prysmian Kablo
|7,30
|-5,93
|182,89
|Türk Telekom
|6,98
|0,58
|-3,26
|Türk Traktör
|100,10
|-0,30
|89,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,70
|-2,59
|96,90
|Türkiye Sigorta
|5,97
|-0,83
|174,13
|Ufuk Yatırım
|8,20
|8,04
|217,83
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,72
|0,37
|191,89
|Ulusoy Elektrik
|51,85
|6,29
|94,92
|Ulusoy Un Sanayi
|9,86
|-0,90
|158,12
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,73
|2,37
|42,57
|Utopya Turizm
|8,03
|-5,19
|63,21
|Uzertaş Boya
|6,24
|9,86
|181,08
|Ülker Bisküvi
|22,88
|2,69
|2,33
|Vakıf Fin. Kir.
|4,56
|-2,36
|88,43
|Vakıf GMYO
|3,24
|-3,28
|87,18
|Vakıf Yat. Ort.
|10,17
|9,95
|458,44
|Vakıflar Bankası
|4,07
|-0,25
|-26,13
|Vakko Tekstil
|5,43
|1,50
|19,60
|Vanet Gıda
|1,87
|6,25
|30,77
|Verusa Holding
|35,58
|1,08
|91,80
|Verusaturk Girisim
|6,81
|1,19
|29,50
|Vestel
|17,28
|-1,03
|36,93
|Vestel Beyaz Eşya
|27,30
|3,49
|29,39
|Viking Kağıt
|4,87
|-0,20
|160,43
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,92
|-0,76
|61,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|0,49
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|16,36
|9,95
|161,51
|Yataş
|8,13
|-0,73
|10,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,92
|3,55
|81,37
|Yeni Gimat GMYO
|12,23
|0,25
|2,16
|Yeşil GMYO
|0,88
|-2,22
|37,50
|Yeşil Yapı
|1,00
|-2,91
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|17,74
|-0,22
|57,97
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.613,90
|8,77
|158,54
|Yonga Mobilya
|50,60
|9,90
|448,06
|Yükselen Çelik
|6,86
|-1,29
|123,82
|Yünsa
|12,90
|1,57
|28,13
|Zorlu Enerji
|2,89
|9,89
|77,30
(Son)
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