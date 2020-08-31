HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)
31.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:35

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 68,84
İş Bankası (B) 39.000,10 -3,94 29,22
İş Bankası (C) 4,91 -2,58 -23,40
İş Bankası (Kur.) 333.000,10 -10,00 58,57
İş Fin.Kir. 3,69 -3,66 -2,89
İş Girişim 8,35 2,08 119,74
İş GMYO 1,67 -2,91 -5,11
İş Y. Men. Değ. 8,12 0,50 101,65
İş Yat. Ort. 2,87 -1,71 78,11
İşbir Holding 1.247,90 -1,34 190,21
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 -3,33 40,32
İttifak Holding 3,26 -0,91 -12,37
İz Hayvancılık Tarım 4,70 5,62 79,63
İzmir Demir Çelik 28,20 8,21 244,32
İzmir Fırça 3,47 -8,20 92,78
Jantsa Jant Sanayi 110,30 -2,39 107,38
Kafein Yazılım 15,80 -2,41 42,27
Kaplamin 9,81 0,31 76,76
Kardemir (A) 4,37 0,92 64,91
Kardemir (B) 3,58 -0,56 35,61
Kardemir (D) 3,05 -1,29 14,66
Karel Elektronik 15,95 -1,54 9,77
Karsan Otomotiv 3,06 -0,97 93,67
Karsu Tekstil 5,48 1,11 69,14
Kartonsan 590,40 -2,17 52,82
Katmerciler Ekipman 3,95 -3,89 2,86
Kent Gıda 543,00 9,99 2238,35
Kerevitaş Gıda 4,94 0,82 51,53
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 -29,09
Kiler GMYO 5,85 -6,25 54,35
Klimasan Klima 13,27 -0,60 -37,45
Koç Holding 14,90 -3,62 -25,53
Konfrut Gıda 11,26 -2,43 43,99
Konya Çimento 378,10 -4,06 39,37
Kordsa Teknik Tekstil 10,80 -2,88 -15,07
Koza Altın 77,70 -1,33 4,93
Koza Madencilik 12,85 -1,08 28,12
Körfez GMYO 4,52 -2,16 89,12
Kristal Kola 2,00 1,01 32,45
Kron Telekomünikasyon 23,84 -3,17 87,42
Kuştur Kuşadası Turizm 74,15 -0,40 215,87
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,60 -2,62 57,58
Kütahya Porselen 28,14 -3,50 325,08
Lider Faktoring 3,09 0,32 68,39
Link Bilgisayar 27,52 1,40 52,99
Logo Yazılım 93,05 2,25 53,04
Lokman Hekim Sağlık 7,44 2,90 28,72
Lüks Kadife 22,60 -0,18 161,57
Makina Takım 2,28 -0,44 21,28
Marka Yatırım Holding 2,27 -3,40 92,37
Marmaris Altınyunus 84,40 -1,86 18,87
Marshall 148,00 6,71 211,32
Martı GMYO 1,82 -1,09 80,20
Martı Otel 1,09 -2,68 19,78
Mavi Giyim 37,18 -2,41 -35,79
Mazhar Zorlu Holding 15,70 0,64 29,86
Mega Polietilen 4,63 7,93 265,01
Menderes Tekstil 3,05 -0,65 132,82
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 37,00 1,37 90,33
Merko Gıda 1,74 2,96 65,71
Metemtur Otelcilik 3,02 9,82 69,66
Metro Holding 1,98 -2,46 43,48
Metro Petrol ve Tesisleri 3,56 -1,11 81,63
Metro Yatırım Ortaklığı 2,15 1,42 -59,68
Migros Ticaret 39,22 1,29 61,93
Milpa 3,95 -1,99 80,37
Mistral GMYO 3,32 -2,64 75,66
MLP Sağlık 15,30 0,86 -4,37
MMC San. ve Tic. Yat. 2,15 9,69 88,60
Mondi Tire Kutsan 6,06 0,17 46,38
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.105,30 2,99
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,90 -1,12 80,03
Net Holding 2,17 -1,81 -16,54
Netaş Telekom. 15,62 2,83 19,60
Niğbaş Niğde Beton 16,00 4,58 158,06
Nuh Çimento 18,62 0,38 69,51
Nurol GMYO 7,11 7,56 99,16
Odaş Elektrik 2,63 3,95 81,92
Olmuksan-IP 5,51 2,04 115,15
Orge Enerji Elektrik 6,77 -1,74 36,49
Orma Orman Mahsulleri 8,88 -3,48 221,74
Osmanlı Menkul 15,20 0,73 264,05
Ostim Endüstriyel Yat 3,00 0,67 78,57
Otokar 140,00 1,16 -4,79
Oyak Çimento 7,54 -1,82 37,15
Oyak Yat. Ort. 6,41 -2,58 177,65
Oylum Sınai Yatırımlar 3,16 -1,25 2,30
Özak GMYO 3,75 -2,60 45,91
Özbal Çelik Boru 6,66 9,90 313,19
Özderici GMYO 1,95 -2,99 24,20
Özerden Plastik 2,94 1,73 28,95
Panora GMYO 5,09 -1,17 -9,13
Papilon Savunma 13,77 -2,82 78,68
Park Elek.Madencilik 4,35 -0,46 42,62
Parsan 18,86 9,97 11,33
Pegasus 45,80 -2,55 -46,99
Peker GMYO 11,01 1,47 251,76
Penguen Gıda 3,09 2,32 237,56
Pera GMYO 1,62 0,62 72,34
Pergamon Dış Ticaret 11,54 -2,94 49,14
Petkim 3,91 -3,22 2,62
Petrokent Turizm 935,00 10,00 629,90
Pınar Et ve Un 19,18 4,92 109,16
Pınar Su 6,76 9,92 191,38
Pınar Süt 17,55 3,17 38,52
Plastikkart 10,59 -2,22 14,24
Polisan Holding 2,96 0,34 -1,91
Politeknik Metal 163,60 -3,71 115,06
Prizma Press Matbaacılık 3,96 10,00 -7,91
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.212,70 -0,01 9,47
QNB Finans Fin. Kir. 129,50 -3,07 0,31
QNB Finansbank 68,60 -1,58 82,93
Ral Yatırım Holding 6,68 2,93 154,53
Ray Sigorta 8,25 1,35 141,23
Reysaş GMYO 4,49 -1,97 -2,18
Reysaş Lojistik 5,55 -1,42 26,71
Rhea Girişim 2,30 -2,95 93,28
Rodrigo Tekstil 2,56 -0,39 41,44
Royal Halı 2,39 7,66 74,45
RTA Laboratuvarları 62,80 4,75 2606,90
Sabancı Holding 7,73 -2,15 -15,24
Safkar Ege Soğutmacılık 3,86 -3,02 77,06
Sanel Mühendislik 3,61 -2,43 23,04
Sanifoam Sünger 6,09 5,91 21,80
Sanko Pazarlama 6,96 -0,71 -4,47
Saray Matbaacılık 3,54 7,60 173,83
Sarkuysan 4,58 -2,14 44,14
Sasa Polyester 15,08 -3,58 95,08
Say Reklamcılık 5,10 -2,30 127,68
Sekuro Plastik 7,92 10,00 47,76
Selçuk Ecza Deposu 7,99 2,96 33,95
Selçuk Gıda 2,54 -0,39 135,68
Senkron Güvenlik 2,10 -6,25 -23,08
Serve Film Prodüksiyon 7,97 -7,33 401,26
Servet GMYO 20,50 -0,87 141,18
Seyitler Kimya 9,38 4,69 38,14
Silverline Endüstri 3,77 -2,33 74,54
Sinpaş GMYO 1,50 2,74 29,31
Smartiks Yazılım 7,43 -1,33 -24,26
Soda Sanayii 6,81 -1,73 14,90
Sodaş Sodyum Sanayii 11,66 -0,34 203,16
Söktaş 4,04 -0,25 137,58
Sönmez Filament 11,16 5,88 128,69
Sönmez Pamuklu 11,62 6,61 136,18
Sumaş Suni Tahta 17,50 3,61 76,77
Şeker Fin. Kir. 4,22 -0,47 -11,72
Şekerbank 1,38 -3,50 5,34
Şişe Cam 6,04 -1,63 17,93
Şok Marketler 12,85 3,46 19,42
T. Halk Bankası 4,91 -4,29 -16,92
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,64 1,82 0,09
T.S.K.B. 1,09 -0,91 -9,92
T.Tuborg 14,78 -1,07 24,20
Taç Tarım Ürünleri 5,04 1,82 61,54
Tat Gıda 10,22 -0,10 67,99
TAV Havalimanları 15,00 -4,94 -44,78
Taze Kuru Gıda 155,70 9,96 2050,55
Tek-Art Turizm 1,48 -3,27 17,46
Tekfen Holding 14,83 -2,24 -20,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,58 -1,76 32,86
Temapol Polimer Plastik 7,94 3,25 52,11
TGS Dış Ticaret 8,14 0,87 74,30
Tofaş Oto. Fab. 22,46 1,63 -3,62
Torunlar GMYO 3,59 -1,91 30,55
Trabzon Liman 14,36 -4,27 34,71
Trabzonspor Sportif 4,88 -4,69 126,98
Trakya Cam 3,93 -2,24 15,89
Trend GMYO 6,50 3,17 195,45
TSKB GMYO 2,22 0,00 132,46
Tuğçelik 5,99 4,36 51,65
Tukaş 10,09 9,91 -18,30
Turcas Petrol 3,35 -4,29 25,47
Turkcell 14,32 -1,24 3,77
Tümosan Motor ve Traktör 7,40 -4,39 15,44
Tüpraş 80,00 -3,61 -36,91
Türk Hava Yolları 10,56 -4,00 -26,97
Türk Prysmian Kablo 6,02 4,88 133,29
Türk Telekom 6,83 -1,59 -5,34
Türk Traktör 93,50 0,00 76,71
Türker Proje Gayrimenkul 83,70 9,41 99,29
Türkiye Sigorta 6,14 -4,81 181,65
Ufuk Yatırım 7,50 4,17 190,70
Ulaşlar Turizm Yat. 3,19 10,00 242,32
Ulusoy Elektrik 40,94 -1,96 53,91
Ulusoy Un Sanayi 10,73 6,55 180,89
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,57 -3,09 29,38
Utopya Turizm 6,68 0,30 35,77
Uzertaş Boya 4,15 1,22 86,94
Ülker Bisküvi 22,90 -1,12 2,42
Vakıf Fin. Kir. 4,56 0,00 88,43
Vakıf GMYO 3,01 -3,53 73,89
Vakıf Yat. Ort. 8,77 -4,05 381,56
Vakıflar Bankası 4,07 -2,40 -26,13
Vakko Tekstil 5,24 2,34 15,42
Vanet Gıda 1,55 -3,13 8,39
Verusa Holding 33,20 1,59 78,97
Verusaturk Girisim 5,91 -0,51 12,38
Vestel 18,36 2,23 45,48
Vestel Beyaz Eşya 26,14 0,15 23,90
Viking Kağıt 4,70 -1,67 151,34
Yapı Kredi Koray GMYO 3,74 -1,06 54,55
Yapı ve Kredi Bank. 2,03 -0,98 -18,15
Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,66 5,85 134,33
Yataş 8,04 -0,12 9,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,59 -1,15 60,87
Yeni Gimat GMYO 12,03 -0,41 0,49
Yeşil GMYO 0,83 -1,19 29,69
Yeşil Yapı 0,90 -2,17 36,36
Yeşil Yatırım Holding 15,85 -0,88 41,14
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.819,90 0,00 131,58
Yonga Mobilya 26,00 -3,99 181,61
Yükselen Çelik 14,13 -4,01 130,51
Yünsa 12,06 -2,58 19,79
Zorlu Enerji 2,70 -2,88 65,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş 3. Sayfa
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada 3. Sayfa
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Magazin
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Spor
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
ABD'de koronavirüsle ilgili yeni araştırma: İkinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor Dünya
ABD'de koronavirüsle ilgili yeni araştırma: İkinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Japonya'da tayfun alarmı! 'Tahliyeye hazır olun' çağrısı yapıldı
Japonya'da tayfun alarmı! "Tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı
Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı
Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız
Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi
Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek
Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Hülya Avşar Demet Şener Defne Samyeli
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Daha Fazla Kavga Düğün Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 18:51:44. #1.14#
title