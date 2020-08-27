Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
27.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.500,10
|0,00
|34,19
|İş Bankası (C)
|5,10
|2,62
|-20,44
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,89
|0,52
|2,37
|İş Girişim
|8,03
|1,52
|111,32
|İş GMYO
|1,73
|-0,57
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|7,61
|2,70
|88,99
|İş Yat. Ort.
|2,91
|0,00
|80,60
|İşbir Holding
|1.255,50
|0,00
|191,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|1,18
|38,71
|İttifak Holding
|3,38
|0,90
|-9,14
|İz Hayvancılık Tarım
|4,51
|-1,31
|72,37
|İzmir Demir Çelik
|23,70
|9,93
|189,38
|İzmir Fırça
|3,70
|4,52
|105,56
|Jantsa Jant Sanayi
|111,80
|5,57
|110,20
|Kafein Yazılım
|16,02
|-0,50
|44,25
|Kaplamin
|9,45
|1,83
|70,27
|Kardemir (A)
|4,05
|2,02
|52,83
|Kardemir (B)
|3,36
|1,82
|27,27
|Kardemir (D)
|2,94
|0,68
|10,53
|Karel Elektronik
|16,20
|-0,31
|11,49
|Karsan Otomotiv
|3,12
|4,00
|97,47
|Karsu Tekstil
|5,51
|0,55
|70,06
|Kartonsan
|609,20
|1,58
|57,69
|Katmerciler Ekipman
|4,03
|1,77
|4,95
|Kent Gıda
|448,90
|10,00
|1833,12
|Kerevitaş Gıda
|4,87
|0,21
|49,39
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|2,56
|-27,27
|Kiler GMYO
|5,83
|10,00
|53,83
|Klimasan Klima
|13,38
|1,59
|-36,93
|Koç Holding
|15,82
|0,76
|-20,94
|Konfrut Gıda
|11,40
|-0,52
|45,78
|Konya Çimento
|399,50
|1,37
|47,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,24
|0,36
|-11,61
|Koza Altın
|80,50
|2,48
|8,71
|Koza Madencilik
|13,23
|3,76
|31,90
|Körfez GMYO
|4,70
|5,62
|96,65
|Kristal Kola
|2,01
|3,08
|33,11
|Kron Telekomünikasyon
|24,60
|0,65
|93,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|71,90
|3,16
|206,28
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,75
|2,61
|66,67
|Kütahya Porselen
|28,94
|-1,83
|337,16
|Lider Faktoring
|3,14
|1,29
|71,12
|Link Bilgisayar
|27,32
|0,81
|51,87
|Logo Yazılım
|89,75
|1,99
|47,62
|Lokman Hekim Sağlık
|7,36
|-2,65
|27,34
|Lüks Kadife
|22,66
|3,56
|162,27
|Makina Takım
|2,27
|0,89
|20,74
|Marka Yatırım Holding
|2,43
|6,58
|105,93
|Marmaris Altınyunus
|88,50
|3,51
|24,65
|Marshall
|138,70
|9,99
|191,75
|Martı GMYO
|1,85
|0,54
|83,17
|Martı Otel
|1,13
|0,00
|24,18
|Mavi Giyim
|38,82
|1,73
|-32,95
|Mazhar Zorlu Holding
|15,60
|1,96
|29,03
|Mega Polietilen
|4,12
|3,00
|224,81
|Menderes Tekstil
|3,10
|-4,91
|136,64
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|37,18
|3,28
|91,26
|Merko Gıda
|1,71
|3,01
|62,86
|Metemtur Otelcilik
|2,50
|6,38
|40,45
|Metro Holding
|2,08
|3,48
|50,72
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,64
|-1,62
|85,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,12
|0,47
|-60,25
|Migros Ticaret
|38,86
|1,04
|60,45
|Milpa
|4,12
|-0,24
|88,13
|Mistral GMYO
|3,42
|1,48
|80,95
|MLP Sağlık
|15,43
|-0,45
|-3,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,79
|5,29
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|6,06
|1,51
|46,38
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,70
|2,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,08
|2,40
|81,45
|Net Holding
|2,22
|0,45
|-14,62
|Netaş Telekom.
|15,28
|-0,33
|17,00
|Niğbaş Niğde Beton
|15,24
|-1,68
|145,81
|Nuh Çimento
|18,77
|-0,48
|70,87
|Nurol GMYO
|6,65
|1,84
|86,27
|Odaş Elektrik
|2,46
|5,13
|70,16
|Olmuksan-IP
|5,31
|2,91
|107,34
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|0,00
|40,52
|Orma Orman Mahsulleri
|9,81
|-1,41
|255,43
|Osmanlı Menkul
|15,09
|1,96
|261,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,91
|2,11
|73,21
|Otokar
|138,30
|0,22
|-5,94
|Oyak Çimento
|7,76
|2,11
|41,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,74
|-1,61
|191,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,43
|9,94
|11,05
|Özak GMYO
|3,95
|3,95
|53,70
|Özbal Çelik Boru
|5,51
|9,98
|241,84
|Özderici GMYO
|2,06
|5,10
|31,21
|Özerden Plastik
|2,64
|10,00
|15,79
|Panora GMYO
|5,19
|0,78
|-7,35
|Papilon Savunma
|13,83
|2,07
|79,46
|Park Elek.Madencilik
|4,30
|-6,52
|40,98
|Parsan
|16,98
|0,30
|0,24
|Pegasus
|47,50
|-0,38
|-45,02
|Peker GMYO
|11,03
|-3,16
|252,40
|Penguen Gıda
|3,04
|2,01
|232,10
|Pera GMYO
|1,62
|-0,61
|72,34
|Pergamon Dış Ticaret
|11,99
|2,39
|54,96
|Petkim
|4,09
|1,49
|7,35
|Petrokent Turizm
|858,20
|10,00
|569,95
|Pınar Et ve Un
|18,26
|-0,22
|99,13
|Pınar Su
|5,78
|-0,86
|149,14
|Pınar Süt
|16,78
|0,00
|32,44
|Plastikkart
|11,15
|1,46
|20,28
|Polisan Holding
|3,01
|1,69
|-0,25
|Politeknik Metal
|164,00
|-1,50
|115,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,51
|4,78
|-18,37
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.212,90
|0,07
|9,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,90
|2,80
|5,27
|QNB Finansbank
|70,60
|0,86
|88,27
|Ral Yatırım Holding
|5,90
|9,87
|124,81
|Ray Sigorta
|7,59
|10,00
|121,93
|Reysaş GMYO
|4,62
|1,09
|0,65
|Reysaş Lojistik
|5,61
|0,54
|28,08
|Rhea Girişim
|2,38
|2,15
|100,00
|Rodrigo Tekstil
|2,60
|0,39
|43,65
|Royal Halı
|2,27
|0,44
|65,69
|RTA Laboratuvarları
|59,15
|-3,03
|2449,57
|Sabancı Holding
|8,05
|0,12
|-11,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,03
|0,25
|84,86
|Sanel Mühendislik
|3,77
|2,17
|28,49
|Sanifoam Sünger
|5,69
|0,71
|13,80
|Sanko Pazarlama
|7,00
|1,52
|-3,93
|Saray Matbaacılık
|3,17
|0,63
|145,21
|Sarkuysan
|4,60
|-0,43
|44,77
|Sasa Polyester
|15,98
|5,62
|106,73
|Say Reklamcılık
|5,29
|2,72
|136,16
|Sekuro Plastik
|7,28
|0,14
|35,82
|Selçuk Ecza Deposu
|7,80
|0,65
|30,77
|Selçuk Gıda
|2,35
|2,62
|118,05
|Senkron Güvenlik
|2,19
|1,86
|-19,78
|Serve Film Prodüksiyon
|8,30
|1,84
|422,01
|Servet GMYO
|21,30
|-1,75
|150,59
|Seyitler Kimya
|8,74
|0,46
|28,72
|Silverline Endüstri
|3,78
|0,80
|75,00
|Sinpaş GMYO
|1,47
|2,08
|26,72
|Smartiks Yazılım
|7,41
|0,54
|-24,46
|Soda Sanayii
|7,00
|-0,99
|18,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,81
|-0,76
|207,06
|Söktaş
|4,05
|2,53
|138,16
|Sönmez Filament
|10,24
|1,39
|109,84
|Sönmez Pamuklu
|10,81
|1,31
|119,72
|Sumaş Suni Tahta
|17,00
|1,01
|71,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,14
|1,97
|-13,39
|Şekerbank
|1,45
|0,69
|10,69
|Şişe Cam
|6,22
|-0,48
|21,44
|Şok Marketler
|12,48
|0,40
|15,99
|T. Halk Bankası
|5,21
|1,56
|-11,84
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,10
|0,51
|-1,15
|T.S.K.B.
|1,12
|0,90
|-7,44
|T.Tuborg
|15,14
|-0,39
|27,23
|Taç Tarım Ürünleri
|4,88
|-1,41
|56,41
|Tat Gıda
|10,39
|1,27
|70,78
|TAV Havalimanları
|15,91
|0,00
|-41,43
|Taze Kuru Gıda
|128,80
|9,99
|1679,01
|Tek-Art Turizm
|1,56
|0,65
|23,81
|Tekfen Holding
|15,31
|0,33
|-17,48
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,79
|-0,34
|37,86
|Temapol Polimer Plastik
|7,25
|1,54
|38,89
|TGS Dış Ticaret
|7,84
|1,42
|67,88
|Tofaş Oto. Fab.
|21,96
|0,55
|-5,76
|Torunlar GMYO
|3,82
|4,37
|38,91
|Trabzon Liman
|14,85
|-1,66
|39,31
|Trabzonspor Sportif
|4,86
|9,95
|126,05
|Trakya Cam
|4,08
|-0,24
|20,32
|Trend GMYO
|6,47
|9,85
|194,09
|TSKB GMYO
|2,26
|3,20
|136,65
|Tuğçelik
|5,53
|-0,36
|40,00
|Tukaş
|8,96
|1,24
|-27,45
|Turcas Petrol
|3,39
|2,11
|26,97
|Turkcell
|14,62
|1,11
|5,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,93
|-2,10
|23,71
|Tüpraş
|83,65
|1,70
|-34,03
|Türk Hava Yolları
|11,12
|0,82
|-23,10
|Türk Prysmian Kablo
|5,70
|5,56
|120,89
|Türk Telekom
|6,97
|0,58
|-3,40
|Türk Traktör
|92,15
|5,86
|74,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|73,10
|1,25
|74,05
|Ufuk Yatırım
|7,40
|1,37
|186,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,64
|10,00
|183,30
|Ulusoy Elektrik
|42,00
|-0,80
|57,89
|Ulusoy Un Sanayi
|9,94
|3,87
|160,21
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,63
|2,52
|34,33
|Utopya Turizm
|6,75
|-0,59
|37,20
|Uzertaş Boya
|4,23
|-2,76
|90,54
|Ülker Bisküvi
|22,74
|-0,26
|1,70
|Vakıf Fin. Kir.
|4,46
|1,13
|84,30
|Vakıf GMYO
|3,12
|1,96
|80,24
|Vakıf Yat. Ort.
|8,99
|-0,88
|393,64
|Vakıflar Bankası
|4,19
|1,21
|-23,96
|Vakko Tekstil
|5,04
|2,65
|11,01
|Vanet Gıda
|1,58
|1,94
|10,49
|Verusa Holding
|32,22
|1,58
|73,69
|Verusaturk Girisim
|5,96
|2,23
|13,33
|Vestel
|17,58
|2,09
|39,30
|Vestel Beyaz Eşya
|26,10
|2,59
|23,71
|Viking Kağıt
|4,85
|4,53
|159,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,07
|10,00
|68,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|0,97
|-15,73
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,55
|-2,52
|116,59
|Yataş
|8,16
|1,37
|11,17
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,64
|2,33
|63,98
|Yeni Gimat GMYO
|12,09
|0,67
|0,99
|Yeşil GMYO
|0,85
|1,19
|32,81
|Yeşil Yapı
|0,91
|0,00
|37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|16,08
|0,56
|43,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.737,50
|2,08
|128,78
|Yonga Mobilya
|26,42
|5,68
|186,16
|Yükselen Çelik
|14,97
|0,54
|144,21
|Yünsa
|12,64
|2,68
|25,55
|Zorlu Enerji
|2,69
|9,80
|65,03
(Son)
Kaynak: AA