Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
21.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|41.300,00
|3,27
|36,84
|İş Bankası (C)
|5,02
|-0,40
|-21,68
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,85
|1,05
|1,32
|İş Girişim
|7,23
|9,88
|90,26
|İş GMYO
|1,76
|-0,56
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|7,42
|-0,40
|84,27
|İş Yat. Ort.
|3,02
|2,03
|87,42
|İşbir Holding
|1.290,10
|-1,52
|200,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|-8,25
|43,55
|İttifak Holding
|3,09
|-2,22
|-16,94
|İz Hayvancılık Tarım
|4,60
|-1,29
|75,81
|İzmir Demir Çelik
|16,20
|7,93
|97,80
|İzmir Fırça
|2,94
|8,49
|63,33
|Jantsa Jant Sanayi
|104,60
|1,06
|96,66
|Kafein Yazılım
|16,61
|-0,18
|49,56
|Kaplamin
|8,90
|0,11
|60,36
|Kardemir (A)
|3,91
|-3,93
|47,55
|Kardemir (B)
|3,46
|-1,98
|31,06
|Kardemir (D)
|3,04
|-1,94
|14,29
|Karel Elektronik
|16,14
|-1,47
|11,08
|Karsan Otomotiv
|2,70
|-2,53
|70,89
|Karsu Tekstil
|5,27
|-0,38
|62,65
|Kartonsan
|595,60
|-2,23
|54,17
|Katmerciler Ekipman
|3,95
|-3,19
|2,86
|Kent Gıda
|2.321,90
|3,47
|1220,76
|Kerevitaş Gıda
|5,01
|-2,91
|53,68
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|-2,44
|-27,27
|Kiler GMYO
|5,91
|0,68
|55,94
|Klimasan Klima
|13,34
|-1,40
|-37,12
|Koç Holding
|15,70
|1,49
|-21,54
|Konfrut Gıda
|11,24
|2,27
|43,73
|Konya Çimento
|385,20
|-2,21
|41,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,16
|-0,36
|-12,24
|Koza Altın
|81,20
|-2,17
|9,66
|Koza Madencilik
|13,00
|-3,06
|29,61
|Körfez GMYO
|4,39
|-2,44
|83,68
|Kristal Kola
|1,95
|-3,47
|29,14
|Kron Telekomünikasyon
|25,84
|-0,15
|103,14
|Kuştur Kuşadası Turizm
|66,80
|-8,43
|184,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,54
|-4,15
|53,94
|Kütahya Porselen
|27,46
|3,47
|314,80
|Lider Faktoring
|3,00
|-0,99
|63,49
|Link Bilgisayar
|26,74
|-0,96
|48,65
|Logo Yazılım
|86,15
|-0,98
|41,69
|Lokman Hekim Sağlık
|7,19
|-1,91
|24,39
|Lüks Kadife
|21,98
|-2,74
|154,40
|Makina Takım
|2,34
|-4,49
|24,47
|Marka Yatırım Holding
|2,13
|-2,74
|80,51
|Marmaris Altınyunus
|83,40
|-5,17
|17,46
|Marshall
|140,00
|3,47
|194,49
|Martı GMYO
|1,90
|-3,06
|88,12
|Martı Otel
|1,19
|-4,03
|30,77
|Mavi Giyim
|39,06
|0,93
|-32,54
|Mazhar Zorlu Holding
|15,61
|-9,98
|29,11
|Mega Polietilen
|3,80
|-1,04
|199,58
|Menderes Tekstil
|2,91
|0,69
|122,14
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|36,02
|6,00
|85,29
|Merko Gıda
|1,68
|-1,18
|60,00
|Metemtur Otelcilik
|2,30
|2,68
|29,21
|Metro Holding
|1,98
|-3,41
|43,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,72
|-3,38
|89,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,11
|-0,94
|-60,43
|Migros Ticaret
|39,04
|0,10
|61,19
|Milpa
|4,04
|-0,49
|84,47
|Mistral GMYO
|3,06
|-4,97
|61,90
|MLP Sağlık
|15,60
|-1,70
|-2,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,61
|-2,42
|41,23
|Mondi Tire Kutsan
|5,94
|0,51
|43,48
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,70
|0,06
|2,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,24
|-9,57
|82,70
|Net Holding
|2,25
|-3,43
|-13,46
|Netaş Telekom.
|15,01
|-3,22
|14,93
|Niğbaş Niğde Beton
|17,15
|-9,97
|176,61
|Nuh Çimento
|19,15
|-3,28
|74,33
|Nurol GMYO
|6,17
|3,18
|72,83
|Odaş Elektrik
|2,38
|-5,56
|64,63
|Olmuksan-IP
|5,13
|-0,58
|100,32
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|-3,86
|40,52
|Orma Orman Mahsulleri
|9,50
|-3,65
|244,20
|Osmanlı Menkul
|15,30
|0,72
|266,44
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,82
|-3,09
|67,86
|Otokar
|138,70
|0,65
|-5,67
|Oyak Çimento
|7,67
|-3,52
|39,51
|Oyak Yat. Ort.
|6,63
|2,16
|187,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,11
|-3,72
|0,69
|Özak GMYO
|3,89
|4,01
|51,36
|Özbal Çelik Boru
|4,78
|9,89
|196,55
|Özderici GMYO
|2,02
|-2,88
|28,66
|Özerden Plastik
|2,48
|9,73
|8,77
|Panora GMYO
|5,25
|1,74
|-6,28
|Papilon Savunma
|14,10
|-0,14
|82,97
|Park Elek.Madencilik
|4,20
|1,69
|37,70
|Parsan
|17,00
|-0,76
|0,35
|Pegasus
|46,00
|-1,92
|-46,76
|Peker GMYO
|10,99
|-1,87
|251,12
|Penguen Gıda
|2,84
|-2,07
|210,25
|Pera GMYO
|1,48
|-3,90
|57,45
|Pergamon Dış Ticaret
|11,00
|-0,72
|42,16
|Petkim
|4,19
|-9,89
|9,97
|Petrokent Turizm
|650,00
|-9,78
|407,42
|Pınar Et ve Un
|18,25
|-0,71
|99,02
|Pınar Su
|5,01
|-1,38
|115,95
|Pınar Süt
|16,58
|-1,01
|30,86
|Plastikkart
|10,91
|-2,33
|17,69
|Polisan Holding
|2,99
|-1,64
|-0,91
|Politeknik Metal
|160,10
|-8,46
|110,46
|Prizma Press Matbaacılık
|3,40
|-1,16
|-20,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.210,60
|0,08
|9,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|138,00
|-4,10
|6,89
|QNB Finansbank
|73,00
|-3,38
|94,67
|Ral Yatırım Holding
|11,50
|-5,81
|69,12
|Ray Sigorta
|6,80
|6,08
|98,83
|Reysaş GMYO
|4,62
|0,00
|0,65
|Reysaş Lojistik
|5,83
|5,23
|33,11
|Rhea Girişim
|2,45
|-1,61
|105,88
|Rodrigo Tekstil
|2,61
|-0,38
|44,20
|Royal Halı
|2,44
|0,00
|78,10
|RTA Laboratuvarları
|57,30
|9,35
|2369,83
|Sabancı Holding
|8,22
|1,36
|-9,87
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,02
|-1,71
|84,40
|Sanel Mühendislik
|3,49
|2,65
|18,95
|Sanifoam Sünger
|5,50
|-0,54
|10,00
|Sanko Pazarlama
|7,44
|-3,00
|-2,75
|Saray Matbaacılık
|3,13
|3,99
|142,11
|Sarkuysan
|4,47
|-1,97
|40,68
|Sasa Polyester
|14,51
|2,91
|87,71
|Say Reklamcılık
|5,48
|-2,14
|144,64
|Sekuro Plastik
|7,60
|-1,17
|41,79
|Selçuk Ecza Deposu
|7,86
|-1,26
|31,77
|Selçuk Gıda
|4,10
|2,76
|138,37
|Senkron Güvenlik
|2,05
|0,49
|-24,91
|Serve Film Prodüksiyon
|6,80
|0,00
|327,67
|Servet GMYO
|20,56
|-1,53
|141,88
|Seyitler Kimya
|8,61
|0,35
|26,80
|Silverline Endüstri
|3,78
|-3,08
|75,00
|Sinpaş GMYO
|1,41
|-4,73
|21,55
|Smartiks Yazılım
|7,58
|-1,04
|-22,73
|Soda Sanayii
|6,95
|-1,00
|17,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,56
|-0,34
|200,56
|Söktaş
|3,85
|1,58
|126,40
|Sönmez Filament
|9,62
|0,10
|97,13
|Sönmez Pamuklu
|10,45
|0,48
|112,40
|Sumaş Suni Tahta
|16,85
|-4,64
|70,20
|Şeker Fin. Kir.
|4,18
|-1,65
|-12,55
|Şekerbank
|1,50
|-2,60
|14,50
|Şişe Cam
|6,20
|-0,64
|21,05
|Şok Marketler
|12,40
|-1,67
|15,24
|T. Halk Bankası
|5,25
|0,96
|-11,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,20
|-6,49
|-0,92
|T.S.K.B.
|1,12
|-1,75
|-7,44
|T.Tuborg
|15,29
|1,33
|28,49
|Taç Tarım Ürünleri
|5,00
|-0,99
|60,26
|Tat Gıda
|9,75
|2,85
|60,26
|TAV Havalimanları
|16,56
|-0,96
|-39,04
|Taze Kuru Gıda
|88,10
|9,99
|1116,85
|Tek-Art Turizm
|1,57
|1,95
|24,60
|Tekfen Holding
|16,01
|5,26
|-13,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,60
|-2,27
|33,33
|Temapol Polimer Plastik
|6,90
|-1,29
|32,18
|TGS Dış Ticaret
|7,84
|-9,99
|67,88
|Tofaş Oto. Fab.
|21,96
|-0,63
|-5,76
|Torunlar GMYO
|3,54
|0,28
|28,73
|Trabzon Liman
|15,68
|-9,99
|47,09
|Trabzonspor Sportif
|4,00
|-2,20
|86,05
|Trakya Cam
|4,03
|-1,23
|18,84
|Trend GMYO
|6,16
|0,82
|180,00
|TSKB GMYO
|2,27
|-0,44
|137,70
|Tuğçelik
|5,26
|-1,13
|33,16
|Tukaş
|8,77
|-0,34
|-28,99
|Turcas Petrol
|3,34
|-9,97
|25,09
|Turkcell
|15,00
|-2,47
|8,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,58
|-2,57
|18,25
|Tüpraş
|82,90
|-9,89
|-34,62
|Türk Hava Yolları
|11,11
|-0,80
|-23,17
|Türk Prysmian Kablo
|5,50
|0,92
|113,14
|Türk Telekom
|7,11
|-0,42
|-1,46
|Türk Traktör
|89,00
|-2,79
|68,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|70,25
|0,00
|67,26
|Ufuk Yatırım
|7,35
|-1,21
|184,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,26
|4,50
|142,52
|Ulusoy Elektrik
|41,76
|-0,24
|56,99
|Ulusoy Un Sanayi
|9,74
|-3,08
|154,97
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,61
|-3,01
|32,68
|Utopya Turizm
|6,90
|-0,29
|40,24
|Uzertaş Boya
|4,20
|-2,55
|89,19
|Ülker Bisküvi
|22,80
|-0,78
|1,97
|Vakıf Fin. Kir.
|4,78
|9,89
|97,52
|Vakıf GMYO
|3,24
|-1,22
|87,18
|Vakıf Yat. Ort.
|10,17
|2,21
|458,44
|Vakıflar Bankası
|4,26
|-1,16
|-22,69
|Vakko Tekstil
|4,76
|-6,30
|4,85
|Vanet Gıda
|1,58
|0,00
|10,49
|Verusa Holding
|30,08
|-1,38
|62,15
|Verusaturk Girisim
|5,84
|-5,65
|11,05
|Vestel
|17,02
|-0,53
|34,87
|Vestel Beyaz Eşya
|25,02
|-2,04
|18,59
|Viking Kağıt
|4,54
|-0,66
|142,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,72
|0,27
|53,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|-0,46
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,15
|-2,95
|110,20
|Yataş
|8,01
|-1,48
|9,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,62
|-8,39
|62,73
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|0,67
|0,91
|Yeşil GMYO
|0,86
|-4,44
|34,37
|Yeşil Yapı
|0,92
|-5,15
|39,39
|Yeşil Yatırım Holding
|16,29
|-0,85
|45,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.599,90
|0,00
|124,11
|Yonga Mobilya
|24,50
|-7,34
|165,36
|Yükselen Çelik
|14,75
|7,04
|140,62
|Yünsa
|12,11
|0,75
|20,28
|Zorlu Enerji
|2,62
|-9,97
|60,74
(Son)
Kaynak: AA