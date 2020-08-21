Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 68,84 İş Bankası (B) 41.300,00 3,27 36,84 İş Bankası (C) 5,02 -0,40 -21,68 İş Bankası (Kur.) 369.999,70 76,19 İş Fin.Kir. 3,85 1,05 1,32 İş Girişim 7,23 9,88 90,26 İş GMYO 1,76 -0,56 0,00 İş Y. Men. Değ. 7,42 -0,40 84,27 İş Yat. Ort. 3,02 2,03 87,42 İşbir Holding 1.290,10 -1,52 200,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -8,25 43,55 İttifak Holding 3,09 -2,22 -16,94 İz Hayvancılık Tarım 4,60 -1,29 75,81 İzmir Demir Çelik 16,20 7,93 97,80 İzmir Fırça 2,94 8,49 63,33 Jantsa Jant Sanayi 104,60 1,06 96,66 Kafein Yazılım 16,61 -0,18 49,56 Kaplamin 8,90 0,11 60,36 Kardemir (A) 3,91 -3,93 47,55 Kardemir (B) 3,46 -1,98 31,06 Kardemir (D) 3,04 -1,94 14,29 Karel Elektronik 16,14 -1,47 11,08 Karsan Otomotiv 2,70 -2,53 70,89 Karsu Tekstil 5,27 -0,38 62,65 Kartonsan 595,60 -2,23 54,17 Katmerciler Ekipman 3,95 -3,19 2,86 Kent Gıda 2.321,90 3,47 1220,76 Kerevitaş Gıda 5,01 -2,91 53,68 Kervansaray Yat. Holding 0,40 -2,44 -27,27 Kiler GMYO 5,91 0,68 55,94 Klimasan Klima 13,34 -1,40 -37,12 Koç Holding 15,70 1,49 -21,54 Konfrut Gıda 11,24 2,27 43,73 Konya Çimento 385,20 -2,21 41,98 Kordsa Teknik Tekstil 11,16 -0,36 -12,24 Koza Altın 81,20 -2,17 9,66 Koza Madencilik 13,00 -3,06 29,61 Körfez GMYO 4,39 -2,44 83,68 Kristal Kola 1,95 -3,47 29,14 Kron Telekomünikasyon 25,84 -0,15 103,14 Kuştur Kuşadası Turizm 66,80 -8,43 184,56 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,54 -4,15 53,94 Kütahya Porselen 27,46 3,47 314,80 Lider Faktoring 3,00 -0,99 63,49 Link Bilgisayar 26,74 -0,96 48,65 Logo Yazılım 86,15 -0,98 41,69 Lokman Hekim Sağlık 7,19 -1,91 24,39 Lüks Kadife 21,98 -2,74 154,40 Makina Takım 2,34 -4,49 24,47 Marka Yatırım Holding 2,13 -2,74 80,51 Marmaris Altınyunus 83,40 -5,17 17,46 Marshall 140,00 3,47 194,49 Martı GMYO 1,90 -3,06 88,12 Martı Otel 1,19 -4,03 30,77 Mavi Giyim 39,06 0,93 -32,54 Mazhar Zorlu Holding 15,61 -9,98 29,11 Mega Polietilen 3,80 -1,04 199,58 Menderes Tekstil 2,91 0,69 122,14 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 36,02 6,00 85,29 Merko Gıda 1,68 -1,18 60,00 Metemtur Otelcilik 2,30 2,68 29,21 Metro Holding 1,98 -3,41 43,48 Metro Petrol ve Tesisleri 3,72 -3,38 89,80 Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 -0,94 -60,43 Migros Ticaret 39,04 0,10 61,19 Milpa 4,04 -0,49 84,47 Mistral GMYO 3,06 -4,97 61,90 MLP Sağlık 15,60 -1,70 -2,50 MMC San. ve Tic. Yat. 1,61 -2,42 41,23 Mondi Tire Kutsan 5,94 0,51 43,48 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,70 0,06 2,94 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,24 -9,57 82,70 Net Holding 2,25 -3,43 -13,46 Netaş Telekom. 15,01 -3,22 14,93 Niğbaş Niğde Beton 17,15 -9,97 176,61 Nuh Çimento 19,15 -3,28 74,33 Nurol GMYO 6,17 3,18 72,83 Odaş Elektrik 2,38 -5,56 64,63 Olmuksan-IP 5,13 -0,58 100,32 Orge Enerji Elektrik 6,97 -3,86 40,52 Orma Orman Mahsulleri 9,50 -3,65 244,20 Osmanlı Menkul 15,30 0,72 266,44 Ostim Endüstriyel Yat 2,82 -3,09 67,86 Otokar 138,70 0,65 -5,67 Oyak Çimento 7,67 -3,52 39,51 Oyak Yat. Ort. 6,63 2,16 187,18 Oylum Sınai Yatırımlar 3,11 -3,72 0,69 Özak GMYO 3,89 4,01 51,36 Özbal Çelik Boru 4,78 9,89 196,55 Özderici GMYO 2,02 -2,88 28,66 Özerden Plastik 2,48 9,73 8,77 Panora GMYO 5,25 1,74 -6,28 Papilon Savunma 14,10 -0,14 82,97 Park Elek.Madencilik 4,20 1,69 37,70 Parsan 17,00 -0,76 0,35 Pegasus 46,00 -1,92 -46,76 Peker GMYO 10,99 -1,87 251,12 Penguen Gıda 2,84 -2,07 210,25 Pera GMYO 1,48 -3,90 57,45 Pergamon Dış Ticaret 11,00 -0,72 42,16 Petkim 4,19 -9,89 9,97 Petrokent Turizm 650,00 -9,78 407,42 Pınar Et ve Un 18,25 -0,71 99,02 Pınar Su 5,01 -1,38 115,95 Pınar Süt 16,58 -1,01 30,86 Plastikkart 10,91 -2,33 17,69 Polisan Holding 2,99 -1,64 -0,91 Politeknik Metal 160,10 -8,46 110,46 Prizma Press Matbaacılık 3,40 -1,16 -20,93 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.210,60 0,08 9,28 QNB Finans Fin. Kir. 138,00 -4,10 6,89 QNB Finansbank 73,00 -3,38 94,67 Ral Yatırım Holding 11,50 -5,81 69,12 Ray Sigorta 6,80 6,08 98,83 Reysaş GMYO 4,62 0,00 0,65 Reysaş Lojistik 5,83 5,23 33,11 Rhea Girişim 2,45 -1,61 105,88 Rodrigo Tekstil 2,61 -0,38 44,20 Royal Halı 2,44 0,00 78,10 RTA Laboratuvarları 57,30 9,35 2369,83 Sabancı Holding 8,22 1,36 -9,87 Safkar Ege Soğutmacılık 4,02 -1,71 84,40 Sanel Mühendislik 3,49 2,65 18,95 Sanifoam Sünger 5,50 -0,54 10,00 Sanko Pazarlama 7,44 -3,00 -2,75 Saray Matbaacılık 3,13 3,99 142,11 Sarkuysan 4,47 -1,97 40,68 Sasa Polyester 14,51 2,91 87,71 Say Reklamcılık 5,48 -2,14 144,64 Sekuro Plastik 7,60 -1,17 41,79 Selçuk Ecza Deposu 7,86 -1,26 31,77 Selçuk Gıda 4,10 2,76 138,37 Senkron Güvenlik 2,05 0,49 -24,91 Serve Film Prodüksiyon 6,80 0,00 327,67 Servet GMYO 20,56 -1,53 141,88 Seyitler Kimya 8,61 0,35 26,80 Silverline Endüstri 3,78 -3,08 75,00 Sinpaş GMYO 1,41 -4,73 21,55 Smartiks Yazılım 7,58 -1,04 -22,73 Soda Sanayii 6,95 -1,00 17,26 Sodaş Sodyum Sanayii 11,56 -0,34 200,56 Söktaş 3,85 1,58 126,40 Sönmez Filament 9,62 0,10 97,13 Sönmez Pamuklu 10,45 0,48 112,40 Sumaş Suni Tahta 16,85 -4,64 70,20 Şeker Fin. Kir. 4,18 -1,65 -12,55 Şekerbank 1,50 -2,60 14,50 Şişe Cam 6,20 -0,64 21,05 Şok Marketler 12,40 -1,67 15,24 T. Halk Bankası 5,25 0,96 -11,17 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,20 -6,49 -0,92 T.S.K.B. 1,12 -1,75 -7,44 T.Tuborg 15,29 1,33 28,49 Taç Tarım Ürünleri 5,00 -0,99 60,26 Tat Gıda 9,75 2,85 60,26 TAV Havalimanları 16,56 -0,96 -39,04 Taze Kuru Gıda 88,10 9,99 1116,85 Tek-Art Turizm 1,57 1,95 24,60 Tekfen Holding 16,01 5,26 -13,70 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,60 -2,27 33,33 Temapol Polimer Plastik 6,90 -1,29 32,18 TGS Dış Ticaret 7,84 -9,99 67,88 Tofaş Oto. Fab. 21,96 -0,63 -5,76 Torunlar GMYO 3,54 0,28 28,73 Trabzon Liman 15,68 -9,99 47,09 Trabzonspor Sportif 4,00 -2,20 86,05 Trakya Cam 4,03 -1,23 18,84 Trend GMYO 6,16 0,82 180,00 TSKB GMYO 2,27 -0,44 137,70 Tuğçelik 5,26 -1,13 33,16 Tukaş 8,77 -0,34 -28,99 Turcas Petrol 3,34 -9,97 25,09 Turkcell 15,00 -2,47 8,70 Tümosan Motor ve Traktör 7,58 -2,57 18,25 Tüpraş 82,90 -9,89 -34,62 Türk Hava Yolları 11,11 -0,80 -23,17 Türk Prysmian Kablo 5,50 0,92 113,14 Türk Telekom 7,11 -0,42 -1,46 Türk Traktör 89,00 -2,79 68,21 Türker Proje Gayrimenkul 70,25 0,00 67,26 Ufuk Yatırım 7,35 -1,21 184,88 Ulaşlar Turizm Yat. 2,26 4,50 142,52 Ulusoy Elektrik 41,76 -0,24 56,99 Ulusoy Un Sanayi 9,74 -3,08 154,97 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,61 -3,01 32,68 Utopya Turizm 6,90 -0,29 40,24 Uzertaş Boya 4,20 -2,55 89,19 Ülker Bisküvi 22,80 -0,78 1,97 Vakıf Fin. Kir. 4,78 9,89 97,52 Vakıf GMYO 3,24 -1,22 87,18 Vakıf Yat. Ort. 10,17 2,21 458,44 Vakıflar Bankası 4,26 -1,16 -22,69 Vakko Tekstil 4,76 -6,30 4,85 Vanet Gıda 1,58 0,00 10,49 Verusa Holding 30,08 -1,38 62,15 Verusaturk Girisim 5,84 -5,65 11,05 Vestel 17,02 -0,53 34,87 Vestel Beyaz Eşya 25,02 -2,04 18,59 Viking Kağıt 4,54 -0,66 142,78 Yapı Kredi Koray GMYO 3,72 0,27 53,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 -0,46 -13,31 Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,15 -2,95 110,20 Yataş 8,01 -1,48 9,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,62 -8,39 62,73 Yeni Gimat GMYO 12,08 0,67 0,91 Yeşil GMYO 0,86 -4,44 34,37 Yeşil Yapı 0,92 -5,15 39,39 Yeşil Yatırım Holding 16,29 -0,85 45,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.599,90 0,00 124,11 Yonga Mobilya 24,50 -7,34 165,36 Yükselen Çelik 14,75 7,04 140,62 Yünsa 12,11 0,75 20,28 Zorlu Enerji 2,62 -9,97 60,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA