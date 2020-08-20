Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 12,00 68,84 İş Bankası (B) 39.992,00 -3,63 32,51 İş Bankası (C) 5,04 -1,18 -21,37 İş Bankası (Kur.) 369.999,70 76,19 İş Fin.Kir. 3,81 1,60 0,26 İş Girişim 6,58 0,15 73,16 İş GMYO 1,77 -1,67 0,57 İş Y. Men. Değ. 7,45 0,00 85,01 İş Yat. Ort. 2,96 -2,31 83,70 İşbir Holding 1.310,00 -0,76 204,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 7,78 56,45 İttifak Holding 3,16 -2,47 -15,05 İz Hayvancılık Tarım 4,66 -1,27 78,10 İzmir Demir Çelik 15,01 -1,90 83,27 İzmir Fırça 2,71 9,72 50,56 Jantsa Jant Sanayi 103,50 -0,10 94,59 Kafein Yazılım 16,64 -1,48 49,83 Kaplamin 8,89 -1,44 60,18 Kardemir (A) 4,07 1,50 53,58 Kardemir (B) 3,53 2,32 33,71 Kardemir (D) 3,10 5,80 16,54 Karel Elektronik 16,38 -0,49 12,73 Karsan Otomotiv 2,77 -2,46 75,32 Karsu Tekstil 5,29 1,15 63,27 Kartonsan 609,20 -2,67 57,69 Katmerciler Ekipman 4,08 3,29 6,25 Kent Gıda 2.244,10 10,00 1176,51 Kerevitaş Gıda 5,16 4,03 58,28 Kervansaray Yat. Holding 0,41 0,00 -25,45 Kiler GMYO 5,87 -9,97 54,88 Klimasan Klima 13,53 -0,37 -36,22 Koç Holding 15,47 -1,59 -22,68 Konfrut Gıda 10,99 3,19 40,54 Konya Çimento 393,90 -1,23 45,19 Kordsa Teknik Tekstil 11,20 1,63 -11,92 Koza Altın 83,00 -1,54 12,09 Koza Madencilik 13,41 -2,33 33,70 Körfez GMYO 4,50 -5,46 88,28 Kristal Kola 2,02 3,06 33,77 Kron Telekomünikasyon 25,88 4,35 103,46 Kuştur Kuşadası Turizm 72,95 -6,47 210,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,65 2,71 60,61 Kütahya Porselen 26,54 -2,78 300,91 Lider Faktoring 3,03 1,00 65,12 Link Bilgisayar 27,00 -0,81 50,09 Logo Yazılım 87,00 0,35 43,09 Lokman Hekim Sağlık 7,33 1,52 26,82 Lüks Kadife 22,60 -0,70 161,57 Makina Takım 2,45 -2,78 30,32 Marka Yatırım Holding 2,19 -1,35 85,59 Marmaris Altınyunus 87,95 -3,30 23,87 Marshall 135,30 10,00 184,60 Martı GMYO 1,96 -7,55 94,06 Martı Otel 1,24 -2,36 36,26 Mavi Giyim 38,70 -1,53 -33,16 Mazhar Zorlu Holding 17,34 9,47 43,42 Mega Polietilen 3,84 -3,52 202,73 Menderes Tekstil 2,89 -2,03 120,61 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 33,98 -2,75 74,79 Merko Gıda 1,70 1,80 61,90 Metemtur Otelcilik 2,24 -1,75 25,84 Metro Holding 2,05 1,49 48,55 Metro Petrol ve Tesisleri 3,85 -0,52 96,43 Metro Yatırım Ortaklığı 2,13 -0,47 -60,06 Migros Ticaret 39,00 0,00 61,02 Milpa 4,06 1,50 85,39 Mistral GMYO 3,22 -3,88 70,37 MLP Sağlık 15,87 0,44 -0,81 MMC San. ve Tic. Yat. 1,65 0,61 44,74 Mondi Tire Kutsan 5,91 -0,67 42,75 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,00 2,87 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,70 4,56 102,04 Net Holding 2,33 0,87 -10,38 Netaş Telekom. 15,51 1,11 18,76 Niğbaş Niğde Beton 19,05 -9,97 207,26 Nuh Çimento 19,80 -3,60 80,25 Nurol GMYO 5,98 0,34 67,51 Odaş Elektrik 2,52 0,40 74,31 Olmuksan-IP 5,16 3,41 101,49 Orge Enerji Elektrik 7,25 -0,55 46,17 Orma Orman Mahsulleri 9,86 -9,95 257,25 Osmanlı Menkul 15,19 0,66 263,81 Ostim Endüstriyel Yat 2,91 -1,36 73,21 Otokar 137,80 -1,92 -6,28 Oyak Çimento 7,95 1,40 44,61 Oyak Yat. Ort. 6,49 1,41 181,12 Oylum Sınai Yatırımlar 3,23 -0,92 4,57 Özak GMYO 3,74 0,00 45,53 Özbal Çelik Boru 4,35 8,75 169,87 Özderici GMYO 2,08 0,00 32,48 Özerden Plastik 2,26 0,00 -0,88 Panora GMYO 5,16 0,39 -7,88 Papilon Savunma 14,12 -1,60 83,22 Park Elek.Madencilik 4,13 -0,48 35,41 Parsan 17,13 2,88 1,12 Pegasus 46,90 -1,55 -45,72 Peker GMYO 11,20 1,91 257,83 Penguen Gıda 2,90 2,11 216,80 Pera GMYO 1,54 -0,65 63,83 Pergamon Dış Ticaret 11,08 -0,36 43,19 Petkim 4,65 9,93 22,05 Petrokent Turizm 720,50 4,65 462,45 Pınar Et ve Un 18,38 -0,76 100,44 Pınar Su 5,08 -0,97 118,97 Pınar Süt 16,75 -0,53 32,20 Plastikkart 11,17 2,01 20,50 Polisan Holding 3,04 1,33 0,74 Politeknik Metal 174,90 -0,62 129,91 Prizma Press Matbaacılık 3,44 -1,71 -20,00 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.209,60 -0,02 9,19 QNB Finans Fin. Kir. 143,90 -1,71 11,46 QNB Finansbank 75,55 -4,06 101,47 Ral Yatırım Holding 12,21 -6,58 79,56 Ray Sigorta 6,41 0,31 87,43 Reysaş GMYO 4,62 1,99 0,65 Reysaş Lojistik 5,54 6,74 26,48 Rhea Girişim 2,49 0,81 109,24 Rodrigo Tekstil 2,62 -0,76 44,75 Royal Halı 2,44 -8,27 78,10 RTA Laboratuvarları 52,40 -9,97 2158,62 Sabancı Holding 8,11 -1,58 -11,07 Safkar Ege Soğutmacılık 4,09 -2,85 87,61 Sanel Mühendislik 3,40 3,34 15,88 Sanifoam Sünger 5,53 0,55 10,60 Sanko Pazarlama 7,67 2,27 0,26 Saray Matbaacılık 3,01 2,38 132,83 Sarkuysan 4,56 -2,56 43,51 Sasa Polyester 14,10 -0,70 82,41 Say Reklamcılık 5,60 8,11 150,00 Sekuro Plastik 7,69 1,32 43,47 Selçuk Ecza Deposu 7,96 -1,12 33,45 Selçuk Gıda 3,99 2,31 131,98 Senkron Güvenlik 2,04 -4,23 -25,27 Serve Film Prodüksiyon 6,80 3,82 327,67 Servet GMYO 20,88 -1,14 145,65 Seyitler Kimya 8,58 -1,04 26,36 Silverline Endüstri 3,90 0,78 80,56 Sinpaş GMYO 1,48 3,50 27,59 Smartiks Yazılım 7,66 -0,39 -21,92 Soda Sanayii 7,02 0,00 18,44 Sodaş Sodyum Sanayii 11,60 -0,34 201,60 Söktaş 3,79 0,80 122,87 Sönmez Filament 9,61 0,31 96,93 Sönmez Pamuklu 10,40 -0,48 111,38 Sumaş Suni Tahta 17,67 -0,11 78,48 Şeker Fin. Kir. 4,25 0,24 -11,09 Şekerbank 1,54 2,67 17,56 Şişe Cam 6,24 -0,48 21,83 Şok Marketler 12,61 -0,24 17,19 T. Halk Bankası 5,20 0,19 -12,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 46,20 10,00 5,96 T.S.K.B. 1,14 1,79 -5,79 T.Tuborg 15,09 7,94 26,81 Taç Tarım Ürünleri 5,05 -1,94 61,86 Tat Gıda 9,48 -1,04 55,82 TAV Havalimanları 16,72 -0,83 -38,45 Taze Kuru Gıda 80,10 -10,00 1006,35 Tek-Art Turizm 1,54 -0,65 22,22 Tekfen Holding 15,21 3,19 -18,01 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,73 0,35 36,43 Temapol Polimer Plastik 6,99 2,04 33,91 TGS Dış Ticaret 8,71 -9,93 86,51 Tofaş Oto. Fab. 22,10 0,45 -5,16 Torunlar GMYO 3,53 -0,84 28,36 Trabzon Liman 17,42 9,97 63,41 Trabzonspor Sportif 4,09 1,24 90,23 Trakya Cam 4,08 -0,24 20,32 Trend GMYO 6,11 1,50 177,73 TSKB GMYO 2,28 -2,98 138,75 Tuğçelik 5,32 -1,12 34,68 Tukaş 8,80 -0,79 -28,74 Turcas Petrol 3,71 9,76 38,95 Turkcell 15,38 0,85 11,45 Tümosan Motor ve Traktör 7,78 3,87 21,37 Tüpraş 92,00 7,04 -27,44 Türk Hava Yolları 11,20 -0,53 -22,54 Türk Prysmian Kablo 5,45 -2,33 111,20 Türk Telekom 7,14 -0,70 -1,05 Türk Traktör 91,55 0,60 73,03 Türker Proje Gayrimenkul 70,25 -1,89 67,26 Ufuk Yatırım 7,44 0,68 188,37 Ulaşlar Turizm Yat. 4,92 3,80 132,08 Ulusoy Elektrik 41,86 -1,04 57,37 Ulusoy Un Sanayi 10,05 -3,92 163,09 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,66 0,00 36,80 Utopya Turizm 6,92 0,73 40,65 Uzertaş Boya 4,31 2,86 94,14 Ülker Bisküvi 22,98 0,44 2,77 Vakıf Fin. Kir. 4,35 -1,36 79,75 Vakıf GMYO 3,28 1,23 89,49 Vakıf Yat. Ort. 9,95 -9,95 446,36 Vakıflar Bankası 4,31 0,47 -21,78 Vakko Tekstil 5,08 9,96 11,89 Vanet Gıda 1,58 -0,63 10,49 Verusa Holding 30,50 1,94 64,42 Verusaturk Girisim 6,19 6,17 17,71 Vestel 17,11 5,49 35,58 Vestel Beyaz Eşya 25,54 -1,01 21,05 Viking Kağıt 4,57 2,01 144,39 Yapı Kredi Koray GMYO 3,71 -0,27 53,31 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -0,92 -12,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,55 -2,73 116,59 Yataş 8,13 4,90 10,76 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,86 7,52 77,64 Yeni Gimat GMYO 12,00 -0,41 0,24 Yeşil GMYO 0,90 -2,17 40,63 Yeşil Yapı 0,97 2,11 46,97 Yeşil Yatırım Holding 16,43 -3,30 46,30 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.600,00 3,77 124,11 Yonga Mobilya 26,44 -0,23 186,38 Yükselen Çelik 13,78 -0,86 124,80 Yünsa 12,02 2,56 19,39 Zorlu Enerji 2,91 9,81 78,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA