Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
17.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|50,76
|İş Bankası (B)
|39.400,00
|-1,50
|30,55
|İş Bankası (C)
|4,86
|0,62
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|369.000,00
|75,72
|İş Fin.Kir.
|3,54
|-1,67
|-6,84
|İş Girişim
|6,50
|-1,07
|71,05
|İş GMYO
|1,73
|0,00
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|7,32
|-1,61
|81,78
|İş Yat. Ort.
|3,08
|1,32
|91,15
|İşbir Holding
|1.330,00
|6,52
|209,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,81
|-1,22
|30,65
|İttifak Holding
|3,13
|2,96
|-15,86
|İz Hayvancılık Tarım
|4,77
|0,42
|82,31
|İzmir Demir Çelik
|15,02
|-1,70
|83,39
|İzmir Fırça
|2,48
|-0,40
|37,78
|Jantsa Jant Sanayi
|106,90
|-2,20
|100,99
|Kafein Yazılım
|18,40
|2,79
|65,68
|Kaplamin
|8,97
|3,46
|61,62
|Kardemir (A)
|4,03
|4,68
|52,08
|Kardemir (B)
|3,27
|4,47
|23,86
|Kardemir (D)
|2,85
|4,40
|7,14
|Karel Elektronik
|16,44
|-0,78
|13,15
|Karsan Otomotiv
|2,86
|-5,61
|81,01
|Karsu Tekstil
|5,28
|5,60
|62,96
|Kartonsan
|644,00
|4,58
|66,69
|Katmerciler Ekipman
|3,95
|-9,20
|2,86
|Kent Gıda
|2.518,50
|9,98
|1332,59
|Kerevitaş Gıda
|4,96
|1,02
|52,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|-2,38
|-25,45
|Kiler GMYO
|7,55
|-9,90
|99,21
|Klimasan Klima
|13,54
|-1,17
|-36,17
|Koç Holding
|14,81
|0,07
|-25,98
|Konfrut Gıda
|10,69
|-2,55
|36,70
|Konya Çimento
|408,00
|-0,24
|50,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,94
|-1,00
|-13,97
|Koza Altın
|82,15
|2,43
|10,94
|Koza Madencilik
|13,16
|2,41
|31,21
|Körfez GMYO
|5,46
|9,86
|128,45
|Kristal Kola
|1,91
|-1,04
|26,49
|Kron Telekomünikasyon
|24,18
|-0,90
|90,09
|Kuştur Kuşadası Turizm
|73,70
|-7,35
|213,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,34
|5,41
|41,82
|Kütahya Porselen
|27,46
|-7,48
|314,80
|Lider Faktoring
|2,96
|3,86
|61,31
|Link Bilgisayar
|27,72
|-5,65
|52,73
|Logo Yazılım
|82,90
|-0,90
|36,35
|Lokman Hekim Sağlık
|7,34
|-3,17
|26,99
|Lüks Kadife
|23,10
|-3,75
|167,36
|Makina Takım
|2,30
|9,52
|22,34
|Marka Yatırım Holding
|2,17
|0,00
|83,90
|Marmaris Altınyunus
|97,00
|-2,12
|36,62
|Marshall
|140,00
|-7,89
|194,49
|Martı GMYO
|1,90
|9,83
|88,12
|Martı Otel
|1,16
|-1,69
|27,47
|Mavi Giyim
|39,04
|-2,25
|-32,57
|Mazhar Zorlu Holding
|14,60
|-0,75
|20,76
|Mega Polietilen
|3,65
|7,04
|187,75
|Menderes Tekstil
|2,99
|2,40
|128,24
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|30,94
|-3,01
|59,16
|Merko Gıda
|1,63
|-1,21
|55,24
|Metemtur Otelcilik
|2,36
|5,83
|32,58
|Metro Holding
|1,99
|1,02
|44,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,50
|0,00
|78,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,11
|0,48
|-60,43
|Migros Ticaret
|39,30
|2,99
|62,26
|Milpa
|4,06
|0,25
|85,39
|Mistral GMYO
|3,53
|-6,37
|86,77
|MLP Sağlık
|16,15
|-1,64
|0,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,65
|0,61
|44,74
|Mondi Tire Kutsan
|5,89
|-0,84
|42,27
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,00
|2,87
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,28
|-2,28
|75,16
|Net Holding
|2,14
|-1,83
|-17,69
|Netaş Telekom.
|15,33
|-3,46
|17,38
|Niğbaş Niğde Beton
|23,14
|2,84
|273,23
|Nuh Çimento
|19,50
|-5,98
|77,52
|Nurol GMYO
|5,91
|-3,11
|65,55
|Odaş Elektrik
|2,27
|-4,62
|57,02
|Olmuksan-IP
|4,84
|2,33
|88,99
|Orge Enerji Elektrik
|7,00
|0,00
|41,13
|Orma Orman Mahsulleri
|10,70
|4,29
|287,68
|Osmanlı Menkul
|14,75
|5,36
|253,27
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,98
|6,43
|77,38
|Otokar
|136,30
|-2,36
|-7,31
|Oyak Çimento
|7,65
|-0,52
|39,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,34
|-1,86
|174,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,98
|-0,67
|-3,52
|Özak GMYO
|3,72
|-2,36
|44,75
|Özbal Çelik Boru
|3,78
|9,57
|134,51
|Özderici GMYO
|2,06
|2,49
|31,21
|Özerden Plastik
|2,13
|3,90
|-6,58
|Panora GMYO
|5,11
|-1,54
|-8,78
|Papilon Savunma
|13,76
|-2,62
|78,55
|Park Elek.Madencilik
|3,66
|1,10
|20,00
|Parsan
|16,48
|1,10
|-2,72
|Pegasus
|46,90
|-1,88
|-45,72
|Peker GMYO
|10,75
|3,86
|243,45
|Penguen Gıda
|3,00
|-2,60
|227,73
|Pera GMYO
|1,37
|3,79
|45,74
|Pergamon Dış Ticaret
|11,26
|-0,35
|45,52
|Petkim
|3,84
|6,37
|0,79
|Petrokent Turizm
|698,40
|-10,00
|445,20
|Pınar Et ve Un
|18,39
|-0,05
|100,55
|Pınar Su
|5,14
|0,78
|121,55
|Pınar Süt
|16,65
|-3,76
|31,41
|Plastikkart
|10,44
|-3,06
|12,62
|Polisan Holding
|2,95
|-0,34
|-2,24
|Politeknik Metal
|172,30
|6,36
|126,50
|Prizma Press Matbaacılık
|3,44
|2,08
|-20,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.208,10
|0,14
|9,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|140,00
|-6,48
|8,44
|QNB Finansbank
|75,95
|-1,62
|102,53
|Ral Yatırım Holding
|14,50
|-9,99
|113,24
|Ray Sigorta
|6,29
|4,14
|83,92
|Reysaş GMYO
|4,47
|-0,67
|-2,61
|Reysaş Lojistik
|5,08
|-0,59
|15,98
|Rhea Girişim
|2,59
|9,28
|117,65
|Rodrigo Tekstil
|2,60
|-1,52
|43,65
|Royal Halı
|2,52
|2,86
|83,94
|RTA Laboratuvarları
|52,00
|9,94
|2141,38
|Sabancı Holding
|7,94
|0,38
|-12,94
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,99
|3,37
|83,03
|Sanel Mühendislik
|3,22
|0,63
|9,75
|Sanifoam Sünger
|5,59
|2,38
|11,80
|Sanko Pazarlama
|7,04
|-0,56
|-7,98
|Saray Matbaacılık
|2,75
|3,38
|112,72
|Sarkuysan
|7,00
|0,00
|46,87
|Sasa Polyester
|13,05
|-0,53
|68,82
|Say Reklamcılık
|5,16
|4,03
|130,36
|Sekuro Plastik
|7,70
|3,36
|43,66
|Selçuk Ecza Deposu
|8,15
|-2,28
|36,63
|Selçuk Gıda
|3,60
|5,57
|109,30
|Senkron Güvenlik
|2,20
|-1,79
|-19,41
|Serve Film Prodüksiyon
|6,40
|-1,54
|302,52
|Servet GMYO
|22,40
|1,54
|163,53
|Seyitler Kimya
|8,94
|1,71
|31,66
|Silverline Endüstri
|4,50
|-9,82
|108,33
|Sinpaş GMYO
|1,42
|-2,07
|22,41
|Smartiks Yazılım
|7,80
|1,04
|-20,49
|Soda Sanayii
|6,69
|0,45
|12,88
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,00
|1,57
|186,00
|Söktaş
|3,82
|-3,05
|124,64
|Sönmez Filament
|9,38
|1,41
|92,21
|Sönmez Pamuklu
|10,07
|3,28
|104,67
|Sumaş Suni Tahta
|18,69
|9,94
|88,79
|Şeker Fin. Kir.
|4,56
|-2,98
|-4,60
|Şekerbank
|1,47
|0,00
|12,21
|Şişe Cam
|5,94
|-0,67
|15,97
|Şok Marketler
|12,71
|-2,23
|18,12
|T. Halk Bankası
|5,04
|0,00
|-14,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,20
|4,77
|-3,21
|T.S.K.B.
|1,09
|0,00
|-9,92
|T.Tuborg
|14,30
|6,48
|20,17
|Taç Tarım Ürünleri
|5,37
|-2,01
|72,12
|Tat Gıda
|9,42
|-0,42
|54,84
|TAV Havalimanları
|16,51
|-2,08
|-39,22
|Taze Kuru Gıda
|73,60
|9,93
|916,57
|Tek-Art Turizm
|1,46
|0,00
|15,87
|Tekfen Holding
|14,18
|-1,18
|-23,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,66
|-1,57
|34,76
|Temapol Polimer Plastik
|6,99
|-3,45
|33,91
|TGS Dış Ticaret
|9,18
|0,44
|96,57
|Tofaş Oto. Fab.
|21,00
|-0,76
|-9,88
|Torunlar GMYO
|3,67
|1,38
|33,45
|Trabzon Liman
|14,55
|2,03
|36,49
|Trabzonspor Sportif
|3,95
|-6,40
|83,72
|Trakya Cam
|3,86
|-0,26
|13,83
|Trend GMYO
|5,65
|9,92
|156,82
|TSKB GMYO
|3,55
|9,91
|164,93
|Tuğçelik
|5,29
|-0,94
|33,92
|Tukaş
|8,90
|-0,45
|-27,94
|Turcas Petrol
|3,06
|-0,33
|14,61
|Turkcell
|14,79
|0,07
|7,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,15
|1,56
|11,54
|Tüpraş
|80,70
|2,48
|-36,36
|Türk Hava Yolları
|11,02
|-1,08
|-23,79
|Türk Prysmian Kablo
|5,28
|1,73
|104,61
|Türk Telekom
|6,76
|-3,01
|-6,31
|Türk Traktör
|96,80
|1,63
|82,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|71,15
|-2,06
|69,40
|Ufuk Yatırım
|7,70
|4,05
|198,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,20
|4,42
|145,28
|Ulusoy Elektrik
|41,48
|-0,29
|55,94
|Ulusoy Un Sanayi
|10,17
|-0,97
|166,23
|Umpaş Holding
|0,71
|1,43
|14,52
|Uşak Seramik
|1,56
|-0,64
|28,56
|Utopya Turizm
|6,93
|-0,29
|40,85
|Uzertaş Boya
|4,32
|-4,00
|94,59
|Ülker Bisküvi
|22,40
|-0,18
|0,18
|Vakıf Fin. Kir.
|4,64
|9,95
|91,74
|Vakıf GMYO
|3,28
|4,46
|89,49
|Vakıf Yat. Ort.
|9,65
|9,91
|429,89
|Vakıflar Bankası
|4,15
|0,24
|-24,68
|Vakko Tekstil
|4,64
|1,31
|2,20
|Vanet Gıda
|1,56
|0,65
|9,09
|Verusa Holding
|28,60
|1,56
|54,17
|Verusaturk Girisim
|5,72
|-1,21
|8,77
|Vestel
|15,88
|-1,37
|25,83
|Vestel Beyaz Eşya
|25,70
|-0,62
|21,81
|Viking Kağıt
|4,30
|-0,69
|129,95
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,61
|-2,96
|49,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|1,45
|-15,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|12,92
|-3,37
|106,52
|Yataş
|7,65
|1,32
|4,22
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,43
|0,41
|50,93
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|1,35
|0,24
|Yeşil GMYO
|0,80
|-1,23
|25,00
|Yeşil Yapı
|0,83
|0,00
|25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|15,38
|0,65
|36,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.700,00
|0,00
|127,50
|Yonga Mobilya
|27,78
|8,09
|200,89
|Yükselen Çelik
|14,23
|4,40
|132,14
|Yünsa
|11,88
|3,04
|18,00
|Zorlu Enerji
|2,29
|-0,43
|40,49
(Son)
Kaynak: AA