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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)
17.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:47

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 250.000,00 50,76
İş Bankası (B) 39.400,00 -1,50 30,55
İş Bankası (C) 4,86 0,62 -24,18
İş Bankası (Kur.) 369.000,00 75,72
İş Fin.Kir. 3,54 -1,67 -6,84
İş Girişim 6,50 -1,07 71,05
İş GMYO 1,73 0,00 -1,70
İş Y. Men. Değ. 7,32 -1,61 81,78
İş Yat. Ort. 3,08 1,32 91,15
İşbir Holding 1.330,00 6,52 209,30
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,81 -1,22 30,65
İttifak Holding 3,13 2,96 -15,86
İz Hayvancılık Tarım 4,77 0,42 82,31
İzmir Demir Çelik 15,02 -1,70 83,39
İzmir Fırça 2,48 -0,40 37,78
Jantsa Jant Sanayi 106,90 -2,20 100,99
Kafein Yazılım 18,40 2,79 65,68
Kaplamin 8,97 3,46 61,62
Kardemir (A) 4,03 4,68 52,08
Kardemir (B) 3,27 4,47 23,86
Kardemir (D) 2,85 4,40 7,14
Karel Elektronik 16,44 -0,78 13,15
Karsan Otomotiv 2,86 -5,61 81,01
Karsu Tekstil 5,28 5,60 62,96
Kartonsan 644,00 4,58 66,69
Katmerciler Ekipman 3,95 -9,20 2,86
Kent Gıda 2.518,50 9,98 1332,59
Kerevitaş Gıda 4,96 1,02 52,15
Kervansaray Yat. Holding 0,41 -2,38 -25,45
Kiler GMYO 7,55 -9,90 99,21
Klimasan Klima 13,54 -1,17 -36,17
Koç Holding 14,81 0,07 -25,98
Konfrut Gıda 10,69 -2,55 36,70
Konya Çimento 408,00 -0,24 50,39
Kordsa Teknik Tekstil 10,94 -1,00 -13,97
Koza Altın 82,15 2,43 10,94
Koza Madencilik 13,16 2,41 31,21
Körfez GMYO 5,46 9,86 128,45
Kristal Kola 1,91 -1,04 26,49
Kron Telekomünikasyon 24,18 -0,90 90,09
Kuştur Kuşadası Turizm 73,70 -7,35 213,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,34 5,41 41,82
Kütahya Porselen 27,46 -7,48 314,80
Lider Faktoring 2,96 3,86 61,31
Link Bilgisayar 27,72 -5,65 52,73
Logo Yazılım 82,90 -0,90 36,35
Lokman Hekim Sağlık 7,34 -3,17 26,99
Lüks Kadife 23,10 -3,75 167,36
Makina Takım 2,30 9,52 22,34
Marka Yatırım Holding 2,17 0,00 83,90
Marmaris Altınyunus 97,00 -2,12 36,62
Marshall 140,00 -7,89 194,49
Martı GMYO 1,90 9,83 88,12
Martı Otel 1,16 -1,69 27,47
Mavi Giyim 39,04 -2,25 -32,57
Mazhar Zorlu Holding 14,60 -0,75 20,76
Mega Polietilen 3,65 7,04 187,75
Menderes Tekstil 2,99 2,40 128,24
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 30,94 -3,01 59,16
Merko Gıda 1,63 -1,21 55,24
Metemtur Otelcilik 2,36 5,83 32,58
Metro Holding 1,99 1,02 44,20
Metro Petrol ve Tesisleri 3,50 0,00 78,57
Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 0,48 -60,43
Migros Ticaret 39,30 2,99 62,26
Milpa 4,06 0,25 85,39
Mistral GMYO 3,53 -6,37 86,77
MLP Sağlık 16,15 -1,64 0,94
MMC San. ve Tic. Yat. 1,65 0,61 44,74
Mondi Tire Kutsan 5,89 -0,84 42,27
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,00 2,87
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,28 -2,28 75,16
Net Holding 2,14 -1,83 -17,69
Netaş Telekom. 15,33 -3,46 17,38
Niğbaş Niğde Beton 23,14 2,84 273,23
Nuh Çimento 19,50 -5,98 77,52
Nurol GMYO 5,91 -3,11 65,55
Odaş Elektrik 2,27 -4,62 57,02
Olmuksan-IP 4,84 2,33 88,99
Orge Enerji Elektrik 7,00 0,00 41,13
Orma Orman Mahsulleri 10,70 4,29 287,68
Osmanlı Menkul 14,75 5,36 253,27
Ostim Endüstriyel Yat 2,98 6,43 77,38
Otokar 136,30 -2,36 -7,31
Oyak Çimento 7,65 -0,52 39,15
Oyak Yat. Ort. 6,34 -1,86 174,62
Oylum Sınai Yatırımlar 2,98 -0,67 -3,52
Özak GMYO 3,72 -2,36 44,75
Özbal Çelik Boru 3,78 9,57 134,51
Özderici GMYO 2,06 2,49 31,21
Özerden Plastik 2,13 3,90 -6,58
Panora GMYO 5,11 -1,54 -8,78
Papilon Savunma 13,76 -2,62 78,55
Park Elek.Madencilik 3,66 1,10 20,00
Parsan 16,48 1,10 -2,72
Pegasus 46,90 -1,88 -45,72
Peker GMYO 10,75 3,86 243,45
Penguen Gıda 3,00 -2,60 227,73
Pera GMYO 1,37 3,79 45,74
Pergamon Dış Ticaret 11,26 -0,35 45,52
Petkim 3,84 6,37 0,79
Petrokent Turizm 698,40 -10,00 445,20
Pınar Et ve Un 18,39 -0,05 100,55
Pınar Su 5,14 0,78 121,55
Pınar Süt 16,65 -3,76 31,41
Plastikkart 10,44 -3,06 12,62
Polisan Holding 2,95 -0,34 -2,24
Politeknik Metal 172,30 6,36 126,50
Prizma Press Matbaacılık 3,44 2,08 -20,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.208,10 0,14 9,05
QNB Finans Fin. Kir. 140,00 -6,48 8,44
QNB Finansbank 75,95 -1,62 102,53
Ral Yatırım Holding 14,50 -9,99 113,24
Ray Sigorta 6,29 4,14 83,92
Reysaş GMYO 4,47 -0,67 -2,61
Reysaş Lojistik 5,08 -0,59 15,98
Rhea Girişim 2,59 9,28 117,65
Rodrigo Tekstil 2,60 -1,52 43,65
Royal Halı 2,52 2,86 83,94
RTA Laboratuvarları 52,00 9,94 2141,38
Sabancı Holding 7,94 0,38 -12,94
Safkar Ege Soğutmacılık 3,99 3,37 83,03
Sanel Mühendislik 3,22 0,63 9,75
Sanifoam Sünger 5,59 2,38 11,80
Sanko Pazarlama 7,04 -0,56 -7,98
Saray Matbaacılık 2,75 3,38 112,72
Sarkuysan 7,00 0,00 46,87
Sasa Polyester 13,05 -0,53 68,82
Say Reklamcılık 5,16 4,03 130,36
Sekuro Plastik 7,70 3,36 43,66
Selçuk Ecza Deposu 8,15 -2,28 36,63
Selçuk Gıda 3,60 5,57 109,30
Senkron Güvenlik 2,20 -1,79 -19,41
Serve Film Prodüksiyon 6,40 -1,54 302,52
Servet GMYO 22,40 1,54 163,53
Seyitler Kimya 8,94 1,71 31,66
Silverline Endüstri 4,50 -9,82 108,33
Sinpaş GMYO 1,42 -2,07 22,41
Smartiks Yazılım 7,80 1,04 -20,49
Soda Sanayii 6,69 0,45 12,88
Sodaş Sodyum Sanayii 11,00 1,57 186,00
Söktaş 3,82 -3,05 124,64
Sönmez Filament 9,38 1,41 92,21
Sönmez Pamuklu 10,07 3,28 104,67
Sumaş Suni Tahta 18,69 9,94 88,79
Şeker Fin. Kir. 4,56 -2,98 -4,60
Şekerbank 1,47 0,00 12,21
Şişe Cam 5,94 -0,67 15,97
Şok Marketler 12,71 -2,23 18,12
T. Halk Bankası 5,04 0,00 -14,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,20 4,77 -3,21
T.S.K.B. 1,09 0,00 -9,92
T.Tuborg 14,30 6,48 20,17
Taç Tarım Ürünleri 5,37 -2,01 72,12
Tat Gıda 9,42 -0,42 54,84
TAV Havalimanları 16,51 -2,08 -39,22
Taze Kuru Gıda 73,60 9,93 916,57
Tek-Art Turizm 1,46 0,00 15,87
Tekfen Holding 14,18 -1,18 -23,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,66 -1,57 34,76
Temapol Polimer Plastik 6,99 -3,45 33,91
TGS Dış Ticaret 9,18 0,44 96,57
Tofaş Oto. Fab. 21,00 -0,76 -9,88
Torunlar GMYO 3,67 1,38 33,45
Trabzon Liman 14,55 2,03 36,49
Trabzonspor Sportif 3,95 -6,40 83,72
Trakya Cam 3,86 -0,26 13,83
Trend GMYO 5,65 9,92 156,82
TSKB GMYO 3,55 9,91 164,93
Tuğçelik 5,29 -0,94 33,92
Tukaş 8,90 -0,45 -27,94
Turcas Petrol 3,06 -0,33 14,61
Turkcell 14,79 0,07 7,17
Tümosan Motor ve Traktör 7,15 1,56 11,54
Tüpraş 80,70 2,48 -36,36
Türk Hava Yolları 11,02 -1,08 -23,79
Türk Prysmian Kablo 5,28 1,73 104,61
Türk Telekom 6,76 -3,01 -6,31
Türk Traktör 96,80 1,63 82,95
Türker Proje Gayrimenkul 71,15 -2,06 69,40
Ufuk Yatırım 7,70 4,05 198,45
Ulaşlar Turizm Yat. 5,20 4,42 145,28
Ulusoy Elektrik 41,48 -0,29 55,94
Ulusoy Un Sanayi 10,17 -0,97 166,23
Umpaş Holding 0,71 1,43 14,52
Uşak Seramik 1,56 -0,64 28,56
Utopya Turizm 6,93 -0,29 40,85
Uzertaş Boya 4,32 -4,00 94,59
Ülker Bisküvi 22,40 -0,18 0,18
Vakıf Fin. Kir. 4,64 9,95 91,74
Vakıf GMYO 3,28 4,46 89,49
Vakıf Yat. Ort. 9,65 9,91 429,89
Vakıflar Bankası 4,15 0,24 -24,68
Vakko Tekstil 4,64 1,31 2,20
Vanet Gıda 1,56 0,65 9,09
Verusa Holding 28,60 1,56 54,17
Verusaturk Girisim 5,72 -1,21 8,77
Vestel 15,88 -1,37 25,83
Vestel Beyaz Eşya 25,70 -0,62 21,81
Viking Kağıt 4,30 -0,69 129,95
Yapı Kredi Koray GMYO 3,61 -2,96 49,17
Yapı ve Kredi Bank. 2,10 1,45 -15,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 12,92 -3,37 106,52
Yataş 7,65 1,32 4,22
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,43 0,41 50,93
Yeni Gimat GMYO 12,00 1,35 0,24
Yeşil GMYO 0,80 -1,23 25,00
Yeşil Yapı 0,83 0,00 25,76
Yeşil Yatırım Holding 15,38 0,65 36,95
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.700,00 0,00 127,50
Yonga Mobilya 27,78 8,09 200,89
Yükselen Çelik 14,23 4,40 132,14
Yünsa 11,88 3,04 18,00
Zorlu Enerji 2,29 -0,43 40,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

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