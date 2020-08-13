Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 250.000,00
50,76
İş Bankası (B) 39.
13.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|50,76
|İş Bankası (B)
|39.749,90
|-1,00
|31,71
|İş Bankası (C)
|4,95
|-1,79
|-22,78
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,72
|-1,85
|-2,11
|İş Girişim
|6,70
|-0,89
|76,32
|İş GMYO
|1,75
|-1,13
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|7,44
|-1,98
|84,76
|İş Yat. Ort.
|3,03
|-4,42
|88,04
|İşbir Holding
|1.275,00
|-3,77
|196,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,83
|-1,19
|33,87
|İttifak Holding
|3,08
|-2,84
|-17,20
|İz Hayvancılık Tarım
|4,53
|-4,43
|73,13
|İzmir Demir Çelik
|15,85
|-3,53
|93,53
|İzmir Fırça
|2,50
|0,00
|38,89
|Jantsa Jant Sanayi
|108,90
|-5,71
|104,75
|Kafein Yazılım
|18,13
|2,89
|63,25
|Kaplamin
|8,80
|-4,24
|58,56
|Kardemir (A)
|3,93
|-4,84
|48,30
|Kardemir (B)
|3,25
|-8,19
|23,11
|Kardemir (D)
|2,81
|-6,95
|5,64
|Karel Elektronik
|16,28
|-3,67
|12,04
|Karsan Otomotiv
|3,29
|7,52
|108,23
|Karsu Tekstil
|5,04
|-4,00
|55,56
|Kartonsan
|619,00
|-1,98
|60,22
|Katmerciler Ekipman
|4,53
|-4,83
|17,97
|Kent Gıda
|2.081,80
|10,00
|1084,19
|Kerevitaş Gıda
|4,89
|-2,98
|50,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|-4,55
|-23,64
|Kiler GMYO
|9,31
|-9,96
|145,65
|Klimasan Klima
|14,15
|2,17
|-33,30
|Koç Holding
|15,00
|-1,64
|-25,03
|Konfrut Gıda
|10,58
|-2,40
|35,29
|Konya Çimento
|397,80
|-3,19
|46,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,36
|-2,24
|-10,66
|Koza Altın
|80,10
|-2,14
|8,17
|Koza Madencilik
|13,00
|-2,62
|29,61
|Körfez GMYO
|4,52
|-7,94
|89,12
|Kristal Kola
|1,90
|-2,56
|25,83
|Kron Telekomünikasyon
|24,58
|-0,49
|93,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|74,15
|-2,95
|215,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|-4,56
|39,39
|Kütahya Porselen
|29,56
|-5,86
|346,53
|Lider Faktoring
|2,92
|-1,02
|59,13
|Link Bilgisayar
|32,24
|9,96
|77,63
|Logo Yazılım
|85,35
|-0,35
|40,38
|Lokman Hekim Sağlık
|7,53
|-3,21
|30,28
|Lüks Kadife
|24,98
|6,39
|189,12
|Makina Takım
|2,13
|-4,48
|13,30
|Marka Yatırım Holding
|2,17
|-3,56
|83,90
|Marmaris Altınyunus
|103,00
|-3,47
|45,07
|Marshall
|166,50
|6,32
|250,23
|Martı GMYO
|1,81
|-4,23
|79,21
|Martı Otel
|1,22
|-0,81
|34,07
|Mavi Giyim
|41,48
|2,17
|-28,36
|Mazhar Zorlu Holding
|14,80
|-6,45
|22,42
|Mega Polietilen
|3,35
|-4,29
|164,10
|Menderes Tekstil
|2,93
|1,38
|123,66
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|32,02
|-9,70
|64,71
|Merko Gıda
|1,62
|-5,81
|54,29
|Metemtur Otelcilik
|2,34
|-5,26
|31,46
|Metro Holding
|1,98
|-1,98
|43,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,62
|0,56
|84,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,15
|-2,27
|-59,68
|Migros Ticaret
|38,40
|-4,95
|58,55
|Milpa
|4,12
|3,52
|88,13
|Mistral GMYO
|4,18
|10,00
|121,16
|MLP Sağlık
|17,10
|-4,15
|6,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,62
|-1,82
|42,11
|Mondi Tire Kutsan
|5,93
|-3,26
|43,24
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.103,40
|2,81
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,66
|0,77
|86,01
|Net Holding
|2,24
|-3,86
|-13,85
|Netaş Telekom.
|14,44
|-3,48
|10,57
|Niğbaş Niğde Beton
|21,48
|7,99
|246,45
|Nuh Çimento
|19,63
|-2,24
|78,70
|Nurol GMYO
|6,08
|-5,00
|70,31
|Odaş Elektrik
|2,43
|-3,95
|68,08
|Olmuksan-IP
|4,76
|-5,56
|85,87
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|-3,06
|40,52
|Orma Orman Mahsulleri
|11,39
|-2,73
|312,68
|Osmanlı Menkul
|13,93
|2,65
|233,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,90
|-2,68
|72,62
|Otokar
|147,50
|-1,01
|0,31
|Oyak Çimento
|7,82
|-2,98
|42,24
|Oyak Yat. Ort.
|6,46
|-2,12
|179,82
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,05
|-0,97
|-1,26
|Özak GMYO
|3,88
|-4,20
|50,97
|Özbal Çelik Boru
|3,43
|-1,15
|112,80
|Özderici GMYO
|2,05
|-0,49
|30,57
|Özerden Plastik
|2,11
|-0,94
|-7,46
|Panora GMYO
|5,27
|-2,23
|-5,92
|Papilon Savunma
|14,31
|-2,65
|85,69
|Park Elek.Madencilik
|3,66
|-1,35
|20,00
|Parsan
|16,67
|-2,97
|-1,59
|Pegasus
|48,20
|-3,41
|-44,21
|Peker GMYO
|10,50
|-4,55
|235,46
|Penguen Gıda
|3,02
|-2,58
|229,91
|Pera GMYO
|1,34
|-4,29
|42,55
|Pergamon Dış Ticaret
|11,30
|-3,00
|46,04
|Petkim
|3,67
|-2,65
|-3,67
|Petrokent Turizm
|801,40
|2,68
|525,60
|Pınar Et ve Un
|18,45
|-2,17
|101,20
|Pınar Su
|5,14
|-1,91
|121,55
|Pınar Süt
|17,55
|-2,77
|38,52
|Plastikkart
|11,16
|-2,45
|20,39
|Polisan Holding
|3,02
|-2,58
|0,08
|Politeknik Metal
|171,20
|-7,61
|125,05
|Prizma Press Matbaacılık
|3,45
|-2,82
|-19,77
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.205,10
|-0,05
|8,78
|QNB Finans Fin. Kir.
|166,30
|5,99
|28,81
|QNB Finansbank
|83,95
|8,04
|123,87
|Ral Yatırım Holding
|17,90
|9,95
|163,24
|Ray Sigorta
|6,03
|4,33
|76,32
|Reysaş GMYO
|4,57
|-1,51
|-0,44
|Reysaş Lojistik
|5,12
|0,79
|16,89
|Rhea Girişim
|2,47
|-7,49
|107,56
|Rodrigo Tekstil
|2,79
|7,31
|54,14
|Royal Halı
|2,43
|-3,19
|77,37
|RTA Laboratuvarları
|43,00
|-9,85
|1753,45
|Sabancı Holding
|8,09
|-1,46
|-11,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,94
|1,03
|80,73
|Sanel Mühendislik
|3,22
|-2,72
|9,75
|Sanifoam Sünger
|5,34
|1,71
|6,80
|Sanko Pazarlama
|7,16
|-3,11
|-6,41
|Saray Matbaacılık
|2,88
|-3,03
|122,78
|Sarkuysan
|6,85
|-1,30
|43,72
|Sasa Polyester
|13,10
|-2,67
|69,47
|Say Reklamcılık
|5,28
|6,88
|135,71
|Sekuro Plastik
|7,49
|-1,32
|39,74
|Selçuk Ecza Deposu
|8,60
|1,65
|44,18
|Selçuk Gıda
|3,58
|-0,28
|108,14
|Senkron Güvenlik
|2,33
|0,43
|-14,65
|Serve Film Prodüksiyon
|6,39
|-4,63
|301,89
|Servet GMYO
|20,74
|-3,08
|144,00
|Seyitler Kimya
|8,58
|-0,81
|26,36
|Silverline Endüstri
|4,54
|9,93
|110,19
|Sinpaş GMYO
|1,40
|5,26
|20,69
|Smartiks Yazılım
|7,85
|-2,36
|-19,98
|Soda Sanayii
|6,66
|-3,34
|12,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,74
|-5,32
|205,24
|Söktaş
|3,90
|0,00
|129,34
|Sönmez Filament
|9,23
|0,76
|89,14
|Sönmez Pamuklu
|10,15
|1,50
|106,30
|Sumaş Suni Tahta
|18,00
|9,82
|81,82
|Şeker Fin. Kir.
|4,62
|-1,49
|-3,35
|Şekerbank
|1,49
|-1,32
|13,74
|Şişe Cam
|6,00
|-3,69
|17,14
|Şok Marketler
|12,52
|-2,19
|16,36
|T. Halk Bankası
|5,12
|-0,78
|-13,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,68
|-2,21
|-6,70
|T.S.K.B.
|1,12
|0,00
|-7,44
|T.Tuborg
|13,80
|-2,06
|15,97
|Taç Tarım Ürünleri
|5,45
|2,83
|74,68
|Tat Gıda
|9,43
|-2,28
|55,00
|TAV Havalimanları
|16,93
|-4,08
|-37,68
|Taze Kuru Gıda
|60,90
|9,93
|741,16
|Tek-Art Turizm
|1,46
|-4,58
|15,87
|Tekfen Holding
|14,74
|1,10
|-20,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,75
|1,05
|36,90
|Temapol Polimer Plastik
|7,38
|-1,60
|41,38
|TGS Dış Ticaret
|9,12
|2,13
|95,29
|Tofaş Oto. Fab.
|22,02
|-3,84
|-5,50
|Torunlar GMYO
|3,75
|0,00
|36,36
|Trabzon Liman
|13,87
|1,61
|30,11
|Trabzonspor Sportif
|4,18
|10,00
|94,42
|Trakya Cam
|3,87
|-2,52
|14,13
|Trend GMYO
|5,02
|-0,59
|128,18
|TSKB GMYO
|2,94
|-4,85
|119,40
|Tuğçelik
|5,47
|-3,87
|38,48
|Tukaş
|8,91
|-4,60
|-27,85
|Turcas Petrol
|3,10
|-4,32
|16,10
|Turkcell
|15,44
|-0,39
|11,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,25
|-3,20
|13,10
|Tüpraş
|78,40
|0,84
|-38,17
|Türk Hava Yolları
|11,14
|-2,45
|-22,96
|Türk Prysmian Kablo
|5,37
|-2,72
|108,10
|Türk Telekom
|7,28
|-4,59
|0,89
|Türk Traktör
|96,00
|-6,80
|81,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|71,65
|5,52
|70,60
|Ufuk Yatırım
|7,16
|-2,59
|177,52
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,53
|-4,63
|113,68
|Ulusoy Elektrik
|41,04
|-1,39
|54,29
|Ulusoy Un Sanayi
|10,14
|-1,84
|165,45
|Umpaş Holding
|0,72
|2,86
|16,13
|Uşak Seramik
|1,59
|-2,45
|31,03
|Utopya Turizm
|6,96
|-1,14
|41,46
|Uzertaş Boya
|4,65
|-4,32
|109,46
|Ülker Bisküvi
|22,60
|-0,62
|1,07
|Vakıf Fin. Kir.
|4,39
|-6,79
|81,40
|Vakıf GMYO
|3,11
|-3,72
|79,67
|Vakıf Yat. Ort.
|9,75
|-6,88
|435,38
|Vakıflar Bankası
|4,29
|-2,28
|-22,14
|Vakko Tekstil
|4,66
|-3,12
|2,64
|Vanet Gıda
|1,58
|-1,86
|10,49
|Verusa Holding
|27,40
|-1,86
|47,70
|Verusaturk Girisim
|5,91
|2,25
|12,38
|Vestel
|16,00
|-3,44
|26,78
|Vestel Beyaz Eşya
|26,08
|-2,40
|23,61
|Viking Kağıt
|4,40
|-1,12
|135,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,84
|-2,78
|58,68
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|-1,40
|-14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,32
|-1,26
|112,91
|Yataş
|7,86
|-3,56
|7,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,49
|-1,58
|54,66
|Yeni Gimat GMYO
|11,83
|0,17
|-1,18
|Yeşil GMYO
|0,82
|-1,20
|28,12
|Yeşil Yapı
|0,84
|-1,18
|27,27
|Yeşil Yatırım Holding
|15,70
|-1,81
|39,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.722,00
|-1,87
|128,25
|Yonga Mobilya
|27,26
|0,96
|195,26
|Yükselen Çelik
|13,87
|-3,55
|126,26
|Yünsa
|11,90
|-1,49
|18,20
|Zorlu Enerji
|2,32
|-1,69
|42,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA