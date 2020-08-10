Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
10.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:35
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|266.100,00
|-9,34
|60,47
|İş Bankası (B)
|40.141,00
|-0,89
|33,00
|İş Bankası (C)
|4,79
|1,27
|-25,27
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,63
|0,83
|-4,47
|İş Girişim
|6,60
|-6,65
|73,68
|İş GMYO
|1,75
|-0,57
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|7,42
|-0,93
|84,27
|İş Yat. Ort.
|3,30
|0,00
|104,80
|İşbir Holding
|1.398,00
|7,70
|225,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|1,18
|38,71
|İttifak Holding
|2,98
|-2,30
|-19,89
|İz Hayvancılık Tarım
|4,40
|10,00
|68,16
|İzmir Demir Çelik
|15,93
|-0,38
|94,51
|İzmir Fırça
|2,46
|2,50
|36,67
|Jantsa Jant Sanayi
|107,80
|10,00
|102,68
|Kafein Yazılım
|17,13
|-0,12
|54,24
|Kaplamin
|9,53
|8,17
|71,71
|Kardemir (A)
|3,71
|1,92
|40,00
|Kardemir (B)
|3,14
|2,61
|18,94
|Kardemir (D)
|2,76
|3,76
|3,76
|Karel Elektronik
|17,07
|2,96
|17,48
|Karsan Otomotiv
|2,93
|8,12
|85,44
|Karsu Tekstil
|5,07
|2,84
|56,48
|Kartonsan
|650,10
|7,65
|68,27
|Katmerciler Ekipman
|4,62
|-0,22
|20,31
|Kent Gıda
|1.564,20
|10,00
|789,76
|Kerevitaş Gıda
|5,16
|4,45
|58,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Kiler GMYO
|8,79
|-1,79
|131,93
|Klimasan Klima
|13,70
|0,00
|-35,42
|Koç Holding
|14,70
|-2,00
|-26,53
|Konfrut Gıda
|10,98
|1,20
|40,41
|Konya Çimento
|423,30
|0,81
|56,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,49
|3,51
|-9,64
|Koza Altın
|84,75
|-1,45
|14,45
|Koza Madencilik
|13,34
|-2,13
|33,00
|Körfez GMYO
|5,10
|-4,49
|113,39
|Kristal Kola
|1,90
|1,06
|25,83
|Kron Telekomünikasyon
|24,60
|-1,52
|93,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|67,30
|9,97
|186,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,38
|-0,83
|44,24
|Kütahya Porselen
|28,60
|10,00
|332,02
|Lider Faktoring
|2,79
|-1,41
|52,04
|Link Bilgisayar
|26,42
|2,01
|45,56
|Logo Yazılım
|83,70
|-1,47
|37,66
|Lokman Hekim Sağlık
|8,15
|9,99
|41,00
|Lüks Kadife
|22,10
|-1,69
|155,79
|Makina Takım
|2,38
|9,68
|26,60
|Marka Yatırım Holding
|2,23
|2,76
|88,98
|Marmaris Altınyunus
|114,00
|5,95
|60,56
|Marshall
|129,50
|9,93
|172,40
|Martı GMYO
|1,89
|-0,53
|87,13
|Martı Otel
|1,05
|0,00
|15,38
|Mavi Giyim
|38,00
|4,34
|-34,37
|Mazhar Zorlu Holding
|14,96
|10,00
|23,74
|Mega Polietilen
|3,71
|9,76
|192,48
|Menderes Tekstil
|2,91
|-1,02
|122,14
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|32,34
|10,00
|66,36
|Merko Gıda
|1,76
|3,53
|67,62
|Metemtur Otelcilik
|2,12
|2,91
|19,10
|Metro Holding
|1,83
|0,55
|32,61
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,25
|-1,22
|65,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,15
|-1,83
|-59,68
|Migros Ticaret
|41,86
|8,61
|72,83
|Milpa
|3,81
|4,10
|73,97
|Mistral GMYO
|3,15
|9,76
|66,67
|MLP Sağlık
|17,19
|9,98
|7,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,65
|0,61
|44,74
|Mondi Tire Kutsan
|6,32
|9,91
|52,66
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.103,40
|2,81
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,00
|4,36
|80,82
|Net Holding
|2,27
|0,00
|-12,69
|Netaş Telekom.
|14,69
|1,80
|12,48
|Niğbaş Niğde Beton
|16,45
|7,59
|165,32
|Nuh Çimento
|18,24
|3,05
|66,05
|Nurol GMYO
|7,90
|-3,07
|121,29
|Odaş Elektrik
|2,25
|1,35
|55,63
|Olmuksan-IP
|4,56
|1,11
|78,06
|Orge Enerji Elektrik
|7,29
|3,26
|46,98
|Orma Orman Mahsulleri
|10,64
|9,13
|285,51
|Osmanlı Menkul
|13,23
|0,84
|216,87
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,60
|9,70
|54,76
|Otokar
|149,80
|-2,22
|1,88
|Oyak Çimento
|8,07
|5,35
|46,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,52
|-0,15
|182,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,12
|-0,95
|1,01
|Özak GMYO
|3,93
|0,26
|52,92
|Özbal Çelik Boru
|3,02
|1,34
|87,36
|Özderici GMYO
|2,01
|-0,50
|28,03
|Özerden Plastik
|2,02
|0,00
|-11,40
|Panora GMYO
|5,28
|0,76
|-5,74
|Papilon Savunma
|14,33
|1,70
|85,95
|Park Elek.Madencilik
|3,64
|-1,09
|19,34
|Parsan
|17,19
|0,35
|1,48
|Pegasus
|44,32
|-2,38
|-48,70
|Peker GMYO
|9,81
|-1,51
|213,42
|Penguen Gıda
|3,10
|9,93
|238,65
|Pera GMYO
|1,30
|-2,26
|38,30
|Pergamon Dış Ticaret
|12,38
|9,95
|60,00
|Petkim
|3,65
|0,27
|-4,20
|Petrokent Turizm
|788,40
|9,99
|515,46
|Pınar Et ve Un
|19,54
|1,72
|113,09
|Pınar Su
|5,45
|1,49
|134,91
|Pınar Süt
|19,52
|1,67
|54,06
|Plastikkart
|11,46
|9,98
|23,62
|Polisan Holding
|2,99
|0,00
|-0,91
|Politeknik Metal
|169,40
|10,00
|122,68
|Prizma Press Matbaacılık
|3,50
|1,16
|-18,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.201,90
|0,32
|8,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,80
|10,00
|0,54
|QNB Finansbank
|64,25
|9,92
|71,33
|Ral Yatırım Holding
|20,08
|-9,96
|195,29
|Ray Sigorta
|5,66
|-1,57
|65,50
|Reysaş GMYO
|4,58
|2,23
|-0,22
|Reysaş Lojistik
|5,05
|5,87
|15,30
|Rhea Girişim
|2,32
|1,31
|94,96
|Rodrigo Tekstil
|2,59
|9,75
|43,09
|Royal Halı
|2,41
|-9,74
|75,91
|RTA Laboratuvarları
|57,00
|9,93
|2356,90
|Sabancı Holding
|7,82
|0,13
|-14,25
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,70
|3,06
|69,72
|Sanel Mühendislik
|3,19
|0,31
|8,73
|Sanifoam Sünger
|5,12
|-0,39
|2,40
|Sanko Pazarlama
|7,10
|0,71
|-7,19
|Saray Matbaacılık
|3,23
|-3,58
|149,85
|Sarkuysan
|6,75
|2,27
|41,62
|Sasa Polyester
|13,21
|5,93
|70,89
|Say Reklamcılık
|4,42
|9,95
|97,32
|Sekuro Plastik
|7,50
|5,63
|39,93
|Selçuk Ecza Deposu
|8,30
|1,22
|39,15
|Selçuk Gıda
|3,42
|3,01
|98,84
|Senkron Güvenlik
|2,18
|3,32
|-20,15
|Serve Film Prodüksiyon
|6,05
|10,00
|280,50
|Servet GMYO
|21,12
|1,15
|148,47
|Seyitler Kimya
|8,89
|1,02
|30,93
|Silverline Endüstri
|3,73
|0,27
|72,69
|Sinpaş GMYO
|1,30
|-1,52
|12,07
|Smartiks Yazılım
|7,58
|2,29
|-22,73
|Soda Sanayii
|6,67
|-0,30
|12,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,17
|9,94
|190,42
|Söktaş
|3,76
|1,35
|121,11
|Sönmez Filament
|8,84
|0,34
|81,15
|Sönmez Pamuklu
|9,81
|-2,00
|99,39
|Sumaş Suni Tahta
|15,60
|5,26
|57,58
|Şeker Fin. Kir.
|4,62
|4,76
|-3,35
|Şekerbank
|1,37
|1,48
|4,58
|Şişe Cam
|5,95
|-1,33
|16,17
|Şok Marketler
|12,68
|9,97
|17,84
|T. Halk Bankası
|4,95
|-1,00
|-16,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,20
|-1,10
|-5,50
|T.S.K.B.
|1,07
|0,00
|-11,57
|T.Tuborg
|14,26
|-0,56
|19,83
|Taç Tarım Ürünleri
|5,12
|9,87
|64,10
|Tat Gıda
|9,99
|1,63
|64,21
|TAV Havalimanları
|16,79
|-1,70
|-38,19
|Taze Kuru Gıda
|45,84
|9,98
|533,15
|Tek-Art Turizm
|1,46
|-3,31
|15,87
|Tekfen Holding
|14,45
|0,84
|-22,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,73
|-2,88
|36,43
|Temapol Polimer Plastik
|7,17
|1,70
|37,36
|TGS Dış Ticaret
|8,94
|2,88
|91,43
|Tofaş Oto. Fab.
|23,32
|1,83
|0,08
|Torunlar GMYO
|3,81
|0,26
|38,55
|Trabzon Liman
|13,38
|9,94
|25,52
|Trabzonspor Sportif
|3,43
|2,08
|59,53
|Trakya Cam
|3,87
|-0,77
|14,13
|Trend GMYO
|5,22
|9,89
|137,27
|TSKB GMYO
|3,09
|-0,96
|130,60
|Tuğçelik
|5,09
|-1,93
|28,86
|Tukaş
|8,51
|-0,35
|-31,09
|Turcas Petrol
|3,10
|0,00
|16,10
|Turkcell
|14,91
|0,07
|8,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,38
|9,99
|15,13
|Tüpraş
|76,10
|-2,31
|-39,98
|Türk Hava Yolları
|10,56
|-1,77
|-26,97
|Türk Prysmian Kablo
|5,28
|4,14
|104,61
|Türk Telekom
|7,03
|1,01
|-2,57
|Türk Traktör
|97,15
|0,67
|83,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|68,70
|1,03
|63,57
|Ufuk Yatırım
|7,48
|9,04
|189,92
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,28
|0,23
|101,89
|Ulusoy Elektrik
|42,18
|1,44
|58,57
|Ulusoy Un Sanayi
|10,50
|6,60
|174,87
|Umpaş Holding
|0,68
|0,00
|9,68
|Uşak Seramik
|1,64
|1,86
|35,15
|Utopya Turizm
|6,93
|0,43
|40,85
|Uzertaş Boya
|4,45
|6,21
|100,45
|Ülker Bisküvi
|23,06
|4,34
|3,13
|Vakıf Fin. Kir.
|4,24
|-7,42
|75,21
|Vakıf GMYO
|3,19
|-6,18
|84,29
|Vakıf Yat. Ort.
|9,44
|-9,92
|418,35
|Vakıflar Bankası
|4,10
|0,99
|-25,59
|Vakko Tekstil
|4,58
|1,78
|0,88
|Vanet Gıda
|1,56
|3,31
|9,09
|Verusa Holding
|26,72
|1,37
|44,04
|Verusaturk Girisim
|5,68
|2,16
|8,01
|Vestel
|16,21
|3,05
|28,45
|Vestel Beyaz Eşya
|26,84
|-1,76
|27,21
|Viking Kağıt
|4,58
|-0,65
|144,92
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,74
|0,27
|54,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|-0,49
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,43
|3,31
|114,67
|Yataş
|7,97
|-1,97
|8,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,54
|1,60
|57,76
|Yeni Gimat GMYO
|11,61
|-0,77
|-3,02
|Yeşil GMYO
|0,81
|-1,22
|26,56
|Yeşil Yapı
|0,86
|1,18
|30,30
|Yeşil Yatırım Holding
|16,27
|0,74
|44,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.211,00
|-5,68
|144,86
|Yonga Mobilya
|26,20
|1,79
|183,78
|Yükselen Çelik
|13,81
|-4,50
|125,29
|Yünsa
|12,05
|1,69
|19,69
|Zorlu Enerji
|2,26
|2,26
|38,65
(Son)
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