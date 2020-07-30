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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)
30.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:35

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 45.000,00 0,00 49,10
İş Bankası (C) 4,80 -1,44 -25,12
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 4,04 2,54 6,32
İş Girişim 8,33 -0,83 119,21
İş GMYO 2,02 -2,42 14,77
İş Y. Men. Değ. 7,90 -0,38 96,19
İş Yat. Ort. 2,92 -0,68 81,22
İşbir Holding 1.450,00 2,11 237,21
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 1,10 48,39
İttifak Holding 3,56 -1,66 -4,30
İz Hayvancılık Tarım 4,92 1,44 88,04
İzmir Demir Çelik 18,18 2,25 121,98
İzmir Fırça 2,70 3,05 50,00
Jantsa Jant Sanayi 111,10 -3,48 108,88
Kafein Yazılım 18,74 4,69 68,74
Kaplamin 9,73 2,96 75,32
Kardemir (A) 4,40 -2,00 66,04
Kardemir (B) 3,42 -0,58 29,55
Kardemir (D) 2,99 -1,64 12,41
Karel Elektronik 17,40 1,05 19,75
Karsan Otomotiv 2,94 -0,34 86,08
Karsu Tekstil 5,74 2,50 77,16
Kartonsan 675,90 -6,02 74,95
Katmerciler Ekipman 5,16 0,58 34,38
Kent Gıda 2.167,20 -10,00 1132,76
Kerevitaş Gıda 5,38 0,94 65,03
Kervansaray Yat. Holding 0,46 2,22 -16,36
Kiler GMYO 6,55 9,53 72,82
Klimasan Klima 15,82 1,54 -25,43
Koç Holding 16,17 -2,88 -19,19
Konfrut Gıda 12,45 -1,03 59,21
Konya Çimento 471,00 -9,99 73,61
Kordsa Teknik Tekstil 11,91 1,19 -6,34
Koza Altın 86,45 -2,43 16,75
Koza Madencilik 14,24 -2,00 41,97
Körfez GMYO 6,65 9,92 178,24
Kristal Kola 2,15 0,94 42,38
Kron Telekomünikasyon 29,96 -0,07 135,53
Kuştur Kuşadası Turizm 93,15 3,67 296,80
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,82 0,00 70,91
Kütahya Porselen 32,60 1,24 392,45
Lider Faktoring 3,08 2,67 67,85
Link Bilgisayar 25,64 -0,47 41,27
Logo Yazılım 90,15 0,73 48,27
Lokman Hekim Sağlık 8,31 -0,48 43,77
Lüks Kadife 19,25 2,67 122,80
Makina Takım 2,36 0,43 25,53
Marka Yatırım Holding 2,58 0,78 118,64
Marmaris Altınyunus 125,90 2,61 77,32
Marshall 146,70 9,97 208,58
Martı GMYO 2,12 0,00 109,90
Martı Otel 1,20 0,84 31,87
Mavi Giyim 41,44 -0,14 -28,43
Mazhar Zorlu Holding 15,78 0,13 30,52
Mega Polietilen 4,07 10,00 220,86
Menderes Tekstil 3,04 4,11 132,06
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 36,46 4,71 87,55
Merko Gıda 1,91 0,53 81,90
Metemtur Otelcilik 2,30 1,77 29,21
Metro Holding 1,98 1,54 43,48
Metro Petrol ve Tesisleri 3,70 4,23 88,78
Metro Yatırım Ortaklığı 2,47 3,78 -53,68
Migros Ticaret 44,76 3,13 84,81
Milpa 3,85 2,67 75,80
Mistral GMYO 2,68 3,47 41,80
MLP Sağlık 17,41 -0,91 8,81
MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 0,00 52,63
Mondi Tire Kutsan 6,20 0,49 49,76
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 0,05 2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,96 2,31 88,36
Net Holding 2,52 0,00 -3,08
Netaş Telekom. 16,63 -0,12 27,34
Niğbaş Niğde Beton 16,01 -6,65 158,23
Nuh Çimento 17,77 3,74 61,77
Nurol GMYO 7,56 1,61 111,76
Odaş Elektrik 2,52 0,40 74,31
Olmuksan-IP 5,12 1,79 99,92
Orge Enerji Elektrik 7,27 0,28 46,57
Orma Orman Mahsulleri 12,25 -1,21 343,84
Osmanlı Menkul 12,51 -3,77 199,62
Ostim Endüstriyel Yat 2,82 1,81 67,86
Otokar 168,10 -1,98 14,32
Oyak Çimento 8,31 -0,36 51,16
Oyak Yat. Ort. 6,48 -0,46 180,68
Oylum Sınai Yatırımlar 3,41 -0,58 10,40
Özak GMYO 4,63 1,76 80,16
Özbal Çelik Boru 3,30 -1,79 104,73
Özderici GMYO 2,37 0,42 50,96
Özerden Plastik 2,06 2,49 -9,65
Panora GMYO 5,54 0,73 -1,10
Papilon Savunma 16,01 2,17 107,75
Park Elek.Madencilik 4,26 1,67 39,67
Parsan 19,15 2,19 13,05
Pegasus 47,82 -1,44 -44,65
Peker GMYO 11,15 9,96 256,23
Penguen Gıda 3,02 1,68 229,91
Pera GMYO 1,63 -1,81 73,40
Pergamon Dış Ticaret 11,94 -0,08 54,31
Petkim 3,91 0,26 2,62
Petrokent Turizm 954,60 9,99 645,20
Pınar Et ve Un 19,35 2,27 111,01
Pınar Su 5,45 1,30 134,91
Pınar Süt 19,82 4,04 56,43
Plastikkart 12,27 1,74 32,36
Polisan Holding 3,29 1,23 9,03
Politeknik Metal 161,10 7,98 111,77
Prizma Press Matbaacılık 3,93 3,15 -8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.194,50 0,11 7,83
QNB Finans Fin. Kir. 179,60 9,98 39,12
QNB Finansbank 88,95 9,95 137,20
Ral Yatırım Holding 22,00 3,00 223,53
Ray Sigorta 6,18 -0,32 80,70
Reysaş GMYO 5,00 0,60 8,93
Reysaş Lojistik 5,10 0,00 16,44
Rhea Girişim 2,83 5,60 137,82
Rodrigo Tekstil 2,65 3,11 46,41
Royal Halı 2,11 0,00 54,01
RTA Laboratuvarları 37,46 6,42 1514,66
Sabancı Holding 8,38 -2,67 -8,11
Safkar Ege Soğutmacılık 4,13 0,73 89,45
Sanel Mühendislik 3,64 4,90 24,06
Sanifoam Sünger 5,78 1,40 15,60
Sanko Pazarlama 7,79 2,91 1,83
Saray Matbaacılık 3,63 -0,55 180,79
Sarkuysan 6,81 0,59 42,88
Sasa Polyester 13,53 0,52 75,03
Say Reklamcılık 4,31 3,61 92,41
Sekuro Plastik 7,70 3,91 43,66
Selçuk Ecza Deposu 8,49 -3,08 42,34
Selçuk Gıda 3,53 -1,12 105,23
Senkron Güvenlik 2,39 5,29 -12,45
Serve Film Prodüksiyon 6,02 0,67 278,62
Servet GMYO 22,88 0,79 169,18
Seyitler Kimya 8,84 1,84 30,19
Silverline Endüstri 3,86 5,75 78,70
Sinpaş GMYO 1,52 4,11 31,03
Smartiks Yazılım 7,88 1,16 -19,67
Soda Sanayii 6,52 -1,21 10,01
Sodaş Sodyum Sanayii 12,00 -0,41 212,00
Söktaş 4,25 9,82 149,92
Sönmez Filament 10,06 4,03 106,15
Sönmez Pamuklu 9,97 2,89 102,64
Sumaş Suni Tahta 18,20 3,70 83,84
Şeker Fin. Kir. 4,99 0,00 4,39
Şekerbank 1,48 -1,33 12,98
Şişe Cam 5,77 -1,20 12,65
Şok Marketler 13,43 1,82 24,81
T. Halk Bankası 5,52 0,73 -6,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 46,40 -1,74 6,42
T.S.K.B. 1,13 -1,74 -6,61
T.Tuborg 14,73 2,29 23,78
Taç Tarım Ürünleri 5,09 1,39 63,14
Tat Gıda 11,41 3,73 87,55
TAV Havalimanları 16,60 0,85 -38,89
Taze Kuru Gıda 51,95 5,76 617,54
Tek-Art Turizm 1,72 -1,15 36,51
Tekfen Holding 15,30 3,24 -17,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,41 -2,58 52,62
Temapol Polimer Plastik 7,98 0,13 52,87
TGS Dış Ticaret 8,55 1,30 83,08
Tofaş Oto. Fab. 25,42 0,71 9,09
Torunlar GMYO 4,35 -1,81 58,18
Trabzon Liman 13,76 -0,72 29,08
Trabzonspor Sportif 4,01 -0,99 86,51
Trakya Cam 3,78 -1,05 11,47
Trend GMYO 5,43 4,22 146,82
TSKB GMYO 3,46 9,84 158,21
Tuğçelik 6,12 0,66 54,94
Tukaş 8,85 5,61 -28,34
Turcas Petrol 3,60 0,00 34,83
Turkcell 14,86 -1,13 7,68
Tümosan Motor ve Traktör 7,81 2,63 21,84
Tüpraş 82,55 -0,12 -34,90
Türk Hava Yolları 10,69 -1,38 -26,07
Türk Prysmian Kablo 5,60 -0,36 117,01
Türk Telekom 7,24 -2,43 0,34
Türk Traktör 108,00 3,75 104,12
Türker Proje Gayrimenkul 60,35 3,87 43,69
Ufuk Yatırım 6,85 5,87 165,50
Ulaşlar Turizm Yat. 5,00 3,95 135,85
Ulusoy Elektrik 43,30 -0,55 62,78
Ulusoy Un Sanayi 9,94 6,08 160,21
Umpaş Holding 0,69 -2,82 11,29
Uşak Seramik 1,74 1,75 43,39
Utopya Turizm 7,21 1,41 46,54
Uzertaş Boya 4,36 5,83 96,40
Ülker Bisküvi 26,06 -0,84 16,55
Vakıf Fin. Kir. 4,74 9,98 95,87
Vakıf GMYO 3,42 9,97 97,58
Vakıf Yat. Ort. 13,06 9,93 617,13
Vakıflar Bankası 4,50 0,90 -18,33
Vakko Tekstil 5,15 1,38 13,44
Vanet Gıda 1,68 0,60 17,48
Verusa Holding 28,72 0,70 54,82
Verusaturk Girisim 5,89 0,00 12,00
Vestel 17,52 -1,90 38,83
Vestel Beyaz Eşya 27,60 -0,36 30,82
Viking Kağıt 4,81 0,84 157,22
Yapı Kredi Koray GMYO 3,94 1,03 62,81
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -1,83 -13,71
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,82 -0,72 120,91
Yataş 9,02 -0,88 22,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,83 1,80 75,78
Yeni Gimat GMYO 11,90 0,00 -0,59
Yeşil GMYO 0,91 1,11 42,19
Yeşil Yapı 0,95 2,15 43,94
Yeşil Yatırım Holding 18,50 2,78 64,74
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.517,00 1,72 155,25
Yonga Mobilya 27,80 -2,93 201,11
Yükselen Çelik 16,00 1,78 161,01
Yünsa 14,06 -0,99 39,65
Zorlu Enerji 2,42 -1,22 48,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

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