Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
30.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:35
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|0,00
|49,10
|İş Bankası (C)
|4,80
|-1,44
|-25,12
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|4,04
|2,54
|6,32
|İş Girişim
|8,33
|-0,83
|119,21
|İş GMYO
|2,02
|-2,42
|14,77
|İş Y. Men. Değ.
|7,90
|-0,38
|96,19
|İş Yat. Ort.
|2,92
|-0,68
|81,22
|İşbir Holding
|1.450,00
|2,11
|237,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|1,10
|48,39
|İttifak Holding
|3,56
|-1,66
|-4,30
|İz Hayvancılık Tarım
|4,92
|1,44
|88,04
|İzmir Demir Çelik
|18,18
|2,25
|121,98
|İzmir Fırça
|2,70
|3,05
|50,00
|Jantsa Jant Sanayi
|111,10
|-3,48
|108,88
|Kafein Yazılım
|18,74
|4,69
|68,74
|Kaplamin
|9,73
|2,96
|75,32
|Kardemir (A)
|4,40
|-2,00
|66,04
|Kardemir (B)
|3,42
|-0,58
|29,55
|Kardemir (D)
|2,99
|-1,64
|12,41
|Karel Elektronik
|17,40
|1,05
|19,75
|Karsan Otomotiv
|2,94
|-0,34
|86,08
|Karsu Tekstil
|5,74
|2,50
|77,16
|Kartonsan
|675,90
|-6,02
|74,95
|Katmerciler Ekipman
|5,16
|0,58
|34,38
|Kent Gıda
|2.167,20
|-10,00
|1132,76
|Kerevitaş Gıda
|5,38
|0,94
|65,03
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|2,22
|-16,36
|Kiler GMYO
|6,55
|9,53
|72,82
|Klimasan Klima
|15,82
|1,54
|-25,43
|Koç Holding
|16,17
|-2,88
|-19,19
|Konfrut Gıda
|12,45
|-1,03
|59,21
|Konya Çimento
|471,00
|-9,99
|73,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|1,19
|-6,34
|Koza Altın
|86,45
|-2,43
|16,75
|Koza Madencilik
|14,24
|-2,00
|41,97
|Körfez GMYO
|6,65
|9,92
|178,24
|Kristal Kola
|2,15
|0,94
|42,38
|Kron Telekomünikasyon
|29,96
|-0,07
|135,53
|Kuştur Kuşadası Turizm
|93,15
|3,67
|296,80
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,82
|0,00
|70,91
|Kütahya Porselen
|32,60
|1,24
|392,45
|Lider Faktoring
|3,08
|2,67
|67,85
|Link Bilgisayar
|25,64
|-0,47
|41,27
|Logo Yazılım
|90,15
|0,73
|48,27
|Lokman Hekim Sağlık
|8,31
|-0,48
|43,77
|Lüks Kadife
|19,25
|2,67
|122,80
|Makina Takım
|2,36
|0,43
|25,53
|Marka Yatırım Holding
|2,58
|0,78
|118,64
|Marmaris Altınyunus
|125,90
|2,61
|77,32
|Marshall
|146,70
|9,97
|208,58
|Martı GMYO
|2,12
|0,00
|109,90
|Martı Otel
|1,20
|0,84
|31,87
|Mavi Giyim
|41,44
|-0,14
|-28,43
|Mazhar Zorlu Holding
|15,78
|0,13
|30,52
|Mega Polietilen
|4,07
|10,00
|220,86
|Menderes Tekstil
|3,04
|4,11
|132,06
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|36,46
|4,71
|87,55
|Merko Gıda
|1,91
|0,53
|81,90
|Metemtur Otelcilik
|2,30
|1,77
|29,21
|Metro Holding
|1,98
|1,54
|43,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,70
|4,23
|88,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,47
|3,78
|-53,68
|Migros Ticaret
|44,76
|3,13
|84,81
|Milpa
|3,85
|2,67
|75,80
|Mistral GMYO
|2,68
|3,47
|41,80
|MLP Sağlık
|17,41
|-0,91
|8,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,74
|0,00
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|6,20
|0,49
|49,76
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,80
|0,05
|2,76
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,96
|2,31
|88,36
|Net Holding
|2,52
|0,00
|-3,08
|Netaş Telekom.
|16,63
|-0,12
|27,34
|Niğbaş Niğde Beton
|16,01
|-6,65
|158,23
|Nuh Çimento
|17,77
|3,74
|61,77
|Nurol GMYO
|7,56
|1,61
|111,76
|Odaş Elektrik
|2,52
|0,40
|74,31
|Olmuksan-IP
|5,12
|1,79
|99,92
|Orge Enerji Elektrik
|7,27
|0,28
|46,57
|Orma Orman Mahsulleri
|12,25
|-1,21
|343,84
|Osmanlı Menkul
|12,51
|-3,77
|199,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,82
|1,81
|67,86
|Otokar
|168,10
|-1,98
|14,32
|Oyak Çimento
|8,31
|-0,36
|51,16
|Oyak Yat. Ort.
|6,48
|-0,46
|180,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,41
|-0,58
|10,40
|Özak GMYO
|4,63
|1,76
|80,16
|Özbal Çelik Boru
|3,30
|-1,79
|104,73
|Özderici GMYO
|2,37
|0,42
|50,96
|Özerden Plastik
|2,06
|2,49
|-9,65
|Panora GMYO
|5,54
|0,73
|-1,10
|Papilon Savunma
|16,01
|2,17
|107,75
|Park Elek.Madencilik
|4,26
|1,67
|39,67
|Parsan
|19,15
|2,19
|13,05
|Pegasus
|47,82
|-1,44
|-44,65
|Peker GMYO
|11,15
|9,96
|256,23
|Penguen Gıda
|3,02
|1,68
|229,91
|Pera GMYO
|1,63
|-1,81
|73,40
|Pergamon Dış Ticaret
|11,94
|-0,08
|54,31
|Petkim
|3,91
|0,26
|2,62
|Petrokent Turizm
|954,60
|9,99
|645,20
|Pınar Et ve Un
|19,35
|2,27
|111,01
|Pınar Su
|5,45
|1,30
|134,91
|Pınar Süt
|19,82
|4,04
|56,43
|Plastikkart
|12,27
|1,74
|32,36
|Polisan Holding
|3,29
|1,23
|9,03
|Politeknik Metal
|161,10
|7,98
|111,77
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|3,15
|-8,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.194,50
|0,11
|7,83
|QNB Finans Fin. Kir.
|179,60
|9,98
|39,12
|QNB Finansbank
|88,95
|9,95
|137,20
|Ral Yatırım Holding
|22,00
|3,00
|223,53
|Ray Sigorta
|6,18
|-0,32
|80,70
|Reysaş GMYO
|5,00
|0,60
|8,93
|Reysaş Lojistik
|5,10
|0,00
|16,44
|Rhea Girişim
|2,83
|5,60
|137,82
|Rodrigo Tekstil
|2,65
|3,11
|46,41
|Royal Halı
|2,11
|0,00
|54,01
|RTA Laboratuvarları
|37,46
|6,42
|1514,66
|Sabancı Holding
|8,38
|-2,67
|-8,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,13
|0,73
|89,45
|Sanel Mühendislik
|3,64
|4,90
|24,06
|Sanifoam Sünger
|5,78
|1,40
|15,60
|Sanko Pazarlama
|7,79
|2,91
|1,83
|Saray Matbaacılık
|3,63
|-0,55
|180,79
|Sarkuysan
|6,81
|0,59
|42,88
|Sasa Polyester
|13,53
|0,52
|75,03
|Say Reklamcılık
|4,31
|3,61
|92,41
|Sekuro Plastik
|7,70
|3,91
|43,66
|Selçuk Ecza Deposu
|8,49
|-3,08
|42,34
|Selçuk Gıda
|3,53
|-1,12
|105,23
|Senkron Güvenlik
|2,39
|5,29
|-12,45
|Serve Film Prodüksiyon
|6,02
|0,67
|278,62
|Servet GMYO
|22,88
|0,79
|169,18
|Seyitler Kimya
|8,84
|1,84
|30,19
|Silverline Endüstri
|3,86
|5,75
|78,70
|Sinpaş GMYO
|1,52
|4,11
|31,03
|Smartiks Yazılım
|7,88
|1,16
|-19,67
|Soda Sanayii
|6,52
|-1,21
|10,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,00
|-0,41
|212,00
|Söktaş
|4,25
|9,82
|149,92
|Sönmez Filament
|10,06
|4,03
|106,15
|Sönmez Pamuklu
|9,97
|2,89
|102,64
|Sumaş Suni Tahta
|18,20
|3,70
|83,84
|Şeker Fin. Kir.
|4,99
|0,00
|4,39
|Şekerbank
|1,48
|-1,33
|12,98
|Şişe Cam
|5,77
|-1,20
|12,65
|Şok Marketler
|13,43
|1,82
|24,81
|T. Halk Bankası
|5,52
|0,73
|-6,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,40
|-1,74
|6,42
|T.S.K.B.
|1,13
|-1,74
|-6,61
|T.Tuborg
|14,73
|2,29
|23,78
|Taç Tarım Ürünleri
|5,09
|1,39
|63,14
|Tat Gıda
|11,41
|3,73
|87,55
|TAV Havalimanları
|16,60
|0,85
|-38,89
|Taze Kuru Gıda
|51,95
|5,76
|617,54
|Tek-Art Turizm
|1,72
|-1,15
|36,51
|Tekfen Holding
|15,30
|3,24
|-17,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,41
|-2,58
|52,62
|Temapol Polimer Plastik
|7,98
|0,13
|52,87
|TGS Dış Ticaret
|8,55
|1,30
|83,08
|Tofaş Oto. Fab.
|25,42
|0,71
|9,09
|Torunlar GMYO
|4,35
|-1,81
|58,18
|Trabzon Liman
|13,76
|-0,72
|29,08
|Trabzonspor Sportif
|4,01
|-0,99
|86,51
|Trakya Cam
|3,78
|-1,05
|11,47
|Trend GMYO
|5,43
|4,22
|146,82
|TSKB GMYO
|3,46
|9,84
|158,21
|Tuğçelik
|6,12
|0,66
|54,94
|Tukaş
|8,85
|5,61
|-28,34
|Turcas Petrol
|3,60
|0,00
|34,83
|Turkcell
|14,86
|-1,13
|7,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,81
|2,63
|21,84
|Tüpraş
|82,55
|-0,12
|-34,90
|Türk Hava Yolları
|10,69
|-1,38
|-26,07
|Türk Prysmian Kablo
|5,60
|-0,36
|117,01
|Türk Telekom
|7,24
|-2,43
|0,34
|Türk Traktör
|108,00
|3,75
|104,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|60,35
|3,87
|43,69
|Ufuk Yatırım
|6,85
|5,87
|165,50
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,00
|3,95
|135,85
|Ulusoy Elektrik
|43,30
|-0,55
|62,78
|Ulusoy Un Sanayi
|9,94
|6,08
|160,21
|Umpaş Holding
|0,69
|-2,82
|11,29
|Uşak Seramik
|1,74
|1,75
|43,39
|Utopya Turizm
|7,21
|1,41
|46,54
|Uzertaş Boya
|4,36
|5,83
|96,40
|Ülker Bisküvi
|26,06
|-0,84
|16,55
|Vakıf Fin. Kir.
|4,74
|9,98
|95,87
|Vakıf GMYO
|3,42
|9,97
|97,58
|Vakıf Yat. Ort.
|13,06
|9,93
|617,13
|Vakıflar Bankası
|4,50
|0,90
|-18,33
|Vakko Tekstil
|5,15
|1,38
|13,44
|Vanet Gıda
|1,68
|0,60
|17,48
|Verusa Holding
|28,72
|0,70
|54,82
|Verusaturk Girisim
|5,89
|0,00
|12,00
|Vestel
|17,52
|-1,90
|38,83
|Vestel Beyaz Eşya
|27,60
|-0,36
|30,82
|Viking Kağıt
|4,81
|0,84
|157,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,94
|1,03
|62,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-1,83
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,82
|-0,72
|120,91
|Yataş
|9,02
|-0,88
|22,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,83
|1,80
|75,78
|Yeni Gimat GMYO
|11,90
|0,00
|-0,59
|Yeşil GMYO
|0,91
|1,11
|42,19
|Yeşil Yapı
|0,95
|2,15
|43,94
|Yeşil Yatırım Holding
|18,50
|2,78
|64,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.517,00
|1,72
|155,25
|Yonga Mobilya
|27,80
|-2,93
|201,11
|Yükselen Çelik
|16,00
|1,78
|161,01
|Yünsa
|14,06
|-0,99
|39,65
|Zorlu Enerji
|2,42
|-1,22
|48,47
(Son)
Kaynak: AA