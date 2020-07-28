Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 43.900,00 -5,59 45,46 İş Bankası (C) 5,03 -4,01 -21,53 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91 İş Fin.Kir. 3,99 -5,90 5,00 İş Girişim 8,60 -5,91 126,32 İş GMYO 2,06 -5,50 17,05 İş Y. Men. Değ. 7,51 -4,70 86,50 İş Yat. Ort. 2,68 -7,90 66,32 İşbir Holding 1.335,80 -10,00 210,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -4,30 43,55 İttifak Holding 3,60 -9,77 -3,23 İz Hayvancılık Tarım 4,93 -4,83 88,42 İzmir Demir Çelik 17,99 -0,61 119,66 İzmir Fırça 2,62 -4,73 45,56 Jantsa Jant Sanayi 124,80 9,96 134,64 Kafein Yazılım 18,13 -5,57 63,25 Kaplamin 9,65 -3,02 73,87 Kardemir (A) 4,59 5,03 73,21 Kardemir (B) 3,51 -4,36 32,95 Kardemir (D) 3,03 -2,57 13,91 Karel Elektronik 16,92 -4,08 16,45 Karsan Otomotiv 2,99 -2,29 89,24 Karsu Tekstil 5,66 -3,58 74,69 Kartonsan 779,80 0,74 101,84 Katmerciler Ekipman 5,01 -3,28 30,47 Kent Gıda 2.675,50 10,00 1421,90 Kerevitaş Gıda 5,36 -5,80 64,42 Kervansaray Yat. Holding 0,44 -4,35 -20,00 Kiler GMYO 5,90 -0,34 55,67 Klimasan Klima 16,10 -8,68 -24,11 Koç Holding 16,90 -3,26 -15,54 Konfrut Gıda 12,43 10,00 58,95 Konya Çimento 500,60 10,00 84,52 Kordsa Teknik Tekstil 11,89 -5,41 -6,49 Koza Altın 87,40 -2,13 18,03 Koza Madencilik 14,36 -3,36 43,17 Körfez GMYO 5,50 10,00 130,13 Kristal Kola 2,17 -9,96 43,71 Kron Telekomünikasyon 29,30 -7,92 130,35 Kuştur Kuşadası Turizm 81,70 9,96 248,03 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,84 -6,27 72,12 Kütahya Porselen 35,08 -2,83 429,91 Lider Faktoring 2,96 -5,43 61,31 Link Bilgisayar 25,90 -5,95 42,70 Logo Yazılım 88,05 -6,53 44,82 Lokman Hekim Sağlık 8,41 -4,54 45,50 Lüks Kadife 18,88 -5,36 118,52 Makina Takım 2,16 -6,09 14,89 Marka Yatırım Holding 2,51 -7,04 112,71 Marmaris Altınyunus 130,50 -9,81 83,80 Marshall 121,30 9,97 155,15 Martı GMYO 2,03 -6,88 100,99 Martı Otel 1,22 -6,87 34,07 Mavi Giyim 42,92 -5,00 -25,87 Mazhar Zorlu Holding 15,76 2,40 30,36 Mega Polietilen 3,61 -9,98 184,60 Menderes Tekstil 2,93 -3,30 123,66 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 31,66 -9,95 62,86 Merko Gıda 1,97 -7,51 87,62 Metemtur Otelcilik 2,32 -5,69 30,34 Metro Holding 1,92 -5,42 39,13 Metro Petrol ve Tesisleri 3,54 -4,84 80,61 Metro Yatırım Ortaklığı 2,43 -3,57 -54,43 Migros Ticaret 42,30 -2,26 74,65 Milpa 3,78 -4,30 72,60 Mistral GMYO 2,57 -7,22 35,98 MLP Sağlık 17,46 -4,75 9,13 MMC San. ve Tic. Yat. 1,72 0,00 50,88 Mondi Tire Kutsan 6,25 -5,02 50,97 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,20 2,70 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,34 -6,34 83,49 Net Holding 2,58 -3,01 -0,77 Netaş Telekom. 16,73 -7,42 28,10 Niğbaş Niğde Beton 18,58 -9,98 199,68 Nuh Çimento 17,00 -1,79 54,76 Nurol GMYO 8,22 9,89 130,25 Odaş Elektrik 2,52 -7,35 74,31 Olmuksan-IP 5,14 -4,10 100,71 Orge Enerji Elektrik 7,22 -3,73 45,56 Orma Orman Mahsulleri 12,12 2,54 339,13 Osmanlı Menkul 13,90 -8,31 232,91 Ostim Endüstriyel Yat 2,83 -5,35 68,45 Otokar 168,60 0,18 14,66 Oyak Çimento 8,20 -5,42 49,15 Oyak Yat. Ort. 6,38 -5,34 176,35 Oylum Sınai Yatırımlar 3,47 -6,72 12,34 Özak GMYO 4,60 -2,75 78,99 Özbal Çelik Boru 3,30 -7,04 104,73 Özderici GMYO 2,28 -6,94 45,22 Özerden Plastik 1,96 -7,98 -14,04 Panora GMYO 5,65 -3,09 0,86 Papilon Savunma 16,05 -5,59 108,27 Park Elek.Madencilik 4,35 -5,02 42,62 Parsan 18,82 -5,05 11,10 Pegasus 49,72 -3,55 -42,45 Peker GMYO 10,66 7,35 240,58 Penguen Gıda 2,86 0,00 212,43 Pera GMYO 1,60 -8,05 70,21 Pergamon Dış Ticaret 12,38 -9,96 60,00 Petkim 4,07 -4,24 6,82 Petrokent Turizm 789,00 10,00 515,93 Pınar Et ve Un 19,12 -4,88 108,51 Pınar Su 5,45 -4,72 134,91 Pınar Süt 19,13 -4,54 50,99 Plastikkart 12,48 -4,37 34,63 Polisan Holding 3,27 0,31 8,36 Politeknik Metal 165,70 9,95 117,82 Prizma Press Matbaacılık 3,80 -7,32 -11,63 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,90 0,03 7,68 QNB Finans Fin. Kir. 148,50 10,00 15,03 QNB Finansbank 73,55 9,94 96,13 Ral Yatırım Holding 20,84 2,46 206,47 Ray Sigorta 6,50 -4,27 90,06 Reysaş GMYO 5,06 -4,89 10,24 Reysaş Lojistik 5,21 -4,93 18,95 Rhea Girişim 2,44 -8,61 105,04 Rodrigo Tekstil 2,54 -4,87 40,33 Royal Halı 2,14 0,94 56,20 RTA Laboratuvarları 32,00 -4,02 1279,31 Sabancı Holding 8,86 -2,42 -2,85 Safkar Ege Soğutmacılık 4,18 -6,28 91,74 Sanel Mühendislik 3,55 -4,57 20,99 Sanifoam Sünger 5,79 -5,55 15,80 Sanko Pazarlama 7,66 -8,04 0,13 Saray Matbaacılık 3,54 0,85 173,83 Sarkuysan 6,89 -4,31 44,56 Sasa Polyester 13,60 -4,90 75,94 Say Reklamcılık 4,21 -7,68 87,95 Sekuro Plastik 7,54 -4,92 40,67 Selçuk Ecza Deposu 8,28 -4,39 38,81 Selçuk Gıda 3,25 -1,52 88,95 Senkron Güvenlik 2,30 -8,73 -15,75 Serve Film Prodüksiyon 5,80 -6,45 264,78 Servet GMYO 23,00 0,17 170,59 Seyitler Kimya 8,58 -4,24 26,36 Silverline Endüstri 3,65 -4,20 68,98 Sinpaş GMYO 1,45 -7,05 25,00 Smartiks Yazılım 7,99 -4,08 -18,55 Soda Sanayii 6,85 -4,99 15,58 Sodaş Sodyum Sanayii 12,04 -0,66 213,04 Söktaş 3,91 5,68 129,93 Sönmez Filament 9,40 -1,98 92,62 Sönmez Pamuklu 9,62 0,10 95,53 Sumaş Suni Tahta 17,46 3,74 76,36 Şeker Fin. Kir. 4,61 -2,33 -3,56 Şekerbank 1,48 -7,50 12,98 Şişe Cam 6,01 -5,35 17,34 Şok Marketler 13,20 -4,97 22,68 T. Halk Bankası 5,40 -5,59 -8,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 46,72 -9,98 7,16 T.S.K.B. 1,17 -5,65 -3,31 T.Tuborg 14,64 -3,81 23,03 Taç Tarım Ürünleri 5,20 -5,11 66,67 Tat Gıda 10,86 -2,86 78,51 TAV Havalimanları 17,00 -5,76 -37,42 Taze Kuru Gıda 44,66 10,00 516,85 Tek-Art Turizm 1,67 -8,74 32,54 Tekfen Holding 15,59 -5,23 -15,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,91 7,30 64,52 Temapol Polimer Plastik 7,67 -7,03 46,93 TGS Dış Ticaret 8,05 -6,29 72,38 Tofaş Oto. Fab. 24,96 -2,27 7,11 Torunlar GMYO 4,48 -2,82 62,91 Trabzon Liman 14,05 -5,00 31,80 Trabzonspor Sportif 3,93 -7,09 82,79 Trakya Cam 3,98 -5,91 17,37 Trend GMYO 5,77 9,90 162,27 TSKB GMYO 3,18 -5,92 137,31 Tuğçelik 6,19 -4,77 56,71 Tukaş 8,47 -2,31 -31,42 Turcas Petrol 3,56 -6,81 33,33 Turkcell 15,22 -4,70 10,29 Tümosan Motor ve Traktör 7,75 -5,72 20,90 Tüpraş 84,45 -2,93 -33,40 Türk Hava Yolları 11,06 -4,49 -23,51 Türk Prysmian Kablo 5,42 -5,57 110,04 Türk Telekom 7,60 -5,33 5,33 Türk Traktör 101,00 -0,39 90,89 Türker Proje Gayrimenkul 59,00 -4,22 40,48 Ufuk Yatırım 6,60 -4,62 155,81 Ulaşlar Turizm Yat. 4,75 -5,00 124,06 Ulusoy Elektrik 43,72 -1,66 64,36 Ulusoy Un Sanayi 9,42 -3,19 146,60 Umpaş Holding 0,73 -3,95 17,74 Uşak Seramik 1,72 -8,02 41,74 Utopya Turizm 7,08 -3,01 43,90 Uzertaş Boya 4,48 -3,66 101,80 Ülker Bisküvi 26,74 -3,05 19,59 Vakıf Fin. Kir. 3,92 9,80 61,98 Vakıf GMYO 3,03 -5,31 75,04 Vakıf Yat. Ort. 10,80 9,98 493,03 Vakıflar Bankası 4,51 -6,04 -18,15 Vakko Tekstil 5,10 -5,73 12,33 Vanet Gıda 1,65 -5,71 15,38 Verusa Holding 28,84 -4,31 55,47 Verusaturk Girisim 5,93 -6,32 12,76 Vestel 17,62 -1,18 39,62 Vestel Beyaz Eşya 28,12 -2,43 33,28 Viking Kağıt 4,92 -8,72 163,10 Yapı Kredi Koray GMYO 3,85 -6,33 59,09 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 -4,26 -9,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,89 0,00 122,02 Yataş 9,10 -4,41 23,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,62 -9,97 62,73 Yeni Gimat GMYO 11,96 -0,66 -0,09 Yeşil GMYO 0,89 -6,32 39,06 Yeşil Yapı 0,92 -6,12 39,39 Yeşil Yatırım Holding 17,20 -4,18 53,16 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.200,00 -3,36 144,48 Yonga Mobilya 26,04 -7,39 182,04 Yükselen Çelik 16,14 9,95 163,30 Yünsa 14,21 -6,88 41,14 Zorlu Enerji 2,42 -7,28 48,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA