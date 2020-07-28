Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
28.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:39
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|43.900,00
|-5,59
|45,46
|İş Bankası (C)
|5,03
|-4,01
|-21,53
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,99
|-5,90
|5,00
|İş Girişim
|8,60
|-5,91
|126,32
|İş GMYO
|2,06
|-5,50
|17,05
|İş Y. Men. Değ.
|7,51
|-4,70
|86,50
|İş Yat. Ort.
|2,68
|-7,90
|66,32
|İşbir Holding
|1.335,80
|-10,00
|210,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|-4,30
|43,55
|İttifak Holding
|3,60
|-9,77
|-3,23
|İz Hayvancılık Tarım
|4,93
|-4,83
|88,42
|İzmir Demir Çelik
|17,99
|-0,61
|119,66
|İzmir Fırça
|2,62
|-4,73
|45,56
|Jantsa Jant Sanayi
|124,80
|9,96
|134,64
|Kafein Yazılım
|18,13
|-5,57
|63,25
|Kaplamin
|9,65
|-3,02
|73,87
|Kardemir (A)
|4,59
|5,03
|73,21
|Kardemir (B)
|3,51
|-4,36
|32,95
|Kardemir (D)
|3,03
|-2,57
|13,91
|Karel Elektronik
|16,92
|-4,08
|16,45
|Karsan Otomotiv
|2,99
|-2,29
|89,24
|Karsu Tekstil
|5,66
|-3,58
|74,69
|Kartonsan
|779,80
|0,74
|101,84
|Katmerciler Ekipman
|5,01
|-3,28
|30,47
|Kent Gıda
|2.675,50
|10,00
|1421,90
|Kerevitaş Gıda
|5,36
|-5,80
|64,42
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|-4,35
|-20,00
|Kiler GMYO
|5,90
|-0,34
|55,67
|Klimasan Klima
|16,10
|-8,68
|-24,11
|Koç Holding
|16,90
|-3,26
|-15,54
|Konfrut Gıda
|12,43
|10,00
|58,95
|Konya Çimento
|500,60
|10,00
|84,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,89
|-5,41
|-6,49
|Koza Altın
|87,40
|-2,13
|18,03
|Koza Madencilik
|14,36
|-3,36
|43,17
|Körfez GMYO
|5,50
|10,00
|130,13
|Kristal Kola
|2,17
|-9,96
|43,71
|Kron Telekomünikasyon
|29,30
|-7,92
|130,35
|Kuştur Kuşadası Turizm
|81,70
|9,96
|248,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,84
|-6,27
|72,12
|Kütahya Porselen
|35,08
|-2,83
|429,91
|Lider Faktoring
|2,96
|-5,43
|61,31
|Link Bilgisayar
|25,90
|-5,95
|42,70
|Logo Yazılım
|88,05
|-6,53
|44,82
|Lokman Hekim Sağlık
|8,41
|-4,54
|45,50
|Lüks Kadife
|18,88
|-5,36
|118,52
|Makina Takım
|2,16
|-6,09
|14,89
|Marka Yatırım Holding
|2,51
|-7,04
|112,71
|Marmaris Altınyunus
|130,50
|-9,81
|83,80
|Marshall
|121,30
|9,97
|155,15
|Martı GMYO
|2,03
|-6,88
|100,99
|Martı Otel
|1,22
|-6,87
|34,07
|Mavi Giyim
|42,92
|-5,00
|-25,87
|Mazhar Zorlu Holding
|15,76
|2,40
|30,36
|Mega Polietilen
|3,61
|-9,98
|184,60
|Menderes Tekstil
|2,93
|-3,30
|123,66
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|31,66
|-9,95
|62,86
|Merko Gıda
|1,97
|-7,51
|87,62
|Metemtur Otelcilik
|2,32
|-5,69
|30,34
|Metro Holding
|1,92
|-5,42
|39,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,54
|-4,84
|80,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,43
|-3,57
|-54,43
|Migros Ticaret
|42,30
|-2,26
|74,65
|Milpa
|3,78
|-4,30
|72,60
|Mistral GMYO
|2,57
|-7,22
|35,98
|MLP Sağlık
|17,46
|-4,75
|9,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,72
|0,00
|50,88
|Mondi Tire Kutsan
|6,25
|-5,02
|50,97
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,20
|2,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,34
|-6,34
|83,49
|Net Holding
|2,58
|-3,01
|-0,77
|Netaş Telekom.
|16,73
|-7,42
|28,10
|Niğbaş Niğde Beton
|18,58
|-9,98
|199,68
|Nuh Çimento
|17,00
|-1,79
|54,76
|Nurol GMYO
|8,22
|9,89
|130,25
|Odaş Elektrik
|2,52
|-7,35
|74,31
|Olmuksan-IP
|5,14
|-4,10
|100,71
|Orge Enerji Elektrik
|7,22
|-3,73
|45,56
|Orma Orman Mahsulleri
|12,12
|2,54
|339,13
|Osmanlı Menkul
|13,90
|-8,31
|232,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,83
|-5,35
|68,45
|Otokar
|168,60
|0,18
|14,66
|Oyak Çimento
|8,20
|-5,42
|49,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,38
|-5,34
|176,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,47
|-6,72
|12,34
|Özak GMYO
|4,60
|-2,75
|78,99
|Özbal Çelik Boru
|3,30
|-7,04
|104,73
|Özderici GMYO
|2,28
|-6,94
|45,22
|Özerden Plastik
|1,96
|-7,98
|-14,04
|Panora GMYO
|5,65
|-3,09
|0,86
|Papilon Savunma
|16,05
|-5,59
|108,27
|Park Elek.Madencilik
|4,35
|-5,02
|42,62
|Parsan
|18,82
|-5,05
|11,10
|Pegasus
|49,72
|-3,55
|-42,45
|Peker GMYO
|10,66
|7,35
|240,58
|Penguen Gıda
|2,86
|0,00
|212,43
|Pera GMYO
|1,60
|-8,05
|70,21
|Pergamon Dış Ticaret
|12,38
|-9,96
|60,00
|Petkim
|4,07
|-4,24
|6,82
|Petrokent Turizm
|789,00
|10,00
|515,93
|Pınar Et ve Un
|19,12
|-4,88
|108,51
|Pınar Su
|5,45
|-4,72
|134,91
|Pınar Süt
|19,13
|-4,54
|50,99
|Plastikkart
|12,48
|-4,37
|34,63
|Polisan Holding
|3,27
|0,31
|8,36
|Politeknik Metal
|165,70
|9,95
|117,82
|Prizma Press Matbaacılık
|3,80
|-7,32
|-11,63
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.192,90
|0,03
|7,68
|QNB Finans Fin. Kir.
|148,50
|10,00
|15,03
|QNB Finansbank
|73,55
|9,94
|96,13
|Ral Yatırım Holding
|20,84
|2,46
|206,47
|Ray Sigorta
|6,50
|-4,27
|90,06
|Reysaş GMYO
|5,06
|-4,89
|10,24
|Reysaş Lojistik
|5,21
|-4,93
|18,95
|Rhea Girişim
|2,44
|-8,61
|105,04
|Rodrigo Tekstil
|2,54
|-4,87
|40,33
|Royal Halı
|2,14
|0,94
|56,20
|RTA Laboratuvarları
|32,00
|-4,02
|1279,31
|Sabancı Holding
|8,86
|-2,42
|-2,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,18
|-6,28
|91,74
|Sanel Mühendislik
|3,55
|-4,57
|20,99
|Sanifoam Sünger
|5,79
|-5,55
|15,80
|Sanko Pazarlama
|7,66
|-8,04
|0,13
|Saray Matbaacılık
|3,54
|0,85
|173,83
|Sarkuysan
|6,89
|-4,31
|44,56
|Sasa Polyester
|13,60
|-4,90
|75,94
|Say Reklamcılık
|4,21
|-7,68
|87,95
|Sekuro Plastik
|7,54
|-4,92
|40,67
|Selçuk Ecza Deposu
|8,28
|-4,39
|38,81
|Selçuk Gıda
|3,25
|-1,52
|88,95
|Senkron Güvenlik
|2,30
|-8,73
|-15,75
|Serve Film Prodüksiyon
|5,80
|-6,45
|264,78
|Servet GMYO
|23,00
|0,17
|170,59
|Seyitler Kimya
|8,58
|-4,24
|26,36
|Silverline Endüstri
|3,65
|-4,20
|68,98
|Sinpaş GMYO
|1,45
|-7,05
|25,00
|Smartiks Yazılım
|7,99
|-4,08
|-18,55
|Soda Sanayii
|6,85
|-4,99
|15,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,04
|-0,66
|213,04
|Söktaş
|3,91
|5,68
|129,93
|Sönmez Filament
|9,40
|-1,98
|92,62
|Sönmez Pamuklu
|9,62
|0,10
|95,53
|Sumaş Suni Tahta
|17,46
|3,74
|76,36
|Şeker Fin. Kir.
|4,61
|-2,33
|-3,56
|Şekerbank
|1,48
|-7,50
|12,98
|Şişe Cam
|6,01
|-5,35
|17,34
|Şok Marketler
|13,20
|-4,97
|22,68
|T. Halk Bankası
|5,40
|-5,59
|-8,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,72
|-9,98
|7,16
|T.S.K.B.
|1,17
|-5,65
|-3,31
|T.Tuborg
|14,64
|-3,81
|23,03
|Taç Tarım Ürünleri
|5,20
|-5,11
|66,67
|Tat Gıda
|10,86
|-2,86
|78,51
|TAV Havalimanları
|17,00
|-5,76
|-37,42
|Taze Kuru Gıda
|44,66
|10,00
|516,85
|Tek-Art Turizm
|1,67
|-8,74
|32,54
|Tekfen Holding
|15,59
|-5,23
|-15,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,91
|7,30
|64,52
|Temapol Polimer Plastik
|7,67
|-7,03
|46,93
|TGS Dış Ticaret
|8,05
|-6,29
|72,38
|Tofaş Oto. Fab.
|24,96
|-2,27
|7,11
|Torunlar GMYO
|4,48
|-2,82
|62,91
|Trabzon Liman
|14,05
|-5,00
|31,80
|Trabzonspor Sportif
|3,93
|-7,09
|82,79
|Trakya Cam
|3,98
|-5,91
|17,37
|Trend GMYO
|5,77
|9,90
|162,27
|TSKB GMYO
|3,18
|-5,92
|137,31
|Tuğçelik
|6,19
|-4,77
|56,71
|Tukaş
|8,47
|-2,31
|-31,42
|Turcas Petrol
|3,56
|-6,81
|33,33
|Turkcell
|15,22
|-4,70
|10,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,75
|-5,72
|20,90
|Tüpraş
|84,45
|-2,93
|-33,40
|Türk Hava Yolları
|11,06
|-4,49
|-23,51
|Türk Prysmian Kablo
|5,42
|-5,57
|110,04
|Türk Telekom
|7,60
|-5,33
|5,33
|Türk Traktör
|101,00
|-0,39
|90,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|59,00
|-4,22
|40,48
|Ufuk Yatırım
|6,60
|-4,62
|155,81
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,75
|-5,00
|124,06
|Ulusoy Elektrik
|43,72
|-1,66
|64,36
|Ulusoy Un Sanayi
|9,42
|-3,19
|146,60
|Umpaş Holding
|0,73
|-3,95
|17,74
|Uşak Seramik
|1,72
|-8,02
|41,74
|Utopya Turizm
|7,08
|-3,01
|43,90
|Uzertaş Boya
|4,48
|-3,66
|101,80
|Ülker Bisküvi
|26,74
|-3,05
|19,59
|Vakıf Fin. Kir.
|3,92
|9,80
|61,98
|Vakıf GMYO
|3,03
|-5,31
|75,04
|Vakıf Yat. Ort.
|10,80
|9,98
|493,03
|Vakıflar Bankası
|4,51
|-6,04
|-18,15
|Vakko Tekstil
|5,10
|-5,73
|12,33
|Vanet Gıda
|1,65
|-5,71
|15,38
|Verusa Holding
|28,84
|-4,31
|55,47
|Verusaturk Girisim
|5,93
|-6,32
|12,76
|Vestel
|17,62
|-1,18
|39,62
|Vestel Beyaz Eşya
|28,12
|-2,43
|33,28
|Viking Kağıt
|4,92
|-8,72
|163,10
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,85
|-6,33
|59,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|-4,26
|-9,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,89
|0,00
|122,02
|Yataş
|9,10
|-4,41
|23,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,62
|-9,97
|62,73
|Yeni Gimat GMYO
|11,96
|-0,66
|-0,09
|Yeşil GMYO
|0,89
|-6,32
|39,06
|Yeşil Yapı
|0,92
|-6,12
|39,39
|Yeşil Yatırım Holding
|17,20
|-4,18
|53,16
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.200,00
|-3,36
|144,48
|Yonga Mobilya
|26,04
|-7,39
|182,04
|Yükselen Çelik
|16,14
|9,95
|163,30
|Yünsa
|14,21
|-6,88
|41,14
|Zorlu Enerji
|2,42
|-7,28
|48,47
(Son)
Kaynak: AA