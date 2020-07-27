HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)
27.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:39

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 46.500,00 54,07
İş Bankası (C) 5,24 -0,95 -18,25
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 4,24 0,24 11,58
İş Girişim 9,14 1,78 140,53
İş GMYO 2,18 1,87 23,86
İş Y. Men. Değ. 7,88 4,23 95,69
İş Yat. Ort. 2,91 9,81 80,60
İşbir Holding 1.484,20 10,00 245,16
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -2,11 50,00
İttifak Holding 3,99 -9,93 7,26
İz Hayvancılık Tarım 5,18 4,23 97,98
İzmir Demir Çelik 18,10 0,00 121,00
İzmir Fırça 2,75 -1,08 52,78
Jantsa Jant Sanayi 113,50 9,98 113,39
Kafein Yazılım 19,20 1,43 72,88
Kaplamin 9,95 2,37 79,28
Kardemir (A) 4,37 1,63 64,91
Kardemir (B) 3,67 3,38 39,02
Kardemir (D) 3,11 0,32 16,92
Karel Elektronik 17,64 4,44 21,40
Karsan Otomotiv 3,06 -0,97 93,67
Karsu Tekstil 5,87 -2,65 81,17
Kartonsan 774,10 9,99 100,37
Katmerciler Ekipman 5,18 1,97 34,90
Kent Gıda 2.432,30 10,00 1283,56
Kerevitaş Gıda 5,69 5,18 74,54
Kervansaray Yat. Holding 0,46 -4,17 -16,36
Kiler GMYO 5,92 -0,50 56,20
Klimasan Klima 17,63 4,63 -16,89
Koç Holding 17,47 0,11 -12,69
Konfrut Gıda 11,30 1,07 44,50
Konya Çimento 455,10 9,98 67,75
Kordsa Teknik Tekstil 12,57 1,70 -1,15
Koza Altın 89,30 2,47 20,59
Koza Madencilik 14,86 2,48 48,16
Körfez GMYO 5,00 9,89 109,21
Kristal Kola 2,41 1,26 59,60
Kron Telekomünikasyon 31,82 2,65 150,16
Kuştur Kuşadası Turizm 74,30 6,14 216,50
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,03 6,32 83,64
Kütahya Porselen 36,10 7,50 445,32
Lider Faktoring 3,13 2,96 70,57
Link Bilgisayar 27,54 -0,65 51,74
Logo Yazılım 94,20 2,06 54,93
Lokman Hekim Sağlık 8,81 1,61 52,42
Lüks Kadife 19,95 0,35 130,90
Makina Takım 2,30 -0,86 22,34
Marka Yatırım Holding 2,70 -1,10 128,81
Marmaris Altınyunus 144,70 9,95 103,80
Marshall 110,30 9,97 132,02
Martı GMYO 2,18 -3,11 115,84
Martı Otel 1,31 0,00 43,96
Mavi Giyim 45,18 -0,62 -21,97
Mazhar Zorlu Holding 15,39 0,00 27,30
Mega Polietilen 4,01 -2,20 216,13
Menderes Tekstil 3,03 1,00 131,30
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 35,16 -3,99 80,86
Merko Gıda 2,13 9,79 102,86
Metemtur Otelcilik 2,46 1,65 38,20
Metro Holding 2,03 -0,98 47,10
Metro Petrol ve Tesisleri 3,72 -3,38 89,80
Metro Yatırım Ortaklığı 2,52 1,20 -52,74
Migros Ticaret 43,28 0,74 78,70
Milpa 3,95 1,80 80,37
Mistral GMYO 2,77 0,36 46,56
MLP Sağlık 18,33 0,27 14,56
MMC San. ve Tic. Yat. 1,72 -1,15 50,88
Mondi Tire Kutsan 6,58 0,30 58,94
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,20 2,70
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,92 -0,16 95,91
Net Holding 2,66 3,91 2,31
Netaş Telekom. 18,07 1,35 38,36
Niğbaş Niğde Beton 20,64 9,96 232,90
Nuh Çimento 17,31 -0,46 57,58
Nurol GMYO 7,48 10,00 109,52
Odaş Elektrik 2,72 0,37 88,14
Olmuksan-IP 5,36 3,08 109,30
Orge Enerji Elektrik 7,50 0,00 51,21
Orma Orman Mahsulleri 11,82 9,95 328,26
Osmanlı Menkul 15,16 0,13 263,09
Ostim Endüstriyel Yat 2,99 1,70 77,98
Otokar 168,30 -0,36 14,46
Oyak Çimento 8,67 -1,48 57,70
Oyak Yat. Ort. 6,74 0,15 191,95
Oylum Sınai Yatırımlar 3,72 -2,36 20,43
Özak GMYO 4,73 -1,25 84,05
Özbal Çelik Boru 3,55 -1,11 120,24
Özderici GMYO 2,45 -1,21 56,05
Özerden Plastik 2,13 -0,93 -6,58
Panora GMYO 5,83 1,22 4,08
Papilon Savunma 17,00 -0,06 120,60
Park Elek.Madencilik 4,58 1,10 50,16
Parsan 19,82 0,87 17,00
Pegasus 51,55 0,19 -40,34
Peker GMYO 9,93 9,00 217,25
Penguen Gıda 2,86 4,76 212,43
Pera GMYO 1,74 -3,87 85,11
Pergamon Dış Ticaret 13,75 9,13 77,70
Petkim 4,25 0,71 11,55
Petrokent Turizm 717,30 10,00 459,95
Pınar Et ve Un 20,10 0,75 119,19
Pınar Su 5,72 0,35 146,55
Pınar Süt 20,04 0,45 58,17
Plastikkart 13,05 -1,29 40,78
Polisan Holding 3,26 1,24 8,03
Politeknik Metal 150,70 10,00 98,10
Prizma Press Matbaacılık 4,10 0,00 -4,65
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,50 0,03 7,65
QNB Finans Fin. Kir. 135,00 9,93 4,57
QNB Finansbank 66,90 9,94 78,40
Ral Yatırım Holding 20,34 1,90 199,12
Ray Sigorta 6,79 1,95 98,54
Reysaş GMYO 5,32 0,00 15,90
Reysaş Lojistik 5,48 -0,36 25,11
Rhea Girişim 2,67 -5,32 124,37
Rodrigo Tekstil 2,67 -0,37 47,51
Royal Halı 2,12 -1,40 54,74
RTA Laboratuvarları 33,34 -3,42 1337,07
Sabancı Holding 9,08 -0,55 -0,44
Safkar Ege Soğutmacılık 4,46 0,22 104,59
Sanel Mühendislik 3,72 -0,53 26,79
Sanifoam Sünger 6,13 1,49 22,60
Sanko Pazarlama 8,33 4,52 8,88
Saray Matbaacılık 3,51 0,00 171,51
Sarkuysan 7,20 0,28 51,06
Sasa Polyester 14,30 4,38 84,99
Say Reklamcılık 4,56 0,88 103,57
Sekuro Plastik 7,93 2,19 47,95
Selçuk Ecza Deposu 8,66 -0,23 45,19
Selçuk Gıda 3,30 1,85 91,86
Senkron Güvenlik 2,52 -2,70 -7,69
Serve Film Prodüksiyon 6,20 -1,59 289,94
Servet GMYO 22,96 9,33 170,12
Seyitler Kimya 8,96 -0,55 31,96
Silverline Endüstri 3,81 -1,80 76,39
Sinpaş GMYO 1,56 0,00 34,48
Smartiks Yazılım 8,33 -0,83 -15,09
Soda Sanayii 7,21 -1,64 21,65
Sodaş Sodyum Sanayii 12,12 0,41 215,12
Söktaş 3,70 4,82 117,58
Sönmez Filament 9,59 1,70 96,52
Sönmez Pamuklu 9,61 0,31 95,33
Sumaş Suni Tahta 16,83 10,00 70,00
Şeker Fin. Kir. 4,72 1,29 -1,26
Şekerbank 1,60 -1,23 22,14
Şişe Cam 6,35 -1,70 23,98
Şok Marketler 13,89 -2,18 29,09
T. Halk Bankası 5,72 -2,22 -3,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 51,90 -2,72 19,04
T.S.K.B. 1,24 -0,80 2,48
T.Tuborg 15,22 0,13 27,90
Taç Tarım Ürünleri 5,48 0,37 75,64
Tat Gıda 11,18 0,99 83,77
TAV Havalimanları 18,04 0,67 -33,59
Taze Kuru Gıda 40,60 9,97 460,77
Tek-Art Turizm 1,83 -1,08 45,24
Tekfen Holding 16,45 -0,60 -11,33
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,44 2,06 53,33
Temapol Polimer Plastik 8,25 -0,84 58,05
TGS Dış Ticaret 8,59 5,40 83,94
Tofaş Oto. Fab. 25,54 -0,31 9,60
Torunlar GMYO 4,61 -3,35 67,64
Trabzon Liman 14,79 1,09 38,74
Trabzonspor Sportif 4,23 0,95 96,74
Trakya Cam 4,23 -1,86 24,74
Trend GMYO 5,25 9,83 138,64
TSKB GMYO 3,38 -1,46 152,24
Tuğçelik 6,50 3,50 64,56
Tukaş 8,67 -0,34 -29,80
Turcas Petrol 3,82 1,33 43,07
Turkcell 15,97 -0,56 15,72
Tümosan Motor ve Traktör 8,22 -0,84 28,24
Tüpraş 87,00 -0,40 -31,39
Türk Hava Yolları 11,58 -1,36 -19,92
Türk Prysmian Kablo 5,74 0,70 122,44
Türk Telekom 8,20 1,99 11,26
Türk Traktör 101,40 0,50 91,64
Türker Proje Gayrimenkul 61,60 2,50 46,67
Ufuk Yatırım 6,92 -6,99 168,22
Ulaşlar Turizm Yat. 5,00 -0,20 135,85
Ulusoy Elektrik 44,46 2,73 67,14
Ulusoy Un Sanayi 9,73 -0,92 154,71
Umpaş Holding 0,76 0,00 22,58
Uşak Seramik 1,87 2,19 54,10
Utopya Turizm 7,30 -0,27 48,37
Uzertaş Boya 4,65 1,09 109,46
Ülker Bisküvi 27,58 3,76 23,35
Vakıf Fin. Kir. 3,57 9,85 47,52
Vakıf GMYO 3,20 4,23 84,87
Vakıf Yat. Ort. 9,82 9,97 439,22
Vakıflar Bankası 4,80 -1,64 -12,89
Vakko Tekstil 5,41 1,88 19,16
Vanet Gıda 1,75 0,00 22,38
Verusa Holding 30,14 3,08 62,47
Verusaturk Girisim 6,33 7,65 20,37
Vestel 17,83 -0,89 41,28
Vestel Beyaz Eşya 28,82 -0,07 36,60
Viking Kağıt 5,39 3,45 188,24
Yapı Kredi Koray GMYO 4,11 1,73 69,83
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 -0,42 -5,24
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,89 -2,39 122,02
Yataş 9,52 7,09 29,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,91 0,00 80,75
Yeni Gimat GMYO 12,04 -0,25 0,57
Yeşil GMYO 0,95 -3,06 48,44
Yeşil Yapı 0,98 -2,00 48,48
Yeşil Yatırım Holding 17,95 -2,82 59,84
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.450,00 5,67 152,97
Yonga Mobilya 28,14 -4,22 204,55
Yükselen Çelik 14,68 9,96 139,48
Yünsa 15,26 -1,10 51,57
Zorlu Enerji 2,61 -1,14 60,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Güncel
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Güncel
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Magazin
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü 3. Sayfa
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti 3. Sayfa
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar
Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü
Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı
Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Fatih Sultan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Reha Özcan Ozan Güven Merve Boluğur Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Okan Buruk Selçuk İnan Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bursa Futbolcu Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 18:42:45. #1.15#
title