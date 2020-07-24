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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)
24.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:39

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 46.500,00 1,09 54,07
İş Bankası (C) 5,29 -0,56 -17,47
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 4,23 -1,17 11,32
İş Girişim 8,98 -3,34 136,32
İş GMYO 2,14 -1,38 21,59
İş Y. Men. Değ. 7,56 4,13 87,74
İş Yat. Ort. 2,65 -0,75 64,46
İşbir Holding 1.349,30 9,70 213,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 4,40 53,23
İttifak Holding 4,43 4,24 19,09
İz Hayvancılık Tarım 4,97 -1,58 89,95
İzmir Demir Çelik 18,10 -1,58 121,00
İzmir Fırça 2,78 -0,36 54,44
Jantsa Jant Sanayi 103,20 9,90 94,03
Kafein Yazılım 18,93 -0,84 70,45
Kapital Yat. Holding 4,62 -3,14 90,91
Kaplamin 9,72 -0,61 75,14
Kardemir (A) 4,30 -0,69 62,26
Kardemir (B) 3,55 0,85 34,47
Kardemir (D) 3,10 -0,32 16,54
Karel Elektronik 16,89 0,00 16,24
Karsan Otomotiv 3,09 1,31 95,57
Karsu Tekstil 6,03 -0,82 86,11
Kartonsan 703,80 9,99 82,17
Katmerciler Ekipman 5,08 1,40 32,29
Kent Gıda 2.211,20 10,00 1157,79
Kerevitaş Gıda 5,41 0,56 65,95
Kervansaray Yat. Holding 0,48 0,00 -12,73
Kiler GMYO 5,95 1,19 56,99
Klimasan Klima 16,85 5,58 -20,57
Koç Holding 17,45 -0,74 -12,79
Konfrut Gıda 11,18 -1,32 42,97
Konya Çimento 413,80 9,99 52,52
Kordsa Teknik Tekstil 12,36 -1,04 -2,80
Koza Altın 87,15 1,10 17,69
Koza Madencilik 14,50 -0,14 44,57
Körfez GMYO 4,55 9,90 90,38
Kristal Kola 2,38 -1,24 57,62
Kron Telekomünikasyon 31,00 -0,90 143,71
Kuştur Kuşadası Turizm 70,00 6,38 198,19
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,85 -1,04 72,73
Kütahya Porselen 33,58 -9,97 407,25
Lider Faktoring 3,04 -0,65 65,67
Link Bilgisayar 27,72 0,36 52,73
Logo Yazılım 92,30 -0,54 51,81
Lokman Hekim Sağlık 8,67 -0,69 50,00
Lüks Kadife 19,88 -1,88 130,09
Makina Takım 2,32 0,00 23,40
Marka Yatırım Holding 2,73 1,49 131,36
Marmaris Altınyunus 131,60 3,95 85,35
Marshall 100,30 9,98 110,98
Martı GMYO 2,25 -3,85 122,77
Martı Otel 1,31 0,77 43,96
Mavi Giyim 45,46 -0,96 -21,49
Mazhar Zorlu Holding 15,39 -0,71 27,30
Mega Polietilen 4,10 -2,38 223,23
Menderes Tekstil 3,00 -3,54 129,01
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 36,62 0,00 88,37
Merko Gıda 1,94 4,30 84,76
Metemtur Otelcilik 2,42 0,83 35,96
Metro Holding 2,05 1,99 48,55
Metro Petrol ve Tesisleri 3,85 -2,04 96,43
Metro Yatırım Ortaklığı 2,49 0,81 -53,31
Migros Ticaret 42,96 0,70 77,37
Milpa 3,88 -1,52 77,17
Mistral GMYO 2,76 2,60 46,03
MLP Sağlık 18,28 -1,61 14,25
MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 2,35 52,63
Mondi Tire Kutsan 6,56 -0,61 58,45
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,20 0,06 2,70
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,96 -0,56 96,23
Net Holding 2,56 -1,16 -1,54
Netaş Telekom. 17,83 -2,14 36,52
Niğbaş Niğde Beton 18,77 9,96 202,74
Nuh Çimento 17,39 2,90 58,31
Nurol GMYO 6,80 0,15 90,48
Odaş Elektrik 2,71 -1,81 87,45
Olmuksan-IP 5,20 2,77 103,05
Orge Enerji Elektrik 7,50 0,13 51,21
Orma Orman Mahsulleri 10,75 5,39 289,49
Osmanlı Menkul 15,16 9,93 262,61
Ostim Endüstriyel Yat 2,94 0,00 75,00
Otokar 168,90 -0,18 14,87
Oyak Çimento 8,80 -1,23 60,07
Oyak Yat. Ort. 6,73 -0,74 191,51
Oylum Sınai Yatırımlar 3,81 4,96 23,35
Özak GMYO 4,79 2,13 86,38
Özbal Çelik Boru 3,59 -0,55 122,72
Özderici GMYO 2,48 1,64 57,96
Özerden Plastik 2,15 0,00 -5,70
Panora GMYO 5,76 0,35 2,83
Papilon Savunma 17,01 -1,68 120,73
Park Elek.Madencilik 4,53 -0,44 48,52
Parsan 19,65 -1,21 16,00
Pegasus 51,45 0,10 -40,45
Peker GMYO 9,11 -1,51 191,05
Penguen Gıda 2,73 -4,88 198,23
Pera GMYO 1,81 2,84 92,55
Pergamon Dış Ticaret 12,60 -0,87 62,84
Petkim 4,22 -0,24 10,76
Petrokent Turizm 652,10 9,98 409,06
Pınar Et ve Un 19,95 0,76 117,56
Pınar Su 5,70 -0,35 145,69
Pınar Süt 19,95 0,40 57,46
Plastikkart 13,22 -2,44 42,61
Polisan Holding 3,22 2,88 6,71
Politeknik Metal 137,00 1,33 80,09
Prizma Press Matbaacılık 4,10 1,99 -4,65
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,20 0,02 7,62
QNB Finans Fin. Kir. 122,80 9,94 -4,88
QNB Finansbank 60,85 9,94 62,27
Ral Yatırım Holding 19,96 3,69 193,53
Ray Sigorta 6,66 4,72 94,74
Reysaş GMYO 5,32 1,72 15,90
Reysaş Lojistik 5,50 -0,54 25,57
Rhea Girişim 2,82 0,00 136,97
Rodrigo Tekstil 2,68 1,90 48,07
Royal Halı 2,15 1,90 56,93
RTA Laboratuvarları 34,52 5,57 1387,93
Sabancı Holding 9,13 -0,22 0,11
Safkar Ege Soğutmacılık 4,45 0,00 104,13
Sanel Mühendislik 3,74 1,08 27,47
Sanifoam Sünger 6,04 5,41 20,80
Sanko Pazarlama 7,97 3,24 4,18
Saray Matbaacılık 3,51 -3,04 171,51
Sarkuysan 7,18 -0,97 50,65
Sasa Polyester 13,70 0,81 77,23
Say Reklamcılık 4,52 -3,21 101,79
Sekuro Plastik 7,76 2,51 44,78
Selçuk Ecza Deposu 8,68 -0,34 45,52
Selçuk Gıda 3,24 -10,00 88,37
Senkron Güvenlik 2,59 -0,77 -5,13
Serve Film Prodüksiyon 6,30 0,96 296,23
Servet GMYO 21,00 -0,57 147,06
Seyitler Kimya 9,01 -1,10 32,70
Silverline Endüstri 3,88 0,78 79,63
Sinpaş GMYO 1,56 0,00 34,48
Smartiks Yazılım 8,40 -0,94 -14,37
Soda Sanayii 7,33 2,23 23,68
Sodaş Sodyum Sanayii 12,07 -4,96 213,82
Söktaş 3,53 -5,36 107,58
Sönmez Filament 9,43 3,51 93,24
Sönmez Pamuklu 9,58 6,80 94,72
Sumaş Suni Tahta 15,30 3,45 54,55
Şeker Fin. Kir. 4,66 -1,06 -2,51
Şekerbank 1,62 0,62 23,66
Şişe Cam 6,46 2,54 26,13
Şok Marketler 14,20 3,27 31,97
T. Halk Bankası 5,85 -0,68 -1,02
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 53,35 2,11 22,36
T.S.K.B. 1,25 -0,79 3,31
T.Tuborg 15,20 1,06 27,73
Taç Tarım Ürünleri 5,46 0,18 75,00
Tat Gıda 11,07 0,27 81,96
TAV Havalimanları 17,92 1,19 -34,03
Taze Kuru Gıda 36,92 9,95 409,94
Tek-Art Turizm 1,85 -4,15 46,83
Tekfen Holding 16,55 -0,78 -10,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,31 -0,79 50,24
Temapol Polimer Plastik 8,32 -1,19 59,39
TGS Dış Ticaret 8,15 -0,61 74,52
Tofaş Oto. Fab. 25,62 -0,85 9,95
Torunlar GMYO 4,77 -1,24 73,45
Trabzon Liman 14,63 -1,28 37,24
Trabzonspor Sportif 4,19 -2,33 94,88
Trakya Cam 4,31 1,65 27,10
Trend GMYO 4,78 0,21 117,27
TSKB GMYO 3,43 1,48 155,97
Tuğçelik 6,28 -1,10 58,99
Tukaş 8,70 -0,34 -29,55
Turcas Petrol 3,77 0,53 41,20
Turkcell 16,06 -0,50 16,38
Tümosan Motor ve Traktör 8,29 1,59 29,33
Tüpraş 87,35 -0,46 -31,11
Türk Hava Yolları 11,74 -0,76 -18,81
Türk Prysmian Kablo 5,70 -2,06 120,89
Türk Telekom 8,04 -0,86 9,09
Türk Traktör 100,90 5,38 90,70
Türker Proje Gayrimenkul 60,10 -0,74 43,10
Ufuk Yatırım 7,44 -9,93 188,37
Ulaşlar Turizm Yat. 5,01 0,60 136,32
Ulusoy Elektrik 43,28 -2,83 62,71
Ulusoy Un Sanayi 9,82 0,72 157,07
Umpaş Holding 0,76 0,00 22,58
Uşak Seramik 1,83 -1,08 50,81
Utopya Turizm 7,32 -0,41 48,78
Uzertaş Boya 4,60 -3,97 107,21
Ülker Bisküvi 26,58 0,15 18,87
Vakıf Fin. Kir. 3,25 2,85 34,30
Vakıf GMYO 3,07 0,99 77,36
Vakıf Yat. Ort. 8,93 9,98 390,35
Vakıflar Bankası 4,88 -1,01 -11,43
Vakko Tekstil 5,31 -0,56 16,96
Vanet Gıda 1,75 -1,69 22,38
Verusa Holding 29,24 -1,15 57,62
Verusaturk Girisim 5,88 -1,34 11,81
Vestel 17,99 2,22 42,55
Vestel Beyaz Eşya 28,84 4,19 36,69
Viking Kağıt 5,21 2,96 178,61
Yapı Kredi Koray GMYO 4,04 1,00 66,94
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 0,43 -4,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,23 2,30 127,46
Yataş 8,89 0,11 21,12
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,91 -0,34 80,75
Yeni Gimat GMYO 12,07 0,00 0,83
Yeşil GMYO 0,98 0,00 53,13
Yeşil Yapı 1,00 -0,99 51,52
Yeşil Yatırım Holding 18,47 1,93 64,47
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.050,00 1,88 139,39
Yonga Mobilya 29,38 -9,99 217,97
Yükselen Çelik 13,35 8,54 117,78
Yünsa 15,43 -1,41 53,26
Zorlu Enerji 2,64 -0,75 61,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

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