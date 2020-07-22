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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)
22.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:35

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 46.000,00 -3,14 52,42
İş Bankası (C) 5,33 0,76 -16,85
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 4,12 0,24 8,42
İş Girişim 8,77 -2,56 130,79
İş GMYO 2,17 1,88 23,30
İş Y. Men. Değ. 7,25 1,54 80,05
İş Yat. Ort. 2,63 -1,13 63,22
İşbir Holding 1.300,00 -2,99 202,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -3,12 50,00
İttifak Holding 4,15 1,47 11,56
İz Hayvancılık Tarım 5,31 -3,98 102,94
İzmir Demir Çelik 18,65 5,61 127,72
İzmir Fırça 2,77 -2,12 53,89
Jantsa Jant Sanayi 91,50 -3,79 72,03
Kafein Yazılım 19,22 1,96 73,06
Kapital Yat. Holding 4,80 9,59 98,35
Kaplamin 9,77 -2,79 76,04
Kardemir (A) 4,44 3,50 67,55
Kardemir (B) 3,60 5,57 36,36
Kardemir (D) 3,12 2,63 17,29
Karel Elektronik 17,04 0,89 17,27
Karsan Otomotiv 3,09 0,32 95,57
Karsu Tekstil 6,15 1,82 89,81
Kartonsan 588,00 -3,76 52,20
Katmerciler Ekipman 4,98 -0,99 29,69
Kent Gıda 1.827,50 10,00 939,53
Kerevitaş Gıda 5,46 -0,36 67,48
Kervansaray Yat. Holding 0,50 2,04 -9,09
Kiler GMYO 5,94 -0,67 56,73
Klimasan Klima 15,70 -0,38 -25,99
Koç Holding 17,40 -0,40 -13,04
Konfrut Gıda 11,08 3,45 41,69
Konya Çimento 342,00 -0,90 26,06
Kordsa Teknik Tekstil 12,47 -0,56 -1,93
Koza Altın 86,40 1,05 16,68
Koza Madencilik 14,40 2,78 43,57
Körfez GMYO 3,77 9,91 57,74
Kristal Kola 2,42 2,54 60,26
Kron Telekomünikasyon 31,98 8,48 151,42
Kuştur Kuşadası Turizm 59,85 9,92 154,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,90 0,35 75,76
Kütahya Porselen 41,44 -9,99 525,98
Lider Faktoring 2,99 -1,32 62,94
Link Bilgisayar 28,50 -5,25 57,02
Logo Yazılım 91,45 -0,76 50,41
Lokman Hekim Sağlık 8,65 -2,70 49,65
Lüks Kadife 20,40 0,49 136,11
Makina Takım 2,39 -1,65 27,13
Marka Yatırım Holding 2,70 -2,53 128,81
Marmaris Altınyunus 130,00 -0,69 83,10
Marshall 88,00 -1,57 85,11
Martı GMYO 2,40 3,90 137,62
Martı Otel 1,31 -2,24 43,96
Mavi Giyim 46,38 -1,44 -19,90
Mazhar Zorlu Holding 15,59 -0,89 28,95
Mega Polietilen 4,37 -9,90 244,51
Menderes Tekstil 3,21 9,93 145,04
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 40,68 9,18 109,26
Merko Gıda 1,84 -1,08 75,24
Metemtur Otelcilik 2,40 1,27 34,83
Metro Holding 2,03 -0,49 47,10
Metro Petrol ve Tesisleri 3,86 1,58 96,94
Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 -1,60 -53,87
Migros Ticaret 42,50 -0,38 75,47
Milpa 3,90 -1,52 78,08
Mistral GMYO 2,64 -0,75 39,68
MLP Sağlık 18,81 -4,08 17,56
MMC San. ve Tic. Yat. 1,69 0,00 48,25
Mondi Tire Kutsan 6,63 -0,30 60,14
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.101,50 2,64
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,84 0,16 95,28
Net Holding 2,50 -3,47 -3,85
Netaş Telekom. 18,38 8,89 40,74
Niğbaş Niğde Beton 15,79 0,13 154,68
Nuh Çimento 16,52 -1,14 50,39
Nurol GMYO 6,78 9,89 89,92
Odaş Elektrik 2,70 -1,82 86,76
Olmuksan-IP 5,05 -0,20 97,19
Orge Enerji Elektrik 7,36 -0,54 48,39
Orma Orman Mahsulleri 9,70 -0,72 251,45
Osmanlı Menkul 13,90 0,72 232,47
Ostim Endüstriyel Yat 2,94 -1,67 75,00
Otokar 170,40 1,13 15,89
Oyak Çimento 8,95 -1,65 62,80
Oyak Yat. Ort. 6,78 -0,88 193,68
Oylum Sınai Yatırımlar 3,52 -3,56 13,96
Özak GMYO 4,75 0,64 84,82
Özbal Çelik Boru 3,64 -1,89 125,83
Özderici GMYO 2,44 -0,81 55,41
Özerden Plastik 2,12 0,00 -7,02
Panora GMYO 5,72 -0,52 2,11
Papilon Savunma 17,24 -3,42 123,71
Park Elek.Madencilik 4,55 2,48 49,18
Parsan 20,24 1,66 19,48
Pegasus 50,40 -0,79 -41,67
Peker GMYO 9,21 0,22 194,25
Penguen Gıda 2,92 9,77 218,99
Pera GMYO 1,72 -3,37 82,98
Pergamon Dış Ticaret 12,67 -2,69 63,74
Petkim 4,24 0,00 11,29
Petrokent Turizm 539,00 10,00 320,77
Pınar Et ve Un 20,30 4,64 121,37
Pınar Su 5,86 4,64 152,59
Pınar Süt 20,70 6,98 63,38
Plastikkart 13,45 -3,65 45,09
Polisan Holding 3,13 -0,95 3,73
Politeknik Metal 135,00 -2,17 77,46
Prizma Press Matbaacılık 3,97 -2,46 -7,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.191,40 0,01 7,55
QNB Finans Fin. Kir. 101,60 9,96 -21,30
QNB Finansbank 50,35 9,93 34,27
Ral Yatırım Holding 19,00 0,53 179,41
Ray Sigorta 6,12 -2,24 78,95
Reysaş GMYO 5,18 -1,71 12,85
Reysaş Lojistik 5,53 -2,64 26,26
Rhea Girişim 2,57 1,58 115,97
Rodrigo Tekstil 2,66 0,00 46,96
Royal Halı 2,10 -1,41 53,28
RTA Laboratuvarları 33,32 -2,46 1336,21
Sabancı Holding 9,15 -0,54 0,33
Safkar Ege Soğutmacılık 4,41 -2,65 102,29
Sanel Mühendislik 3,71 -1,85 26,45
Sanifoam Sünger 5,69 -1,22 13,80
Sanko Pazarlama 7,77 -0,64 0,39
Saray Matbaacılık 3,48 0,00 169,19
Sarkuysan 7,34 -1,48 54,00
Sasa Polyester 13,40 -2,12 73,35
Say Reklamcılık 4,58 0,66 104,46
Sekuro Plastik 7,55 -1,31 40,86
Selçuk Ecza Deposu 8,60 -0,58 44,18
Selçuk Gıda 3,83 9,74 122,67
Senkron Güvenlik 2,62 4,80 -4,03
Serve Film Prodüksiyon 6,14 2,33 286,16
Servet GMYO 19,20 1,05 125,88
Seyitler Kimya 8,94 0,34 31,66
Silverline Endüstri 3,95 -0,75 82,87
Sinpaş GMYO 1,56 -1,89 34,48
Smartiks Yazılım 8,49 -1,16 -13,46
Soda Sanayii 7,18 1,13 21,14
Sodaş Sodyum Sanayii 11,76 0,51 205,76
Söktaş 3,50 4,17 105,82
Sönmez Filament 9,05 2,84 85,45
Sönmez Pamuklu 8,86 1,61 80,08
Sumaş Suni Tahta 14,79 -0,47 49,39
Şeker Fin. Kir. 4,62 -0,65 -3,35
Şekerbank 1,61 -2,42 22,90
Şişe Cam 6,27 -0,79 22,42
Şok Marketler 13,68 -0,51 27,14
T. Halk Bankası 5,89 -0,51 -0,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 47,52 10,00 8,99
T.S.K.B. 1,25 -0,79 3,31
T.Tuborg 15,02 -0,27 26,22
Taç Tarım Ürünleri 5,81 6,61 86,22
Tat Gıda 11,56 9,99 90,01
TAV Havalimanları 17,01 -0,70 -37,38
Taze Kuru Gıda 30,54 9,94 321,82
Tek-Art Turizm 1,91 -2,55 51,59
Tekfen Holding 16,75 -0,89 -9,71
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,36 -2,15 51,43
Temapol Polimer Plastik 8,45 -2,31 61,88
TGS Dış Ticaret 8,12 -0,12 73,88
Tofaş Oto. Fab. 26,12 -1,51 12,09
Torunlar GMYO 4,98 0,81 81,09
Trabzon Liman 14,50 -1,02 36,02
Trabzonspor Sportif 4,05 9,76 88,37
Trakya Cam 4,27 -1,16 25,92
Trend GMYO 4,83 -1,43 119,55
TSKB GMYO 3,45 -0,58 157,46
Tuğçelik 6,15 -2,69 55,70
Tukaş 8,75 1,39 -29,15
Turcas Petrol 3,71 -2,37 38,95
Turkcell 16,12 -1,71 16,81
Tümosan Motor ve Traktör 8,17 1,11 27,46
Tüpraş 86,55 0,17 -31,74
Türk Hava Yolları 11,71 0,00 -19,02
Türk Prysmian Kablo 5,85 -0,34 126,70
Türk Telekom 8,13 0,99 10,31
Türk Traktör 97,60 1,77 84,46
Türker Proje Gayrimenkul 57,90 -1,19 37,86
Ufuk Yatırım 7,51 9,96 191,09
Ulaşlar Turizm Yat. 5,10 0,59 140,57
Ulusoy Elektrik 45,00 2,27 69,17
Ulusoy Un Sanayi 9,92 1,74 159,69
Umpaş Holding 0,77 -2,53 24,19
Uşak Seramik 1,85 -1,07 52,46
Utopya Turizm 7,20 1,84 46,34
Uzertaş Boya 4,92 -0,40 121,62
Ülker Bisküvi 26,50 0,61 18,52
Vakıf Fin. Kir. 3,08 -1,28 27,27
Vakıf GMYO 3,02 -0,98 74,47
Vakıf Yat. Ort. 7,39 9,97 305,79
Vakıflar Bankası 4,94 0,00 -10,34
Vakko Tekstil 5,36 -1,11 18,06
Vanet Gıda 1,78 -1,11 24,48
Verusa Holding 30,36 2,57 63,66
Verusaturk Girisim 6,01 2,04 14,28
Vestel 17,30 0,06 37,08
Vestel Beyaz Eşya 27,50 -0,94 30,34
Viking Kağıt 4,91 0,20 162,57
Yapı Kredi Koray GMYO 3,95 0,25 63,22
Yapı ve Kredi Bank. 2,34 -0,85 -5,65
Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,72 -9,64 135,29
Yataş 8,65 -0,23 17,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,94 -2,65 82,61
Yeni Gimat GMYO 12,03 -0,99 0,49
Yeşil GMYO 1,00 0,00 56,25
Yeşil Yapı 1,01 -1,94 53,03
Yeşil Yatırım Holding 17,90 -1,65 59,39
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.000,00 0,00 137,69
Yonga Mobilya 31,94 9,99 245,67
Yükselen Çelik 12,56 -1,26 104,89
Yünsa 15,63 -2,19 55,25
Zorlu Enerji 2,53 -2,69 55,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

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