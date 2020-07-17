Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00
76,99
İş Bankası (B) 49.
17.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:55
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|49.500,00
|64,01
|İş Bankası (C)
|5,32
|-0,75
|-17,00
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,09
|2,76
|7,63
|İş Girişim
|8,36
|10,00
|120,00
|İş GMYO
|2,16
|-0,92
|22,73
|İş Y. Men. Değ.
|7,15
|2,88
|77,56
|İş Yat. Ort.
|2,72
|-0,73
|68,80
|İşbir Holding
|1.410,00
|6,82
|227,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|-1,02
|56,45
|İttifak Holding
|3,62
|1,12
|-2,69
|İz Hayvancılık Tarım
|4,70
|-4,08
|79,63
|İzmir Demir Çelik
|17,68
|5,87
|115,87
|İzmir Fırça
|2,88
|-0,35
|60,00
|Jantsa Jant Sanayi
|89,90
|8,05
|69,02
|Kafein Yazılım
|19,11
|2,63
|72,07
|Kapital Yat. Holding
|3,67
|3,09
|51,65
|Kaplamin
|9,66
|-1,43
|74,05
|Kardemir (A)
|4,30
|-0,69
|62,26
|Kardemir (B)
|3,43
|-0,87
|29,92
|Kardemir (D)
|3,10
|-0,64
|16,54
|Karel Elektronik
|17,40
|2,59
|19,75
|Karsan Otomotiv
|3,32
|0,00
|110,13
|Karsu Tekstil
|6,13
|6,24
|89,20
|Kartonsan
|604,50
|7,87
|56,47
|Katmerciler Ekipman
|5,14
|-1,53
|33,85
|Kent Gıda
|1.373,10
|10,00
|681,06
|Kerevitaş Gıda
|5,81
|4,68
|78,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-18,18
|Kiler GMYO
|5,90
|0,34
|55,67
|Klimasan Klima
|15,75
|-0,82
|-25,76
|Koç Holding
|17,63
|0,06
|-11,89
|Konfrut Gıda
|10,70
|-0,56
|36,83
|Konya Çimento
|348,00
|4,63
|28,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,68
|0,56
|-0,28
|Koza Altın
|85,65
|3,82
|15,67
|Koza Madencilik
|14,34
|5,44
|42,97
|Körfez GMYO
|3,43
|3,63
|43,51
|Kristal Kola
|2,35
|-0,42
|55,63
|Kron Telekomünikasyon
|29,50
|4,24
|131,92
|Kuştur Kuşadası Turizm
|57,95
|1,67
|146,86
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,97
|0,34
|80,00
|Kütahya Porselen
|47,92
|9,96
|623,87
|Lider Faktoring
|3,17
|-2,76
|72,75
|Link Bilgisayar
|26,20
|4,97
|44,35
|Logo Yazılım
|91,90
|2,74
|51,15
|Lokman Hekim Sağlık
|8,99
|-1,75
|55,54
|Lüks Kadife
|22,44
|10,00
|159,72
|Makina Takım
|2,44
|-0,81
|29,79
|Marka Yatırım Holding
|2,75
|2,61
|133,05
|Marmaris Altınyunus
|112,40
|2,65
|58,31
|Marshall
|89,25
|-2,57
|87,74
|Martı GMYO
|2,22
|-3,90
|119,80
|Martı Otel
|1,34
|-0,74
|47,25
|Mavi Giyim
|46,50
|-0,43
|-19,69
|Mazhar Zorlu Holding
|16,20
|1,25
|34,00
|Mega Polietilen
|4,14
|9,96
|226,38
|Menderes Tekstil
|3,00
|0,33
|129,01
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|30,80
|10,00
|58,44
|Merko Gıda
|1,78
|2,89
|69,52
|Metemtur Otelcilik
|2,45
|-2,00
|37,64
|Metro Holding
|2,11
|0,00
|52,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,86
|-0,52
|96,94
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,53
|-0,78
|-52,56
|Migros Ticaret
|41,60
|-0,10
|71,76
|Milpa
|4,05
|-0,74
|84,93
|Mistral GMYO
|2,65
|1,15
|40,21
|MLP Sağlık
|20,36
|-1,64
|27,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,70
|0,00
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,84
|-1,87
|65,22
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.101,50
|0,05
|2,64
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,66
|3,47
|101,73
|Net Holding
|2,62
|0,38
|0,77
|Netaş Telekom.
|17,73
|7,45
|35,76
|Niğbaş Niğde Beton
|15,51
|10,00
|150,16
|Nuh Çimento
|16,84
|0,30
|53,30
|Nurol GMYO
|5,49
|-2,83
|53,78
|Odaş Elektrik
|2,87
|-0,35
|98,52
|Olmuksan-IP
|5,15
|-0,39
|101,10
|Orge Enerji Elektrik
|7,21
|-1,23
|45,36
|Orma Orman Mahsulleri
|9,80
|5,95
|255,07
|Osmanlı Menkul
|12,55
|1,05
|200,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,03
|0,00
|80,36
|Otokar
|169,00
|3,81
|14,93
|Oyak Çimento
|9,13
|1,56
|66,07
|Oyak Yat. Ort.
|6,85
|-0,72
|196,71
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,51
|5,72
|13,64
|Özak GMYO
|4,88
|1,88
|89,88
|Özbal Çelik Boru
|3,78
|-1,31
|134,51
|Özderici GMYO
|2,46
|1,23
|56,69
|Özerden Plastik
|2,27
|-2,16
|-0,44
|Panora GMYO
|5,74
|0,35
|2,47
|Papilon Savunma
|17,55
|-1,07
|127,73
|Park Elek.Madencilik
|4,33
|3,84
|41,97
|Parsan
|19,29
|1,58
|13,87
|Pegasus
|51,90
|-0,10
|-39,93
|Peker GMYO
|8,82
|0,23
|181,79
|Penguen Gıda
|4,99
|9,91
|141,06
|Pera GMYO
|1,64
|0,61
|74,47
|Pergamon Dış Ticaret
|12,21
|-5,64
|57,80
|Petkim
|4,23
|-0,70
|11,02
|Petrokent Turizm
|405,00
|9,99
|216,16
|Pınar Et ve Un
|19,45
|-0,82
|112,10
|Pınar Su
|5,73
|-0,52
|146,98
|Pınar Süt
|19,80
|-1,79
|56,27
|Plastikkart
|14,47
|-3,15
|56,09
|Polisan Holding
|3,15
|-0,63
|4,39
|Politeknik Metal
|133,00
|0,00
|74,83
|Prizma Press Matbaacılık
|4,23
|0,00
|-1,63
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,30
|0,00
|7,54
|QNB Finans Fin. Kir.
|85,75
|-0,52
|-33,58
|QNB Finansbank
|41,94
|-0,38
|11,84
|Ral Yatırım Holding
|18,69
|2,08
|174,85
|Ray Sigorta
|6,64
|1,22
|94,15
|Reysaş GMYO
|5,45
|-1,09
|18,74
|Reysaş Lojistik
|5,90
|-0,67
|34,70
|Rhea Girişim
|2,40
|0,84
|101,68
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|1,93
|45,86
|Royal Halı
|2,14
|1,42
|56,20
|RTA Laboratuvarları
|35,84
|5,41
|1444,83
|Sabancı Holding
|9,45
|0,53
|3,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,43
|-0,23
|103,21
|Sanel Mühendislik
|3,96
|2,33
|34,97
|Sanifoam Sünger
|5,82
|-0,34
|16,40
|Sanko Pazarlama
|7,96
|-0,50
|2,84
|Saray Matbaacılık
|3,56
|9,88
|175,38
|Sarkuysan
|6,96
|-1,28
|46,03
|Sasa Polyester
|13,93
|6,17
|80,21
|Say Reklamcılık
|4,45
|3,73
|98,66
|Sekuro Plastik
|7,63
|2,69
|42,35
|Selçuk Ecza Deposu
|8,66
|-1,14
|45,19
|Selçuk Gıda
|3,01
|-2,27
|75,00
|Senkron Güvenlik
|2,71
|-2,17
|-0,73
|Serve Film Prodüksiyon
|6,20
|3,33
|289,94
|Servet GMYO
|17,70
|3,15
|108,24
|Seyitler Kimya
|8,97
|0,11
|32,11
|Silverline Endüstri
|4,04
|-1,46
|87,04
|Sinpaş GMYO
|1,60
|-0,62
|37,93
|Smartiks Yazılım
|8,70
|1,52
|-11,31
|Soda Sanayii
|7,09
|0,28
|19,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,01
|-1,56
|212,26
|Söktaş
|3,09
|-1,90
|81,71
|Sönmez Filament
|8,72
|0,93
|78,69
|Sönmez Pamuklu
|8,71
|0,81
|77,03
|Sumaş Suni Tahta
|13,50
|2,27
|36,36
|Şeker Fin. Kir.
|4,65
|0,87
|-2,72
|Şekerbank
|1,66
|-0,60
|26,72
|Şişe Cam
|6,20
|0,16
|21,05
|Şok Marketler
|13,63
|-1,02
|26,67
|T. Halk Bankası
|6,02
|-1,31
|1,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,70
|0,49
|-6,65
|T.S.K.B.
|1,27
|0,00
|4,96
|T.Tuborg
|15,24
|1,53
|28,07
|Taç Tarım Ürünleri
|5,45
|0,55
|74,68
|Tat Gıda
|10,54
|-0,38
|73,25
|TAV Havalimanları
|17,64
|-0,68
|-35,06
|Taze Kuru Gıda
|22,98
|9,95
|217,40
|Tek-Art Turizm
|1,99
|2,58
|57,94
|Tekfen Holding
|17,34
|-0,63
|-6,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,69
|-0,74
|59,29
|Temapol Polimer Plastik
|8,00
|1,14
|53,26
|TGS Dış Ticaret
|8,37
|-2,11
|79,23
|Tofaş Oto. Fab.
|27,08
|1,04
|16,21
|Torunlar GMYO
|4,73
|4,65
|72,00
|Trabzon Liman
|14,65
|4,05
|37,43
|Trabzonspor Sportif
|4,46
|-4,70
|107,44
|Trakya Cam
|4,46
|-2,41
|31,52
|Trend GMYO
|4,94
|-1,00
|124,55
|TSKB GMYO
|3,47
|6,77
|158,96
|Tuğçelik
|6,67
|3,73
|68,86
|Tukaş
|8,80
|0,34
|-28,74
|Turcas Petrol
|3,87
|-0,26
|44,94
|Turkcell
|16,18
|0,06
|17,25
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,03
|1,39
|25,27
|Tüpraş
|86,80
|-0,17
|-31,55
|Türk Hava Yolları
|11,93
|-0,17
|-17,50
|Türk Prysmian Kablo
|5,60
|-1,58
|117,01
|Türk Telekom
|8,32
|3,61
|12,89
|Türk Traktör
|100,10
|0,10
|89,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|55,30
|0,27
|31,67
|Ufuk Yatırım
|5,93
|1,54
|129,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,47
|-1,44
|158,02
|Ulusoy Elektrik
|42,04
|-0,47
|58,05
|Ulusoy Un Sanayi
|9,61
|1,16
|151,57
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Uşak Seramik
|1,83
|0,55
|50,81
|Utopya Turizm
|6,95
|1,61
|41,26
|Uzertaş Boya
|4,98
|0,00
|124,32
|Ülker Bisküvi
|26,66
|-1,55
|19,23
|Vakıf Fin. Kir.
|3,14
|1,62
|29,75
|Vakıf GMYO
|3,11
|0,65
|79,67
|Vakıf Yat. Ort.
|5,56
|9,88
|205,30
|Vakıflar Bankası
|4,99
|-0,20
|-9,44
|Vakko Tekstil
|5,47
|-0,91
|20,48
|Vanet Gıda
|1,80
|2,86
|25,87
|Verusa Holding
|28,76
|1,27
|55,04
|Verusaturk Girisim
|5,82
|1,04
|10,67
|Vestel
|17,52
|-2,01
|38,83
|Vestel Beyaz Eşya
|27,92
|2,12
|32,33
|Viking Kağıt
|5,01
|2,24
|167,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,94
|1,03
|62,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|-0,84
|-5,24
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,50
|9,40
|115,31
|Yataş
|8,90
|0,45
|21,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,03
|-0,98
|88,20
|Yeni Gimat GMYO
|12,17
|0,08
|1,66
|Yeşil GMYO
|0,99
|0,00
|54,69
|Yeşil Yapı
|1,03
|-1,90
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|19,62
|9,98
|74,71
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.050,00
|0,71
|139,39
|Yonga Mobilya
|24,00
|-1,88
|159,74
|Yükselen Çelik
|11,43
|0,35
|86,46
|Yünsa
|16,11
|-0,31
|60,02
|Zorlu Enerji
|2,70
|-1,10
|65,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA