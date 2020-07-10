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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00
76,99
İş Bankası (B) 47.

Borsada günlük işlemler (2)
10.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:11

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 47.250,00 0,00 56,56
İş Bankası (C) 5,27 -1,13 -17,78
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 3,82 -3,54 0,53
İş Girişim 7,53 2,45 98,16
İş GMYO 2,02 -2,42 14,77
İş Y. Men. Değ. 6,53 -1,51 62,17
İş Yat. Ort. 2,52 -3,08 56,39
İşbir Holding 1.230,00 -7,52 186,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 4,40 53,23
İttifak Holding 3,33 -3,48 -10,48
İz Hayvancılık Tarım 5,18 -5,47 97,98
İzmir Demir Çelik 16,27 0,43 98,66
İzmir Fırça 2,89 4,33 60,56
Jantsa Jant Sanayi 74,20 -0,07 39,51
Kafein Yazılım 18,20 -2,73 63,88
Kapital Yat. Holding 3,51 4,15 45,04
Kaplamin 9,75 1,35 75,68
Kardemir (A) 4,30 1,42 62,26
Kardemir (B) 3,35 -1,76 26,89
Kardemir (D) 3,03 -1,94 13,91
Karel Elektronik 15,84 -4,00 9,02
Karsan Otomotiv 3,43 7,52 117,09
Karsu Tekstil 4,89 9,40 50,93
Kartonsan 490,00 4,48 26,83
Katmerciler Ekipman 4,68 -3,51 21,87
Kent Gıda 938,00 7,20 433,56
Kerevitaş Gıda 4,87 2,31 49,39
Kervansaray Yat. Holding 0,47 9,30 -14,55
Kiler GMYO 5,90 5,17 55,67
Klimasan Klima 15,65 -2,07 -26,23
Koç Holding 17,14 -1,49 -14,34
Konfrut Gıda 10,12 -3,98 29,41
Konya Çimento 293,60 1,07 8,22
Kordsa Teknik Tekstil 12,03 -1,88 -5,39
Koza Altın 81,10 -2,05 9,52
Koza Madencilik 12,90 -1,23 28,61
Körfez GMYO 2,99 -5,38 25,10
Kristal Kola 2,06 -5,50 36,42
Kron Telekomünikasyon 26,80 -1,83 110,69
Kuştur Kuşadası Turizm 54,90 -4,60 133,86
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,85 -2,40 72,73
Kütahya Porselen 39,80 0,05 501,21
Lider Faktoring 3,24 -10,00 76,57
Link Bilgisayar 24,42 -2,71 34,55
Logo Yazılım 88,05 0,86 44,82
Lokman Hekim Sağlık 9,23 -3,85 59,69
Lüks Kadife 21,86 9,90 153,01
Makina Takım 2,30 0,00 22,34
Marka Yatırım Holding 2,64 -2,22 123,73
Marmaris Altınyunus 103,40 8,84 45,63
Marshall 82,90 -6,12 74,38
Martı GMYO 2,29 -7,29 126,73
Martı Otel 1,20 -4,00 31,87
Mavi Giyim 44,74 -1,67 -22,73
Mazhar Zorlu Holding 16,56 -1,31 36,97
Mega Polietilen 4,91 9,84 123,18
Menderes Tekstil 3,06 4,79 133,59
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,38 0,00 15,12
Merko Gıda 1,53 -4,97 45,71
Metemtur Otelcilik 2,37 2,60 33,15
Metro Holding 1,78 -0,56 28,99
Metro Petrol ve Tesisleri 3,66 -3,17 86,73
Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -4,42 -55,37
Migros Ticaret 41,88 1,65 72,91
Milpa 3,77 -2,08 72,15
Mistral GMYO 2,39 -2,85 26,46
MLP Sağlık 20,04 -4,39 25,25
MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 0,58 52,63
Mondi Tire Kutsan 6,50 -1,96 57,00
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 0,05 2,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,50 5,20 100,47
Net Holding 2,37 -4,82 -8,85
Netaş Telekom. 14,87 -3,75 13,86
Niğbaş Niğde Beton 14,01 0,07 125,97
Nuh Çimento 16,01 -3,61 45,75
Nurol GMYO 4,44 -4,72 24,37
Odaş Elektrik 2,69 2,28 86,07
Olmuksan-IP 5,29 2,92 106,56
Orge Enerji Elektrik 6,86 -0,58 38,31
Orma Orman Mahsulleri 7,35 -1,87 166,30
Osmanlı Menkul 13,00 -0,76 210,94
Ostim Endüstriyel Yat 2,94 4,26 75,00
Otokar 156,50 -1,39 6,43
Oyak Çimento 8,45 -2,65 53,70
Oyak Yat. Ort. 6,70 -2,90 190,21
Oylum Sınai Yatırımlar 3,18 -3,05 2,95
Özak GMYO 4,23 -1,63 64,59
Özbal Çelik Boru 3,82 7,30 136,99
Özderici GMYO 2,25 -1,75 43,31
Özerden Plastik 2,28 -4,60 0,00
Panora GMYO 5,48 -0,72 -2,17
Papilon Savunma 15,90 -2,93 106,32
Park Elek.Madencilik 3,94 -3,19 29,18
Parsan 18,60 -4,62 9,80
Pegasus 51,65 -0,29 -40,22
Peker GMYO 8,70 -9,56 177,96
Penguen Gıda 4,14 -0,96 100,00
Pera GMYO 1,46 -1,35 55,32
Pergamon Dış Ticaret 10,30 -5,59 33,11
Petkim 4,17 -1,42 9,45
Petrokent Turizm 276,80 9,97 116,08
Pınar Et ve Un 18,38 -3,26 100,44
Pınar Su 5,51 -4,51 137,50
Pınar Süt 18,15 -3,92 43,25
Plastikkart 14,28 -0,14 54,05
Polisan Holding 2,96 -2,95 -1,91
Politeknik Metal 137,00 7,11 80,09
Prizma Press Matbaacılık 4,13 -4,84 -3,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,40 0,02 7,46
QNB Finans Fin. Kir. 88,90 5,83 -31,14
QNB Finansbank 43,32 7,12 15,52
Ral Yatırım Holding 17,26 -1,32 153,82
Ray Sigorta 5,82 -3,16 70,18
Reysaş GMYO 5,37 -2,36 16,99
Reysaş Lojistik 5,85 0,00 33,56
Rhea Girişim 2,09 -5,00 75,63
Rodrigo Tekstil 2,55 -1,54 40,88
Royal Halı 2,10 -2,33 53,28
RTA Laboratuvarları 37,46 9,85 1514,66
Sabancı Holding 9,10 -1,94 -0,22
Safkar Ege Soğutmacılık 4,30 -2,71 97,25
Salix Yatırım Holding 9,97 0,71 38,28
Sanel Mühendislik 3,79 -2,32 29,17
Sanifoam Sünger 5,58 -2,45 11,60
Sanko Pazarlama 7,55 0,53 -2,45
Saray Matbaacılık 2,99 -1,32 131,28
Sarkuysan 7,15 0,56 48,03
Sasa Polyester 10,93 0,83 41,40
Say Reklamcılık 3,94 -3,43 75,89
Sekuro Plastik 7,10 -2,07 32,46
Selçuk Ecza Deposu 8,36 -4,02 40,16
Selçuk Gıda 2,89 -3,34 68,02
Senkron Güvenlik 2,75 -3,85 0,73
Serve Film Prodüksiyon 6,37 -2,00 300,63
Servet GMYO 16,85 1,26 98,24
Seyitler Kimya 8,74 -2,56 28,72
Silverline Endüstri 4,19 9,97 93,98
Sinpaş GMYO 1,44 -3,36 24,14
Smartiks Yazılım 8,21 -2,61 -16,31
Soda Sanayii 6,88 -3,64 16,08
Sodaş Sodyum Sanayii 11,49 -1,71 198,74
Söktaş 2,82 4,06 65,83
Sönmez Filament 8,19 4,46 67,83
Sönmez Pamuklu 8,69 0,23 76,63
Sumaş Suni Tahta 12,85 -1,15 29,80
Şeker Fin. Kir. 4,43 -1,77 -7,32
Şekerbank 1,54 -3,75 17,56
Şişe Cam 6,12 -4,08 19,49
Şok Marketler 13,03 -1,59 21,10
T. Halk Bankası 5,90 1,20 -0,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,46 -0,69 -7,20
T.S.K.B. 1,21 -3,20 0,00
T.Tuborg 15,06 0,27 26,55
Taç Tarım Ürünleri 5,90 -1,50 89,10
Tat Gıda 9,76 -1,51 60,43
TAV Havalimanları 17,05 -1,84 -37,23
Taze Kuru Gıda 16,05 -0,31 121,69
Tek-Art Turizm 1,79 -2,72 42,06
Tekfen Holding 17,10 -2,45 -7,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 -2,06 58,33
Temapol Polimer Plastik 7,42 -2,37 42,15
TGS Dış Ticaret 7,60 8,26 62,74
Tofaş Oto. Fab. 25,40 0,87 9,00
Torunlar GMYO 3,63 0,00 32,00
Trabzon Liman 13,51 -3,50 26,74
Trabzonspor Sportif 6,24 -9,96 190,23
Trakya Cam 4,51 -2,59 33,00
Trend GMYO 4,91 0,61 123,18
TSKB GMYO 3,07 -3,15 129,10
Tuğçelik 5,32 -2,56 34,68
Tukaş 8,68 -1,59 -29,72
Turcas Petrol 3,55 -1,66 32,96
Turkcell 16,09 2,22 16,59
Tümosan Motor ve Traktör 6,85 -0,87 6,86
Tüpraş 85,45 -0,98 -32,61
Türk Hava Yolları 11,83 2,42 -18,19
Türk Prysmian Kablo 5,65 2,73 118,95
Türk Telekom 7,90 -0,88 7,19
Türk Traktör 89,65 1,53 69,44
Türker Proje Gayrimenkul 55,15 -9,66 31,31
Ufuk Yatırım 5,30 0,00 105,43
Ulaşlar Turizm Yat. 4,70 -3,89 121,70
Ulusoy Elektrik 38,70 0,00 45,49
Ulusoy Un Sanayi 9,09 -2,26 137,96
Umpaş Holding 0,75 -2,60 20,97
Uşak Seramik 1,63 -1,81 34,33
Utopya Turizm 6,46 -3,58 31,30
Uzertaş Boya 4,98 -1,58 124,32
Ülker Bisküvi 25,34 -0,63 13,33
Vakıf Fin. Kir. 2,76 -4,17 14,05
Vakıf GMYO 2,85 -1,72 64,65
Vakıf Yat. Ort. 5,67 -9,86 211,34
Vakıflar Bankası 4,87 -1,62 -11,62
Vakko Tekstil 5,05 -2,51 11,23
Vanet Gıda 1,71 -6,04 19,58
Verusa Holding 27,50 -0,94 48,24
Verusaturk Girisim 5,42 -3,56 3,07
Vestel 16,36 -0,24 29,64
Vestel Beyaz Eşya 26,82 -0,67 24,17
Viking Kağıt 4,60 -3,16 145,99
Yapı Kredi Koray GMYO 3,68 -3,66 52,07
Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -1,72 -7,66
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,38 -3,80 65,55
Yataş 8,19 -2,03 11,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,99 3,82 85,71
Yeni Gimat GMYO 11,94 -1,16 -0,26
Yeşil GMYO 0,94 0,00 46,87
Yeşil Yapı 0,98 -1,01 48,48
Yeşil Yatırım Holding 15,88 -4,39 41,41
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.949,90 -2,25 135,99
Yonga Mobilya 24,88 0,00 169,26
Yükselen Çelik 11,40 5,07 85,97
Yünsa 15,91 0,76 58,03
Zorlu Enerji 2,54 0,79 55,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

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