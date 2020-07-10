Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 293.500,00

76,99

İş Bankası (B) 47.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 47.250,00 0,00 56,56 İş Bankası (C) 5,27 -1,13 -17,78 İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86 İş Fin.Kir. 3,82 -3,54 0,53 İş Girişim 7,53 2,45 98,16 İş GMYO 2,02 -2,42 14,77 İş Y. Men. Değ. 6,53 -1,51 62,17 İş Yat. Ort. 2,52 -3,08 56,39 İşbir Holding 1.230,00 -7,52 186,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 4,40 53,23 İttifak Holding 3,33 -3,48 -10,48 İz Hayvancılık Tarım 5,18 -5,47 97,98 İzmir Demir Çelik 16,27 0,43 98,66 İzmir Fırça 2,89 4,33 60,56 Jantsa Jant Sanayi 74,20 -0,07 39,51 Kafein Yazılım 18,20 -2,73 63,88 Kapital Yat. Holding 3,51 4,15 45,04 Kaplamin 9,75 1,35 75,68 Kardemir (A) 4,30 1,42 62,26 Kardemir (B) 3,35 -1,76 26,89 Kardemir (D) 3,03 -1,94 13,91 Karel Elektronik 15,84 -4,00 9,02 Karsan Otomotiv 3,43 7,52 117,09 Karsu Tekstil 4,89 9,40 50,93 Kartonsan 490,00 4,48 26,83 Katmerciler Ekipman 4,68 -3,51 21,87 Kent Gıda 938,00 7,20 433,56 Kerevitaş Gıda 4,87 2,31 49,39 Kervansaray Yat. Holding 0,47 9,30 -14,55 Kiler GMYO 5,90 5,17 55,67 Klimasan Klima 15,65 -2,07 -26,23 Koç Holding 17,14 -1,49 -14,34 Konfrut Gıda 10,12 -3,98 29,41 Konya Çimento 293,60 1,07 8,22 Kordsa Teknik Tekstil 12,03 -1,88 -5,39 Koza Altın 81,10 -2,05 9,52 Koza Madencilik 12,90 -1,23 28,61 Körfez GMYO 2,99 -5,38 25,10 Kristal Kola 2,06 -5,50 36,42 Kron Telekomünikasyon 26,80 -1,83 110,69 Kuştur Kuşadası Turizm 54,90 -4,60 133,86 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,85 -2,40 72,73 Kütahya Porselen 39,80 0,05 501,21 Lider Faktoring 3,24 -10,00 76,57 Link Bilgisayar 24,42 -2,71 34,55 Logo Yazılım 88,05 0,86 44,82 Lokman Hekim Sağlık 9,23 -3,85 59,69 Lüks Kadife 21,86 9,90 153,01 Makina Takım 2,30 0,00 22,34 Marka Yatırım Holding 2,64 -2,22 123,73 Marmaris Altınyunus 103,40 8,84 45,63 Marshall 82,90 -6,12 74,38 Martı GMYO 2,29 -7,29 126,73 Martı Otel 1,20 -4,00 31,87 Mavi Giyim 44,74 -1,67 -22,73 Mazhar Zorlu Holding 16,56 -1,31 36,97 Mega Polietilen 4,91 9,84 123,18 Menderes Tekstil 3,06 4,79 133,59 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 22,38 0,00 15,12 Merko Gıda 1,53 -4,97 45,71 Metemtur Otelcilik 2,37 2,60 33,15 Metro Holding 1,78 -0,56 28,99 Metro Petrol ve Tesisleri 3,66 -3,17 86,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -4,42 -55,37 Migros Ticaret 41,88 1,65 72,91 Milpa 3,77 -2,08 72,15 Mistral GMYO 2,39 -2,85 26,46 MLP Sağlık 20,04 -4,39 25,25 MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 0,58 52,63 Mondi Tire Kutsan 6,50 -1,96 57,00 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 0,05 2,58 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,50 5,20 100,47 Net Holding 2,37 -4,82 -8,85 Netaş Telekom. 14,87 -3,75 13,86 Niğbaş Niğde Beton 14,01 0,07 125,97 Nuh Çimento 16,01 -3,61 45,75 Nurol GMYO 4,44 -4,72 24,37 Odaş Elektrik 2,69 2,28 86,07 Olmuksan-IP 5,29 2,92 106,56 Orge Enerji Elektrik 6,86 -0,58 38,31 Orma Orman Mahsulleri 7,35 -1,87 166,30 Osmanlı Menkul 13,00 -0,76 210,94 Ostim Endüstriyel Yat 2,94 4,26 75,00 Otokar 156,50 -1,39 6,43 Oyak Çimento 8,45 -2,65 53,70 Oyak Yat. Ort. 6,70 -2,90 190,21 Oylum Sınai Yatırımlar 3,18 -3,05 2,95 Özak GMYO 4,23 -1,63 64,59 Özbal Çelik Boru 3,82 7,30 136,99 Özderici GMYO 2,25 -1,75 43,31 Özerden Plastik 2,28 -4,60 0,00 Panora GMYO 5,48 -0,72 -2,17 Papilon Savunma 15,90 -2,93 106,32 Park Elek.Madencilik 3,94 -3,19 29,18 Parsan 18,60 -4,62 9,80 Pegasus 51,65 -0,29 -40,22 Peker GMYO 8,70 -9,56 177,96 Penguen Gıda 4,14 -0,96 100,00 Pera GMYO 1,46 -1,35 55,32 Pergamon Dış Ticaret 10,30 -5,59 33,11 Petkim 4,17 -1,42 9,45 Petrokent Turizm 276,80 9,97 116,08 Pınar Et ve Un 18,38 -3,26 100,44 Pınar Su 5,51 -4,51 137,50 Pınar Süt 18,15 -3,92 43,25 Plastikkart 14,28 -0,14 54,05 Polisan Holding 2,96 -2,95 -1,91 Politeknik Metal 137,00 7,11 80,09 Prizma Press Matbaacılık 4,13 -4,84 -3,95 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,40 0,02 7,46 QNB Finans Fin. Kir. 88,90 5,83 -31,14 QNB Finansbank 43,32 7,12 15,52 Ral Yatırım Holding 17,26 -1,32 153,82 Ray Sigorta 5,82 -3,16 70,18 Reysaş GMYO 5,37 -2,36 16,99 Reysaş Lojistik 5,85 0,00 33,56 Rhea Girişim 2,09 -5,00 75,63 Rodrigo Tekstil 2,55 -1,54 40,88 Royal Halı 2,10 -2,33 53,28 RTA Laboratuvarları 37,46 9,85 1514,66 Sabancı Holding 9,10 -1,94 -0,22 Safkar Ege Soğutmacılık 4,30 -2,71 97,25 Salix Yatırım Holding 9,97 0,71 38,28 Sanel Mühendislik 3,79 -2,32 29,17 Sanifoam Sünger 5,58 -2,45 11,60 Sanko Pazarlama 7,55 0,53 -2,45 Saray Matbaacılık 2,99 -1,32 131,28 Sarkuysan 7,15 0,56 48,03 Sasa Polyester 10,93 0,83 41,40 Say Reklamcılık 3,94 -3,43 75,89 Sekuro Plastik 7,10 -2,07 32,46 Selçuk Ecza Deposu 8,36 -4,02 40,16 Selçuk Gıda 2,89 -3,34 68,02 Senkron Güvenlik 2,75 -3,85 0,73 Serve Film Prodüksiyon 6,37 -2,00 300,63 Servet GMYO 16,85 1,26 98,24 Seyitler Kimya 8,74 -2,56 28,72 Silverline Endüstri 4,19 9,97 93,98 Sinpaş GMYO 1,44 -3,36 24,14 Smartiks Yazılım 8,21 -2,61 -16,31 Soda Sanayii 6,88 -3,64 16,08 Sodaş Sodyum Sanayii 11,49 -1,71 198,74 Söktaş 2,82 4,06 65,83 Sönmez Filament 8,19 4,46 67,83 Sönmez Pamuklu 8,69 0,23 76,63 Sumaş Suni Tahta 12,85 -1,15 29,80 Şeker Fin. Kir. 4,43 -1,77 -7,32 Şekerbank 1,54 -3,75 17,56 Şişe Cam 6,12 -4,08 19,49 Şok Marketler 13,03 -1,59 21,10 T. Halk Bankası 5,90 1,20 -0,17 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,46 -0,69 -7,20 T.S.K.B. 1,21 -3,20 0,00 T.Tuborg 15,06 0,27 26,55 Taç Tarım Ürünleri 5,90 -1,50 89,10 Tat Gıda 9,76 -1,51 60,43 TAV Havalimanları 17,05 -1,84 -37,23 Taze Kuru Gıda 16,05 -0,31 121,69 Tek-Art Turizm 1,79 -2,72 42,06 Tekfen Holding 17,10 -2,45 -7,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 -2,06 58,33 Temapol Polimer Plastik 7,42 -2,37 42,15 TGS Dış Ticaret 7,60 8,26 62,74 Tofaş Oto. Fab. 25,40 0,87 9,00 Torunlar GMYO 3,63 0,00 32,00 Trabzon Liman 13,51 -3,50 26,74 Trabzonspor Sportif 6,24 -9,96 190,23 Trakya Cam 4,51 -2,59 33,00 Trend GMYO 4,91 0,61 123,18 TSKB GMYO 3,07 -3,15 129,10 Tuğçelik 5,32 -2,56 34,68 Tukaş 8,68 -1,59 -29,72 Turcas Petrol 3,55 -1,66 32,96 Turkcell 16,09 2,22 16,59 Tümosan Motor ve Traktör 6,85 -0,87 6,86 Tüpraş 85,45 -0,98 -32,61 Türk Hava Yolları 11,83 2,42 -18,19 Türk Prysmian Kablo 5,65 2,73 118,95 Türk Telekom 7,90 -0,88 7,19 Türk Traktör 89,65 1,53 69,44 Türker Proje Gayrimenkul 55,15 -9,66 31,31 Ufuk Yatırım 5,30 0,00 105,43 Ulaşlar Turizm Yat. 4,70 -3,89 121,70 Ulusoy Elektrik 38,70 0,00 45,49 Ulusoy Un Sanayi 9,09 -2,26 137,96 Umpaş Holding 0,75 -2,60 20,97 Uşak Seramik 1,63 -1,81 34,33 Utopya Turizm 6,46 -3,58 31,30 Uzertaş Boya 4,98 -1,58 124,32 Ülker Bisküvi 25,34 -0,63 13,33 Vakıf Fin. Kir. 2,76 -4,17 14,05 Vakıf GMYO 2,85 -1,72 64,65 Vakıf Yat. Ort. 5,67 -9,86 211,34 Vakıflar Bankası 4,87 -1,62 -11,62 Vakko Tekstil 5,05 -2,51 11,23 Vanet Gıda 1,71 -6,04 19,58 Verusa Holding 27,50 -0,94 48,24 Verusaturk Girisim 5,42 -3,56 3,07 Vestel 16,36 -0,24 29,64 Vestel Beyaz Eşya 26,82 -0,67 24,17 Viking Kağıt 4,60 -3,16 145,99 Yapı Kredi Koray GMYO 3,68 -3,66 52,07 Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -1,72 -7,66 Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,38 -3,80 65,55 Yataş 8,19 -2,03 11,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,99 3,82 85,71 Yeni Gimat GMYO 11,94 -1,16 -0,26 Yeşil GMYO 0,94 0,00 46,87 Yeşil Yapı 0,98 -1,01 48,48 Yeşil Yatırım Holding 15,88 -4,39 41,41 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.949,90 -2,25 135,99 Yonga Mobilya 24,88 0,00 169,26 Yükselen Çelik 11,40 5,07 85,97 Yünsa 15,91 0,76 58,03 Zorlu Enerji 2,54 0,79 55,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA