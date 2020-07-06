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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00
76,99
İş Bankası (B) 48.

Borsada günlük işlemler (2)
06.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:41

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 48.800,00 0,00 61,69
İş Bankası (C) 5,47 1,67 -14,66
İş Bankası (Kur.) 409.999,90 95,24
İş Fin.Kir. 4,35 2,59 14,47
İş Girişim 7,67 3,65 101,84
İş GMYO 2,18 6,34 23,86
İş Y. Men. Değ. 6,80 2,87 68,87
İş Yat. Ort. 2,78 2,21 72,53
İşbir Holding 1.430,00 2,51 232,56
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,08 3,85 74,19
İttifak Holding 3,63 -1,09 -2,42
İz Hayvancılık Tarım 5,31 -0,75 102,94
İzmir Demir Çelik 15,76 9,98 92,43
İzmir Fırça 2,40 0,84 33,33
Jantsa Jant Sanayi 74,00 1,51 39,13
Kafein Yazılım 19,38 -3,05 74,50
Kapital Yat. Holding 3,70 -5,13 52,89
Kaplamin 10,78 1,22 94,23
Kardemir (A) 4,55 -5,21 71,70
Kardemir (B) 3,50 2,64 32,58
Kardemir (D) 3,22 1,90 21,05
Karel Elektronik 17,75 3,14 22,16
Karsan Otomotiv 3,65 6,10 131,01
Karsu Tekstil 4,27 9,77 31,79
Kartonsan 468,00 2,12 21,14
Katmerciler Ekipman 5,29 0,76 37,76
Kent Gıda 689,10 9,99 291,98
Kerevitaş Gıda 5,24 2,14 60,74
Kervansaray Yat. Holding 0,44 -2,22 -20,00
Kiler GMYO 4,56 2,24 20,32
Klimasan Klima 16,96 2,48 -20,05
Koç Holding 17,72 1,55 -11,44
Konfrut Gıda 11,14 2,67 42,46
Konya Çimento 304,00 6,37 12,05
Kordsa Teknik Tekstil 13,00 2,69 2,23
Koza Altın 84,15 1,63 13,64
Koza Madencilik 13,67 4,27 36,29
Körfez GMYO 3,54 1,14 48,12
Kristal Kola 2,39 3,91 58,28
Kron Telekomünikasyon 29,00 0,90 127,99
Kuştur Kuşadası Turizm 55,00 -3,51 132,07
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,69 3,07 63,03
Kütahya Porselen 38,00 -2,16 474,02
Lider Faktoring 2,95 9,67 60,76
Link Bilgisayar 27,08 0,74 49,20
Logo Yazılım 82,55 0,06 35,77
Lokman Hekim Sağlık 7,88 2,60 36,33
Lüks Kadife 17,03 5,78 97,11
Makina Takım 2,58 4,45 37,23
Marka Yatırım Holding 2,81 5,64 138,14
Marmaris Altınyunus 88,50 3,03 24,65
Marshall 81,80 0,99 72,07
Martı GMYO 2,57 9,83 154,46
Martı Otel 1,42 5,97 56,04
Mavi Giyim 48,82 -1,05 -15,68
Mazhar Zorlu Holding 17,00 2,41 40,61
Mega Polietilen 4,48 3,23 103,64
Menderes Tekstil 3,20 -1,23 144,27
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,62 0,94 21,50
Merko Gıda 1,74 5,45 65,71
Metemtur Otelcilik 2,57 2,80 44,38
Metro Holding 1,99 2,58 44,20
Metro Petrol ve Tesisleri 3,68 5,14 87,76
Metro Yatırım Ortaklığı 2,75 7,84 -48,43
Migros Ticaret 43,38 9,66 79,11
Milpa 4,33 2,36 97,72
Mistral GMYO 2,80 1,08 48,15
MLP Sağlık 19,49 0,72 21,81
MMC San. ve Tic. Yat. 1,72 -3,37 50,88
Mondi Tire Kutsan 7,50 -1,06 81,16
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,30 2,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,36 9,93 91,51
Net Holding 2,88 9,92 10,77
Netaş Telekom. 15,98 1,85 22,36
Niğbaş Niğde Beton 13,09 9,08 111,13
Nuh Çimento 16,64 2,59 51,48
Nurol GMYO 4,80 2,78 34,45
Odaş Elektrik 2,84 8,40 96,44
Olmuksan-IP 5,07 -1,74 97,97
Orge Enerji Elektrik 6,86 2,39 38,31
Orma Orman Mahsulleri 6,49 10,00 135,14
Osmanlı Menkul 11,03 2,32 163,82
Ostim Endüstriyel Yat 3,27 7,92 94,64
Otokar 156,50 0,26 6,43
Oyak Çimento 9,25 9,99 68,25
Oyak Yat. Ort. 7,33 1,38 217,50
Oylum Sınai Yatırımlar 3,59 4,97 16,23
Özak GMYO 4,40 2,80 71,21
Özbal Çelik Boru 4,18 3,98 159,33
Özderici GMYO 2,64 7,76 68,15
Özerden Plastik 2,38 1,71 4,39
Panora GMYO 5,88 2,98 4,97
Papilon Savunma 17,37 -1,47 125,40
Park Elek.Madencilik 4,43 0,23 45,25
Parsan 20,50 -0,39 21,02
Pegasus 53,10 0,28 -38,54
Peker GMYO 9,10 4,72 190,73
Penguen Gıda 4,66 0,43 125,12
Pera GMYO 1,49 4,20 58,51
Pergamon Dış Ticaret 10,79 0,00 39,45
Petkim 4,24 1,92 11,29
Petrokent Turizm 189,20 10,00 47,70
Pınar Et ve Un 20,26 2,84 120,94
Pınar Su 6,19 3,86 166,81
Pınar Süt 19,43 2,26 53,35
Plastikkart 14,23 0,57 53,51
Polisan Holding 3,33 2,78 10,35
Politeknik Metal 127,30 -2,45 67,34
Prizma Press Matbaacılık 4,74 3,95 10,23
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,30 -3,21 7,36
QNB Finans Fin. Kir. 92,85 -1,17 -28,08
QNB Finansbank 44,66 -0,58 19,09
Ral Yatırım Holding 16,59 0,18 143,97
Ray Sigorta 6,66 3,10 94,74
Reysaş GMYO 6,20 9,93 35,08
Reysaş Lojistik 6,64 7,10 51,60
Rhea Girişim 2,55 4,08 114,29
Rodrigo Tekstil 2,67 -1,11 47,51
Royal Halı 2,18 0,00 59,12
RTA Laboratuvarları 31,52 -4,25 1258,62
Sabancı Holding 9,25 1,54 1,43
Safkar Ege Soğutmacılık 4,73 1,07 116,97
Salix Yatırım Holding 10,29 -4,72 42,72
Sanel Mühendislik 4,22 3,18 43,83
Sanifoam Sünger 6,30 0,80 26,00
Sanko Pazarlama 8,09 2,28 4,52
Saray Matbaacılık 3,19 1,92 146,76
Sarkuysan 6,97 0,29 44,31
Sasa Polyester 11,39 0,71 47,35
Say Reklamcılık 4,49 0,45 100,45
Sekuro Plastik 7,25 6,30 35,26
Selçuk Ecza Deposu 9,38 2,51 57,26
Selçuk Gıda 3,01 0,00 75,00
Senkron Güvenlik 2,94 -9,82 7,69
Serve Film Prodüksiyon 6,60 7,32 315,09
Servet GMYO 16,60 -0,66 95,29
Seyitler Kimya 9,34 0,86 37,56
Silverline Endüstri 4,39 2,33 103,24
Sinpaş GMYO 1,70 4,94 46,55
Smartiks Yazılım 9,22 -0,75 -6,01
Soda Sanayii 6,73 4,18 13,55
Sodaş Sodyum Sanayii 12,23 3,73 217,98
Söktaş 3,41 10,00 100,53
Sönmez Filament 8,96 9,94 83,61
Sönmez Pamuklu 9,72 9,95 97,56
Sumaş Suni Tahta 13,08 0,62 32,12
Şeker Fin. Kir. 4,88 0,62 2,09
Şekerbank 1,74 8,75 32,82
Şişe Cam 5,97 4,01 16,56
Şok Marketler 14,57 6,51 35,41
T. Halk Bankası 6,15 0,99 4,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,10 0,59 -5,73
T.S.K.B. 1,34 3,88 10,74
T.Tuborg 15,27 0,33 28,32
Taç Tarım Ürünleri 5,81 0,00 86,22
Tat Gıda 10,16 2,73 67,00
TAV Havalimanları 18,53 -0,64 -31,79
Taze Kuru Gıda 16,32 2,38 125,41
Tek-Art Turizm 1,96 7,10 55,56
Tekfen Holding 17,81 5,89 -4,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,29 2,10 73,57
Temapol Polimer Plastik 8,00 -2,44 53,26
TGS Dış Ticaret 6,60 5,60 41,33
Tofaş Oto. Fab. 26,34 0,84 13,04
Torunlar GMYO 4,14 7,53 50,55
Trabzon Liman 14,68 -0,74 37,71
Trabzonspor Sportif 7,41 9,94 244,65
Trakya Cam 3,84 2,95 13,24
Trend GMYO 4,63 9,98 110,45
TSKB GMYO 3,50 1,74 161,19
Tuğçelik 5,91 5,91 49,62
Tukaş 9,32 4,72 -24,53
Turcas Petrol 3,86 6,63 44,57
Turkcell 16,24 1,63 17,68
Tümosan Motor ve Traktör 7,58 1,34 18,25
Tüpraş 86,95 0,23 -31,43
Türk Hava Yolları 11,87 -0,42 -17,91
Türk Prysmian Kablo 6,14 2,33 137,50
Türk Telekom 8,22 0,74 11,53
Türk Traktör 84,50 3,05 59,70
Türker Proje Gayrimenkul 63,35 8,76 50,83
Ufuk Yatırım 5,80 6,62 124,81
Ulaşlar Turizm Yat. 5,35 -5,14 152,36
Ulusoy Elektrik 40,18 8,07 51,05
Ulusoy Un Sanayi 10,02 0,80 162,30
Umpaş Holding 0,78 0,00 25,81
Uşak Seramik 1,90 5,56 56,58
Utopya Turizm 7,22 2,12 46,75
Uzertaş Boya 5,10 -0,39 129,73
Ülker Bisküvi 25,08 1,21 12,16
Vakıf Fin. Kir. 3,23 1,89 33,47
Vakıf GMYO 3,20 2,89 84,87
Vakıf Yat. Ort. 4,81 9,82 164,12
Vakıflar Bankası 5,24 2,14 -4,90
Vakko Tekstil 5,68 2,34 25,11
Vanet Gıda 1,84 9,52 28,67
Verusa Holding 29,50 3,65 59,02
Verusaturk Girisim 6,09 4,64 15,81
Vestel 16,51 0,73 30,82
Vestel Beyaz Eşya 26,54 -0,30 22,87
Viking Kağıt 5,22 -1,51 179,14
Yapı Kredi Koray GMYO 4,02 2,03 66,12
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 1,70 -3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,96 1,48 74,80
Yataş 8,82 1,61 20,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,09 5,46 91,93
Yeni Gimat GMYO 12,22 2,43 2,08
Yeşil GMYO 1,01 6,32 57,81
Yeşil Yapı 1,08 3,85 63,64
Yeşil Yatırım Holding 17,38 4,20 54,76
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.000,00 -0,57 137,69
Yonga Mobilya 25,02 -4,14 170,78
Yükselen Çelik 11,70 -1,35 90,86
Yünsa 16,20 0,43 60,91
Zorlu Enerji 2,45 9,87 50,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

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