Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 -9,69 76,99 İş Bankası (B) 48.189,90 -3,62 59,67 İş Bankası (C) 5,32 -0,37 -17,00 İş Bankası (Kur.) 410.000,00 95,24 İş Fin.Kir. 4,04 2,54 6,32 İş Girişim 7,12 -0,84 87,37 İş GMYO 1,86 1,09 5,68 İş Y. Men. Değ. 6,05 -0,98 50,24 İş Yat. Ort. 2,58 0,00 60,12 İşbir Holding 1.127,00 9,95 162,09 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 3,37 48,39 İttifak Holding 3,25 -2,69 -12,63 İz Hayvancılık Tarım 5,40 -3,57 106,38 İzmir Demir Çelik 12,35 -3,67 50,79 İzmir Fırça 2,21 -1,34 22,78 Jantsa Jant Sanayi 72,00 -0,35 35,37 Kafein Yazılım 16,80 3,07 51,27 Kapital Yat. Holding 3,59 4,36 48,35 Kaplamin 8,20 -0,97 47,75 Kardemir (A) 3,49 0,29 31,70 Kardemir (B) 3,02 -4,13 14,39 Kardemir (D) 3,01 -4,14 13,16 Karel Elektronik 15,59 0,65 7,30 Karsan Otomotiv 2,73 2,25 72,78 Karsu Tekstil 3,53 -1,94 8,95 Kartonsan 439,30 -0,99 13,71 Katmerciler Ekipman 4,44 1,60 15,63 Kent Gıda 495,90 -1,25 182,08 Kerevitaş Gıda 4,49 5,90 37,73 Kervansaray Yat. Holding 0,46 2,22 -16,36 Kiler GMYO 4,16 -0,72 9,76 Klimasan Klima 15,94 -1,97 -24,86 Koç Holding 17,26 0,94 -13,74 Konfrut Gıda 10,27 1,18 31,33 Konya Çimento 272,50 0,15 0,44 Kordsa Teknik Tekstil 11,99 -0,58 -5,71 Koza Altın 80,60 -1,10 8,85 Koza Madencilik 13,15 -2,08 31,11 Körfez GMYO 3,03 -0,66 26,78 Kristal Kola 2,05 -0,97 35,76 Kron Telekomünikasyon 25,02 -0,71 96,70 Kuştur Kuşadası Turizm 53,90 10,00 127,43 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,14 0,47 29,70 Kütahya Porselen 32,24 -0,86 387,01 Lider Faktoring 2,24 -0,44 22,07 Link Bilgisayar 24,14 -0,98 33,00 Logo Yazılım 77,55 1,37 27,55 Lokman Hekim Sağlık 7,41 -1,20 28,20 Lüks Kadife 15,86 -4,00 83,56 Makina Takım 2,01 0,00 6,91 Marka Yatırım Holding 2,27 -2,58 92,37 Marmaris Altınyunus 77,25 -2,95 8,80 Marshall 81,80 -1,09 72,07 Martı GMYO 1,52 1,33 50,50 Martı Otel 1,15 -0,86 26,37 Mavi Giyim 47,60 -0,92 -17,79 Mazhar Zorlu Holding 16,70 -2,34 38,13 Mega Polietilen 4,44 2,78 101,82 Menderes Tekstil 3,53 1,73 169,47 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 25,24 0,96 29,84 Merko Gıda 1,43 -2,05 36,19 Metal Gayrimenkul 1,21 3,42 32,97 Metemtur Otelcilik 2,17 0,00 21,91 Metro Holding 1,71 0,00 23,91 Metro Petrol ve Tesisleri 2,99 1,70 52,55 Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 -1,27 -56,31 Migros Ticaret 36,70 -2,13 51,53 Milpa 3,71 -4,87 69,41 Mistral GMYO 2,47 -1,98 30,69 MLP Sağlık 18,54 -2,42 15,87 MMC San. ve Tic. Yat. 1,80 1,69 57,89 Mondi Tire Kutsan 6,58 -1,64 58,94 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 2,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,30 2,23 43,87 Net Holding 2,34 2,18 -10,00 Netaş Telekom. 14,14 -0,35 8,27 Niğbaş Niğde Beton 8,80 -1,12 41,94 Nuh Çimento 14,70 -1,01 33,82 Nurol GMYO 4,39 -0,23 22,97 Odaş Elektrik 2,28 3,17 57,71 Olmuksan-IP 4,43 0,00 72,98 Orge Enerji Elektrik 6,34 9,88 27,82 Orma Orman Mahsulleri 4,64 -1,28 68,12 Osmanlı Menkul 9,08 0,89 117,18 Ostim Endüstriyel Yat 2,47 -1,20 47,02 Otokar 144,50 -1,37 -1,73 Oyak Çimento 6,45 -2,86 17,32 Oyak Yat. Ort. 6,84 0,88 196,28 Oylum Sınai Yatırımlar 3,07 -0,97 -0,61 Özak GMYO 3,94 3,68 53,31 Özbal Çelik Boru 3,21 -1,53 99,15 Özderici GMYO 1,86 -1,06 18,47 Özerden Plastik 2,29 -0,43 0,44 Panora GMYO 5,33 -0,56 -4,85 Papilon Savunma 15,50 -1,90 101,13 Park Elek.Madencilik 3,68 0,27 20,66 Parsan 19,30 2,66 13,93 Pegasus 53,80 -2,09 -37,73 Peker GMYO 7,81 -3,10 149,52 Penguen Gıda 4,28 1,66 106,76 Pera GMYO 1,28 0,00 36,17 Pergamon Dış Ticaret 9,31 -0,64 20,32 Petkim 4,22 -0,94 10,76 Petrokent Turizm 164,80 0,43 28,65 Pınar Et ve Un 18,66 -0,80 103,49 Pınar Su 5,80 -0,51 150,00 Pınar Süt 18,31 -1,08 44,51 Plastikkart 12,93 -1,97 39,48 Polisan Holding 3,01 2,03 -0,25 Politeknik Metal 140,50 3,31 84,69 Prizma Press Matbaacılık 3,93 -0,25 -8,60 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.194,30 0,00 7,81 QNB Finans Fin. Kir. 100,60 -0,59 -22,08 QNB Finansbank 45,60 -1,26 21,60 Ral Yatırım Holding 15,03 1,14 121,03 Ray Sigorta 6,04 0,67 76,61 Reysaş GMYO 5,12 -0,58 11,55 Reysaş Lojistik 6,05 -0,33 38,13 Rhea Girişim 2,27 -1,73 90,76 Rodrigo Tekstil 2,76 2,99 52,49 Royal Halı 2,14 -2,28 56,20 RTA Laboratuvarları 30,48 -3,24 1213,79 Sabancı Holding 9,09 1,00 -0,33 Safkar Ege Soğutmacılık 4,62 1,99 111,93 Salix Yatırım Holding 10,90 -5,63 51,18 Sanel Mühendislik 5,32 0,76 31,36 Sanifoam Sünger 5,87 -0,17 17,40 Sanko Pazarlama 7,47 -0,80 -3,49 Saray Matbaacılık 2,43 0,83 87,97 Sarkuysan 6,28 -1,57 30,02 Sasa Polyester 10,84 2,65 40,23 Say Reklamcılık 3,66 -1,08 63,39 Sekuro Plastik 5,62 1,44 4,85 Selçuk Ecza Deposu 8,69 -0,69 45,69 Selçuk Gıda 2,97 -0,34 72,67 Senkron Güvenlik 3,30 -1,20 20,88 Serve Film Prodüksiyon 6,03 2,55 279,25 Servet GMYO 16,34 0,43 92,24 Seyitler Kimya 9,08 -0,55 33,73 Silverline Endüstri 3,72 4,79 72,22 Sinpaş GMYO 1,32 -1,49 13,79 Smartiks Yazılım 8,23 -6,48 -16,11 Soda Sanayii 6,09 -0,98 2,75 Sodaş Sodyum Sanayii 12,25 -2,39 218,50 Söktaş 2,41 -1,63 41,72 Sönmez Filament 7,00 -0,43 43,44 Sönmez Pamuklu 7,15 -1,79 45,33 Sumaş Suni Tahta 12,50 0,00 26,26 Şeker Fin. Kir. 4,60 -1,71 -3,77 Şekerbank 1,37 0,00 4,58 Şişe Cam 5,40 -1,64 5,43 Şok Marketler 12,84 -0,54 19,33 T. Halk Bankası 6,29 2,61 6,43 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,84 -0,58 -6,33 T.S.K.B. 1,25 0,00 3,31 T.Tuborg 15,34 -0,07 28,91 Taç Tarım Ürünleri 5,58 -7,15 78,85 Tat Gıda 9,74 0,10 60,10 TAV Havalimanları 18,95 -0,79 -30,24 Taze Kuru Gıda 16,40 -1,86 126,52 Tek-Art Turizm 1,58 -2,47 25,40 Tekfen Holding 17,37 4,20 -6,37 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,76 -1,60 60,95 Temapol Polimer Plastik 7,07 -0,98 35,44 TGS Dış Ticaret 5,23 -2,43 11,99 Tofaş Oto. Fab. 24,60 0,24 5,57 Torunlar GMYO 3,09 0,32 12,36 Trabzon Liman 14,35 -1,98 34,62 Trabzonspor Sportif 8,07 0,62 275,35 Trakya Cam 3,56 0,00 4,98 Trend GMYO 3,85 -0,77 75,00 TSKB GMYO 3,28 -2,09 144,78 Tuğçelik 5,00 -1,77 26,58 Tukaş 8,95 -0,56 -27,53 Turcas Petrol 3,07 0,99 14,98 Turkcell 16,55 -0,90 19,93 Tümosan Motor ve Traktör 7,18 3,76 12,01 Tüpraş 88,75 -0,28 -30,01 Türk Hava Yolları 12,42 0,16 -14,11 Türk Prysmian Kablo 4,28 -0,23 65,56 Türk Telekom 7,93 -1,37 7,60 Türk Traktör 78,80 3,21 48,93 Türker Proje Gayrimenkul 47,40 4,77 12,86 Ufuk Yatırım 4,78 -2,05 85,27 Ulaşlar Turizm Yat. 5,48 9,82 158,49 Ulusoy Elektrik 34,82 -1,02 30,90 Ulusoy Un Sanayi 9,23 -0,43 141,62 Umpaş Holding 0,80 5,26 29,03 Uşak Seramik 1,52 -0,65 25,26 Utopya Turizm 6,60 0,76 34,15 Uzertaş Boya 5,64 -5,84 154,05 Ülker Bisküvi 23,96 -0,33 7,16 Vakıf Fin. Kir. 2,97 -3,26 22,73 Vakıf GMYO 2,54 0,79 46,74 Vakıf Yat. Ort. 2,49 9,85 36,73 Vakıflar Bankası 5,09 0,20 -7,62 Vakko Tekstil 5,13 -0,39 13,00 Vanet Gıda 1,57 0,00 9,79 Verusa Holding 23,70 0,68 27,76 Verusaturk Girisim 4,97 1,22 -5,49 Vestel 16,37 -0,61 29,71 Vestel Beyaz Eşya 25,36 -1,71 17,41 Viking Kağıt 4,64 1,09 148,13 Yapı Kredi Koray GMYO 4,22 -9,83 74,38 Yapı ve Kredi Bank. 2,37 0,42 -4,44 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,96 -1,39 58,85 Yataş 8,34 -1,18 13,62 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,64 4,76 63,98 Yeni Gimat GMYO 11,87 -0,59 -0,85 Yeşil GMYO 0,87 -3,33 35,94 Yeşil Yapı 1,04 -4,59 57,58 Yeşil Yatırım Holding 15,26 -2,43 35,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.950,00 -0,22 135,99 Yonga Mobilya 26,60 -1,41 187,88 Yükselen Çelik 11,11 1,46 81,24 Yünsa 14,67 0,96 45,71 Zorlu Enerji 1,87 6,25 14,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA