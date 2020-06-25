Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
25.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:39
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|-9,69
|76,99
|İş Bankası (B)
|48.189,90
|-3,62
|59,67
|İş Bankası (C)
|5,32
|-0,37
|-17,00
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,04
|2,54
|6,32
|İş Girişim
|7,12
|-0,84
|87,37
|İş GMYO
|1,86
|1,09
|5,68
|İş Y. Men. Değ.
|6,05
|-0,98
|50,24
|İş Yat. Ort.
|2,58
|0,00
|60,12
|İşbir Holding
|1.127,00
|9,95
|162,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|3,37
|48,39
|İttifak Holding
|3,25
|-2,69
|-12,63
|İz Hayvancılık Tarım
|5,40
|-3,57
|106,38
|İzmir Demir Çelik
|12,35
|-3,67
|50,79
|İzmir Fırça
|2,21
|-1,34
|22,78
|Jantsa Jant Sanayi
|72,00
|-0,35
|35,37
|Kafein Yazılım
|16,80
|3,07
|51,27
|Kapital Yat. Holding
|3,59
|4,36
|48,35
|Kaplamin
|8,20
|-0,97
|47,75
|Kardemir (A)
|3,49
|0,29
|31,70
|Kardemir (B)
|3,02
|-4,13
|14,39
|Kardemir (D)
|3,01
|-4,14
|13,16
|Karel Elektronik
|15,59
|0,65
|7,30
|Karsan Otomotiv
|2,73
|2,25
|72,78
|Karsu Tekstil
|3,53
|-1,94
|8,95
|Kartonsan
|439,30
|-0,99
|13,71
|Katmerciler Ekipman
|4,44
|1,60
|15,63
|Kent Gıda
|495,90
|-1,25
|182,08
|Kerevitaş Gıda
|4,49
|5,90
|37,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|2,22
|-16,36
|Kiler GMYO
|4,16
|-0,72
|9,76
|Klimasan Klima
|15,94
|-1,97
|-24,86
|Koç Holding
|17,26
|0,94
|-13,74
|Konfrut Gıda
|10,27
|1,18
|31,33
|Konya Çimento
|272,50
|0,15
|0,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,99
|-0,58
|-5,71
|Koza Altın
|80,60
|-1,10
|8,85
|Koza Madencilik
|13,15
|-2,08
|31,11
|Körfez GMYO
|3,03
|-0,66
|26,78
|Kristal Kola
|2,05
|-0,97
|35,76
|Kron Telekomünikasyon
|25,02
|-0,71
|96,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|53,90
|10,00
|127,43
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,14
|0,47
|29,70
|Kütahya Porselen
|32,24
|-0,86
|387,01
|Lider Faktoring
|2,24
|-0,44
|22,07
|Link Bilgisayar
|24,14
|-0,98
|33,00
|Logo Yazılım
|77,55
|1,37
|27,55
|Lokman Hekim Sağlık
|7,41
|-1,20
|28,20
|Lüks Kadife
|15,86
|-4,00
|83,56
|Makina Takım
|2,01
|0,00
|6,91
|Marka Yatırım Holding
|2,27
|-2,58
|92,37
|Marmaris Altınyunus
|77,25
|-2,95
|8,80
|Marshall
|81,80
|-1,09
|72,07
|Martı GMYO
|1,52
|1,33
|50,50
|Martı Otel
|1,15
|-0,86
|26,37
|Mavi Giyim
|47,60
|-0,92
|-17,79
|Mazhar Zorlu Holding
|16,70
|-2,34
|38,13
|Mega Polietilen
|4,44
|2,78
|101,82
|Menderes Tekstil
|3,53
|1,73
|169,47
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|25,24
|0,96
|29,84
|Merko Gıda
|1,43
|-2,05
|36,19
|Metal Gayrimenkul
|1,21
|3,42
|32,97
|Metemtur Otelcilik
|2,17
|0,00
|21,91
|Metro Holding
|1,71
|0,00
|23,91
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,99
|1,70
|52,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|-1,27
|-56,31
|Migros Ticaret
|36,70
|-2,13
|51,53
|Milpa
|3,71
|-4,87
|69,41
|Mistral GMYO
|2,47
|-1,98
|30,69
|MLP Sağlık
|18,54
|-2,42
|15,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,80
|1,69
|57,89
|Mondi Tire Kutsan
|6,58
|-1,64
|58,94
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,00
|2,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,30
|2,23
|43,87
|Net Holding
|2,34
|2,18
|-10,00
|Netaş Telekom.
|14,14
|-0,35
|8,27
|Niğbaş Niğde Beton
|8,80
|-1,12
|41,94
|Nuh Çimento
|14,70
|-1,01
|33,82
|Nurol GMYO
|4,39
|-0,23
|22,97
|Odaş Elektrik
|2,28
|3,17
|57,71
|Olmuksan-IP
|4,43
|0,00
|72,98
|Orge Enerji Elektrik
|6,34
|9,88
|27,82
|Orma Orman Mahsulleri
|4,64
|-1,28
|68,12
|Osmanlı Menkul
|9,08
|0,89
|117,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,47
|-1,20
|47,02
|Otokar
|144,50
|-1,37
|-1,73
|Oyak Çimento
|6,45
|-2,86
|17,32
|Oyak Yat. Ort.
|6,84
|0,88
|196,28
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,07
|-0,97
|-0,61
|Özak GMYO
|3,94
|3,68
|53,31
|Özbal Çelik Boru
|3,21
|-1,53
|99,15
|Özderici GMYO
|1,86
|-1,06
|18,47
|Özerden Plastik
|2,29
|-0,43
|0,44
|Panora GMYO
|5,33
|-0,56
|-4,85
|Papilon Savunma
|15,50
|-1,90
|101,13
|Park Elek.Madencilik
|3,68
|0,27
|20,66
|Parsan
|19,30
|2,66
|13,93
|Pegasus
|53,80
|-2,09
|-37,73
|Peker GMYO
|7,81
|-3,10
|149,52
|Penguen Gıda
|4,28
|1,66
|106,76
|Pera GMYO
|1,28
|0,00
|36,17
|Pergamon Dış Ticaret
|9,31
|-0,64
|20,32
|Petkim
|4,22
|-0,94
|10,76
|Petrokent Turizm
|164,80
|0,43
|28,65
|Pınar Et ve Un
|18,66
|-0,80
|103,49
|Pınar Su
|5,80
|-0,51
|150,00
|Pınar Süt
|18,31
|-1,08
|44,51
|Plastikkart
|12,93
|-1,97
|39,48
|Polisan Holding
|3,01
|2,03
|-0,25
|Politeknik Metal
|140,50
|3,31
|84,69
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|-0,25
|-8,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.194,30
|0,00
|7,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,60
|-0,59
|-22,08
|QNB Finansbank
|45,60
|-1,26
|21,60
|Ral Yatırım Holding
|15,03
|1,14
|121,03
|Ray Sigorta
|6,04
|0,67
|76,61
|Reysaş GMYO
|5,12
|-0,58
|11,55
|Reysaş Lojistik
|6,05
|-0,33
|38,13
|Rhea Girişim
|2,27
|-1,73
|90,76
|Rodrigo Tekstil
|2,76
|2,99
|52,49
|Royal Halı
|2,14
|-2,28
|56,20
|RTA Laboratuvarları
|30,48
|-3,24
|1213,79
|Sabancı Holding
|9,09
|1,00
|-0,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,62
|1,99
|111,93
|Salix Yatırım Holding
|10,90
|-5,63
|51,18
|Sanel Mühendislik
|5,32
|0,76
|31,36
|Sanifoam Sünger
|5,87
|-0,17
|17,40
|Sanko Pazarlama
|7,47
|-0,80
|-3,49
|Saray Matbaacılık
|2,43
|0,83
|87,97
|Sarkuysan
|6,28
|-1,57
|30,02
|Sasa Polyester
|10,84
|2,65
|40,23
|Say Reklamcılık
|3,66
|-1,08
|63,39
|Sekuro Plastik
|5,62
|1,44
|4,85
|Selçuk Ecza Deposu
|8,69
|-0,69
|45,69
|Selçuk Gıda
|2,97
|-0,34
|72,67
|Senkron Güvenlik
|3,30
|-1,20
|20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|6,03
|2,55
|279,25
|Servet GMYO
|16,34
|0,43
|92,24
|Seyitler Kimya
|9,08
|-0,55
|33,73
|Silverline Endüstri
|3,72
|4,79
|72,22
|Sinpaş GMYO
|1,32
|-1,49
|13,79
|Smartiks Yazılım
|8,23
|-6,48
|-16,11
|Soda Sanayii
|6,09
|-0,98
|2,75
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,25
|-2,39
|218,50
|Söktaş
|2,41
|-1,63
|41,72
|Sönmez Filament
|7,00
|-0,43
|43,44
|Sönmez Pamuklu
|7,15
|-1,79
|45,33
|Sumaş Suni Tahta
|12,50
|0,00
|26,26
|Şeker Fin. Kir.
|4,60
|-1,71
|-3,77
|Şekerbank
|1,37
|0,00
|4,58
|Şişe Cam
|5,40
|-1,64
|5,43
|Şok Marketler
|12,84
|-0,54
|19,33
|T. Halk Bankası
|6,29
|2,61
|6,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,84
|-0,58
|-6,33
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|3,31
|T.Tuborg
|15,34
|-0,07
|28,91
|Taç Tarım Ürünleri
|5,58
|-7,15
|78,85
|Tat Gıda
|9,74
|0,10
|60,10
|TAV Havalimanları
|18,95
|-0,79
|-30,24
|Taze Kuru Gıda
|16,40
|-1,86
|126,52
|Tek-Art Turizm
|1,58
|-2,47
|25,40
|Tekfen Holding
|17,37
|4,20
|-6,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,76
|-1,60
|60,95
|Temapol Polimer Plastik
|7,07
|-0,98
|35,44
|TGS Dış Ticaret
|5,23
|-2,43
|11,99
|Tofaş Oto. Fab.
|24,60
|0,24
|5,57
|Torunlar GMYO
|3,09
|0,32
|12,36
|Trabzon Liman
|14,35
|-1,98
|34,62
|Trabzonspor Sportif
|8,07
|0,62
|275,35
|Trakya Cam
|3,56
|0,00
|4,98
|Trend GMYO
|3,85
|-0,77
|75,00
|TSKB GMYO
|3,28
|-2,09
|144,78
|Tuğçelik
|5,00
|-1,77
|26,58
|Tukaş
|8,95
|-0,56
|-27,53
|Turcas Petrol
|3,07
|0,99
|14,98
|Turkcell
|16,55
|-0,90
|19,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,18
|3,76
|12,01
|Tüpraş
|88,75
|-0,28
|-30,01
|Türk Hava Yolları
|12,42
|0,16
|-14,11
|Türk Prysmian Kablo
|4,28
|-0,23
|65,56
|Türk Telekom
|7,93
|-1,37
|7,60
|Türk Traktör
|78,80
|3,21
|48,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|47,40
|4,77
|12,86
|Ufuk Yatırım
|4,78
|-2,05
|85,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,48
|9,82
|158,49
|Ulusoy Elektrik
|34,82
|-1,02
|30,90
|Ulusoy Un Sanayi
|9,23
|-0,43
|141,62
|Umpaş Holding
|0,80
|5,26
|29,03
|Uşak Seramik
|1,52
|-0,65
|25,26
|Utopya Turizm
|6,60
|0,76
|34,15
|Uzertaş Boya
|5,64
|-5,84
|154,05
|Ülker Bisküvi
|23,96
|-0,33
|7,16
|Vakıf Fin. Kir.
|2,97
|-3,26
|22,73
|Vakıf GMYO
|2,54
|0,79
|46,74
|Vakıf Yat. Ort.
|2,49
|9,85
|36,73
|Vakıflar Bankası
|5,09
|0,20
|-7,62
|Vakko Tekstil
|5,13
|-0,39
|13,00
|Vanet Gıda
|1,57
|0,00
|9,79
|Verusa Holding
|23,70
|0,68
|27,76
|Verusaturk Girisim
|4,97
|1,22
|-5,49
|Vestel
|16,37
|-0,61
|29,71
|Vestel Beyaz Eşya
|25,36
|-1,71
|17,41
|Viking Kağıt
|4,64
|1,09
|148,13
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,22
|-9,83
|74,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|0,42
|-4,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,96
|-1,39
|58,85
|Yataş
|8,34
|-1,18
|13,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,64
|4,76
|63,98
|Yeni Gimat GMYO
|11,87
|-0,59
|-0,85
|Yeşil GMYO
|0,87
|-3,33
|35,94
|Yeşil Yapı
|1,04
|-4,59
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|15,26
|-2,43
|35,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.950,00
|-0,22
|135,99
|Yonga Mobilya
|26,60
|-1,41
|187,88
|Yükselen Çelik
|11,11
|1,46
|81,24
|Yünsa
|14,67
|0,96
|45,71
|Zorlu Enerji
|1,87
|6,25
|14,72
(Son)
Kaynak: AA