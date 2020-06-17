Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
17.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|55.800,00
|1,82
|84,89
|İş Bankası (C)
|5,11
|-0,97
|-20,28
|İş Bankası (Kur.)
|453.600,00
|116,00
|İş Fin.Kir.
|3,92
|-1,26
|3,16
|İş Girişim
|7,32
|0,27
|92,63
|İş GMYO
|1,90
|-1,04
|7,95
|İş Y. Men. Değ.
|5,97
|-1,16
|48,26
|İş Yat. Ort.
|2,55
|-0,78
|58,25
|İşbir Holding
|1.030,00
|9,61
|139,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|-6,67
|35,48
|İttifak Holding
|3,05
|-0,97
|-18,01
|İz Hayvancılık Tarım
|6,05
|-1,63
|131,23
|İzmir Demir Çelik
|14,60
|1,88
|78,27
|İzmir Fırça
|2,22
|-1,33
|23,33
|Jantsa Jant Sanayi
|72,50
|0,49
|36,31
|Kafein Yazılım
|16,66
|2,46
|50,01
|Kapital Yat. Holding
|3,82
|3,80
|57,85
|Kaplamin
|8,44
|-0,71
|52,07
|Kardemir (A)
|2,82
|-0,35
|6,42
|Kardemir (B)
|2,72
|0,00
|3,03
|Kardemir (D)
|2,79
|1,45
|4,89
|Karel Elektronik
|15,50
|2,11
|6,68
|Karsan Otomotiv
|2,35
|3,07
|48,73
|Karsu Tekstil
|3,41
|-0,87
|5,25
|Kartonsan
|453,50
|-0,96
|17,38
|Katmerciler Ekipman
|4,48
|0,67
|16,67
|Kent Gıda
|520,30
|1,07
|195,96
|Kerevitaş Gıda
|4,44
|-1,77
|36,20
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|0,00
|-14,55
|Kiler GMYO
|4,16
|-1,42
|9,76
|Klimasan Klima
|16,97
|1,56
|-23,14
|Koç Holding
|17,08
|-1,90
|-14,64
|Konfrut Gıda
|10,26
|2,29
|31,20
|Konya Çimento
|271,10
|-0,84
|-0,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,27
|-1,05
|-3,51
|Koza Altın
|77,10
|0,65
|4,12
|Koza Madencilik
|12,66
|-0,08
|26,22
|Körfez GMYO
|3,13
|-0,63
|30,96
|Kristal Kola
|2,08
|0,97
|37,75
|Kron Telekomünikasyon
|25,04
|-1,18
|96,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|42,00
|-8,50
|77,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|6,22
|34,55
|Kütahya Porselen
|31,10
|1,90
|369,79
|Lider Faktoring
|2,26
|0,00
|23,16
|Link Bilgisayar
|25,60
|1,43
|41,05
|Logo Yazılım
|74,60
|0,07
|22,70
|Lokman Hekim Sağlık
|7,80
|3,45
|34,95
|Lüks Kadife
|16,67
|-3,59
|92,94
|Makina Takım
|2,02
|-1,94
|7,45
|Marka Yatırım Holding
|2,24
|-2,61
|89,83
|Marmaris Altınyunus
|81,00
|-3,74
|14,08
|Marshall
|85,25
|-2,40
|79,32
|Martı GMYO
|1,54
|3,36
|52,48
|Martı Otel
|1,22
|4,27
|34,07
|Mavi Giyim
|47,00
|0,26
|-18,83
|Mazhar Zorlu Holding
|17,80
|-0,45
|47,23
|Mega Polietilen
|4,24
|1,44
|92,73
|Menderes Tekstil
|3,34
|-5,65
|154,96
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,64
|-6,88
|11,32
|Merko Gıda
|1,43
|-2,05
|36,19
|Metal Gayrimenkul
|1,22
|-3,94
|34,07
|Metemtur Otelcilik
|2,11
|-3,21
|18,54
|Metro Holding
|1,53
|3,38
|10,87
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,73
|6,64
|39,29
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|0,43
|-56,68
|Migros Ticaret
|36,26
|0,89
|49,71
|Milpa
|4,56
|-2,98
|108,22
|Mistral GMYO
|2,66
|-9,83
|40,74
|MLP Sağlık
|18,59
|0,54
|16,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,78
|0,00
|56,14
|Mondi Tire Kutsan
|6,73
|0,15
|62,56
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.098,40
|2,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,08
|-1,31
|42,14
|Net Holding
|2,33
|-1,69
|-10,38
|Netaş Telekom.
|14,41
|1,55
|10,34
|Niğbaş Niğde Beton
|9,68
|10,00
|56,13
|Nuh Çimento
|14,40
|0,21
|31,09
|Nurol GMYO
|4,35
|-0,68
|21,85
|Odaş Elektrik
|2,13
|-0,93
|47,33
|Olmuksan-IP
|4,55
|3,64
|77,67
|Orge Enerji Elektrik
|5,90
|2,08
|18,95
|Orma Orman Mahsulleri
|4,87
|-1,42
|76,45
|Osmanlı Menkul
|7,45
|-0,40
|78,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,56
|1,99
|52,38
|Otokar
|142,50
|1,14
|-3,09
|Oyak Çimento
|6,10
|-0,33
|10,96
|Oyak Yat. Ort.
|6,65
|-2,64
|188,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,11
|-1,89
|0,69
|Özak GMYO
|3,74
|0,27
|45,53
|Özbal Çelik Boru
|2,93
|9,74
|81,78
|Özderici GMYO
|1,96
|-0,51
|24,84
|Özerden Plastik
|2,31
|-1,70
|1,32
|Panora GMYO
|5,41
|0,00
|-3,42
|Papilon Savunma
|16,40
|-1,80
|112,81
|Park Elek.Madencilik
|3,63
|0,00
|19,02
|Parsan
|19,14
|-1,85
|12,99
|Pegasus
|56,15
|-1,75
|-35,01
|Peker GMYO
|6,90
|1,92
|120,45
|Penguen Gıda
|4,41
|-1,78
|113,04
|Pera GMYO
|1,36
|0,74
|44,68
|Pergamon Dış Ticaret
|9,16
|0,88
|18,38
|Petkim
|3,87
|-1,53
|1,57
|Petrokent Turizm
|178,00
|-0,61
|38,95
|Pınar Et ve Un
|19,05
|0,26
|107,74
|Pınar Su
|6,02
|-0,99
|159,48
|Pınar Süt
|19,19
|1,27
|51,46
|Plastikkart
|12,84
|5,51
|38,51
|Polisan Holding
|3,00
|-0,33
|-0,58
|Politeknik Metal
|126,50
|0,56
|66,29
|Prizma Press Matbaacılık
|4,00
|-2,44
|-6,98
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,00
|0,02
|7,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,90
|-1,27
|-21,84
|QNB Finansbank
|45,24
|-1,05
|20,64
|Ral Yatırım Holding
|14,37
|1,91
|111,32
|Ray Sigorta
|6,11
|-0,81
|78,65
|Reysaş GMYO
|5,37
|-1,29
|16,99
|Reysaş Lojistik
|6,35
|-3,79
|44,98
|Rhea Girişim
|2,30
|-0,43
|93,28
|Rodrigo Tekstil
|2,59
|-2,26
|43,09
|Royal Halı
|2,23
|-2,19
|62,77
|RTA Laboratuvarları
|40,08
|9,99
|1627,59
|Sabancı Holding
|8,97
|-0,99
|-1,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,01
|9,87
|129,82
|Salix Yatırım Holding
|10,50
|1,94
|45,63
|Sanel Mühendislik
|5,75
|3,60
|41,98
|Sanifoam Sünger
|5,93
|-0,84
|18,60
|Sanko Pazarlama
|7,60
|-1,43
|-1,81
|Saray Matbaacılık
|2,06
|4,04
|59,35
|Sarkuysan
|5,98
|0,50
|23,81
|Sasa Polyester
|10,60
|-1,49
|37,13
|Say Reklamcılık
|3,79
|2,43
|69,20
|Sekuro Plastik
|5,44
|-1,09
|1,49
|Selçuk Ecza Deposu
|9,21
|2,45
|54,41
|Selçuk Gıda
|3,08
|-2,22
|79,07
|Senkron Güvenlik
|3,38
|-5,06
|23,81
|Serve Film Prodüksiyon
|5,45
|-5,22
|242,77
|Servet GMYO
|16,62
|-0,48
|95,53
|Seyitler Kimya
|9,42
|-4,37
|38,73
|Silverline Endüstri
|3,23
|0,94
|49,54
|Sinpaş GMYO
|1,29
|-1,53
|11,21
|Smartiks Yazılım
|8,96
|-0,11
|-8,66
|Soda Sanayii
|5,89
|0,17
|-0,62
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,89
|-2,86
|235,14
|Söktaş
|2,45
|0,41
|44,07
|Sönmez Filament
|8,33
|9,89
|70,70
|Sönmez Pamuklu
|8,71
|9,97
|77,03
|Sumaş Suni Tahta
|13,50
|-2,95
|36,36
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|-0,42
|-1,67
|Şekerbank
|1,35
|5,47
|3,05
|Şişe Cam
|5,15
|1,58
|0,55
|Şok Marketler
|12,96
|-0,31
|20,45
|T. Halk Bankası
|5,47
|-0,91
|-7,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,10
|0,15
|-5,73
|T.S.K.B.
|1,22
|-0,81
|0,83
|T.Tuborg
|15,40
|-0,65
|29,41
|Taç Tarım Ürünleri
|6,89
|-8,13
|120,83
|Tat Gıda
|10,00
|7,53
|64,37
|TAV Havalimanları
|19,05
|-1,35
|-29,87
|Taze Kuru Gıda
|17,00
|-5,61
|134,81
|Tek-Art Turizm
|1,53
|0,00
|21,43
|Tekfen Holding
|15,82
|-0,75
|-14,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,05
|-1,26
|67,86
|Temapol Polimer Plastik
|6,98
|1,16
|33,72
|TGS Dış Ticaret
|5,25
|2,54
|12,42
|Tofaş Oto. Fab.
|23,02
|0,79
|-1,21
|Torunlar GMYO
|3,25
|1,56
|18,18
|Trabzon Liman
|14,69
|-0,81
|37,80
|Trabzonspor Sportif
|7,32
|9,91
|240,47
|Trakya Cam
|3,38
|2,74
|-0,32
|Trend GMYO
|3,99
|0,50
|81,36
|TSKB GMYO
|3,69
|-2,89
|175,37
|Tuğçelik
|4,88
|1,24
|23,54
|Tukaş
|9,15
|-1,40
|-25,91
|Turcas Petrol
|2,99
|-0,66
|11,99
|Turkcell
|14,76
|0,14
|6,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,77
|-0,44
|5,62
|Tüpraş
|86,50
|-0,92
|-31,78
|Türk Hava Yolları
|12,44
|-1,03
|-13,97
|Türk Prysmian Kablo
|4,11
|-1,44
|58,98
|Türk Telekom
|7,69
|0,00
|4,34
|Türk Traktör
|70,50
|0,93
|33,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|49,16
|0,57
|17,05
|Ufuk Yatırım
|4,70
|-2,08
|82,17
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,33
|-0,60
|57,08
|Ulusoy Elektrik
|34,46
|0,29
|29,55
|Ulusoy Un Sanayi
|9,61
|0,00
|151,57
|Umpaş Holding
|0,85
|0,00
|37,10
|Uşak Seramik
|1,59
|8,16
|31,03
|Utopya Turizm
|5,78
|-1,53
|17,48
|Uzertaş Boya
|4,86
|9,95
|118,92
|Ülker Bisküvi
|24,70
|-1,83
|10,47
|Vakıf Fin. Kir.
|3,13
|-3,69
|29,34
|Vakıf GMYO
|2,68
|0,37
|54,83
|Vakıf Yat. Ort.
|2,89
|-2,69
|24,03
|Vakıflar Bankası
|4,73
|-0,63
|-14,16
|Vakko Tekstil
|5,41
|6,92
|19,16
|Vanet Gıda
|1,58
|-0,63
|10,49
|Verusa Holding
|22,34
|0,90
|20,43
|Verusaturk Girisim
|4,97
|0,40
|-5,49
|Vestel
|16,05
|4,97
|27,18
|Vestel Beyaz Eşya
|26,36
|2,97
|22,04
|Viking Kağıt
|4,85
|-1,02
|159,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,57
|9,85
|47,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|-0,85
|-5,65
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|11,00
|2,14
|75,44
|Yataş
|8,18
|4,47
|11,44
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,23
|-0,89
|38,51
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|0,17
|0,24
|Yeşil GMYO
|0,92
|-9,80
|43,75
|Yeşil Yapı
|1,09
|-9,92
|65,15
|Yeşil Yatırım Holding
|15,95
|-6,45
|42,03
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.399,90
|-1,32
|151,27
|Yonga Mobilya
|28,90
|0,98
|212,77
|Yükselen Çelik
|10,16
|9,25
|65,74
|Yünsa
|14,23
|0,28
|41,34
|Zorlu Enerji
|1,64
|0,61
|0,61
(Son)
Kaynak: AA