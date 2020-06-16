Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
16.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:39
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|54.805,00
|-5,02
|81,59
|İş Bankası (C)
|5,16
|1,38
|-19,50
|İş Bankası (Kur.)
|453.600,00
|116,00
|İş Fin.Kir.
|3,97
|1,02
|4,47
|İş Girişim
|7,30
|0,55
|92,11
|İş GMYO
|1,92
|2,67
|9,09
|İş Y. Men. Değ.
|6,04
|1,51
|50,00
|İş Yat. Ort.
|2,57
|1,98
|59,50
|İşbir Holding
|939,70
|-10,00
|118,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|9,76
|45,16
|İttifak Holding
|3,08
|-1,60
|-17,20
|İz Hayvancılık Tarım
|6,15
|-0,81
|135,05
|İzmir Demir Çelik
|14,33
|1,27
|74,97
|İzmir Fırça
|2,25
|2,27
|25,00
|Jantsa Jant Sanayi
|72,15
|0,77
|35,65
|Kafein Yazılım
|16,26
|2,85
|46,41
|Kapital Yat. Holding
|3,68
|8,24
|52,07
|Kaplamin
|8,50
|0,00
|53,15
|Kardemir (A)
|2,83
|1,07
|6,79
|Kardemir (B)
|2,72
|0,00
|3,03
|Kardemir (D)
|2,75
|1,10
|3,38
|Karel Elektronik
|15,18
|1,74
|4,47
|Karsan Otomotiv
|2,28
|2,24
|44,30
|Karsu Tekstil
|3,44
|-0,58
|6,17
|Kartonsan
|457,90
|2,21
|18,52
|Katmerciler Ekipman
|4,45
|1,83
|15,89
|Kent Gıda
|514,80
|9,11
|192,83
|Kerevitaş Gıda
|4,52
|3,91
|38,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|0,00
|-14,55
|Kiler GMYO
|4,22
|2,68
|11,35
|Klimasan Klima
|16,71
|1,77
|-24,32
|Koç Holding
|17,41
|0,81
|-12,99
|Konfrut Gıda
|10,03
|1,11
|28,26
|Konya Çimento
|273,40
|0,89
|0,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,40
|-0,08
|-2,48
|Koza Altın
|76,60
|0,13
|3,44
|Koza Madencilik
|12,67
|-0,55
|26,32
|Körfez GMYO
|3,15
|2,61
|31,80
|Kristal Kola
|2,06
|0,00
|36,42
|Kron Telekomünikasyon
|25,34
|9,98
|99,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|45,90
|-0,91
|93,67
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,09
|2,45
|26,67
|Kütahya Porselen
|30,52
|1,19
|361,03
|Lider Faktoring
|2,26
|2,26
|23,16
|Link Bilgisayar
|25,24
|1,37
|39,06
|Logo Yazılım
|74,55
|1,71
|22,62
|Lokman Hekim Sağlık
|7,54
|2,59
|30,45
|Lüks Kadife
|17,29
|-3,68
|100,12
|Makina Takım
|2,06
|3,00
|9,57
|Marka Yatırım Holding
|2,30
|0,88
|94,92
|Marmaris Altınyunus
|84,15
|0,00
|18,52
|Marshall
|87,35
|0,92
|83,74
|Martı GMYO
|1,49
|2,05
|47,52
|Martı Otel
|1,17
|0,00
|28,57
|Mavi Giyim
|46,88
|1,12
|-19,03
|Mazhar Zorlu Holding
|17,88
|-0,22
|47,89
|Mega Polietilen
|4,18
|2,20
|90,00
|Menderes Tekstil
|3,54
|-5,85
|170,23
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,24
|9,93
|19,55
|Merko Gıda
|1,46
|-1,35
|39,05
|Metal Gayrimenkul
|1,27
|8,55
|39,56
|Metemtur Otelcilik
|2,18
|5,83
|22,47
|Metro Holding
|1,48
|1,37
|7,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,56
|1,19
|30,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|2,22
|-56,87
|Migros Ticaret
|35,94
|-1,43
|48,39
|Milpa
|4,70
|-3,09
|114,61
|Mistral GMYO
|2,95
|9,67
|56,08
|MLP Sağlık
|18,49
|-0,11
|15,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,78
|1,14
|56,14
|Mondi Tire Kutsan
|6,72
|1,36
|62,32
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.098,40
|2,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,32
|3,50
|44,03
|Net Holding
|2,37
|2,60
|-8,85
|Netaş Telekom.
|14,19
|3,05
|8,65
|Niğbaş Niğde Beton
|8,80
|-2,22
|41,94
|Nuh Çimento
|14,37
|2,94
|30,82
|Nurol GMYO
|4,38
|4,78
|22,69
|Odaş Elektrik
|2,15
|5,39
|48,72
|Olmuksan-IP
|4,39
|1,86
|71,42
|Orge Enerji Elektrik
|5,78
|1,05
|16,53
|Orma Orman Mahsulleri
|4,94
|7,63
|78,99
|Osmanlı Menkul
|7,48
|0,94
|78,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,51
|2,45
|49,40
|Otokar
|140,90
|2,40
|-4,18
|Oyak Çimento
|6,12
|1,16
|11,32
|Oyak Yat. Ort.
|6,83
|-2,43
|195,84
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,17
|-0,31
|2,63
|Özak GMYO
|3,73
|6,57
|45,14
|Özbal Çelik Boru
|2,67
|9,88
|65,65
|Özderici GMYO
|1,97
|4,79
|25,48
|Özerden Plastik
|2,35
|2,17
|3,07
|Panora GMYO
|5,41
|1,31
|-3,42
|Papilon Savunma
|16,70
|3,15
|116,70
|Park Elek.Madencilik
|3,63
|1,97
|19,02
|Parsan
|19,50
|0,31
|15,11
|Pegasus
|57,15
|0,70
|-33,85
|Peker GMYO
|6,77
|5,12
|116,29
|Penguen Gıda
|4,49
|-0,66
|116,91
|Pera GMYO
|1,35
|-2,17
|43,62
|Pergamon Dış Ticaret
|9,08
|0,11
|17,35
|Petkim
|3,93
|0,77
|3,15
|Petrokent Turizm
|179,10
|1,19
|39,81
|Pınar Et ve Un
|19,00
|-0,16
|107,20
|Pınar Su
|6,08
|0,66
|162,07
|Pınar Süt
|18,95
|0,26
|49,57
|Plastikkart
|12,17
|1,25
|31,28
|Polisan Holding
|3,01
|2,73
|-0,25
|Politeknik Metal
|125,80
|6,34
|65,37
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|3,27
|-4,65
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,80
|0,09
|7,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|102,20
|1,69
|-20,84
|QNB Finansbank
|45,72
|1,15
|21,92
|Ral Yatırım Holding
|14,10
|0,36
|107,35
|Ray Sigorta
|6,16
|0,33
|80,12
|Reysaş GMYO
|5,44
|7,30
|18,52
|Reysaş Lojistik
|6,60
|7,84
|50,68
|Rhea Girişim
|2,31
|1,32
|94,12
|Rodrigo Tekstil
|2,65
|0,38
|46,41
|Royal Halı
|2,28
|-2,56
|66,42
|RTA Laboratuvarları
|36,44
|9,96
|1470,69
|Sabancı Holding
|9,06
|0,11
|-0,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,56
|0,22
|109,17
|Salix Yatırım Holding
|10,30
|3,73
|42,86
|Sanel Mühendislik
|5,55
|6,12
|37,04
|Sanifoam Sünger
|5,98
|2,57
|19,60
|Sanko Pazarlama
|7,71
|1,85
|-0,39
|Saray Matbaacılık
|1,98
|2,06
|53,16
|Sarkuysan
|5,95
|2,76
|23,19
|Sasa Polyester
|10,76
|0,28
|39,20
|Say Reklamcılık
|3,70
|1,09
|65,18
|Sekuro Plastik
|5,50
|0,55
|2,61
|Selçuk Ecza Deposu
|8,99
|1,93
|50,72
|Selçuk Gıda
|3,15
|-1,56
|83,14
|Senkron Güvenlik
|3,56
|-3,78
|30,40
|Serve Film Prodüksiyon
|5,75
|0,00
|261,64
|Servet GMYO
|16,70
|0,24
|96,47
|Seyitler Kimya
|9,85
|1,03
|45,07
|Silverline Endüstri
|3,20
|2,89
|48,15
|Sinpaş GMYO
|1,31
|3,97
|12,93
|Smartiks Yazılım
|8,97
|3,82
|-8,56
|Soda Sanayii
|5,88
|-0,17
|-0,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,27
|0,08
|245,02
|Söktaş
|2,44
|1,67
|43,49
|Sönmez Filament
|7,58
|7,37
|55,33
|Sönmez Pamuklu
|7,92
|10,00
|60,98
|Sumaş Suni Tahta
|13,91
|4,59
|40,51
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|0,64
|-1,26
|Şekerbank
|1,28
|1,59
|-2,29
|Şişe Cam
|5,07
|1,60
|-1,01
|Şok Marketler
|13,00
|0,00
|20,82
|T. Halk Bankası
|5,52
|1,28
|-6,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,04
|2,86
|-5,87
|T.S.K.B.
|1,23
|0,00
|1,65
|T.Tuborg
|15,50
|0,19
|30,25
|Taç Tarım Ürünleri
|7,50
|1,49
|140,38
|Tat Gıda
|9,30
|0,32
|52,87
|TAV Havalimanları
|19,31
|1,15
|-28,91
|Taze Kuru Gıda
|18,01
|6,57
|148,76
|Tek-Art Turizm
|1,53
|1,32
|21,43
|Tekfen Holding
|15,94
|1,40
|-14,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,14
|2,73
|70,00
|Temapol Polimer Plastik
|6,90
|1,62
|32,18
|TGS Dış Ticaret
|5,12
|1,19
|9,64
|Tofaş Oto. Fab.
|22,84
|1,78
|-1,98
|Torunlar GMYO
|3,20
|9,97
|16,36
|Trabzon Liman
|14,81
|1,51
|38,93
|Trabzonspor Sportif
|6,66
|9,90
|209,77
|Trakya Cam
|3,29
|0,92
|-2,98
|Trend GMYO
|3,97
|2,06
|80,45
|TSKB GMYO
|3,80
|1,88
|183,58
|Tuğçelik
|4,82
|2,77
|22,03
|Tukaş
|9,28
|2,32
|-24,86
|Turcas Petrol
|3,01
|2,03
|12,73
|Turkcell
|14,74
|2,08
|6,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,80
|2,41
|6,08
|Tüpraş
|87,30
|1,57
|-31,15
|Türk Hava Yolları
|12,57
|0,08
|-13,07
|Türk Prysmian Kablo
|4,17
|-2,57
|61,30
|Türk Telekom
|7,69
|2,81
|4,34
|Türk Traktör
|69,85
|2,95
|32,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|48,88
|2,95
|16,38
|Ufuk Yatırım
|4,80
|1,27
|86,05
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,35
|-3,18
|58,02
|Ulusoy Elektrik
|34,36
|1,24
|29,17
|Ulusoy Un Sanayi
|9,61
|-0,83
|151,57
|Umpaş Holding
|0,85
|-3,41
|37,10
|Uşak Seramik
|1,47
|5,00
|21,14
|Utopya Turizm
|5,87
|-0,34
|19,31
|Uzertaş Boya
|4,42
|9,95
|99,10
|Ülker Bisküvi
|25,16
|4,14
|12,52
|Vakıf Fin. Kir.
|3,25
|-6,07
|34,30
|Vakıf GMYO
|2,67
|3,49
|54,25
|Vakıf Yat. Ort.
|2,97
|10,00
|27,47
|Vakıflar Bankası
|4,76
|1,71
|-13,61
|Vakko Tekstil
|5,06
|1,81
|11,45
|Vanet Gıda
|1,59
|0,00
|11,19
|Verusa Holding
|22,14
|1,10
|19,35
|Verusaturk Girisim
|4,95
|0,81
|-5,87
|Vestel
|15,29
|3,24
|21,16
|Vestel Beyaz Eşya
|25,60
|5,44
|18,52
|Viking Kağıt
|4,90
|-0,81
|162,03
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,25
|2,52
|34,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|2,16
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,77
|3,56
|71,77
|Yataş
|7,83
|3,85
|6,68
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,25
|1,81
|39,75
|Yeni Gimat GMYO
|11,98
|0,08
|0,07
|Yeşil GMYO
|1,02
|9,68
|59,38
|Yeşil Yapı
|1,21
|10,00
|83,33
|Yeşil Yatırım Holding
|17,05
|8,46
|51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.499,00
|0,06
|154,63
|Yonga Mobilya
|28,62
|-1,99
|209,74
|Yükselen Çelik
|9,30
|3,56
|51,71
|Yünsa
|14,19
|1,07
|40,94
|Zorlu Enerji
|1,63
|3,82
|0,00
(Son)
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