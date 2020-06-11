Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
11.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|58.999,90
|-2,80
|95,49
|İş Bankası (C)
|5,12
|-0,19
|-20,12
|İş Bankası (Kur.)
|453.600,00
|116,00
|İş Fin.Kir.
|3,86
|-2,03
|1,58
|İş Girişim
|7,29
|-1,35
|91,84
|İş GMYO
|1,89
|-1,56
|7,39
|İş Y. Men. Değ.
|5,95
|-0,50
|47,76
|İş Yat. Ort.
|2,52
|-1,18
|56,39
|İşbir Holding
|1.074,20
|9,99
|149,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,73
|8,96
|17,74
|İttifak Holding
|2,84
|-0,70
|-23,66
|İz Hayvancılık Tarım
|5,97
|-9,95
|128,17
|İzmir Demir Çelik
|13,53
|1,20
|65,20
|İzmir Fırça
|2,23
|-2,19
|23,89
|Jantsa Jant Sanayi
|74,00
|-0,13
|39,13
|Kafein Yazılım
|16,05
|-1,77
|44,52
|Kapital Yat. Holding
|3,38
|6,62
|39,67
|Kaplamin
|7,94
|-1,73
|43,06
|Kardemir (A)
|2,81
|0,00
|6,04
|Kardemir (B)
|2,67
|0,00
|1,14
|Kardemir (D)
|2,68
|0,00
|0,75
|Karel Elektronik
|15,14
|0,13
|4,20
|Karsan Otomotiv
|1,98
|-1,98
|25,32
|Karsu Tekstil
|3,41
|-1,16
|5,25
|Kartonsan
|451,10
|-1,51
|16,76
|Katmerciler Ekipman
|3,88
|-1,02
|1,04
|Kent Gıda
|476,10
|-4,13
|170,82
|Kerevitaş Gıda
|4,30
|2,38
|31,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|8,89
|-10,91
|Kiler GMYO
|3,97
|-1,73
|4,75
|Klimasan Klima
|16,16
|-0,06
|-26,81
|Koç Holding
|16,95
|-1,45
|-15,29
|Konfrut Gıda
|9,80
|-0,61
|25,32
|Konya Çimento
|268,00
|-0,45
|-1,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,16
|2,53
|-4,37
|Koza Altın
|77,00
|1,32
|3,98
|Koza Madencilik
|12,52
|2,12
|24,83
|Körfez GMYO
|3,14
|-2,48
|31,38
|Kristal Kola
|1,94
|-1,02
|28,48
|Kron Telekomünikasyon
|23,56
|-1,26
|85,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|38,30
|3,51
|61,60
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,01
|0,00
|21,82
|Kütahya Porselen
|29,04
|7,16
|338,67
|Lider Faktoring
|2,22
|-0,89
|20,98
|Link Bilgisayar
|24,74
|-1,83
|36,31
|Logo Yazılım
|73,50
|2,23
|20,89
|Lokman Hekim Sağlık
|7,13
|0,56
|23,36
|Lüks Kadife
|18,25
|1,45
|111,23
|Makina Takım
|1,96
|-2,49
|4,26
|Marka Yatırım Holding
|2,13
|9,79
|80,51
|Marmaris Altınyunus
|96,00
|9,09
|35,21
|Marshall
|90,60
|9,95
|90,58
|Martı GMYO
|1,44
|-0,69
|42,57
|Martı Otel
|1,15
|1,77
|26,37
|Mavi Giyim
|45,76
|0,35
|-20,97
|Mazhar Zorlu Holding
|17,00
|-5,56
|40,61
|Mega Polietilen
|4,19
|2,20
|90,45
|Menderes Tekstil
|3,82
|2,96
|191,60
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,56
|1,48
|5,76
|Merko Gıda
|1,40
|0,72
|33,33
|Metal Gayrimenkul
|1,19
|-4,03
|30,77
|Metemtur Otelcilik
|2,06
|-0,96
|15,73
|Metro Holding
|1,43
|-1,38
|3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,63
|5,20
|34,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|-0,43
|-56,87
|Migros Ticaret
|34,82
|0,64
|43,77
|Milpa
|4,71
|9,79
|115,07
|Mistral GMYO
|2,48
|-2,75
|31,22
|MLP Sağlık
|17,42
|1,34
|8,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,80
|-1,64
|57,89
|Mondi Tire Kutsan
|6,71
|-2,04
|62,08
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,80
|2,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,18
|0,66
|42,92
|Net Holding
|2,27
|-1,73
|-12,69
|Netaş Telekom.
|14,16
|0,07
|8,42
|Niğbaş Niğde Beton
|8,64
|-4,53
|39,35
|Nuh Çimento
|14,15
|-1,12
|28,81
|Nurol GMYO
|4,28
|-1,61
|19,89
|Odaş Elektrik
|2,03
|0,50
|40,42
|Olmuksan-IP
|4,39
|-0,90
|71,42
|Orge Enerji Elektrik
|5,71
|-2,23
|15,12
|Orma Orman Mahsulleri
|4,76
|-4,80
|72,46
|Osmanlı Menkul
|7,45
|-0,27
|78,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,39
|-2,85
|42,26
|Otokar
|140,90
|2,18
|-4,18
|Oyak Çimento
|6,02
|0,33
|9,50
|Oyak Yat. Ort.
|6,57
|9,87
|184,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,03
|-0,98
|-1,90
|Özak GMYO
|3,40
|0,00
|32,30
|Özbal Çelik Boru
|2,23
|-0,45
|38,35
|Özderici GMYO
|1,82
|2,82
|15,92
|Özerden Plastik
|2,35
|-2,49
|3,07
|Panora GMYO
|5,33
|-0,19
|-4,85
|Papilon Savunma
|16,47
|2,23
|113,72
|Park Elek.Madencilik
|3,55
|-0,28
|16,39
|Parsan
|20,08
|7,55
|18,54
|Pegasus
|56,85
|-1,98
|-34,20
|Peker GMYO
|6,17
|0,33
|97,12
|Penguen Gıda
|4,43
|-3,49
|114,01
|Pera GMYO
|1,19
|9,17
|26,60
|Pergamon Dış Ticaret
|9,02
|-0,88
|16,57
|Petkim
|3,93
|3,42
|3,15
|Petrokent Turizm
|177,20
|-1,23
|38,33
|Pınar Et ve Un
|18,24
|-1,67
|98,91
|Pınar Su
|5,87
|-1,01
|153,02
|Pınar Süt
|18,24
|-0,55
|43,96
|Plastikkart
|11,43
|5,35
|23,30
|Polisan Holding
|2,90
|-1,36
|-3,90
|Politeknik Metal
|130,70
|0,54
|71,81
|Prizma Press Matbaacılık
|3,89
|1,04
|-9,53
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.188,90
|0,04
|7,32
|QNB Finans Fin. Kir.
|102,80
|-0,96
|-20,37
|QNB Finansbank
|46,24
|-1,37
|23,31
|Ral Yatırım Holding
|13,20
|-0,75
|94,12
|Ray Sigorta
|5,98
|-1,32
|74,85
|Reysaş GMYO
|5,07
|-2,12
|10,46
|Reysaş Lojistik
|6,15
|-0,97
|40,41
|Rhea Girişim
|2,32
|-0,43
|94,96
|Rodrigo Tekstil
|2,71
|-2,87
|49,72
|Royal Halı
|2,39
|-2,05
|74,45
|RTA Laboratuvarları
|27,40
|9,95
|1081,03
|Sabancı Holding
|8,97
|-0,55
|-1,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,68
|-0,21
|114,68
|Salix Yatırım Holding
|10,25
|-7,41
|42,16
|Sanel Mühendislik
|5,35
|0,19
|32,10
|Sanifoam Sünger
|5,89
|-0,17
|17,80
|Sanko Pazarlama
|7,69
|-1,16
|-0,65
|Saray Matbaacılık
|1,87
|-1,58
|44,65
|Sarkuysan
|5,82
|-0,68
|20,50
|Sasa Polyester
|10,38
|0,00
|34,28
|Say Reklamcılık
|3,76
|-1,31
|67,86
|Sekuro Plastik
|5,49
|1,10
|2,43
|Selçuk Ecza Deposu
|8,22
|-1,20
|37,81
|Selçuk Gıda
|3,05
|-2,24
|77,33
|Senkron Güvenlik
|3,68
|-0,27
|34,80
|Serve Film Prodüksiyon
|4,76
|5,54
|199,37
|Servet GMYO
|16,78
|-0,89
|97,41
|Seyitler Kimya
|8,86
|-0,56
|30,49
|Silverline Endüstri
|2,87
|1,77
|32,87
|Sinpaş GMYO
|1,26
|0,80
|8,62
|Smartiks Yazılım
|8,95
|-0,78
|-8,77
|Soda Sanayii
|5,73
|-0,35
|-3,32
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,78
|-0,16
|232,28
|Söktaş
|2,37
|-3,27
|39,37
|Sönmez Filament
|6,56
|0,15
|34,43
|Sönmez Pamuklu
|6,53
|-0,61
|32,72
|Sumaş Suni Tahta
|12,22
|0,99
|23,43
|Şeker Fin. Kir.
|4,75
|-0,42
|-0,63
|Şekerbank
|1,25
|-0,79
|-4,58
|Şişe Cam
|4,98
|-0,60
|-2,77
|Şok Marketler
|13,00
|4,17
|20,82
|T. Halk Bankası
|5,47
|-1,08
|-7,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,20
|-0,84
|-7,80
|T.S.K.B.
|1,24
|4,20
|2,48
|T.Tuborg
|15,55
|-0,26
|30,67
|Taç Tarım Ürünleri
|6,72
|115,38
|Tat Gıda
|9,35
|5,06
|53,69
|TAV Havalimanları
|19,50
|-2,69
|-28,21
|Taze Kuru Gıda
|18,17
|-1,68
|150,97
|Tek-Art Turizm
|1,52
|-0,65
|20,63
|Tekfen Holding
|15,44
|-0,77
|-16,77
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,10
|-1,39
|69,05
|Temapol Polimer Plastik
|6,85
|0,15
|31,23
|TGS Dış Ticaret
|4,92
|-0,40
|5,35
|Tofaş Oto. Fab.
|22,78
|-1,39
|-2,24
|Torunlar GMYO
|2,99
|-2,61
|8,73
|Trabzon Liman
|15,12
|-4,30
|41,84
|Trabzonspor Sportif
|5,42
|-3,04
|152,09
|Trakya Cam
|3,31
|-0,60
|-2,39
|Trend GMYO
|3,92
|-1,26
|78,18
|TSKB GMYO
|3,89
|5,99
|190,30
|Tuğçelik
|4,68
|-0,64
|18,48
|Tukaş
|9,03
|-2,90
|-26,88
|Turcas Petrol
|2,95
|-1,67
|10,49
|Turkcell
|14,34
|0,84
|3,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,50
|0,62
|1,40
|Tüpraş
|87,10
|-1,69
|-31,31
|Türk Hava Yolları
|12,52
|-1,18
|-13,42
|Türk Prysmian Kablo
|3,96
|-1,98
|53,18
|Türk Telekom
|7,49
|-0,79
|1,63
|Türk Traktör
|68,40
|0,81
|29,27
|Türker Proje Gayrimenkul
|49,20
|8,75
|17,14
|Ufuk Yatırım
|4,80
|-1,84
|86,05
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,02
|1,68
|42,45
|Ulusoy Elektrik
|34,10
|0,00
|28,20
|Ulusoy Un Sanayi
|9,51
|-3,84
|148,95
|Umpaş Holding
|0,90
|8,43
|45,16
|Uşak Seramik
|1,36
|-2,16
|12,08
|Utopya Turizm
|5,76
|-0,52
|17,07
|Uzertaş Boya
|3,96
|-1,25
|78,38
|Ülker Bisküvi
|23,14
|-0,69
|3,49
|Vakıf Fin. Kir.
|2,87
|-4,01
|18,60
|Vakıf GMYO
|2,39
|-2,05
|38,07
|Vakıf Yat. Ort.
|2,56
|-3,40
|9,87
|Vakıflar Bankası
|4,74
|-1,25
|-13,97
|Vakko Tekstil
|5,04
|2,02
|11,01
|Vanet Gıda
|1,57
|-1,88
|9,79
|Verusa Holding
|21,70
|1,31
|16,98
|Verusaturk Girisim
|4,98
|-2,35
|-5,30
|Vestel
|14,66
|-1,74
|16,16
|Vestel Beyaz Eşya
|23,80
|-1,24
|10,19
|Viking Kağıt
|4,44
|0,45
|137,43
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,16
|-1,56
|30,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|-1,67
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,10
|-3,90
|61,08
|Yataş
|7,66
|2,00
|4,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,15
|-2,27
|33,54
|Yeni Gimat GMYO
|11,96
|-0,08
|-0,09
|Yeşil GMYO
|0,85
|8,97
|32,81
|Yeşil Yapı
|0,91
|9,64
|37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|15,74
|6,28
|40,16
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.100,00
|0,61
|175,04
|Yonga Mobilya
|32,28
|-0,37
|249,35
|Yükselen Çelik
|8,98
|-1,43
|46,49
|Yünsa
|14,45
|9,97
|43,53
|Zorlu Enerji
|1,57
|-1,26
|-3,68
(Son)
Kaynak: AA