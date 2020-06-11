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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)
11.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:37

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 58.999,90 -2,80 95,49
İş Bankası (C) 5,12 -0,19 -20,12
İş Bankası (Kur.) 453.600,00 116,00
İş Fin.Kir. 3,86 -2,03 1,58
İş Girişim 7,29 -1,35 91,84
İş GMYO 1,89 -1,56 7,39
İş Y. Men. Değ. 5,95 -0,50 47,76
İş Yat. Ort. 2,52 -1,18 56,39
İşbir Holding 1.074,20 9,99 149,81
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,73 8,96 17,74
İttifak Holding 2,84 -0,70 -23,66
İz Hayvancılık Tarım 5,97 -9,95 128,17
İzmir Demir Çelik 13,53 1,20 65,20
İzmir Fırça 2,23 -2,19 23,89
Jantsa Jant Sanayi 74,00 -0,13 39,13
Kafein Yazılım 16,05 -1,77 44,52
Kapital Yat. Holding 3,38 6,62 39,67
Kaplamin 7,94 -1,73 43,06
Kardemir (A) 2,81 0,00 6,04
Kardemir (B) 2,67 0,00 1,14
Kardemir (D) 2,68 0,00 0,75
Karel Elektronik 15,14 0,13 4,20
Karsan Otomotiv 1,98 -1,98 25,32
Karsu Tekstil 3,41 -1,16 5,25
Kartonsan 451,10 -1,51 16,76
Katmerciler Ekipman 3,88 -1,02 1,04
Kent Gıda 476,10 -4,13 170,82
Kerevitaş Gıda 4,30 2,38 31,90
Kervansaray Yat. Holding 0,49 8,89 -10,91
Kiler GMYO 3,97 -1,73 4,75
Klimasan Klima 16,16 -0,06 -26,81
Koç Holding 16,95 -1,45 -15,29
Konfrut Gıda 9,80 -0,61 25,32
Konya Çimento 268,00 -0,45 -1,22
Kordsa Teknik Tekstil 12,16 2,53 -4,37
Koza Altın 77,00 1,32 3,98
Koza Madencilik 12,52 2,12 24,83
Körfez GMYO 3,14 -2,48 31,38
Kristal Kola 1,94 -1,02 28,48
Kron Telekomünikasyon 23,56 -1,26 85,22
Kuştur Kuşadası Turizm 38,30 3,51 61,60
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,01 0,00 21,82
Kütahya Porselen 29,04 7,16 338,67
Lider Faktoring 2,22 -0,89 20,98
Link Bilgisayar 24,74 -1,83 36,31
Logo Yazılım 73,50 2,23 20,89
Lokman Hekim Sağlık 7,13 0,56 23,36
Lüks Kadife 18,25 1,45 111,23
Makina Takım 1,96 -2,49 4,26
Marka Yatırım Holding 2,13 9,79 80,51
Marmaris Altınyunus 96,00 9,09 35,21
Marshall 90,60 9,95 90,58
Martı GMYO 1,44 -0,69 42,57
Martı Otel 1,15 1,77 26,37
Mavi Giyim 45,76 0,35 -20,97
Mazhar Zorlu Holding 17,00 -5,56 40,61
Mega Polietilen 4,19 2,20 90,45
Menderes Tekstil 3,82 2,96 191,60
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,56 1,48 5,76
Merko Gıda 1,40 0,72 33,33
Metal Gayrimenkul 1,19 -4,03 30,77
Metemtur Otelcilik 2,06 -0,96 15,73
Metro Holding 1,43 -1,38 3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 2,63 5,20 34,18
Metro Yatırım Ortaklığı 2,30 -0,43 -56,87
Migros Ticaret 34,82 0,64 43,77
Milpa 4,71 9,79 115,07
Mistral GMYO 2,48 -2,75 31,22
MLP Sağlık 17,42 1,34 8,88
MMC San. ve Tic. Yat. 1,80 -1,64 57,89
Mondi Tire Kutsan 6,71 -2,04 62,08
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,80 2,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,18 0,66 42,92
Net Holding 2,27 -1,73 -12,69
Netaş Telekom. 14,16 0,07 8,42
Niğbaş Niğde Beton 8,64 -4,53 39,35
Nuh Çimento 14,15 -1,12 28,81
Nurol GMYO 4,28 -1,61 19,89
Odaş Elektrik 2,03 0,50 40,42
Olmuksan-IP 4,39 -0,90 71,42
Orge Enerji Elektrik 5,71 -2,23 15,12
Orma Orman Mahsulleri 4,76 -4,80 72,46
Osmanlı Menkul 7,45 -0,27 78,19
Ostim Endüstriyel Yat 2,39 -2,85 42,26
Otokar 140,90 2,18 -4,18
Oyak Çimento 6,02 0,33 9,50
Oyak Yat. Ort. 6,57 9,87 184,58
Oylum Sınai Yatırımlar 3,03 -0,98 -1,90
Özak GMYO 3,40 0,00 32,30
Özbal Çelik Boru 2,23 -0,45 38,35
Özderici GMYO 1,82 2,82 15,92
Özerden Plastik 2,35 -2,49 3,07
Panora GMYO 5,33 -0,19 -4,85
Papilon Savunma 16,47 2,23 113,72
Park Elek.Madencilik 3,55 -0,28 16,39
Parsan 20,08 7,55 18,54
Pegasus 56,85 -1,98 -34,20
Peker GMYO 6,17 0,33 97,12
Penguen Gıda 4,43 -3,49 114,01
Pera GMYO 1,19 9,17 26,60
Pergamon Dış Ticaret 9,02 -0,88 16,57
Petkim 3,93 3,42 3,15
Petrokent Turizm 177,20 -1,23 38,33
Pınar Et ve Un 18,24 -1,67 98,91
Pınar Su 5,87 -1,01 153,02
Pınar Süt 18,24 -0,55 43,96
Plastikkart 11,43 5,35 23,30
Polisan Holding 2,90 -1,36 -3,90
Politeknik Metal 130,70 0,54 71,81
Prizma Press Matbaacılık 3,89 1,04 -9,53
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.188,90 0,04 7,32
QNB Finans Fin. Kir. 102,80 -0,96 -20,37
QNB Finansbank 46,24 -1,37 23,31
Ral Yatırım Holding 13,20 -0,75 94,12
Ray Sigorta 5,98 -1,32 74,85
Reysaş GMYO 5,07 -2,12 10,46
Reysaş Lojistik 6,15 -0,97 40,41
Rhea Girişim 2,32 -0,43 94,96
Rodrigo Tekstil 2,71 -2,87 49,72
Royal Halı 2,39 -2,05 74,45
RTA Laboratuvarları 27,40 9,95 1081,03
Sabancı Holding 8,97 -0,55 -1,64
Safkar Ege Soğutmacılık 4,68 -0,21 114,68
Salix Yatırım Holding 10,25 -7,41 42,16
Sanel Mühendislik 5,35 0,19 32,10
Sanifoam Sünger 5,89 -0,17 17,80
Sanko Pazarlama 7,69 -1,16 -0,65
Saray Matbaacılık 1,87 -1,58 44,65
Sarkuysan 5,82 -0,68 20,50
Sasa Polyester 10,38 0,00 34,28
Say Reklamcılık 3,76 -1,31 67,86
Sekuro Plastik 5,49 1,10 2,43
Selçuk Ecza Deposu 8,22 -1,20 37,81
Selçuk Gıda 3,05 -2,24 77,33
Senkron Güvenlik 3,68 -0,27 34,80
Serve Film Prodüksiyon 4,76 5,54 199,37
Servet GMYO 16,78 -0,89 97,41
Seyitler Kimya 8,86 -0,56 30,49
Silverline Endüstri 2,87 1,77 32,87
Sinpaş GMYO 1,26 0,80 8,62
Smartiks Yazılım 8,95 -0,78 -8,77
Soda Sanayii 5,73 -0,35 -3,32
Sodaş Sodyum Sanayii 12,78 -0,16 232,28
Söktaş 2,37 -3,27 39,37
Sönmez Filament 6,56 0,15 34,43
Sönmez Pamuklu 6,53 -0,61 32,72
Sumaş Suni Tahta 12,22 0,99 23,43
Şeker Fin. Kir. 4,75 -0,42 -0,63
Şekerbank 1,25 -0,79 -4,58
Şişe Cam 4,98 -0,60 -2,77
Şok Marketler 13,00 4,17 20,82
T. Halk Bankası 5,47 -1,08 -7,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,20 -0,84 -7,80
T.S.K.B. 1,24 4,20 2,48
T.Tuborg 15,55 -0,26 30,67
Taç Tarım Ürünleri 6,72 115,38
Tat Gıda 9,35 5,06 53,69
TAV Havalimanları 19,50 -2,69 -28,21
Taze Kuru Gıda 18,17 -1,68 150,97
Tek-Art Turizm 1,52 -0,65 20,63
Tekfen Holding 15,44 -0,77 -16,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,10 -1,39 69,05
Temapol Polimer Plastik 6,85 0,15 31,23
TGS Dış Ticaret 4,92 -0,40 5,35
Tofaş Oto. Fab. 22,78 -1,39 -2,24
Torunlar GMYO 2,99 -2,61 8,73
Trabzon Liman 15,12 -4,30 41,84
Trabzonspor Sportif 5,42 -3,04 152,09
Trakya Cam 3,31 -0,60 -2,39
Trend GMYO 3,92 -1,26 78,18
TSKB GMYO 3,89 5,99 190,30
Tuğçelik 4,68 -0,64 18,48
Tukaş 9,03 -2,90 -26,88
Turcas Petrol 2,95 -1,67 10,49
Turkcell 14,34 0,84 3,91
Tümosan Motor ve Traktör 6,50 0,62 1,40
Tüpraş 87,10 -1,69 -31,31
Türk Hava Yolları 12,52 -1,18 -13,42
Türk Prysmian Kablo 3,96 -1,98 53,18
Türk Telekom 7,49 -0,79 1,63
Türk Traktör 68,40 0,81 29,27
Türker Proje Gayrimenkul 49,20 8,75 17,14
Ufuk Yatırım 4,80 -1,84 86,05
Ulaşlar Turizm Yat. 3,02 1,68 42,45
Ulusoy Elektrik 34,10 0,00 28,20
Ulusoy Un Sanayi 9,51 -3,84 148,95
Umpaş Holding 0,90 8,43 45,16
Uşak Seramik 1,36 -2,16 12,08
Utopya Turizm 5,76 -0,52 17,07
Uzertaş Boya 3,96 -1,25 78,38
Ülker Bisküvi 23,14 -0,69 3,49
Vakıf Fin. Kir. 2,87 -4,01 18,60
Vakıf GMYO 2,39 -2,05 38,07
Vakıf Yat. Ort. 2,56 -3,40 9,87
Vakıflar Bankası 4,74 -1,25 -13,97
Vakko Tekstil 5,04 2,02 11,01
Vanet Gıda 1,57 -1,88 9,79
Verusa Holding 21,70 1,31 16,98
Verusaturk Girisim 4,98 -2,35 -5,30
Vestel 14,66 -1,74 16,16
Vestel Beyaz Eşya 23,80 -1,24 10,19
Viking Kağıt 4,44 0,45 137,43
Yapı Kredi Koray GMYO 3,16 -1,56 30,58
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 -1,67 -4,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,10 -3,90 61,08
Yataş 7,66 2,00 4,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,15 -2,27 33,54
Yeni Gimat GMYO 11,96 -0,08 -0,09
Yeşil GMYO 0,85 8,97 32,81
Yeşil Yapı 0,91 9,64 37,88
Yeşil Yatırım Holding 15,74 6,28 40,16
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.100,00 0,61 175,04
Yonga Mobilya 32,28 -0,37 249,35
Yükselen Çelik 8,98 -1,43 46,49
Yünsa 14,45 9,97 43,53
Zorlu Enerji 1,57 -1,26 -3,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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